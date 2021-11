LIVE MotoGP, GP Algarve in DIRETTA: Quartararo davanti a Bagnaia nelle prove libere, Valentino Rossi penultimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.04: Si prevede, quindi, un weekend che vivrà nel confronto tra Quartararo e le Ducati. Bagnaia si è lamentato, per quanto detto dal Team Manager Davide Tardozzi, di un errore nel t-1. Ci sono margini per il piemontese.

16.02: In chiave italiana, da sottolineare il 13° posto di Petrucci sulla KTM Tech4, il 15° di Luca Marini (Ducati SKY VR46 Avintia) e il 16° di Enea Bastianini sulla Rossa Avintia Esponsorama.

16.00: Un Quartararo che quindi dovrà vedersi dalle Ducati, estremamente performanti anche qui, mentre l’altra Yamaha più avanti è quella di Morbidelli 12° a 0″835. Il ‘Morbido’, non ancora al 100% fisicamente, sta migliorando il feeling con la M1. Difficoltà invece per le Yamaha Petronas: Valentino Rossi 21° a 1″784 e Andrea Dovizioso 22° a 1″824.

15.58: Il francese Fabio Quartararo si conferma super veloce. Il campione del mondo gira con grande leggerezza sulla Yamaha e si conferma davanti, a precedere di 0″132 Bagnaia sulla Ducati e di 0″221 l’altra Rossa. Bene, quindi, anche il centauro piemontese, desideroso di riscatto dopo la caduta di Misano.

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:39.390 2 63 F. BAGNAIA +0.132 3 43 J. MILLER +0.221 4 36 J. MIR +0.290 5 44 P. ESPARGARO +0.402 6 5 J. ZARCO +0.499 7 73 A. MARQUEZ +0.652 8 41 A. ESPARGARO +0.679 9 30 T. NAKAGAMI +0.732 10 42 A. RINS +0.786

15.56: Bagnaia si avvicina a Quartararo è chiude in seconda posizione a 0″132 dal francese della Yamaha.

15.55: BANDIERA A SCACCHI!!!

15.54: Pioggia di caschi rossi in questo momento e Quartararo si porta in vetta con il crono di 1’39″390 a precedere di 0″221 Miller e 0″290 Mir. Bagnaia 4° a 0″305.

15.53: Migliora il suo crono Mir in 1’39″680 con 115 millesimi di vantaggio su Bagnaia e 0″482 su Quartararo. Bene Morbidelli in quarta piazza 0″545, mentre Dovizioso è 19° a 1″534.

15.51: Morbidelli si migliora con una coppia di soft nei primi tre settori, ma poi sbaglia nel t-4. Arriva Mir, anch’egli con gomme morbide, e si porta in testa in 1’39″770 con 237 millesimi di vantaggio su Bagnaia e 0″392 su Quartararo.

15.50: Tutti in pista con gomme nuove per fare il time-attack, con le eccezione di Dovizioso che gira con una soluzione hard al posteriore.

15.49: Ci si prepara al time-attack in questi ultimi 6′.

15.47: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

OS # RIDER GAP 1 63 F. BAGNAIA 1:40.007 2 20 F. QUARTARARO +0.155 3 36 J. MIR +0.366 4 43 J. MILLER +0.368 5 30 T. NAKAGAMI +0.421 6 73 A. MARQUEZ +0.455 7 44 P. ESPARGARO +0.463 8 5 J. ZARCO +0.513 9 42 A. RINS +0.570 10 10 L. MARINI +0.599

15.45: Valentino Rossi, finora, ha completato 13 giri con una media all’anteriore e una hard al posteriore. 21° posto per lui a 1″554 dalla vetta.

15.43: Migliora il proprio tempo Quartararo che si porta in seconda posizione a 0″155 dalla vetta, mentre bene Luca Marini in decima posizione a 0″599 con la Ducati SKY VR46 Avintia.

15.41: Ancora in difficoltà le due Yamaha Petronas: Valentino Rossi 21° a 1″554 e Dovizioso 22° a 1″601.

15.40: CHE DUELLO! Bagnaia si porta in vetta con il crono di 1’40″007 a precedere di 0″297 Quartararo. In terza piazza Mir a 0″366. Ricordiamo che Quartararo sta girando con una hard sul posteriore, rispetto alla media di Bagnaia.

15.38: 1’40″476 per Bagnaia in questa tornata, con un t-2 e un t-3 non velocissimi.

15.36: Giro lento di Bagnaia in 1’46″312, nuovo tentativo per lui.

15.35: Mir scala la classifica e si porta in seconda posizione a 18 millesimi da Quartararo, ora attendiamo la reazione di Bagnaia.

15.33: 1’40″663 per Alex Marquez che non migliora il suo crono, mentre Quartararo tenta una nuova soluzione: una gomma media all’anteriore e una hard al posteriore.

15.32: Joan Mir, nel frattempo, migliora in sella alla Suzuki: il campione del mondo 2020 realizza il quinto tempo a 0″119 dalla etta. Ci sono dieci piloti in 4 decimi al momento, a testimonianza del grande equilibrio.

15.31: Stando a quanto riportano da Sky Sport, Bagnaia deve un po’ lavorare sul t-4, visto che in quella zona della pista che Quartararo ha saputo fare la differenza.

15.30: Dopo una breve pausa, i piloti tornano in pista per continuare il proprio lavoro in questi ultimi 25′ di sessione.

15.28: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:40.355 2 63 F. BAGNAIA +0.058 3 73 A. MARQUEZ +0.107 4 44 P. ESPARGARO +0.115 5 30 T. NAKAGAMI +0.167 6 21 F. MORBIDELLI +0.304 7 5 J. ZARCO +0.343 8 36 J. MIR +0.396 9 43 J. MILLER +0.401 10 42 A. RINS +0.429

15.26: Si inserisce nelle prime posizioni Pol Espargaro con la Honda, in quarta posizione 0″115 dal vertice.

15.25: Eccola la risposta di Quartararo che si porta in vetta con il crono di 1’40″355, Bagnaia 2° a 0″058, mentre Morbidelli è 5° a 0″304. Valentino Rossi 20° a 1″206 davanti a Dovizioso (+1″253).

15.24: Bagnaia va a completare un giro molto veloce in 1’40″431, ma attenzione a Quartararo che sta migliorando i propri intertempi.

15.23: Grande passo di Bagnaia che martella su tempi dell’1’40″4.

15.22: L’altra Ducati di Miller attualmente è in ottava posizione da Bagnaia (+0″343). L’australiano sta girando con una hard al posteriore, mentre Valentino Rossi e Dovizioso sono in 20ma e 21ma posizione rispettivamente a 1″148 e a 1″195.

15.21: Molto bene Morbidelli che scavalca Quartararioo ed è quarto a 0″246 dal vertice occupato da Bagnaia.

15.20: Alex Marquez e Nakagami si avvicinano a Bagnaia, rispettivamente secondo a 0″049 e a 0″109 fa Bagnaia. Quartararo sale in quarta posizione a 0″279. Valentino Rossi 19° a 1″148 dal vertice.

15.19: Bagnaia super veloce! Il piemontese della Ducati si porta in vetta con il tempo di 1’40″413 a precedere di 0″449 Alex Marquez e di 0″473 Morbidelli.

15.18: Arriva Bagnaia che si porta in seconda posizione a 0″256 da Nakagami, mentre Morbidelli è 4° a 0″425. Fabio Quartararo in fondo al gruppo con un tempo piuttosto lento, mentre Valentino Rossi è nono a 0″836. Per il ‘Dottore’ una hard al posteriore.

15.17: Nakagami velocissimo in queste prime battute con il crono di 1’40″985 a precedere di 0″393 Zarco e di 0″510 Mir.

15.16: Nakagami si prende la vetta con il crono di 1’42″669 sulla Honda LCR, a precedere di 38 millesimi Vinales sull’Aprilia. Siamo però solo nelle prime battute e tanti piloti stanno migliorando.

15.15: Joan Mir è il primo pilota a ottenere un tempo in 1’42″792 con una coppia di medie, in sella alla Suzuki.

15.13: Tutti in pista con Quartararo che è in pista con una coppia di medie, come Pecco Bagnaia. Valentino Rossi invece adotta una media all’anteriore e una hard al posteriore.

15.11: Da valutare le condizioni della pista, visto che la Ducati è parsa piuttosto convincente nella FP1.

15.10: VIA ALLA FP2!!! 45′ di sessione fondamentali per il set-up delle moto.

15.07: 3′ al via della sessione, importante per andare a definire gli assetti.

15.04: In termini di staccata, il punto principale è quello della curva 1, la prima dopo il rettilineo del traguardo, a destra, dove si passa da circa 332 a 114 km/h dopo 300 metri e 5″ di azione della frenata.

15.01: Sorge sulle colline attorno alla cittadina portoghese ed è caratterizzato proprio da una serie di saliscendi naturali che lo rendono decisamente spettacolare e divertente da guidare. Proprio per questo motivo alcuni piloti che hanno avuto la fortuna di girare dicono che ricorda il vecchio Nürburgring e Spa-Francorchamps.

14.58: L’Autódromo Internacional do Algarve, comunemente chiamato Circuito di Portimao, è una pista lunga 4.684 km che è stata inaugurata nel 2008. Il progetto con il quale è stata realizzata questa nuova struttura comprende anche una pista per kart, un parco tecnologico, un hotel a cinque stelle, un complesso sportivo e degli appartamenti.

14.55: Alle sue spalle, ventesimo, Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) in 1:41.556 a 1.364, mentre è solamente ventiduesimo ed ultimo Valentino Rossi (Yamaha Petronas) in 1:42.080 a 1.888.

14.52: Chiude in sedicesima posizione Danilo Petrucci (KTM Tech3) in 1:41.296 a 1.104 dalla vetta, quindi diciannovesimo Andrea Dovizioso (Yamaha Petronas) in 1:41.392 a 1.200, che continua nel suo percorso di crescita a livello di feeling con la moto di Iwata.

14.49: Si ferma in nona posizione il nostro Franco Morbidelli (Yamaha Factory) in 1:40.887 a 695 millesimi, sempre più a suo agio con la nuova M1, mentre completa la top10 lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) in 1:40.889 a 697.

14.46: Sesto tempo per il primo degli italiani, Luca Marini (Ducati Avintia VR46) in 1:40.789 a 593 millesimi, anche se nell’ultimo tentativo stava dimostrando di poter limare almeno un altro paio di decimi al suo limite, mentre è settimo lo spagnolo Pol Espargarò (Repsol Honda) in 1:40.795 a 603 millesimi, davanti a Maverick Vinales (Aprilia) ottavo a 661.

14.43: Terza posizione per il suo compagno di scuderia, l’australiano Jack Miller in 1:40.323 a 131 millesimi, capace di issarsi ai piani alti della classifica proprio sotto la bandiera a scacchi, dopo un turno anonimo. Quarto lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) in 1:40.551 a 359 millesimi, mentre alle sue spalle troviamo il compagno di team Joan Mir, ormai ex campione del mondo della classe regina, quinto in 1:40.689 a 497.

14.40: Nel corso della FP1 si è assistito a un grane duello tra Quartararo e Bagnaia. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao (dove si è corso già nel mese di aprile) per il portacolori del team Yamaha Factory, la FP1 si è trasformata in una splendida progressione, chiusa con il tempo di 1:40.192 precedendo proprio il pilota della Ducati, suo grande rivale stagionale, che chiude la sua mattinata nella piazza d’onore con il tempo di 1:40.237 a 45 millesimi di distacco.

14.37: Fabio Quartararo, che vinse in quella occasione, correrà con la mente libera dopo aver messo le mani sul suo primo titolo iridato nella classe regina, con i soliti noti, da Francesco “Pecco” Bagnaia a Joan Mir, passando per Jack Miller, a vendere cara la pelle, in contumacia Marc Marquez.

14.34: Vedremo cambiamenti sostanziali rispetto al primo capitolo di Portimao corso ad aprile? Le temperature, rispetto alla terza gara del campionato, saranno decisamente più autunnali, per cui i valori in pista potrebbero modificarsi.

14.31: Il semaforo si farà verde a partire dalle ore 15.10 italiane (le 14.10 locali) per 45 minuti davvero importanti per il prosieguo del weekend. Team e piloti lavoreranno, come sempre, su due direzioni, ovvero trovare il giusto compromesso tra time attack (per entrare subito nella top10) e ritmo gara, pensando soprattutto al comportamento delle gomme.

14.28: Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao i piloti tornano in azione dopo la FP1 disputata nel corso della mattinata portoghese, per trovare il giusto bilanciamento delle rispettive moto.

14.25: Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Portogallo, penultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

11.47 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento poco prima delle 15.10 italiane per le FP2 della MotoGP.

11.46 Prima sessione che ha messo in evidenza la superiorità di Bagnaia e Quartararo rispetto alla concorrenza, ma il weekend è ancora lungo e altri piloti possono ancora colmare il gap ed inserirsi nella lotta per la vittoria.

11.44 Lontani gli altri italiani: 16° Petrucci a 1.104, 19° Dovizioso a 1.200, 20° Bastianini a 1.364 e 22° un Valentino Rossi in grande difficoltà a 1.888 dalla testa.

11.43 Di seguito la top10 delle FP1:

1 20 F. QUARTARARO 1:40.192 2 63 F. BAGNAIA +0.045 3 43 J. MILLER +0.131 4 42 A. RINS +0.359 5 36 J. MIR +0.497 6 10 L. MARINI +0.593 7 44 P. ESPARGARO +0.603 8 12 M. VIÑALES +0.661 9 21 F. MORBIDELLI +0.695 10 41 A. ESPARGARO +0.697

11.41 Quartararo beffa Bagnaia proprio all’ultimo tentativo e chiude le FP1 in prima posizione! 1’40″192 il crono del francese con la Yamaha. Bene anche le Suzuki con Rins 4° e Mir 5°.

11.40 BANDIERA A SCACCHI!!! Miller sfrutta la gomma media nuova all’anteriore e va in terza piazza a meno di un decimo dal compagno di squadra Bagnaia.

11.38 Poco più di un minuto alla bandiera a scacchi. Luca Marini fa un grande passo avanti ed è 5°!!

11.37 Ultimi tre minuti della FP1: Bagnaia è un martello e gira ancora molto forte in 1’40″4, mentre Quartararo si migliora ulteriormente in 1’40″301.

11.35 Quartararo lima qualche centesimo e si avvicina a 73 millesimi dal miglior tempo di Bagnaia. Questi due piloti hanno fatto davvero la differenza in questa prima sessione del weekend a Portimao…

11.34 Davvero molto solido questo turno di Bagnaia, che continua a spingere e si conferma competitivo in 1’40″2 montando gomme usate di 18 giri.

11.33 Ecco la risposta di Quartararo, che si migliora notevolmente e accorcia le distanze da un Bagnaia in grande spolvero. 1’40″398 il crono del Diablo.

11.31 Bagnaia non si ferma più e continua ad aumentare il ritmo! 1’40″237 l’ultimo passaggio del ducatista sul traguardo.

11.30 Pol Espargarò fa un passo avanti e va in terza piazza con la Honda a 412 millesimi dal miglior tempo di Bagnaia, sostanzialmente a parità di condizioni.

11.28 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 63 F. BAGNAIA 1:40.421 2 20 F. QUARTARARO +0.347 3 21 F. MORBIDELLI +0.466 4 44 P. ESPARGARO +0.535 5 43 J. MILLER +0.590 6 36 J. MIR +0.684 7 73 A. MARQUEZ +0.698 8 42 A. RINS +0.806 9 30 T. NAKAGAMI +0.841 10 12 M. VIÑALES +1.092

11.27 Primo Bagnaia!!!! 1’40″421 per Pecco, che rifila 3 decimi a Quartararo in attesa della risposta del francese in questo secondo run con gomme usate.

11.26 Bagnaia si rilancia e consolida la sua seconda piazza a 23 millesimi da Quartararo grazie ad un ottimo primo giro lanciato nel secondo run.

11.25 Nonostante il decadimento delle gomme (le stesse montate per il primo run), quasi tutti i piloti riescono a migliorare grazie ad una pista sempre più performante col passare dei minuti.

11.24 Benissimo Morbidelli!!! Terzo tempo a 119 millesimi dalla vetta con gomme usate per il romano della Yamaha!

11.23 Mir si migliora con gomme usate e balza al sesto posto con la Suzuki a 671 millesimi dal best time di Quartararo.

11.21 Comincia il secondo run del venerdì per alcuni piloti, in attesa di una FP2 in cui si comincerà a fare sul serio anche in termini di prestazione pura sul time-attack.

11.19 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 20 F. QUARTARARO 1:40.768 2 63 F. BAGNAIA +0.028 3 43 J. MILLER +0.243 4 44 P. ESPARGARO +0.421 5 42 A. RINS +0.706 6 73 A. MARQUEZ +0.717 7 30 T. NAKAGAMI +0.736 8 5 J. ZARCO +0.815 9 21 F. MORBIDELLI +0.881 10 27 I. LECUONA +0.946

11.17 Quartararo passa davanti a tutti in 1’40″768, concludendo così un primo run di 12 giri estremamente positivo.

11.16 Che salvataggio di Mir! Lo spagnolo riesce a restare in sella alla sua Suzuki nonostante un high-side violentissimo!

11.15 Quartararo risponde a Bagnaia e si porta a soli 5 millesimi dalla vetta! Questo avvio di FP1 potrebbe essere il preludio ad una bella sfida a due per la pole e per la vittoria…

11.13 Super Bagnaia! Pecco fissa un nuovo limite in 1’40″796 con la Ducati! Partenza a rilento per Bastianini, 19° con la Ducati del Team Avintia.

11.12 Quartararo si migliora in 1’41″083 e si avvicina a 156 millesimi dal crono di Bagnaia. Da sottolineare il buon avvio di weekend di Vinales, 10° con l’Aprilia.

11.10 Pol Espargarò batte un colpo e porta la Honda al secondo posto con un ottimo 1’41″1. Nel frattempo Valentino Rossi è 16° con 1″1 di ritardo dalla vetta.

11.09 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 63 F. BAGNAIA 1:40.927 2 20 F. QUARTARARO +0.451 3 73 A. MARQUEZ +0.558 4 21 F. MORBIDELLI +0.722 5 5 J. ZARCO +0.942 6 43 J. MILLER +0.962 7 36 J. MIR +0.988 8 42 A. RINS +1.033 9 41 A. ESPARGARO +1.091 10 44 P. ESPARGARO +1.099

11.07 Per dare un riferimento cronometrico indicativo, il record della pista è stato firmato da Quartararo in 1’38″862 nelle qualifiche del GP Portogallo 2021.

11.06 Bellissimo botta e risposta in questo avvio di sessione tra Quartararo e Bagnaia, con quest’ultimo che si riporta al comando con 55 millesimi di vantaggio sul Campione del Mondo della Yamaha.

11.04 Subito a proprio agio Quartararo, che alza ulteriormente l’asticella in 1’41″4 rifilando quasi mezzo secondo a Mir e Bagnaia.

11.03 Rins è il primo a scendere sotto il muro dell’1’42”, ma Bagnaia fa ancora meglio e si riprende la vetta della classifica.

11.02 Mir porta la Suzuki al comando in 1’42″4 davanti a Quartararo, Zarco, Bradl, Bagnaia e Morbidelli.

11.00 Partenza a razzo di Bagnaia in questa prima sessione! 1’44″0 e miglior tempo provvisorio con 4 decimi di margine su Quartararo e 8 su Miller.

10.58 Tutti in pista con la combinazione di gomme soft davanti e media al posteriore, ad eccezione di un Lecuona che prova la media anche all’anteriore.

10.57 In corso di svolgimento il primo giro di lancio del turno. Ricordiamo che è assente in Portogallo il vincitore delle ultime due gare, Marc Marquez, in seguito ad una lieve commozione cerebrale rimediata in allenamento.

10.55 SEMAFORO VERDE!!! Iniziano i primi 45 minuti di attività in pista del weekend a Portimao.

10.54 Manca un minuto al via delle FP1! Comincia il penultimo weekend di gara stagionale per la MotoGP.

10.52 Da non sottovalutare il padrone di casa portoghese Miguel Oliveira, dominatore assoluto del GP lusitano disputato a fine 2020 con la KTM. Il vice campione mondiale Moto2 del 2018 è reduce inoltre da un ottimo weekend a Misano, in cui ha gettato al vento un possibile podio con una caduta.

10.50 Condizioni meteo ottimali in Algarve stamattina, ma le previsioni sono incoraggianti anche per il prosieguo del weekend. I team potranno finalmente lavorare sull’asciutto sin dalla FP1 in ottica qualifica e gara.

10.46 Penultimo weekend di gara in carriera nel Mondiale MotoGP per Valentino Rossi, reduce da un discreto 10° posto in rimonta a Misano. Il Dottore si è trovato abbastanza bene a Portimao in passato, quindi l’obiettivo sarà quello di confermarsi in top10 domenica in gara.

10.42 Ancora in bilico i campionati costruttori e team, con Ducati e Yamaha che si daranno battaglia in entrambe le classifiche fino a Valencia. Ultime due gare decisive anche nella lotta tra Enea Bastianini (87 punti) e Jorge Martin (82) per chiudere il Mondiale da Rookie of the Year.

10.38 Di seguito la classifica generale del Mondiale MotoGP 2021 a due gare dalla fine:

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 267

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 202

3 Joan MIR Suzuki SPA 175

4 Johann ZARCO Ducati FRA 152

5 Jack MILLER Ducati AUS 149

6 Marc MARQUEZ Honda SPA 142

7 Brad BINDER KTM RSA 136

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 113

9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 106

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92

11 Alex RINS Suzuki SPA 91

12 Pol ESPARGARO Honda SPA 90

13 Enea BASTIANINI Ducati ITA 87

14 Jorge MARTIN Ducati SPA 82

15 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 71

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 54

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 42

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 37

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 35

22 Stefan BRADL Honda GER 13

23 Michele PIRRO Ducati ITA 12

24 Dani PEDROSA KTM SPA 6

25 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 6

26 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

27 Tito RABAT Ducati SPA 1

10.34 Alle spalle del nuovo Campione del Mondo MotoGP, devono ancora essere definite le restanti posizioni sul podio del campionato piloti. Bagnaia può blindare già a Portimao la sua seconda piazza, mentre Mir dovrà difendersi da Zarco e Miller per la terza.

10.30 Da quel giorno sono passati più di 6 mesi e sono state disputate ben 13 gare, sufficienti per assegnare a Quartararo il titolo mondiale con due round di anticipo.

10.27 In quell’occasione si impose Fabio Quartararo davanti ad un grande Bagnaia (autore di una rimonta fantastica) e alla Suzuki di Mir. Rins, con l’altra Suzuki, scivolò nel tentativo di tenere il ritmo del leader a 7 giri dalla fine.

10.23 Il Motomondiale sbarca a Portimao per la seconda volta nel 2021, dopo il GP del Portogallo (terza gara dell’anno, prima in Europa) andato in scena lo scorso 18 aprile.

10.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del GP Algarve 2021, penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio dell’Algarve 2021, valido come diciassettesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del secondo GP dell’anno in programma sulla pista di Portimao per il Motomondiale dopo il GP Portogallo dello scorso aprile.

Fabio Quartararo ha festeggiato a Misano due settimane fa la certezza aritmetica del titolo iridato, ma è ancora aperta la lotta per le restanti posizioni sul podio della generale. Francesco Bagnaia punta alla vittoria di tappa per blindare la sua seconda piazza in campionato dal tentativo di rimonta del campione uscente Joan Mir.

Assente Marc Marquez per una lieve commozione celebrale rimediata in allenamento, c’è grande incertezza a proposito dei possibili candidati al podio verso la gara di domenica. In tal senso andrà valutato il rendimento del rookie azzurro Enea Bastianini su una pista diversa rispetto a Misano, dopo i due podi ottenuti sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli.

Si comincia alle ore 10.55 italiane con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di libere della MotoGP scatterà nel pomeriggio alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

