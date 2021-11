CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.12: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE e un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento alle ore 14.00 per la gara.

10.10: Bagnaia ha deciso di appoggiare l’iniziativa di Bezzecchi con un casco dedicato a Valentino, con la scritta “Che Spettacolo!”.

10.08: Sarà il Valentino Rossi-day, inutile negarlo, e i piloti che sono più vicini a lui gli hanno dedicato un casco speciale.

10.05: Una grandissima Suzuki in questo turno con Mir su un passo molto veloce da 1’31″0 e Rins più lento di due decimi. Bagnaia, quarto in questa sessione, dovrà guardarsi dalla coppia di Hamamatsu. Quartararo è settimo a 0″441 e non ha convinto più di tanto con la combinazione hard/medium.

10.02: Di seguito la classifica del warm-up:

10.00: Ultimi fuochi con Mir che chiude il turno davanti a tutti con il tempo di 1’31″082 a precedere di 0″148 Nakagami (LCR Honda) e di 0″238 Rins. Bagnaia è quarto a 0″271, Bastianini 6° a 0″390, Quartararo 7° a 0″441. Franco Morbidelli 13° a 0″665, Dovizioso 14° a 0″845 e Valentino Rossi 16° a 0″905.

10.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

9.58: Le due Suzuki vanno davvero forto stamane con Mir al comando (1’31″082) a precedere di 0″239 Rins. Zarco terzo a 0″351. Bagnaia è quinto a 0″419.

9.56: Quartararo è quarto a 0″441 dalla vetta occupata da Mir mentre Bagnaia è ottavo a 0″648.

9.55: Maverick Vinales si porta in quarta posizione a 0″619 con l’Aprilia, Dovizioso 11° a 0″845 e Valentino Rossi 13° a 0″905.

9.55: Mir comanda con il crono di 1’31″082 a precedere di 0″351 Zarco e di 0″415 Nakagami.

9.54: Bagnaia inizia la risalita e si porta in quinta posizione a 0″648 da Mir con la Ducati, Morbidelli 7° a 0″777 e Dovizioso 9° a 0″845.

9.53: Valentino Rossi in questo momento è 15° a 1″158 da Mir. Un passo da 1’32″basso per il ‘Dottore’.

9.52: Grande passo di Mir sul piede dell’1’31″0, mentre Bagnaia è 14° a 1″053 dalla vetta. Da capire il lavoro del ducatista.

9.51: Mir è in testa con il crono di 1’31″295 a precedere di 0″287 Zarco e di 0″564 Morbidelli. Quartararo quarto a 0″712, Valentino Rossi 10° a 0″945.

9.50: Il ‘Dottore’ sta girando con un due medie, mentre Mir conduce con il crono di 1’31″295 a precedere di 0″751 Lecuona e di 0″759 Morbidelli. Quartararo è quarto a 0″806. Da notare che il francese sta girando una hard all’anteriore e una media al posteriore. Bagnaia è sceso ora in pista.

9.48: Mir in vetta con il crono di 1’31″295 a precedere di 0″845 Zarco. Valentino Rossi in questo momento è nono a 1″390.

9.46: La pista migliora di giro in giro con Mir davanti a tutti con il crono di 1’31″676 a precedere di 0″673 Dovizioso. Tanti piloti stanno girando con una combinazione di medie.

9.45: Dovizioso si porta in vetta con il crono di 0″123 a precedere Lecuona e di 0″263 Zarco.

9.44: Andrea Dovizioso davanti a con il crono di 1’33″377 a precedere di 0″900 Lecuona.

9.42: Tutti in pista per questo turno così importante per deliberare le ultime modifiche sulle moto.

9.40: VIA AL WARM-UP!!!

9.36: Tra poco si comincia e sarà una sessione molto importante per stabilire gli ultimi dettagli della gara di oggi.

9.33: Condizioni di pista ideali per i piloti, visto che a Valencia c’è il sole.

9.30: 10′ al via del warm-up.

9.27: Apprestiamoci a vivere dalle 9.40 un warm-up molto tirato.

9.24: Infine, Valentino Rossi inizierà la sua ultima recita dalla decima casella. Qualunque sia il risultato, sarà una giornata che segnerà la fine di un’epoca del Motociclismo. Godiamoci, quindi, l’atto conclusivo dell’avventura del Dottore nel campionato iridato a due ruote.

9.21: Quale occasione migliore di un GP di fine stagione, con Quartararo appagato, per provare il colpaccio? Le avversarie più pericolose saranno senza dubbio le Suzuki, poiché Joan Mir e Alex Rins appaiono godere di un’ottima competitività.

9.18: La Casa di Borgo Panigale ha firmato 7 doppiette dal 2003 a oggi, ma mai è riuscita a monopolizzare il podio. Quest’anno c’è andata molto vicina a Le Mans (Miller 1°, Zarco 2° e Bagnaia 4°), però è sempre mancato il centesimo per fare l’euro.

9.15: Il favorito può essere considerato Francesco Bagnaia, la cui seconda metà di 2021 è senza ombra di dubbio impressionante e degna di un pilota in grado di vincere il Mondiale. In realtà per Ducati l’obiettivo più ambizioso può essere considerato quello della tripletta, sinora mai realizzata nella storia del Motomondiale.

9.12: In tal senso, lo spagnolo è nettamente avvantaggiato, poiché partirà dalla pole position, mentre la Bestia dovrà giocoforza risalire dalla pancia del gruppo. Si gareggerà, inoltre, per il successo di giornata.

9.09: Restano in ballo il Mondiale Team, con Ducati Factory forte di 28 lunghezze di margine su Yamaha Factory, e soprattutto il ruolo di rookie of the year. Enea Bastianini e Jorge Martin sono infatti separati da soli 3 punti in favore dell’italiano.

9.06: Non solo Fabio Quartararo si è già laureato Campione del Mondo, ma anche la seconda e la terza posizione della classifica iridata sono fissate matematicamente, con Francesco Bagnaia alla piazza d’onore e Joan Mir sul gradino più basso del podio. Inoltre la Ducati già vinto per l’aritmetica il Mondiale costruttori.

9.03: Quest’oggi a Valencia calerà il sipario sul Motomondiale 2021 e, con esso, sulla carriera di Valentino Rossi. Nel pomeriggio odierno vedremo per l’ultima volta il Dottore nelle vesti di pilota di MotoGP, a oltre un quarto di secolo da quel 31 marzo 1996, quando cominciò una delle epopee più belle della storia del motociclismo. Sarà questo il tema più forte della gara prevista alle 14.00, soprattutto perché nella classe regina è rimasto poco in palio.

9.00: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP e ultima gara in carriera di Valentino Rossi nel Motomondiale.

15.02 Valentino Rossi non scattava dalle prime dieci posizioni dal GP di Gran Bretagna, lo scorso 28 agosto. Il Dottore si è superato, per quanto visto negli ultimi, all’ultima qualifica della stagione.

15.00: Le qualifiche di oggi hanno dato un’ulteriore conferma dello status della Ducati. Tuttavia, bisognerà fare attenzione anche a Mir con la Suzuki che partirà in quarta piazza e solitamente è un pilota che va molto forte in gara. Quindi il campione del mondo 2020 dovrà essere considerato.

14.57: Bravissimo Valentino Rossi a portarsi in decima piazza, interpretando alla perfezione le qualifiche. L’obiettivo di Valentino sarà la top-10 domani e così che il Dottore vuol lasciare.

14.55: Impressionante la Ducati con quattro moto nelle prime cinque posizioni di queste qualifiche a Valencia. Per Martin si tratta della quarta pole stagione. Vero è che domani sarà interessante verificare le Rosse sul passo gara dal momento che Quartararo (Yamaha) ha messo in mostra un ottimo passo nella FP4. Il transalpino partirà ottavo e non sarà semplice per lui recuperare.

14.52: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 89 J. MARTIN 1:29.936 2 63 F. BAGNAIA +0.064 3 43 J. MILLER +0.389 4 36 J. MIR +0.459 5 5 J. ZARCO +0.482 6 42 A. RINS +0.539 7 33 B. BINDER +0.573 8 20 F. QUARTARARO +0.684 9 30 T. NAKAGAMI +0.708 10 46 V. ROSSI +0.810

14.50: MARTIN IN POLE! Lo spagnolo all’ultimo tentativo si prende la p.1 con il tempo di 1’29″936 a precedere di 0″064 Bagnaia e di 0″399 Miller, che si è steso anche lui senza conseguenze. Prima fila tutta Ducati! Valentino Rossi 10° davanti a Morbidelli, mentre Quartararo è 8°.

14.50: BANDIERA A SCACCHI!!!

14.49: ATTENZIONE!!! Scivola Bagnaia poco dopo aver concluso il giro, ma riesce a risalire in sella. Ora vediamo la risposta degli altri.

14.48: BAGNAIAAAA!!!!! 1’30″000, il ducatista migliora ancora e porta 0″325 il suo margine su Martin e Miller, Valentino Rossi 10° a 0″746.

14.46: BAGNAIA!!!! Davanti a tutti con il crono di 1’30″118, Valentino Rossi in scia a Pecco si migliora ed è ottavo a 0″628.

14.44: Morbidelli in ottava piazza con la Yamaha Factory a 0″456.

14.42: E sono tre le Ducati davanti, con Mir che ottiene lo stesso tempo di Miller, ma è secondo perchP l’1’30″325 l’ha ottenuto prima l’australiano.

14.41: SPETTACOLO DUCATI!!! Miller davanti a tutti con il tempo di 1’30″325 con 15 millesimi di vantaggio su Bagnaia. Mir è terzo a 0″142, mentre Quartararo è sesto a 0″295. Valentino Rossi 11° a 0″948.

14.39: Miller comanda con il crono di 1’30″479 a precedere di 0″302 Morbidelli e di 0″442 Quartararo. Bagnaia è quinto a 0″585, mentre Valentino Rossi 10° a 2″932. Un giro lento per lui.

14.37: Tutti in pista per questo primo run.

14.35: VIA ALLA Q2!!!!

14.32: Tra 3′ il via alla Q2!

14.30: Ci si prepara alla Q2 e ci si contenderà la pole!

14.25: Rins e Binder migliorano i loro crono: lo spagnolo della Suzuki in 1’30″673 a precedere di 0″115 Binder. Dovizioso è terzo 0″186, mentre Petrucci 6° a 0″372. A completare il roster italiano, Marini 7° a 0″400 e Bastianini 8° a 0″512. Per cui Rins e Binder andranno in Q2, mentre domani Dovizioso sarà 13°, Petrucci 16°, Marini 17° e Bastianini 18°.

14.25: BANDIERA A SCACCHI NELLA Q1!!!

14.24: Per quanto riguarda gli altri italiani, Petrucci 6° a 0″370, Marini 7° a 0″398 e Bastianini 8° a 0″510.

14.22: Confronto pazzesco tra Binder e Dovizioso: il sudadricano e il forlivese miglioran il loro crono ed è l’alfiere della KTM a essere davanti con il tempo di 1’30″804 migliori di 51 millesimi del Dovi.

14.21: Migliora Dovizioso, ma il forlivese è terzo a 0″324 a 0″037 dal secondo posto qualificante per la Q2.

14.19: Ci si prepara al secondo run di questa Q1.

14.17: Rins comanda con il crono di 1’30″675 a precedere di 0″287 Binder e di 0″429 Petrucci. Marini 8°, Dovizioso 9° e Bastianini 10°.

14.14: Rins comanda con il crono di 1’30″960 e con 2 millesimi di vantaggio su Binder e 0″144 su Petrucci. Martini settimo a 0″390 e Dovizioso ottavo 0″692. Bastianini è nono a 1″454.

14.10: SI COMINCIA CON LA Q1!!!

14.09: Un minuto e si comincia con la Q1.

14.07: Tra tre minuti comincerà la Q1 che non vedrà Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ sarà in Q2 grazie all’ottima prestazione nella FP3 di oggi.

14.05: FP4 che ha incoronato il giapponese Nakagami sulla LCR Honda a precedere di 0″069 Quartararo e di 0″130 Rins. In netta ripresa il neo campione del mondo che con la soluzione dell’hard all’anteriore ha ritrovato la strada. Una hard all’anteriore e una media al posteriore anche per Pecco Bagnaia che con questa soluzione si è avvicinato al vertice, chiudendo quarto a 0″169 da Nakagami. Bene Morbidelli in quinta piazza 0″179, mentre Valentino Rossi è 17° a 0″609 preceduto da Luca Marini 16°. Danilo Petrucci è 13° con la KTM Tech4, mentre Dovizioso 18° con la Yamaha Petronas. 20° Bastianini in difficoltà.

14.02: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 30 T. NAKAGAMI 1:31.208 2 20 F. QUARTARARO +0.069 3 42 A. RINS +0.130 4 63 F. BAGNAIA +0.169 5 21 F. MORBIDELLI +0.179 6 36 J. MIR +0.288 7 73 A. MARQUEZ +0.292 8 88 M. OLIVEIRA +0.298 9 89 J. MARTIN +0.315 10 12 M. VIÑALES +0.321

14.00: BANDIERA A SCACCHI IN QUESTA FP4!!!

13.59: Bagnaia migliora ancora ed è 0″169 dalla vetta in quarta piazza.

13.57: 1’31″432 per Bagnaia che si porta in quinta posizione con la configurazione hard/medium a 0″224 dalla vetta, che sembra trovarsi meglio.

13.56: Quartararo continua a girare sul passo dell’1’31″5, mentre Bagnaia si sta lanciando ora per un giro veloce.

13.55: Nakagami si porta in vetta con il crono di 1’31″208 a precedere di 0″069 Quartararo e di 0″130 Rins. Morbidelli è quarto a 0″179.

13.53: Quartararo, con una hard all’anteriore, si è ritrovato e il suo passo fa davvero paura. Bagnaia in pista ora con una hard all’anteriore e una media al posteriore.

13.51: Da segnalare la caduta di Luca Marini alla curva-6, mentre da capire questo rientro ai box di Bagnaia che potrebbe non essere soddisfatto della scelta hard/hard.

13.50: Bagnaia dopo un paio di giri non velocissimi con la coppia di hard rientra ai box.

13.49: Secondo Taramasso di Michelin la gomma soft al posteriore non è la scelta giusta per il degrado, quindi Bagnaia potrebbe optare per una coppia di hard.

13.47: Arrivano aggiornamenti con Nakagami che la LCR Honda si porta in quarta piazza a 0″127 dalla vetta, mentre Luca Marini 14° scavalca Valentino Rossi a 0″498. Distacchi minimi tra i piloti. Nel frattempo Bagnaia esce nuovamente con una coppia di hard.

13.45: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 20 F. QUARTARARO 1:31.277 2 42 A. RINS +0.061 3 21 F. MORBIDELLI +0.089 4 73 A. MARQUEZ +0.223 5 88 M. OLIVEIRA +0.229 6 63 F. BAGNAIA +0.241 7 89 J. MARTIN +0.246 8 36 J. MIR +0.279 9 9 D. PETRUCCI +0.435 10 33 B. BINDER +0.444

13.43: Pecco rientra ai box, mentre la Yamaha di Quartararo rimane in vetta con il crono di 1’31″196 a precedere di 0″142 Rins e di 0″170 Morbidelli. Valentino Rossi 12° e buono come passo gara a 0″621. Il ‘Dottore’ ha usato una combinazione hard/medium.

13.41: Per Rossi un miglioramento cronometrico e 1’31″817 per lui 12° a 0″621, mentre Petrucci è nono con la KTM Tech3 a 0″516. Bagnaia sta girando lentamente ora e da capire se la soluzione hard/soft sia efficiente o meno.

13.40: Alex Marquez scala la classifica e si porta in quarta piazza con la Honda LCR a 0″304. Una hard e una media la scelta dello spagnolo.

13.39: Quartararo ritrovato in questo turno con un grande ritmo da 1’31″196 a precedere di 0″142 Rins e di 0″170 Morbidelli, Bagnaia è 6° a 0″322 e Valentino Rossi 11° a 0″626.

13.38: Valentino Rossi conferma una buona velocità: il ‘Dottore’ è decimo a 0″624. Valentino sta girando con una combinazione di hard/medium.

13.36: Quartararo e Morbidelli si prendon la scena: il francese al comando con il crono di 1’31″395 a precedere di 0″055 Morbidelli, Bagnaia è quinto a 0″123. Le due Yamaha stanno girando con una hard all’anteriore e una media al posteriore.

13.35: Jorge Martin si porte davanti con una coppia di hard sulla Ducati Pramac in 1’31″694 a precedere di 0″067 Quartararo di 0″071 Alex Marquez. La pista migliora passaggio dopo passaggio.

13.34: Arrivano i primi tempi con Franco Morbidelli che comanda con il crono di 1’32″127 (hard/medium) a precedere Petrucci di 0″060 e Valentino Rossi di 0″367.

13.32: Tutti in pista: Bagnaia con una coppia di hard/soft, Valentino Rossi attende ancora, mentre Dovizioso ha scelto una hard all’anteriore e una medium al posteriore.

13.30: VIA ALLA FP4!!!!

13.27: 3′ al via della FP4.

13.24: Aspettiamoci un turno di FP4 particolarmente importante per stabilire gli equilibri in vista della gara di domani.

13.21: Nonostante ciò, però, il circuito viene classificato con un indice di difficoltà di 3 su 5: considerato il più abbordabile tra tutti e quattro i circuiti spagnoli del Motomondiale.

13.18: La pista si trova a Cheste, a 20 chilometri dalla città di Valencia. Un circuito di quattro chilometri precisi dove si corre in senso antiorario, formata da brevi rettilinei e 14 curve piuttosto lente che costringono i piloti a usare le marce basse e a dover stare attenti a non surriscaldare i freni.

13.15: Il circuito valenziano è intitolato a Ricardo Tormo, ex pilota spagnolo due volte iridato della classe 50 e scomparso nel 1998 per una leucemia.

13.11: In conclusione va evidenziato il brutto incidente di Pol Espargaró che ha perso il controllo della sua Honda percorrendo curva-13 e cadendo rovinosamente a terra. Si attendono novità sulle condizioni dello spagnolo.

13.08: A completamento del quadro in casa Italia, da citare il 14° posto di Luca Marini sulla Ducati SKY VR46 Avinta (+0″606), il 16° di Danilo Petrucci sulla KTM Tech3 (+0″688), che lascerà anche lui il Motomondiale per cimentarsi nella Dakar 2022, il 18° di Andrea Dovizioso su Yamaha Petronas (+0″848), non in grado di sfruttare la gomma da tempo a dovere, e 20° Enea Bastianini su Ducati Avintia Esponsorama a 0″860. Da notare il grande equilibrio nei tempi e nei distacchi.

13.05: Una prestazione di cuore quella del ‘Dottore’ che nel suo ultimo weekend della carriera si è regalato l’accesso alla seconda fase del time-attack pomeridiano. Prendendo come riferimento Bagnaia, Valentino è riuscito a mettere insieme un grande giro e il sogno della top-10 in gara potrebbe non essere una chimera.

13.02: A completamento del top-10 qualificante per la Q2 delle qualifiche troviamo l’iberico della Suzuki Joan Mir (+0″233), il giapponese della LCR Honda Takaaki Nakagami (+0″248), il francese della Ducati Pramac Johann Zarco (+0″257), il campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha ufficiale (+0″262) e un grande Valentino Rossi sulla Yamaha Petronas a 0″296.

12.59: Una buona costanza di rendimento per lui e la constatazione che la Rossa sia assai performante anche sul layout iberico, come certificato dal secondo tempo di Miller e dal quinto dell’iberico Jorge Martin sulla GP20 Pramac (+0″185).

12.56: In quarta posizione troviamo l’altra Ducati di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Il vice-campione del mondo della categoria si è fermato a 0″123 dal vertice, cercando di lavorare molto sul passo gara e inanellando diversi giri sul passo del’1’31″5/6.

12.53: Bella la prestazione soprattutto del ‘Morbido’ che, dopo i tanti problemi fisici patiti in sella alla M1, è stato il migliore della truppa di Iwata nel corso delle libere.

12.50: Nell’ultimo turno di live Aleix Espargaró ha fatto segnare il miglior tempo di 1’30″529 a precedere la Ducati dell’australiano Jack Miller (+0″018) e la Yamaha ufficiale di un redivivo Franco Morbidelli (+0″085).

12.47: Apprestiamoci a vivere un turno molto importante per definire il quadro dell’assetto in vista della gara di domani.

12.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 4 e delle qualifiche del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

10.50 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 13.30 per la quarta sessione di libere e per le qualifiche della MotoGP.

10.49 La classifica combinata delle prove libere.

1 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.889 14 1’31.820 20 1’30.529 16

2 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.724 11 0.018 0.018 1’30.927 19 1’30.547 16

3 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.200 15 0.085 0.067 1’31.832 11 1’30.614 18

4 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.015 13 0.123 0.038 1’30.995 19 1’30.652 21

5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’41.547 17 0.185 0.062 1’31.396 17 1’30.714 18

6 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.943 16 0.233 0.048 1’31.513 19 1’30.762 20

7 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.486 19 0.248 0.015 1’31.427 20 1’30.777 16

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’40.940 20 0.257 0.009 1’31.603 20 1’30.786 21

9 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.081 20 0.262 0.005 1’31.708 16 1’30.791 21

10 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’52.981 3 0.296 0.034 1’32.285 17 1’30.825 20

11 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.512 16 0.337 0.041 1’31.336 19 1’30.866 21

12 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.168 18 0.364 0.027 1’31.521 20 1’30.893 20

13 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.300 18 0.410 0.046 1’30.939 19 1’31.495 10

14 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’40.569 17 0.583 0.173 1’32.098 17 1’31.112 19

15 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’41.104 13 0.606 0.023 1’32.229 18 1’31.135 16

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.158 16 0.623 0.017 1’31.852 20 1’31.152 22

17 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’42.438 6 0.688 0.065 1’32.083 19 1’31.217 19

18 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’42.767 14 0.710 0.022 1’32.214 14 1’31.239 18

19 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’42.182 12 0.848 0.138 1’31.597 19 1’31.377 21

20 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.730 19 0.859 0.011 1’32.208 19 1’31.388 20

21 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’41.974 11 0.860 0.001

10.49 La classifica completa delle FP3.

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 1’30.529

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 333.7 1’30.547 0.018 / 0.018

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’30.614 0.085 / 0.067

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 328.9 1’30.652 0.123 / 0.038

5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 330.5 1’30.714 0.185 / 0.062

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’30.762 0.233 / 0.048

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.1 1’30.777 0.248 / 0.015

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.786 0.257 / 0.009

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’30.791 0.262 / 0.005

10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.8 1’30.825 0.296 / 0.034

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’30.866 0.337 / 0.041

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 328.9 1’30.893 0.364 / 0.027

13 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 322.8 1’31.112 0.583 / 0.219

14 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 324.3 1’31.135 0.606 / 0.023

15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 332.1 1’31.152 0.623 / 0.017

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 319.8 1’31.217 0.688 / 0.065

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 1’31.239 0.710 / 0.022

18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.8 1’31.377 0.848 / 0.138

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.4 1’31.388 0.859 / 0.011

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 330.5 1’31.389 0.860 / 0.001

21 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 328.9 1’31.495 0.966 / 0.106

10.50 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 14.10 per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata

10.49 La classifica delle FP1. Ricordiamo che Valentino Rossi ha preferito non scendere in pista per non prendersi rischi con la pioggia.

1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 316.8 1’40.569

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 322.8 1’40.724 0.155 / 0.155

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’40.730 0.161 / 0.006

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 319.8 1’40.940 0.371 / 0.210

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’40.943 0.374 / 0.003

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 321.3 1’41.015 0.446 / 0.072

7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 315.4 1’41.104 0.535 / 0.089

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1’41.200 0.631 / 0.096

9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 1’41.300 0.731 / 0.100

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 315.4 1’41.486 0.917 / 0.186

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’41.512 0.943 / 0.026

12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 318.3 1’41.547 0.978 / 0.035

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’41.889 1.320 / 0.342

14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 316.8 1’41.974 1.405 / 0.085

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1’42.081 1.512 / 0.107

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 319.8 1’42.158 1.589 / 0.077

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.5 1’42.168 1.599 / 0.010

18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.3 1’42.182 1.613 / 0.014

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 309.7 1’42.438 1.869 / 0.256

20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’42.767 2.198 / 0.329

46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.5 1’52.981 12.412 / 10.214

10.48 La sensazione è che, anche sull’asciutto, le Ducati abbiano qualcosa in più e lo potranno dimostrare nei prossimi giorni. Sul bagnato, come sempre, Yamaha in grossa difficoltà. Valentino Rossi non ha completato che un paio di giri per evitare guai…

10.46 Si chiude una FP1 quanto mai interlocutoria per colpa della pioggia. Svetta la KTM di Lecuona davanti a Miller e Oliveira, quindi Zarco e Mir. Tante cadute senza conseguenze con un meteo davvero complicato quanto imprevisto

10.44 RIEPILOGO TEMPI FP1

1 27 I. LECUONA 1:40.569 2 43 J. MILLER +0.155 3 88 M. OLIVEIRA +0.161 4 5 J. ZARCO +0.371 5 36 J. MIR +0.374 6 63 F. BAGNAIA +0.446 7 10 L. MARINI +0.535 8 21 F. MORBIDELLI +0.631 9 44 P. ESPARGARO +0.731 10 30 T. NAKAGAMI +0.917

10.42 Oliveira piazza il record nel T1 e T2, arriva al T3 con 145 millesimi e chiude terzo a 161. Record anche per Bastianini nel primo settore, ma poi molla a metà giro. Bagnaia sesto a 446.

10.41 Cade Luca Marini in curva 6, vediamo se qualcuno migliora, Zarco è terzo a 371 millesimi!

10.40 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP1!!!!!!!!!! Lecuona record per 2 decimi nel T3, ed è primo in 1:40.569!

10.39 Luca Marini! Ottimo secondo crono a 380 millesimi da Miller!

10.38 Morbidelli!!!!! Scatto in seconda posizione per il portacolori della Yamaha a 476 millesimi da Miller, Lecuona intanto vola, fa il record nel T3, ma chiude quarto a 559 millesimi

10.37 Miller fa segnare ancora il record nel T3 per 162 millesimi, ma sbaglia nel T4 e non migliora, quindi apre un nuovo giro e cade in curva 1! Tutto ok per il pilota, ma moto nella ghiaia.

10.36 Oliveira spinge forte nel primo tratto, quindi cede tutto nel T4 e non migliora. Bastianini si porta in nona posizione a 1.470, mentre Lecuona ora è terzo a 649 millesimi

10.35 L’australiano chiude il suo giro e sale in vetta in 1:40.724 con 520 millesimi su Bagnaia e 823 su Martin!

10.34 Oliveira non riesce a migliorare, lo fa Morbidelli quinto a 1.082, ma è Miller che vola con 345 millesimi di record al T2!!

10.33 Riparte la giornata di Bagnaia, mentre Oliveira e Morbidelli segnano subito il record nel T1

10.32 Buon giro di Zarco che arriva al T3 con soli 8 decimi di distacco e fa segnare il settimo tempo a 1.157

10.31 Quartararo fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 1:43.687 non migliorando per 50 millesimi. Di nuovo in pista Dovizioso

10.30 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 63 F. BAGNAIA 1:41.244 2 43 J. MILLER +0.350 3 88 M. OLIVEIRA +0.502 4 27 I. LECUONA +0.740 5 42 A. RINS +1.154 6 9 D. PETRUCCI +1.194 7 44 P. ESPARGARO +1.592 8 36 J. MIR +1.688 9 89 J. MARTIN +1.755 10 30 T. NAKAGAMI +2.237

10.29 La pioggia sembra avere leggermente mollato la presa in questo momento. Pol Espargarò ne approfitta e scende a 1:42.354 ed è quinto a 1.110

10.28 Pol Espargarò si porta in settima posizione a 1.592 dalla vetta. Torna in pista Rins, seguito da Marquez

10.27 Di nuovo in azione Marini, Binder e Quartararo. Bastianini si porta a 7.9 da Bagnaia

10.26 Torna in pista Oliveira, mentre Martin spinge e fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in ottava posizione a 1.755

10.24 I tempi sono altissimi per tutti ora, Vinales e Zarco procedono ad oltre 3 secondi dal limite precedente. Bastianini apre il suo giro con 1.9 già al T1

10.23 Zarco e Vinales tornano in pista, mentre in vetta rimane Bagnaia in 1:41.244

10.22 Dovizioso decide che la situazione non permette di girare in maniera regolare e torna ai box, ne esce invece Bastianini, ancora senza tempo

10.21 Di nuovo in azione Pol Espargarò, anche se ora le condizioni sono davvero complicate

10.20 Dovizioso prosegue e si porta a 4.8 dalla vetta, in pista c’è solo il romagnolo in questo momento, assieme a Nakagami e Martin. Rossi torna ai box

10.19 Dovizioso chiude un giro a 7.3 dalla vetta, Rossi a 11.7

10.18 Tornano ai box anche Lecuona, Binder e Marini, mentre Bagnaia è tornato nel suo a piedi

10.17 Rossi inizia a girare ma su tempi altissimi, le condizioni si fanno complicate ormai

10.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 63 F. BAGNAIA 1:41.244 2 43 J. MILLER +0.350 3 88 M. OLIVEIRA +0.502 4 27 I. LECUONA +0.740 5 42 A. RINS +1.154 6 9 D. PETRUCCI +1.194 7 36 J. MIR +1.688 8 30 T. NAKAGAMI +2.237 9 89 J. MARTIN +2.255 10 20 F. QUARTARARO +2.393

10.16 Miller, Rins, Mir e Zarco tornano ai box, l’acqua aumenta sul tracciato, non sarà facile migliorare…

10.15 Cade anche Pecco Bagnaia! Il ducatista scivola in curva 2 e finisce nella ghiaia di Valencia. Inizia la FP1 anche per Rossi e Dovizioso

10.14 Bagnaia migliora ancora e scende a 1:41.244 con 350 millesimi su Miller e 502 su Oliveira

10.13 Miller chiude il suo settimo giro in 1:41.594 ed è secondo a 83 millesimi, ma Bagnaia vola ed è record per 132 nel T2

10.12 La pioggia prosegue in maniera costante e il tracciato è decisamente bagnato ora. Bagnaia se ne infischia e segna 1:41.511 con 235 millesimi su Oliveira

10.11 Attenzione! Caduta di Danilo Petrucci in curva 4! Il pilota è ancora dolorante ma esce dalla pista sulle sue gambe

10.10 Morbidelli fa segnare il suo primo tempo ed è 15° a 2.870, Quartararo decimo a 1.891

10.09 Oliveira migliora ancora e arriva all’1:41.746, Miller lo segue e si ferma a 130 millesimi, poi Rins a 652

10.08 Ancora fermi Dovizioso e Rossi che preferiscono attendere conoscendo la grande difficoltà della loro M1 sul bagnato. Entra in azione Marini, mentre Petrucci è quinto a 1.222

10.07 Miller balza in seconda posizione a 187 millesimi da Oliveira che, a sua volta, si rilancia e centra il record nel T1 per 144 millesimi e 159 nel secondo.

10.06 Bagnaia si mette in seconda posizione a 446 millesimi da Oliveira, quindi Rins, Petrucci e Mir. Sesto Miller davanti a Quartararo a 1.973

10.05 Oliveira si rilancia e scende all1:42.107 con 541 millesimi su Rins e 1.333 su Mir. Ancora ai box Rossi, Dovizioso, Marini e Dovizioso

10.04 Oliveira si porta a 76 millesimi da Bagnaia che sale in vetta in 1:43.804

10.03 Rins si porta in seconda posizione a 415 millesimi, terzo Lecuona a 1.612, poi Quartararo a 1.789 e Mir a 2.109, poi Miller e Bagnaia

10.02 La pioggia non è battente ma prosegue, come Oliveira che scende fino all’1:43.880

10.01 Rins si mette in seconda posizione a 160 millesimi da Oliveira, quindi terzo Mir a 743. Quarto Bagnaia a 1.163

10.00 Lecuona fa segnare un 1:49.108, ma subito Oliveira lo supera in 1:45.246

9.59 Si aprono i primi giri lanciati, mentre Valentino Rossi è ancora fermo ai box in attesa di valutare il meteo.

9.57 Alla spicciolata iniziano a scendere in pista i piloti, tutti con gomme soft da bagnato.

9.56 Si accendono i motori nei box, ma per il momento tutti aspettano di capire la situazione del meteo. Lecuona scende in pista seguito da Oliveira e Mir, con gomme da bagnato

9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DELLA COMUNITAT VALENCIANA!!!!!!

9.54 Attenzione, inizia a piovere a Valencia! La Moto3 ha girato con cielo coperto, ma ora qualche goccia inizia a cadere sul Ricardo Tormo! Temperatura di 14 gradi, 13 sull’asfalto.

9.52 Ricordiamo che mancherà Marc Marquez, e lo farà anche ai test di Jerez di fine anno. Il Cabroncito è alle prese con un problema alla vista e dovrà prima pensare a risolvere questo intoppo prima di tornare in moto nel 2022

9.49 Alle loro spalle si aprirà un vasto spazio per tanti protagonisti, dalle altre Ducati passando per Honda e Suzuki. Si annuncia, invece, un altro weekend complicato per le altre Yamaha con Valentino Rossi che non culla particolari sogni di gloria per il suo ultimo fine settimana da pilota

9.46 Francesco Bagnaia, dopo la splendida vittoria dell’Algarve è chiamato ad un nuovo weekend da protagonista con la chiara intenzione di proseguire con questo filotto di ottimi risultati, macchiato solamente dalla caduta di Misano 2

9.43 Dopo la caduta di Portimao, primo vero errore della sua annata, Fabio Quartararo cercherà di chiudere al meglio la sua annata con una vittoria per sugellare nel migliore dei modi il suo meritatissimo titolo

9.40 Il circuito intitolato a Ricardo Tormo è il consueto finale di stagione della MotoGP (anche un anno fa tutto si concluse a Portimao) ed è anche uno dei tracciati meno spettacolari ed amati dai piloti. Tra gare e test tutti lo conoscono alla perfezione, per cui non ci attendiamo un dominio totale di un pilota o una moto

9.37 Si inizia con la prima sessione di prove libere, quindi la giornata si completerà alle ore 14.10 con la FP2. 90 minuti in pista per trovare subito il giusto assetto delle moto

9.34 LA CLASSIFICA GENERALE DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 267

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 227

3 Joan MIR Suzuki SPA 195

4 Jack MILLER Ducati AUS 165

5 Johann ZARCO Ducati FRA 163

6 Marc MARQUEZ Honda SPA 142

7 Brad BINDER KTM RSA 142

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 113

9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 106

10 Pol ESPARGARO Honda SPA 100

11 Alex RINS Suzuki SPA 99

12 Enea BASTIANINI Ducati ITA 94

13 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92

14 Jorge MARTIN Ducati SPA 91

15 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 76

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 67

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 42

18 Luca MARINI Ducati ITA 41

19 Iker LECUONA KTM SPA 38

20 Valentino ROSSI Yamaha ITA 38

21 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

22 Stefan BRADL Honda GER 14

23 Michele PIRRO Ducati ITA 12

24 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 8

25 Dani PEDROSA KTM SPA 6

26 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

27 Tito RABAT Ducati SPA 1

9.31 Ci attende un weekend senza particolari spunti. A livello di classifica generale tutto è ampiamente deciso, per cui non ci rimarrà che gustarci l’ultima gara della carriera di Valentino Rossi

9.28 Siamo pronti per il via dell’ultimo fine settimana della stagione. Siamo al diciottesimo appuntamento di questo intenso 2021 e siamo pronti per il “rompete le righe” finale

9.25 Buongiorno e benvenuti a Valencia, tra mezzora esatta scatterà la FP1 della MotoGP GP della Comunitat Valenciana

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo si inizia con le prime due sessioni di prove libere, che ci daranno una mano a capire in maniera più precisa quali saranno i valori in pista.

Si inizierà alle ore 9.55 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno scatterà alle ore 14.10. Il meteo parla di una situazione variabile, per cui non ci dovrebbero essere intoppi a livello di pioggia. I piloti della classe regina, quindi, potranno avere 90 minuti a disposizione per trovare il giusto bilanciamento delle rispettive moto.

Il fine settimana di Valencia, com’è ben noto, non proporrà particolari spunti, se non l’addio alla MotoGP di Valentino Rossi. Fabio Quartararo, infatti, ha già messo le mani sul primo titolo della sua carriera, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia si è assicurato il titolo di vice-campione e proverà a vincere ancora, dopo lo splendido successo di Portimao. Mancherà, invece, Marc Marquez, alle prese con un fastidioso problema alla vista. Per il Cabroncito il 2021 è già concluso.

Il venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, inizierà alle ore 9.55 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno scatterà alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dell’azione sul Ricardo Tormo.

