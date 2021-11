CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Matteo Berrettini si ritira dalle ATP Finals: “Il mio corpo non è pronto, sono distrutto”. Subentra Jannik Sinner – ATP Finals, Jannik Sinner sostituisce Matteo Berrettini: alle 21.00 sfida a Hubert Hurkacz

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, sfida valida per la seconda giornata del Red Group delle ATP Finals 2021 di Torino di singolare maschile. Secondo incrocio tra i due giocatori: il polacco ha vinto l’unico confronto la scorsa primavera nella finale del Masters1000 di Miami per 7-6(4) 6-4. Insieme hanno giocato il torneo di doppio di Dubai fermandosi ai quarti di finale perdendo per 6-3 (4)6-7 2-10 contro Ivan Dodig e Filip Polasek.

Jannik Sinner torna in campo per ottenere la rivincita della finale americana ma soprattutto dopo aver perso all’ultimo torneo disponibile il posto da titolare a Torino. L’azzurro subentra al posto di Matteo Berrettini che si è ritirato a causa di un infortunio agli addominali occorso durante la sfida contro Alexander Zverev, abbandonando il campo sul 7-6(7) 1-0 in favore del tedesco. L’italiano con una vittoria rientrerebbe virtualmente in top10 a discapito di Félix Auger-Aliassime.

Hubert Hurkacz torna in campo dopo la sconfitta in tre set contro il #2 del mondo Daniil Medvedev per 7-6(5) 3-6 4-6 in favore del russo. Il polacco vuole tornare in gioco per un posto tra i migliori 4 del torneo dei Maestri: il classe 1997 è in forma, come dimostrato a Parigi-Bercy dove ha raggiunto la semifinale prima di perdere contro Novak Djokovic. Il #9 al mondo inoltre rincorre Casper Ruud in classifica per migliorare il proprio best ranking.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, sfida valida per la seconda giornata del Red Group delle ATP Finals 2021 di Torino di singolare maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come quarto match di giornata sul Campo Centrale e sicuro non comincerà prima delle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. Prevista la diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky. Buon divertimento a tutti.

Foto: LaPresse