LIVE Moto3, GP Algarve 2021 in DIRETTA: super Dennis Foggia, davanti a tutti nelle FP1! Nepa 2°, Acosta 6°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP

10.55 Termina qui dunque l’appuntamento con le FP1 della Moto3 per il Gran Premio dell’Algarve; c’è fiducia per Foggia che, ricordiamo, deve ambire a conquistare quanti più punti possibili per sperare nel titolo mondiale. Appuntamento alle 14:10 con la seconda sessione di prove libere, sempre qui, su OA Sport. A più tardi!

10.52 Ottimo risultato nelle FP1 anche per Stefano Nepa e Andrea Migno: ben 4 azzurri nella top 5.

10.50 Serviva mettere subito pressione ad Acosta, e Dennis Foggia, seppur con differenza di gomme, ci è riuscito:

10.49 Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, 12° Romano Fenati, 15° Niccolò Antonelli, 17° Riccardo Rossi, 21° Lorenzo Fellon e 26° Alberto Surra.

10.47 Il segnale che il pilota romano ha lanciato è chiaro: non ha alcuna intenzione di mollare!

10.46 Il primo round va dunque a Dennis Foggia: Acosta è stato il più veloce nella prima parte delle FP1. Lo spagnolo, però, aveva la gomma dura; gomma morbida invece per Foggia.

10.45 Ecco i tempi dei primi cinque:

1 Dennis Foggia 1:48.296

2 Stefano Nepa 1:49.048

3 Filip Salac 1:49.082

4 Andrea Migno 1:49.153

5 John McPhee 1:49.157

10.43 Quarto Andrea Migno: 1:49.153.

10.42 Sesto tempo per Pedro Acosta: la battaglia è appena iniziata.

10.41 Buon tempo di Filip Salac, terzo: 1:49.048.

10.41 ANCORA FOGGIA! 1:48.296.

10.40 BANDIERA A SCACCHI, ARRIVANO GLI ULTIMI TEMPI!

10.39 Acosta si accoda agli italiani: 4° dietro Foggia, Nepa e Migno!

10.39 ADESSO NEPA SECONDO! 1:49.048.

10.38 SUPER MIGNO! Finale di FP1 pazzesco per gli italiani: 1:49.153.

10.37 DENNIS FOGGIA PRIMO! CHE TEMPO! 1:49.064.

10.36 Eccolo Stefano Nepa che spinge fortissimo:

10.35 5 minuti al termine, Nepa si migliora, ma resta secondo dietro Acosta: 1:49.434.

10.34 GRAN TEMPO DI STEFANO NEPA! SECONDO! 1:49.752.

10.33 E ancora: Rossi 13° (si è ripreso dopo la caduta), Fellon 19°, Surra 27°.

10.32 Ricordiamo dunque le posizioni dei nostri italiani: Nepa 4°, Foggia 5°, Migno 8°, Antonelli 9°.

10.31 La pista promette un certo spettacolo, per noi e per i piloti:

10.30 10 MINUTI AL TERMINE DELLE FP1!

10.29 Si migliora ancora Antonelli, nono: 1:50.615.

10.28 CHE TEMPO DI IZAN GUEVARA! Scende sotto l’1:50, l’unico insieme ad Acosta:1:49.974.

10.27 Un bentornato, doveroso, a Sergio Garcia, che torna in pista dopo l’incidente ad Austin:

10.26 Settimo crono per Andrea Migno: 1:50.514.

10.25 SI MIGLIORA ANCORA ACOSTA, CHE RITMO! 1:49.682.

10.24 Si migliora Antonelli: 14°, 1:51.417.

10.23 Buon ritmo anche per Filip Salac, decimo.

10.22 26° posizione per Alberto Surra, dietro di lui Tatay e Holgado.

10.21 Nettamente più veloce degli altri Pedro Acosta, nessuno regge il suo ritmo:

10.20 Ecco i tempi dei primi cinque:

1 Pedro Acosta 1:49.749

2 Xavier Artigas 1:50.341

3 Stefano Nepa 1:50.389

4 Dennis Foggia 1:50.392

5 Jaume Masià 1:50.462

10.19 Quarto tempo di Dennis Foggia: 1:50.392.

10.18 Ancora dietro Niccolò Antonelli, 25°.

10.17 Dodicesimo tempo per Lorenzo Fellon, 22° Riccardo Rossi.

10.16 Sempre primo Pedro Acosta: 1:49.749.

10.15 Buon tempo di Romano Fenati, 6° con 1:50.658.

10.14 Partenza più lenta, per il momento, per Niccolò Antonelli: 13° tempo, 1:51.658.

10.13 Spinge anche Xavier Artigas: adesso è suo il secondo tempo, 1:50.341 per il compagno di squadra di Foggia.

10.12 Caduta alla Curva 3 per Riccardo Rossi: fortunatamente nulla di grave.

10.11 Grande partenza anche per Stefano Nepa: 1:50.440, secondo tempo.

10.10 Dietro Acosta c’è proprio lui, Dennis Foggia: 1:50.930.

10.09 E SI MIGLIORA ANCORA ACOSTA: 1:50.296.

10.08 Partito forte lo spagnolo:

10.07 Pedro Acosta spinge: 1:51.297, primo davanti a Jaume Masia.

10.06 Migno e Foggia momentaneamente più indietro: rispettivamente 9° e 10°.

10.05 Ottimo tempo per Darryn Binder, 1:52.270.

10.04 Cominciano ad arrivare i primi tempi: il primo crono in assoluto è di Izan Guevara, 1:55:580.

10.03 Clima sereno e temperatura ideale per correre:

¡Buenos días desde Portimao!😍 A punto de empezar la acción en pista con la #FP1 de #Moto3. ☀️Ambiente: 16ºC

🌡️Pista: 15ºC#AlgarveGP pic.twitter.com/OlI0CCRhxJ — Box_Repsol (@box_repsol) November 5, 2021

10.02 Weekend decisivo: per conquistare il titolo mondiale, ad Acosta basta conquistare 5 punti in più di Foggia, in vista poi dell’ultimo Gran Premio a Valencia.

10.01 Subito in pista Tetay, Guevara e Sasaki.

10.00 SI PARTE, AL VIA LE FP1!

9.58 2 minuti al via!

9.56 Tutto pronto, tra poco si parte:

9.54 Occhi puntati anche su altri piloti che non lottano per il Mondiale, ma che si stanno mettendo in mostra: su tutti Andrea Migno, Romano Fenati, Jaume Masià e Darryn Binder.

9.52 A meno di sorprese, si correrà su circuito asciutto per tutte le sessioni di prove libere di oggi: non sono previste piogge.

9.50 Mancano 10 minuti al via delle FP1!

9.48 Il pilota romano parte dunque leggermente avvantaggiato sul rookie spagnolo: la vittoria è d’obbligo per sperare nel titolo mondiale.

9.46 Dennis Foggia insegue Acosta in classifica: vorrà ripetere e migliorare quanto fatto l’anno scorso proprio qui in Portogallo, dove ha conquistato il secondo posto.

9.44 Già da queste FP1 sarà importante capire i ritmi dei piloti su un circuito veloce come quello dell’Algarve.

9.42 Questo weekend si corre in Portogallo, per il Gran Premio dell’Algarve.

9.40 Amici di OA Sport benvenuti alla Diretta LIVE delle FP1 della Moto3!

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE delle prove libere della Moto3! Questa settimana si corre in Portogallo per il GP dell’Algarve; alle 9:55 si comincia con la prima sessione; bisognerà poi attendere le 14:10 per le PL2.

Dennis Foggia vorrà mettere da subito pressione a Pedro Acosta: la distanza tra i due in classifica è di 21 punti (234 per lo spagnolo, l’italiano insegue a 213), e già dalle prove libere il pilota romano dovrà confermare il suo momento di forma positivo. Ricordiamo che lo scorso anno Dennis conquistò il secondo posto nel Gran Premio portoghese, ed è da considerare favorito per questo weekend.

Occhi puntati anche su alcune mine vaganti, che potrebbero affermarsi come protagonisti insieme ai due pretendenti al titolo mondiale: Jaume Masià, Andrea Migno, Romano Fenati e Darryn Binder. Sarà importante già da subito vedere i loro tempi nelle prove libere per capire quanto possano insidiare Foggia e Acosta per la vittoria del Gran Premio.

Appuntamento dunque alle 9:55 con la diretta per le FP1; l’inizio della seconda sessione di prove libere è invece previsto per le 14:10. Buon divertimento con la DIRETTE testuale di OA Sport!

Foto: Lapresse