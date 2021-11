CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO, ITALIA SECONDA – IL RIEPILOGO DI GIORNATA: CINQUE MEDAGLIE PER L’ITALIA – ITALIA CAMPIONE D’EUROPA CON RECORD DEL MONDO NELLA 4X50 MISTA MASCHILE – MARTINA CARRARO SUL TETTO D’EUROPA ANCORA UNA VOLTA NEI 100 RANA – IL PROGRAMMA DELLE GARE DEL 4 NOVEMBRE – PRESENTAZIONE DELLE FINALI DEL 4 NOVEMBRE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Dopo la pioggia di medaglie per la spedizione italiana dei primi due giorni di gara (nove podi, con due ori, sei argenti e un bronzo), prosegue la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con la sessione dedicata alle batterie: si parte con i 100 stile libero donne con al via Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Federica Toma e Chiara Tarantino. Thomas Ceccon, Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi daranno la caccia alla semifinali dei 200 misti. A seguire inizia l’avventura di Francesca Fangio e Martina Carraro nelle batterie dei 200 rana.

Torna in vasca Michele Lamberti nelle batterie dei 100 dorso assieme a Simone Sabbioni, Lorenzo Mora e Matteo Rivolta. Federica Toma, Silvia Scalia, Erika Gaetani e Elena Di Liddo cercano la qualificazione alla semifinale dei 50 dorso. Ci sono Alberto Razzetti e Giacomo Carini al via nelle batterie dei 200 farfalla, che non vedono al via il bronzo olimpico Federico Burdisso e tornano in vasca Martina Rita Caramignoli e Simona Quadarella per le batterie dei 1500 stile libero.

Nelle finali di questo pomeriggio ci sono Ilaria Bianchi e Alessia Polieri nei 200 farfalla donne, Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Costanza Cocconcelli nei 100 misti, Lorenzo Zazzeri e Marco Orsi nei 50 stile libero, Margherita Panziera nei 200 dorso e Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza nei 1500 stile libero, oltre al quartetto azzurro della 4×50 mista donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 08.00 italiane. Buon divertimento!

Foto Lapresse