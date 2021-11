Masters1000 Parigi-Bercy, Cameron Norrie al 2° turno, eliminato Karatsev. Musetti avanti, Fognini out

Cala il sipario sulla prima giornata del Masters1000 di Parigi-Bercy. Il veloce indoor francese ha dato alcune risposte importanti in chiave qualificazione ATP Finals.

Cameron Norrie risponde presente. Il britannico (n.13 del mondo) ha confermato i favori del pronostico e sconfitto con il punteggio di 6-2 6-1 l’argentino Federico Delbonis (n.43 del ranking). Troppa la differenza tra i due e bravo Norrie a far valere il suo tennis più solido e completo. Il tennista del Regno Uniti accede al secondo turno dove affronterà il vincente della sfida tra il serbo Filip Krajinovic e l’americano Reilly Opelka. Costretto ad alzare bandiera bianca per l’obiettivo “Master di Torino” il russo Aslan Karatsev: il n.16 ATP ha ceduto al cospetto del talentuoso americano Sebastian Korda (n.39 del ranking). Una partita molto lottata che ha sorriso allo statunitense con il punteggio di 6-2 6-7 (9) 7-6 (5) dopo quasi 3 ore di gioco. Korda nel secondo turno se la vedrà contro uno tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Uscito di scena anche Andy Murray. Lo scozzese, in tabellone grazie a una wild card, è stato superato dal lucky loser Dominik Koepfer (n.58 del mondo) per 6-4 5-7 7-6 (9). Un’altra maratona per l’ex n.1 del mondo in questo scorcio di stagione e l’esito della stessa non è stato quello sperato. Prosegue il cammino Koepfer destinato a incrociare al secondo turno il vincente della partita tra la testa di serie n.9 Felix Auger-Aliassime e l’azzurro Gianluca Mager.

A proposito di Italia il bilancio è di una vittoria e di una sconfitta quest’oggi. Lorenzo Musetti con determinazione e grinta è riuscito a prevalere in un confronto molto tirato con il serbo Laslo Djere (n.51 del mondo), sua bestia nera. Il carrarino, in rimonta, si è imposto per 4-6 7-6 (5) 6-4. Un risultato che può infondere fiducia a un Musetti ancora lontano dalle sue migliori versioni nel 2021. L’incrocio al secondo round sarà con uno tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut (testa di serie n.14) e l’australiano James Duckworth. Niente da fare invece per Fabio Fognini: il ligure (n.37 ATP) ha alzato bandiera bianca al cospetto dell’ungherese Marton Fucsvovics per 6-1 6-7 (6) 7-6 (5), fallendo non poche chance per far sua la partita. Sarà il magiaro quindi ad affrontare nel secondo turno il n.1 del mondo Novak Djokovic.

A chiusura di giornata da segnalare la vittoria dello spagnolo Pablo Carreno Busta (n.17 del mondo) contro il padrone di casa Benoit Paire (n.47 del ranking) per 6-3 6-4. L’iberico affronterà l’altro transalpino Hugo Gaston (n.103 ATP), uscito vittorioso dal match contro il connazionale Arthur Rinderknech (n.62 ATP) per 4-6 6-4 6-3.

Foto: LaPresse