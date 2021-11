LIVE Motocross, GP Lombardia MXGP 2021 in DIRETTA: Febvre vince Gara-1, un grande Cairoli è terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:01 Questa la top5 aggiornata dopo Gara-1:

1. Romain Febvre 639 punti

2. Jeffrey Herlings 633 punti

3. Tim Gajser 626 punti

4. Jorge Prado 517 punti

5. Tony Cairoli 516 punti

12:58 ATTENZIONE! Tim Gajser è stato penalizzato di dieci secondi per un taglio effettuato alla prima curva! Cairoli di conseguenza sale in terza posizione!

12:55 La lotta per il Mondiale resta aperta con i primi tre della classifica generale arrivati nelle prime tre posizioni, probabilmente senza quell’ingenuità in avvio Herlings avrebbe vinto la gara, ma con i se e con i ma non si fa la storia.

12:52 Quella di stamattina è stata una delle manche più belle dell’anno, siamo stati con il fiato sospeso fin dal primo metro, i primi quattro hanno tagliato il traguardo praticamente incollati, si preannuncia una Gara-2 altrettanto spettacolare.

12:50 Vince Romain Febvre, secondo Jeffrey Herlings, terzo Tim Gajser. Un eroico Antonio Cairoli si deve accontentare della quarta piazza, ma che carattere!

-1 GIRO Un Herlings scatenato supera anche Gajser, Cairoli ci prova a rientrare sulla terza piazza.

-1 GIRO Purtroppo è arrivato il sorpasso di Jeffrey Herlings.

-2 GIRI Carioli adesso è incollato a Tim Gajser, che campione!

-3 GIRI Cairoli sta lottando come un leone, giro veloce per lui!

-1′ Adesso davanti sono in quattro racchiusi in poco più di 5 secondi.

-2′ Herlings ha ripreso Cairoli, adesso sarà battaglia per il terzo posto.

-3′ Febvre si è gestito alla grande, mantiene il margine di vantaggio e viaggia spedito verso la vittoria.

-5′ Ancora un giro velocissimo di Herlings, Jeffrey ormai vede Cairoli.

-7′ Grande rimonta anche di Seewer, lo svizzero è sesto.

-8′ Arriva il sorpasso di Herlings! Cairoli ha poco più di 5 secondi di margine, non sarà affatto facile.

-10′ Davanti tutto invariato, Gajser si è riportato a tre secondi da Febvre.

-11′ Duello stupendo tra Fernandez ed Herlings, Cairoli deve spingere perchè il margine su questi due sta calando.

-13′ Herlings fa segnare il giro più veloce, Fernandez è a soli tre secondi.

-14′ Tony Cairoli deve difendersi dal tentativo di rientro di Ruben Fernandez.

-15′ Tim Gajser si sta lentamente riportando su Romain Fevbre.

-16′ Cosa sta facendo Herlings, è già quinto e adesso punta dritto al podio!

-18′ Gajser ha effettuato il sorpasso su Cairoli, i due sono rispettivamente secondo e terzo.

-19′ Herlings sta spingendo come un dannato, l’impressione è che possa recuperare tante caselle.

-21′ Per quanto riguarda gli altri italiani Alessandro Lupino è ottimo ottavo, mentre Alberto Forato si trova intono alla quindicesima posizione.

-22′ Sono già 5 i secondi di margine di Fevbre, il francese ha sfruttato al meglio la situazione.

-23′ Tim Gajser è incollato sulla seconda ruota di Cairoli.

-25′ Herlings e Seewer al momento viaggiano in undicesima e tredicesima posizione.

-26′ Ritmo folle per Fernandez, che ne supera un paio e risale in quarta piazza.

-27′ Enorme leggerezza di Herlings, adesso in testa c’è Fevbre, ma Cairoli è secondo!

-28′ CADONO HERLINGS E SEEWER!

-29′ Grande partenza di Jeremy Seewer, quarto Cairoli, ma sono tutti lì!

-29′ PARTITI!

12:13 I piloti si schierano di fronte ai cancelli di partenza, ormai ci siamo!

12:11 Numeroso il pubblico venuto qui per sostenere l’azzurro, lo spettacolo sarà assicurato.

12:09 Tony Cairoli viene dal fantastico successo di una settimana in quel di Arco di Trento, tutti noi ci auguriamo di rivedere il fuoriclasse azzurro ancora sul podio, per poter dire addio a questo sport nella maniera più giusta possibile.

12:06 Oltre agli atleti già citati, la lotta per il podio dovrebbe essere aperta anche a Jorge Pedro e a Jeremy Seewer che, in classifica generale, si trovano proprio davanti a Cairoli.

12:03 Il nostro Tony Cairoli, sesto in classifica generale, è all’ultima stagione della carriera ed oggi andrà a caccia del colpaccio di fronte al proprio pubblico.

12:00 Al momento in testa troviamo Romain Fevre con 614 Tim Gajser e Jeffrey Herlings inseguono rispettivamente a 613 e 611 punti.

11:57 Stiamo ormai volgendo al termine della stagione, ma la situazione in vetta alla classifica è del tutto incerta.

11:55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia, penultima tappa del Mondiale Motocross 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia 2021, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross 2021. Incertezza massima nelle primissime posizioni: tutti i nodi si scioglieranno in queste ultime quattro manche.

Uno dei campionati mondiali più incerti ed appassionanti di sempre: Romain Febvre, Tim Gajser e Jeffrey Herlings sono racchiusi in appena tre punti nelle prime tre posizioni. Il francese ha un punto di vantaggio su Gajser e tre su Herlings. Proprio l’olandese sembrerebbe essere il grande favorito della gara grazie alle sue grandi performance su questa pista al Motocross delle Nazioni e sullo stesso tipo di sabbia a Riolo Sardo. Il francese e lo sloveno dovranno rimanere incollati al neerlandese per non perdere il treno del sogno mondiale.

Occhio alle mine vaganti, a partire da Tony Cairoli. Il siciliano è al penultimo gran premio della carriera e va a caccia di un risultato di spessore davanti al proprio pubblico dopo il meraviglioso successo ad Arco di Trento di una settimana fa. Attenzione al giovane spagnolo Jorge Prado, sempre costante e pericoloso per i big, oltre allo svizzero Jeremy Seewer, in grandissimo spolvero nell’ultima tappa trentina con un primo ed un secondo posto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Lombardia, valevole per la penultima tappa del Mondiale motocross 2021. Gara-1 è prevista per le ore 12.15, gara-2 per le 15.10, noi vi accomagneremo per raccontarvi al meglio le emozioni delle due gare. Buon divertimento!

