LIVE Moto3, GP Algarve 2021 in DIRETTA: McPhee il più veloce; Foggia secondo, Acosta 7°, Migno 9°

11.03 Appuntamento alle 13.30 dunque per le qualifiche, sempre qui, su OA Sport. A più tardi!

11.01 Vedremo se Antonelli, Nepa, Rossi, Fellon e Surra riusciranno, nel Q1, a qualificarsi per il Q2.

10.59 Alle 13.30 ci saranno le qualifiche, bisognerà dunque attendere meno di tre ore.

10.56 Ecco la classifica completa dettagliata:

10.54 Due azzurri su 14 qualificati direttamente per il Q2; gli altri italiani dovranno passare per il Q1.

10:51 Ecco i 14 qualificati per il Q2:

1 John McPhee 1:47.774

2 Dennis Foggia +0.055

3 Tatsuki Suzuku +0.178

4 Romano Fenati +0.251

5 Izan Guevara +0.273

6 Filip Salac +0.277

7 Pedro Acosta +0.315

8 Ayumu Sasaki +0.397

9 Andrea Migno +0.409

10 Darryn Binder +0.453

11 Sergio Garcia +0.458

12 Jaume Masià +0.483

13 Adrian Fernandez +0.596

14 Xavier Artigas +0.605

10.47 Grande rimpianto per Antonelli e Nepa, ad un passo per il Q2, ma Artigas, con il suo 1:48.380, ha conquistato l’ultimo posto disponibile.

10.45 Continua dunque la lotta tra Foggia e Acosta, entrambi qualificati per il Q2; l’italiano è secondo, settimo tempo per lo spagnolo.

10.44 Peccato per Antonelli, quindicesimo, Nepa, 16°, Rossi, 18°, Fellon, 22°, e per finire Surra, 24°.

10.43 Conquistano il Q2 anche Romano Fenati, 4°, e Andrea Migno, 9°.

10.42 Miglior tempo per McPhee, 1:47.775; dietro di lui Foggia, con 1:47.830.

10.41 NON CE LA FA ANTONELLI! CHE PACCATO! Il pilota della Avintia è il primo degli esclusi,

10.40 Al momento Niccolò Antonelli è il primo degli esclusi, 15°, +0.070 rispetto ad Artigas.

10.40 BANDIERA A SCACCHI, VEDIAMO GLI ULTIMI TEMPI.

10.39 SUPER TEMPO ANCHE PER FOGGIA, SECONDO! +0.055 rispetto a McPhee.

10.38 JOHN MCPHEE, CHE TEMPO! 1:47.775! Migliore in assoluto.

10.37 Si migliora ma non basta, ed è 15°. Rischiano di non qualificarsi per il Q2 anche Antonelli (13°) e Migno (16°).

10.36 E Stefano Nepa si migliora, potrebbe salire di posizione.

10.35 Artigas si migliora, 8°, adesso Nepa è in bilico, 14°.

10.35 Tutti in pista tranne Fenati, Kelso, Rodrigo e Kunii.

10.33 Alberto Surra e Lorenzo Fellon proveranno a migliorare il proprio tempo e qualificarsi per il Q2, senza passare per il Q1.

10.32 Già in pista Acosta, Masià, Tatay, Artigas e Adrian Fernandez.

10.31 Meno di 10 minuti al termine, rientrano alcuni piloti tra cui Dennis Foggia.

10.30 Ecco al momento i 14 qualificati per il Q2

1 Romano Fenati

2 Dennis Foggia

3 Pedro Acosta

4 Darryn Binder

5 Tatsuki Suzuki

6 Jaume Masià

7 Adrian Fernandez

8 Niccolò Antonelli

9 Filip Salac

10 Andrea Migno

11 Riccardo Rossi

12 Joel Kelso

13 Stefano Nepa

14 Daniel Holgado

10.28 Rientrano ai box i piloti, vediamo chi si qualificherebbe per il Q2 al momento.

10.27 Lo spagnolo si migliora ma non basta: 1:48.090.

10.26 Rosso per Acosta nel terzo settore, vediamo se supererà il tempo di Fenati.

10.25 Si accende Pedro Acosta, terzo nella combinata: 1:48.098; l’unico tra i primi sette ad essersi migliorato rispetto a ieri.

10.24 I migliori 14 nella combinata si qualificheranno direttamente per il Q2: al momento gli italiani esclusi sono Nepa, Fellon e Surra.

10.23 La pista promette tanto spettacolo, si vola, letteralmente:

10.22 Tornano i piloti in pista, meno di 20 minuti al termine.

10.21 Ecco la lotta tra i due compagni di squadra Red Bull KTM Ajo Acosta e Masià:

10.20 Molto bene Stefano Nepa, sesto; nono Fenati (ma primo nella combinata); dodicesimo Riccardo Rossi.

10.19 Al momento Antonelli è in 18° posizione, 1:50.369.

10.18 Solo Carlos Tatay e Niccolò Antonelli sono in pista; tutti gli altri ai box.

10.16 Ma il miglior tempo, nella combinata, resta quello di Fenati.

10.15 Ecco la top 5:

1 Darryn Binder 1:48.825

2 Pedro Acosta 1:48.921

3 Andrea Migno 1:49.141

4 Jaume Masià 1:49.156

5 Dennis Foggia 1:49.375

10.14 Quasi tutti i piloti sono rientrati ai box, vediamo i miglior tempi sinora.

10.13 Ricordiamo che il miglior tempo della combinata è di Romano Fenati, 1:48.026; c’è ancora molta distanza.

10.12 Adesso è proprio di Binder il miglior tempo di questa sessione: 1:48.825.

10.11 I due piloti Petronas, McPhee e Binder, hanno iniziato le FP3 con il piede giusto:

10.10 Tempi ancora distanti da quelli di ieri, quasi un secondo in più.

10.09 Pedro Acosta fa registrare il miglior tempo: 1:49.449.

10.08 Rischio contatto tra Masià e Acosta in curva 13: e siamo solo alla terza sessione di prove libere!

10.07 Buon inizio di FP3 per Dennis Foggia: secondo tempo, 1:49.759.

10.06 Ricordiamo la penalità (long lap penalty) per la gara di domenica per Izan Guevara e Ayumu Sasaki:

10.05 Molto vento in Portogalo, vedremo se influirà sulle prestazioni dei piloti:

10.04 Primo miglior tempo di Joel Kelso: 1:51.157.

10.03 I primi a far registrare i propri tempi sono Jaume Masià e Lorenzo Fellon.

10.02 Quasi tutti i piloti subito in pista, resta momentaneamente ai box solo Gabriel Rodrigo.

10.00 BANDIERA A SCACCHI, SI PARTE!

9.59 Come ieri, temperatura e clima ideali per i piloti:

9.58 Due minuti al via delle FP3!

9.56 In top 10 nella combinata di ieri, al 9° posto, troviamo anche Riccardo Rossi: tanti i piloti italiani da tenere d’occhio quest’oggi.

9.54 Giornata positiva anche per Niccolò Antonelli, sesto tempo: vedremo la sua prestazione questa mattina.

9.52 Lo spagnolo della Red Bull KTM Ajo ha realizzato invece il quarto tempo nella combinata, +0.241 rispetto a Fenati.

9.50 Dietro di lui Dennis Foggia, con un gap di appena +0.015. Il romano vorrà ripetere la prestazione di ieri, con l’obiettivo di partire davanti a Pedro Acosta.

9.48 Nella combinata della giornata di ieri, il più veloce è stato Romano Fenati, Sterilgarda Max Racing Team.

9.46 Alle ore 10 partiranno le FP3.

9.44 La lotta per il titolo tra Dennis Foggia e Pedro Acosta è già infuocata: entrambi proveranno a conquistare subito il Q2.

9.42 Tutto pronto per questo sabato portoghese, per il Gran Premio dell’Algarve.

9.40 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE Moto3 delle FP3!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio dell’Algarve, penultimo atto della Moto3 2021. Si accende la lotta per il titolo tra lo spagnolo Pedro Acosta e Dennis Foggia, rispettivamente primo e secondo nella classifica generale alla vigilia dell’ultima prova del campionato.

Il nostro connazionale insegue al momento nella graduatoria combinata Romano Fenati (Max Racing), autore del best lap del venerdì in 1.48.026. Il #7 di Leopard precede l’iberico Jaume Masià (KTM) ed il rivale Acosta, quarto con 241 millesimi di ritardo da Fenati.

Lo spettacolo è assicurato in una giornata che si preannuncia oltremodo interessante. I due pretendenti per il Mondiale hanno mostrato un passo molto simile e sono chiamati a confermarsi tra i sali e scendi di Portimao. 21 punti separano i due alla vigilia dell’evento portoghese, manifestazione che potrebbe decidere il campionato.

Appuntamento a partire dalle 10.00 con la Diretta Live della FP3, decisiva per scoprire i piloti che passeranno direttamente in Q2 nelle qualifiche. Buon divertimento!

