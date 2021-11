NASCAR Xfinity Series, Championship 4: Hemric vince in volata su Cindric ed è campione!

Daniel Hemric vince in volata su Austin Cindric la NASCAR Xfinity Series 2021 completando la ‘gara della vita’. Il #18 del Gibbs Racing si impone per la prima volta in carriera nella serie statunitense, un risultato che gli basta per laurearsi campione sotto i riflettori di Phoenix!

John Hunter Nemechek (Gibbs #54), grande deluso della NASCAR Truck Series, ha iniziato nel migliore dei modi la finale della ‘F2’ della seguitissima serie americana prendendo subito il comando su Austin Cindric (Penske #22). Il campione in carica, pretendente per il titolo, ha provato a restituire il favore all’alfiere di Toyota, mentre Daniel Hemric (Gibbs #18) provava ad approfittare della situazione per balzare al secondo posto.

Il 21° giro ha riconsegnato la leadership nelle mani di Cindric che ha utilizzato la famosa ‘Dogleg’ (tratto di pista asfaltato che può essere tagliato dai piloti) per beffare il #4 della Truck Series. L’alfiere del ‘Capitano’ ha gestito il primato conquistando il primo ‘traguardo volante’, un risultato di fatto inutile in finale visto che i punti hanno ben poca importanza.

La prima sosta in pit road ha ‘incoronato’ Hemric che da 3° si è portato in vetta su Cindric e su Noah Gragson (JR Motorsport #9). I tre pretendenti per il ‘Championship 4’ hanno gestito nell’ordine il restart con la Supra #18 sempre leader sulla Ford Mustang #22 di Penske. La prima caution di giornata è arrivata pochi minuti più tardi in seguito all’incidente per la Camaro #0 di Jeffrey Earnhardt.

Un nuovo restart ha visto ancora al top Hemric che sulla ‘linea esterna’ ha fronteggiato il possibile attacco all’uscita della ‘Dogleg’ da parte di Justin Allgaier (JR Motorsport #7). I due hanno dovuto cedere il passo il giro seguente a Nemechek che non ha minimamente pensato ad aiutare il teammate che è stato successivamente attaccato da Cindric.

La lotta per il titolo si è accesa già nella Stage 2 con il portacolori di Gibbs che per parecchi giri ha respinto i repentini dal futuro #2 della Cup Series. Il #18 di Gibbs ha approfittato del traffico per tornare primo e vincere la seconda frazione davanti a Nemechek e Cindric.

La seconda sosta in pit ha confermato la classifica generale con Hemric ancora davanti a tutti, pronto a restare avanti anche nell’ultimo decisivo segmento della stagione 2021. Alla green flag, contraddistinta come sempre dal taglio della ‘Dogleg’, AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16) ha preso la terza posizione e si è messo all’attacco di Nemechek, Cindric ed Hemric che restava leader sfruttando la linea esterna ed il ‘traction compound’. La manifestazione è stata nuovamente sospesa in seguito ad un incidente in curva 1-2. Segnaliamo infatti il brutto botto di Joe Graf Jr. #17, fortunatamente senza conseguenze.

Dopo la quinta bandiera verde e l’immediata successiva Safety Car, si è ripartiti con un nuovo capitolo della battaglia tra Cindric ed Hemric. Questa volta ad avere la meglio è stato il campione in carica che ha infilato il rivale con una bellissima mossa all’interno di curva 3-4. A rimescolare le carte ci ha pensato Stefan Parsons #99, out per un principio d’incendio sulla propria auto.

Le successive ripartenze non hanno cambiato i protagonisti per la vittoria con Cindric in continua lotta contro Hemric per il Championship 4. Un momento oltremodo importante è arrivato ad 8 giri dalla fine con ‘ottimo restart da parte Noah Gragson. Il nativo di Las Vegas ha sbagliato l’ingress in curva 1-2, un errore che ha danneggiato in modo importante la parte anteriore della Chevy Camaro #9.

L’overtime, gli ultimi due giri della corsa, sono stati semplicemente unici con Hemric che ha dato tutto per passare Cindric. La stagione si è decisa all’ultima curva con il #18 di Gibbs che ha passato il campione 2020, sconfitto per 30 millesimi sulla linea del traguardo! Può scatenarsi la festa per Hemric che dopo oltre 10 Top3 senza successi riesce finalmente ad entrare in victory lane nella gara che vale una carriera.

NASCAR XFINITY SERIES CHAMPIONSHIP 4 PHOENIX

1 #18 Daniel Hemric (P) +3 LEADER 2 #22 Austin Cindric (P) −1 +00.030 3 #20 Harrison Burton +33 +00.508 4 #98 Riley Herbst +1 +00.639 5 #11 Justin Haley +3 +00.678 6 #54 John Hunter Nemechek(i) −4 +01.260 7 #19 Brandon Jones −1 +01.289 8 #02 Brett Moffitt +12 +01.330 9 #7 Justin Allgaier −6 +01.383 10 #78 Sheldon Creed(i) +0 +01.508 11 #1 Michael Annett +2 +01.519 12 #9 Noah Gragson (P) −5 +01.537 13 #8 Sam Mayer # −2 +01.837 14 #16 AJ Allmendinger (P) −2 +02.104 15 #26 Dylan Lupton +17 +02.108 16 #23 Blaine Perkins +5 +02.260 17 #38 Ryan Sieg −3 +02.285 18 #51 Jeremy Clements +4 +02.599 19 #2 Myatt Snider −2 +02.621 20 #68 Brandon Brown −1 +02.754 21 #66 David Starr +6 +03.280 22 #07 JJ Yeley +7 +03.308 23 #10 Jeb Burton −14 +03.676 24 #44 Tommy Joe Martins −1 +03.739 25 #31 Sage Karam +8 +03.907 26 #47 Kyle Weatherman −2 +04.013 27 #39 Kyle Sieg −9 +04.016 28 #6 Ryan Vargas # +2 +04.363 29 #5 Matt Mills +6 +07.690 30 #36 Alex Labbe −4 2 LAPS

Foto: LaPresse