LIVE MotoGP, GP Valencia 2021 in DIRETTA: risultati FP1 sul bagnato, Valentino Rossi non rischia. Alle 14.10 le FP2

10.50 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 14.10 per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata

10.49 La classifica delle FP1. Ricordiamo che Valentino Rossi ha preferito non scendere in pista per non prendersi rischi con la pioggia.

1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 316.8 1’40.569

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 322.8 1’40.724 0.155 / 0.155

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’40.730 0.161 / 0.006

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 319.8 1’40.940 0.371 / 0.210

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’40.943 0.374 / 0.003

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 321.3 1’41.015 0.446 / 0.072

7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 315.4 1’41.104 0.535 / 0.089

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1’41.200 0.631 / 0.096

9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 1’41.300 0.731 / 0.100

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 315.4 1’41.486 0.917 / 0.186

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’41.512 0.943 / 0.026

12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 318.3 1’41.547 0.978 / 0.035

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’41.889 1.320 / 0.342

14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 316.8 1’41.974 1.405 / 0.085

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1’42.081 1.512 / 0.107

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 319.8 1’42.158 1.589 / 0.077

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.5 1’42.168 1.599 / 0.010

18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.3 1’42.182 1.613 / 0.014

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 309.7 1’42.438 1.869 / 0.256

20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’42.767 2.198 / 0.329

46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.5 1’52.981 12.412 / 10.214

10.48 La sensazione è che, anche sull’asciutto, le Ducati abbiano qualcosa in più e lo potranno dimostrare nei prossimi giorni. Sul bagnato, come sempre, Yamaha in grossa difficoltà. Valentino Rossi non ha completato che un paio di giri per evitare guai…

10.46 Si chiude una FP1 quanto mai interlocutoria per colpa della pioggia. Svetta la KTM di Lecuona davanti a Miller e Oliveira, quindi Zarco e Mir. Tante cadute senza conseguenze con un meteo davvero complicato quanto imprevisto

10.44 RIEPILOGO TEMPI FP1

1 27 I. LECUONA 1:40.569 2 43 J. MILLER +0.155 3 88 M. OLIVEIRA +0.161 4 5 J. ZARCO +0.371 5 36 J. MIR +0.374 6 63 F. BAGNAIA +0.446 7 10 L. MARINI +0.535 8 21 F. MORBIDELLI +0.631 9 44 P. ESPARGARO +0.731 10 30 T. NAKAGAMI +0.917

10.42 Oliveira piazza il record nel T1 e T2, arriva al T3 con 145 millesimi e chiude terzo a 161. Record anche per Bastianini nel primo settore, ma poi molla a metà giro. Bagnaia sesto a 446.

10.41 Cade Luca Marini in curva 6, vediamo se qualcuno migliora, Zarco è terzo a 371 millesimi!

10.40 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP1!!!!!!!!!! Lecuona record per 2 decimi nel T3, ed è primo in 1:40.569!

10.39 Luca Marini! Ottimo secondo crono a 380 millesimi da Miller!

10.38 Morbidelli!!!!! Scatto in seconda posizione per il portacolori della Yamaha a 476 millesimi da Miller, Lecuona intanto vola, fa il record nel T3, ma chiude quarto a 559 millesimi

10.37 Miller fa segnare ancora il record nel T3 per 162 millesimi, ma sbaglia nel T4 e non migliora, quindi apre un nuovo giro e cade in curva 1! Tutto ok per il pilota, ma moto nella ghiaia.

10.36 Oliveira spinge forte nel primo tratto, quindi cede tutto nel T4 e non migliora. Bastianini si porta in nona posizione a 1.470, mentre Lecuona ora è terzo a 649 millesimi

10.35 L’australiano chiude il suo giro e sale in vetta in 1:40.724 con 520 millesimi su Bagnaia e 823 su Martin!

10.34 Oliveira non riesce a migliorare, lo fa Morbidelli quinto a 1.082, ma è Miller che vola con 345 millesimi di record al T2!!

10.33 Riparte la giornata di Bagnaia, mentre Oliveira e Morbidelli segnano subito il record nel T1

10.32 Buon giro di Zarco che arriva al T3 con soli 8 decimi di distacco e fa segnare il settimo tempo a 1.157

10.31 Quartararo fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 1:43.687 non migliorando per 50 millesimi. Di nuovo in pista Dovizioso

10.30 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 63 F. BAGNAIA 1:41.244 2 43 J. MILLER +0.350 3 88 M. OLIVEIRA +0.502 4 27 I. LECUONA +0.740 5 42 A. RINS +1.154 6 9 D. PETRUCCI +1.194 7 44 P. ESPARGARO +1.592 8 36 J. MIR +1.688 9 89 J. MARTIN +1.755 10 30 T. NAKAGAMI +2.237

10.29 La pioggia sembra avere leggermente mollato la presa in questo momento. Pol Espargarò ne approfitta e scende a 1:42.354 ed è quinto a 1.110

10.28 Pol Espargarò si porta in settima posizione a 1.592 dalla vetta. Torna in pista Rins, seguito da Marquez

10.27 Di nuovo in azione Marini, Binder e Quartararo. Bastianini si porta a 7.9 da Bagnaia

10.26 Torna in pista Oliveira, mentre Martin spinge e fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in ottava posizione a 1.755

10.24 I tempi sono altissimi per tutti ora, Vinales e Zarco procedono ad oltre 3 secondi dal limite precedente. Bastianini apre il suo giro con 1.9 già al T1

10.23 Zarco e Vinales tornano in pista, mentre in vetta rimane Bagnaia in 1:41.244

10.22 Dovizioso decide che la situazione non permette di girare in maniera regolare e torna ai box, ne esce invece Bastianini, ancora senza tempo

10.21 Di nuovo in azione Pol Espargarò, anche se ora le condizioni sono davvero complicate

10.20 Dovizioso prosegue e si porta a 4.8 dalla vetta, in pista c’è solo il romagnolo in questo momento, assieme a Nakagami e Martin. Rossi torna ai box

10.19 Dovizioso chiude un giro a 7.3 dalla vetta, Rossi a 11.7

10.18 Tornano ai box anche Lecuona, Binder e Marini, mentre Bagnaia è tornato nel suo a piedi

10.17 Rossi inizia a girare ma su tempi altissimi, le condizioni si fanno complicate ormai

10.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 63 F. BAGNAIA 1:41.244 2 43 J. MILLER +0.350 3 88 M. OLIVEIRA +0.502 4 27 I. LECUONA +0.740 5 42 A. RINS +1.154 6 9 D. PETRUCCI +1.194 7 36 J. MIR +1.688 8 30 T. NAKAGAMI +2.237 9 89 J. MARTIN +2.255 10 20 F. QUARTARARO +2.393

10.16 Miller, Rins, Mir e Zarco tornano ai box, l’acqua aumenta sul tracciato, non sarà facile migliorare…

10.15 Cade anche Pecco Bagnaia! Il ducatista scivola in curva 2 e finisce nella ghiaia di Valencia. Inizia la FP1 anche per Rossi e Dovizioso

10.14 Bagnaia migliora ancora e scende a 1:41.244 con 350 millesimi su Miller e 502 su Oliveira

10.13 Miller chiude il suo settimo giro in 1:41.594 ed è secondo a 83 millesimi, ma Bagnaia vola ed è record per 132 nel T2

10.12 La pioggia prosegue in maniera costante e il tracciato è decisamente bagnato ora. Bagnaia se ne infischia e segna 1:41.511 con 235 millesimi su Oliveira

10.11 Attenzione! Caduta di Danilo Petrucci in curva 4! Il pilota è ancora dolorante ma esce dalla pista sulle sue gambe

10.10 Morbidelli fa segnare il suo primo tempo ed è 15° a 2.870, Quartararo decimo a 1.891

10.09 Oliveira migliora ancora e arriva all’1:41.746, Miller lo segue e si ferma a 130 millesimi, poi Rins a 652

10.08 Ancora fermi Dovizioso e Rossi che preferiscono attendere conoscendo la grande difficoltà della loro M1 sul bagnato. Entra in azione Marini, mentre Petrucci è quinto a 1.222

10.07 Miller balza in seconda posizione a 187 millesimi da Oliveira che, a sua volta, si rilancia e centra il record nel T1 per 144 millesimi e 159 nel secondo.

10.06 Bagnaia si mette in seconda posizione a 446 millesimi da Oliveira, quindi Rins, Petrucci e Mir. Sesto Miller davanti a Quartararo a 1.973

10.05 Oliveira si rilancia e scende all1:42.107 con 541 millesimi su Rins e 1.333 su Mir. Ancora ai box Rossi, Dovizioso, Marini e Dovizioso

10.04 Oliveira si porta a 76 millesimi da Bagnaia che sale in vetta in 1:43.804

10.03 Rins si porta in seconda posizione a 415 millesimi, terzo Lecuona a 1.612, poi Quartararo a 1.789 e Mir a 2.109, poi Miller e Bagnaia

10.02 La pioggia non è battente ma prosegue, come Oliveira che scende fino all’1:43.880

10.01 Rins si mette in seconda posizione a 160 millesimi da Oliveira, quindi terzo Mir a 743. Quarto Bagnaia a 1.163

10.00 Lecuona fa segnare un 1:49.108, ma subito Oliveira lo supera in 1:45.246

9.59 Si aprono i primi giri lanciati, mentre Valentino Rossi è ancora fermo ai box in attesa di valutare il meteo.

9.57 Alla spicciolata iniziano a scendere in pista i piloti, tutti con gomme soft da bagnato.

9.56 Si accendono i motori nei box, ma per il momento tutti aspettano di capire la situazione del meteo. Lecuona scende in pista seguito da Oliveira e Mir, con gomme da bagnato

9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DELLA COMUNITAT VALENCIANA!!!!!!

9.54 Attenzione, inizia a piovere a Valencia! La Moto3 ha girato con cielo coperto, ma ora qualche goccia inizia a cadere sul Ricardo Tormo! Temperatura di 14 gradi, 13 sull’asfalto.

9.52 Ricordiamo che mancherà Marc Marquez, e lo farà anche ai test di Jerez di fine anno. Il Cabroncito è alle prese con un problema alla vista e dovrà prima pensare a risolvere questo intoppo prima di tornare in moto nel 2022

9.49 Alle loro spalle si aprirà un vasto spazio per tanti protagonisti, dalle altre Ducati passando per Honda e Suzuki. Si annuncia, invece, un altro weekend complicato per le altre Yamaha con Valentino Rossi che non culla particolari sogni di gloria per il suo ultimo fine settimana da pilota

9.46 Francesco Bagnaia, dopo la splendida vittoria dell’Algarve è chiamato ad un nuovo weekend da protagonista con la chiara intenzione di proseguire con questo filotto di ottimi risultati, macchiato solamente dalla caduta di Misano 2

9.43 Dopo la caduta di Portimao, primo vero errore della sua annata, Fabio Quartararo cercherà di chiudere al meglio la sua annata con una vittoria per sugellare nel migliore dei modi il suo meritatissimo titolo

9.40 Il circuito intitolato a Ricardo Tormo è il consueto finale di stagione della MotoGP (anche un anno fa tutto si concluse a Portimao) ed è anche uno dei tracciati meno spettacolari ed amati dai piloti. Tra gare e test tutti lo conoscono alla perfezione, per cui non ci attendiamo un dominio totale di un pilota o una moto

9.37 Si inizia con la prima sessione di prove libere, quindi la giornata si completerà alle ore 14.10 con la FP2. 90 minuti in pista per trovare subito il giusto assetto delle moto

9.34 LA CLASSIFICA GENERALE DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 267

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 227

3 Joan MIR Suzuki SPA 195

4 Jack MILLER Ducati AUS 165

5 Johann ZARCO Ducati FRA 163

6 Marc MARQUEZ Honda SPA 142

7 Brad BINDER KTM RSA 142

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 113

9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 106

10 Pol ESPARGARO Honda SPA 100

11 Alex RINS Suzuki SPA 99

12 Enea BASTIANINI Ducati ITA 94

13 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92

14 Jorge MARTIN Ducati SPA 91

15 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 76

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 67

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 42

18 Luca MARINI Ducati ITA 41

19 Iker LECUONA KTM SPA 38

20 Valentino ROSSI Yamaha ITA 38

21 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

22 Stefan BRADL Honda GER 14

23 Michele PIRRO Ducati ITA 12

24 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 8

25 Dani PEDROSA KTM SPA 6

26 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

27 Tito RABAT Ducati SPA 1

9.31 Ci attende un weekend senza particolari spunti. A livello di classifica generale tutto è ampiamente deciso, per cui non ci rimarrà che gustarci l’ultima gara della carriera di Valentino Rossi

9.28 Siamo pronti per il via dell’ultimo fine settimana della stagione. Siamo al diciottesimo appuntamento di questo intenso 2021 e siamo pronti per il “rompete le righe” finale

9.25 Buongiorno e benvenuti a Valencia, tra mezzora esatta scatterà la FP1 della MotoGP GP della Comunitat Valenciana

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo si inizia con le prime due sessioni di prove libere, che ci daranno una mano a capire in maniera più precisa quali saranno i valori in pista.

Si inizierà alle ore 9.55 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno scatterà alle ore 14.10. Il meteo parla di una situazione variabile, per cui non ci dovrebbero essere intoppi a livello di pioggia. I piloti della classe regina, quindi, potranno avere 90 minuti a disposizione per trovare il giusto bilanciamento delle rispettive moto.

Il fine settimana di Valencia, com’è ben noto, non proporrà particolari spunti, se non l’addio alla MotoGP di Valentino Rossi. Fabio Quartararo, infatti, ha già messo le mani sul primo titolo della sua carriera, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia si è assicurato il titolo di vice-campione e proverà a vincere ancora, dopo lo splendido successo di Portimao. Mancherà, invece, Marc Marquez, alle prese con un fastidioso problema alla vista. Per il Cabroncito il 2021 è già concluso.

Il venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, inizierà alle ore 9.55 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno scatterà alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dell’azione sul Ricardo Tormo.

Foto: Lapresse