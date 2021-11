CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MATTEO BERRETTINI SI RITIRA DALLE ATP FINALS: “NON SONO PRONTO”

JANNIK SINNER SOSTITUISCE BERRETTINI: STASERA SFIDA A HURKACZ

17.25 Hurkacz ha perso all’esordio per 2-1 contro il russo Daniil Medvedev, che oggi pomeriggio ha battuto per 2-1 anche il tedesco Alexander Zverev. Si tratta di una partita decisiva per la qualificazione alle semifinali, Sinner ha sostanzialmente obbligato a vincere per continuare a sperare.

17.24 Quest’anno Jannik Sinner ha perso la Finale del Masters 1000 di Miami contro Hurkacz e il polacco lo ha di fatto estromesso dalla qualificazione diretta alle ATP Finals. Il nostro portacolori cercherà vendetta.

17.22 Jannik Sinner subentra dunque al romano! Il 20enne altoatesino era prima riserva e ora sale sul treno in corsa. L’azzurro scenderà in campo questa sera (ore 21.00) per affrontare il polacco Hubert Hurkacz. Sarà una grande sfida sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino.

17.20 Matteo Berrettini ha rinunciato alle ATP Finals. L’infortunio agli addominali non gli permette di giocare, ha provato ogni tentativo ma il suo fisico non gli ha dato le risposte che cercava.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz, sfida valida per la seconda giornata del Red Group delle ATP Finals 2021 di Torino di singolare maschile. Quarto confronto tra i due giocatori con due vittorie a uno in favore dell’azzurro: il #7 al mondo ha vinto per 7-6(5) 6-3 nel secondo turno di qualificazione a Melbourne nel 2018 e lo scorso luglio in semifinale per 6-3 6-0 (3)6-7 6-4. L’unico successo del polacco risale a Miami nel 2019 al primo turno per 6-4 6-3.

Matteo Berrettini stringe i denti e torna in campo dopo il problema agli addominali che è tornato a palesarsi nella sfida d’esordio contro Alexander Zverev che era sul 7-6(7) 1-0 in suo favore al momento del ritiro dell’azzurro. Il classe 1996 proverà a dare il tutto per tutto contro Hubert Hurkacz per sperare di continuare il proprio percorso al Pala Alpitour. Si scalda comunque Jannik Sinner che eventualmente potrebbe subentrare allo sfortunato connazionale.

Hubert Hurkacz torna in campo dopo la sconfitta in tre set contro il #2 del mondo Daniil Medvedev per 7-6(5) 3-6 4-6 in favore del russo. Il polacco vuole tornare in gioco per un posto tra i migliori 4 del torneo dei Maestri: il classe 1997 è in forma, come dimostrato a Parigi-Bercy dove ha raggiunto la semifinale prima di perdere contro Novak Djokovic. Il #9 al mondo inoltre rincorre Casper Ruud in classifica per migliorare il proprio best ranking.

