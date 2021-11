LIVE Moto2, GP Algarve 2021 in DIRETTA: Gardner primo nelle FP1 davanti a Fernandez! 4° Vietti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.54 Termina qui dunque la prima sessione di prove libere per la Moto2. Anche a Portimao, a 2 gare dal termine del mondiale, è sempre lotta tra Remy Gardner e Raul Fernandez: hanno iniziato il weekend con il piede giusto.

12.52 Nel caso di Bezzecchi, c’è voglia di rifarsi dopo un weekend, a Misano, negativo.

12.51 Molto bene anche Bezzecchi, Manzi e Di Giannantonio; potranno dire da loro, nella gara di domenica, quantomeno per il podio.

12.49 Ottima prestazione di Celestino Vietti, che termina 4° dopo un inizio sottotono.

12.48 I due piloti della Red Bull KTM Ajo daranno vita a uno scontro imperdibile, che può valere il mondiale.

12.46 Sempre loro due, sempre Gardner vs Fernandez; domenica potrebbe decidersi tutto.

12.45 Questa la classifica completa con i tempi: tutti alle spalle di Remy Gardner!

12.44 29° tempo per Simone Corsi, 1:45.515; 30° Lorenzo Baldassarri, 1:46.570.

12.43 Nicolò Bulega 21°, 1:44.751; ventisettesimo Tony Arbolino, 1:45.349.

12.42 Dopo di lui due italiani: Stefano Manzi, ottavo, 1:44.135; Fabio Di Giannantonio 9°, 1:44.142.

12.41 7° Marco Bezzecchi, 1:44.086.

12.40 Appena 14 millesimi a dividere Gardner e Fernandez: ci aspetta un weekend entusiasmante!

12.39 Ecco la top 5:

1 Remy Gardner 1:43.667

2 Raul Fernandez 1:43.681

3 Aron Canet 1:43.798

4 Celestino Vietti 1:43.799

5 Hector Garzo 1:43.973

12.37 Ma il più veloce è REMY GARDNER, davanti a tutti con 1:43.667.

12.36 Si migliora Celestino Vietti: 4°, è lui il migliore tra i piloti azzurri, 1:43.799.

12.35 Marco Bezzecchi primo tra gli italiani, 5°.

12.35 Si migliora Fernandez ma non basta, secondo: 1:43.681.

12.35 BANDIERA A SCACCHI! ARRIVANO GLI ULTIMI TEMPI!

12.34 Spinge tanto da rischiare di perderla, ed è costretto a rallentare nel secondo settore: è già in clima gara!

12.33 Ancora casco rosso per Gardner nel primo settore! Un decimo rispetto a tutti gli altri, quanto spinge!

12.32 14° tempo per Celestino Vietti.

12.32 Manzi quinto, Bezzecchi e Di Giannantonio scalano in 6° e 7° posizione.

12.31 RISPONDE GARDNER! GUADAGNA TANTISSIMO NELL’ULTIMO SETTORE! 1:43.667.

12.30 5 MINUTI AL TERMINE! Si stanno migliorando tutti!

12.29 RAUL FERNANDEZ, CHE TEMPO! SOTTO L’1:44! 1:43.784.

12.28 Registra il suo primo tempo Bulega: 26°, 1:45.607.

12.27 Si migliora Remy Gardner ma è per pochissimo dietro a Dixon: 1:44.046, a -0.002.

12.26 Meno di 10 minuti al termine delle FP1.

12.25 SUPER JAKE DIXON! DAVANTI A TUTTI CON 1:44.044.

12.24 Resta invariata la situazione nella top 5: Gardner, Fernandez, Bezzecchi, Di Giannantonio e Lowes.

12.23 Casco rosso per Marco Bezzecchi nel primo settore: 22.042.

12.21 Ecco la caduta del pilota della Termozeta Speed Up:

12.19 Incidente in curva 5 per Fermin Aldeguer: anche per lui nulla di grave.

12.17 Leggermente calato Cameron Beaubier, da 2° (ad inizio sessione) a 6°, per il momento.

12.15 Ecco i 5 miglior tempi sinora:

1 Remy Gardner 1:44.046

2 Raul Ferndandez 1:44.294

3 Marco Bezzecchi 1:44.364

4 Fabio Di Giannantonio 1:44.373

5 Sam Lowes 1:44.402

12.13 Celestino Vietti diciassettesimo, 23° Tony Arbolino, 27° Simone Corsi.

12.12 Dietro Gardner e Fernandez ci sono Bezzecchi e Di Giannantonio; 8° Manzi.

12.11 Subito in lotta i due contendenti per il titolo mondiale:

12.10 Brutto l’incidente tra Fernandez e Ogura, fortunatamente senza conseguenze: Fernandez perde il posteriore e viene centrato da Ogura, nessun danno per fortuna.

12.09 ECCOLO REMY GARDNER! Miglior tempo 1:44.046. Secondo Raul Fernandez con 1:44.363.

12.08 Siamo solo all’inizio, ma si spinge forte; un po’ sottotono Gardner, solo 9°.

12.07 Si migliora infatti Manzi: non sigla il miglior tempo, ha perso qualcosa nell’ultimo settore, ma è secondo: 1:44.646.

12.06 Casco rosso in ogni settore per Manzi sinora! Sta per realizzare un super tempo!

12.06 A chiudere lo spagnolo in un sandwich tricolore c’è Stefano Manzi, 3°, con 1:44.759.

12.05 Migliora Raul Fernandez, ma sempre dietro Bezzecchi: 1:44.660.

12.04 L’unico a non aver ancora registrato alcun tempo è Nicolò Bulega.

12.03 5° tempo per Stefano Manzi: 1:45.184.

12.02 Caduta per Augusto Fernandez e Ai Ogura alla curva 1: nulla di grave fortunatamente.

12.01 MARCO BEZZECCHI PRIMO! 1:44.481.

12.00 Remy Gardner risponde: 1:45.288, distante solo +0.050.

11.59 Proprio lo spagnolo sigla il primo miglior tempo: 1:45.238.

11.58 Ecco Raul Fernandez, tra i primissimi a scendere in pista:

11.57 Team Pretonas pronto per le FP1:

11.56 Subito tutti in pista, nessuno fermo ai box.

11.55 SI PARTE CON LE FP1!

11.54 Bastano 8 punti in più rispetto a Raul Fernandez per Remy Gardner per aggiudicarsi il titolo.

11.52 Occhi puntati anche su Marco Bezzecchi, reduce da un weekend negativo a Misano, terzo in classifica con 206 punti.

11.50 Cinque minuti al via.

11.48 Nulla però è ancora scritto: Raul Fernandez vorrà ribaltare tutto.

11.46 18 punti di distanza tra i due: potrebbe decidersi tutto già con la gara di domenica.

11.44 Gara fondamentale per il titolo mondiale: è lotta tra Remy Gardner e Raul Fernandez.

11.42 Questo weekend si corre in Portogallo, Gran Premio dell’Algarve.

11.40 Amiche e amici di OA Sport benvenuti alla Diretta LIVE delle FP1 della Moto2!

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio dell’Algarve, penultimo atto del Mondiale Moto2 2021. Inizia da Portimao un nuovo importantissimo week-end che potrebbe incoronare Remy Gardner campione del mondo.

L’australiano di KTM AJO ha infatti la possibilità di conquistare il primo titolo in carriera già in Portogallo. Il nativo di Sydney ha approfittato nel migliore dei modi di una caduta a Misano del rivale per allungare sensibilmente in campionato.

Raul Fernandez resta il principale avversario di Gardner per il titolo. Sono al momento 18 i punti di ritardo dell’iberico che può ancora ribaltare la classifica generale. Occhi puntati anche sul nostro Marco Bezzecchi (Sky), pronto a rifarsi dopo una negativo week-end in quel di Misano Adriatico.

Appuntamento alle 11.55 questa mattina con la prima sessione di prove libere del fine settimana. Un saluto a tutti!

