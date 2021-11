LIVE Moto2, GP Algarve 2021 in DIRETTA: Gardner primo nel warm-up, secondo Fernandez, 7° Di Giannantonio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.37 Appuntamento dunque a oggi pomeriggio per la gara, su OA Sport. Grazie per averci seguito, a più tardi!

11.35 L’attesa adesso è per la gara che, ricordiamo, ci sarà alle 15:30; Gardner partirà alle spalle di Raul.

11.32 Gardner, con le due, ha avuto la meglio: scelta giusta, per il momento.

11.30 La scelta delle morbide per Fernandez non ha pagato: vedremo se cambierà strategia per la gara del pomeriggio.

11.28 Decimo Stefano Manzi, 19° Arbolino, 21° Vietti, 22° Bulega, 26° Corsi e per finire Baldassarri 29°.

11.27 Marco Bezzecchi ottavo, 1:43.624, +0.074 dal settimo tempo di Di Giannantonio.

11.25 La scelta delle morbide per Raul Fernandez, al momento, non paga: Gardner è il più veloce. Lo spagnolo potrebbe dunque cambiare strategia.

11.23 Ecco i migliori 5 tempi:

1 Remy Gardner 1:42.958

2 Raul Fernandez +0.154

3 Augusto Fernandez +0.321

4 Xavi Vierge +0.329

5 Marcel Schrotter +0.344

11.21 Primo degli italiani Fabio Di Giannantonio, 1:43.550, +0.592 da Gardner.

11.20 BANDIERA A SCACCHI! Remy Gardner è il più veloce, Fernandez sembrava irraggiungibile, ma Gardner ha realizzato un tempo impressionante! Raul è a +0.154.

11.20 ANCORA GARDNER! SCENDE SOTTO L’1:43! 1:42.958.

11.18 GARDNER! SUPER GARDNER! GRAN TEMPO, PRIMO DAVANTI A RAUL: 1:43.031!

11.17 RISPONDE RAUL! 1:43.261, Augusto è a +0.018.

11.15 Quindicesimo Stefano Manzi, mancano meno di 5 minuti al termine.

11.15 Bezzecchi quarto, Di Giannantonio settimo.

11.14 AUGUSTO FERNANDEZ, CHE TEMPO, SUPERA RAUL! 1:43.279.

11.13 Scende ancora il tempo di Raul, impressionante: 1:43.367.

11.12 Meno di 10 minuti al termine, ecco i primi 5 tempi:

1 Raul Fernandez 1:43.446

2 Jake Dixon +0.041

3 Marco Bezzecchi +0.178

4 Xavi Vierge +0.219

5 Marcel Schrotter +0.232

11.10 MIGLIOR TEMPO DI FERNANDEZ! 1:43.636.

11.10 MIGLIORA RAUL! Tre caschi rossi di fila!

11.09 XAVI VIERGE, CHE TEMPO! 1:43.665! Raul Fernandez, terzo, è a +0.117.

11.08 Secondo tempo invece per Hector Garzo, 1:44.082, +0.197 dal primo tempo di Fernandez.

11.07 Buon ritmo anche per Gardner: terzo tempo, 1:44.139, a +0.254 da Raul Fernandez.

11.06 Decimo tempo per Marco Bezzecchi, terzo Stefano Manzi.

11.05 ECCO RAUL FERNANDEZ! Comincia forte il warm-up: 1:43.885.

11.04 Primo miglior tempo di Celestino Vietti: 1:45.137; secondo Arbolino a +0.038.

11.02 Fernandez usa la morbida! Indizio per la gara di oggi pomeriggio, potrebbe scegliere una strategia diversa da Gardner, che al momento parte con le dure.

11.00 Subito in pista Ramirez. Bulega e Baldassarri.

11.00 SI PARTE, COMINCIA IL WARM-UP!

10.59 Marco Bezzecchi vorrà mantenere lo stesso livello di prestazioni che lo ha portato stabilmente in terza posizione nella classifica piloti.

10.57 Di Giannantonio partirà dalla prima fila quest’oggi, terza posizione.

10.55 Occhi puntati anche sui piloti azzurri, su tutti Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

10.53 Gardner deve difendersi da un Raul Fernandez che ha mantenuto un ritmo impressionante nella giornata di ieri. Vedremo quale sarà il suo approccio questa mattina.

10.51 Lo scontro è ormai accesissimo, tra i due compagni di scuderia: Remy Gardner vs Raul Fernandez.

10.49 L’attesa è tutta per la gara di oggi pomeriggio, ma già dal warm-up in mattinata possono arrivare indicazioni importanti.

10.47 Siamo alle battute finali del Mondiale: qui, in Portogallo, potrebbe decidersi tutto!

10.45 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE del warm-up Moto2 del Gran Premio dell’Algarve!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio dell’Algarve, penultimo atto del Mondiale Moto2 2021. Lo spettacolo è assicurato in quel di Portimao, tracciato per la seconda volta in questa stagione accoglie i protagonisti del Motomondiale.

La competizione odierna, prevista in via eccezionale dopo la gara della MotoGP in seguito al fuso orario, potrebbe chiudere matematicamente i giochi per il titolo piloti. Raul Fernandez cerca di tenere aperta la battaglia, una missione non impossibile per l’esordiente di casa KTM Ajo.

L’iberico ha al momento 18 punti sull’australiano Remy Gardner, pilota che due settimane fa ha rischiato di perdere il primato nella graduatoria generale. Occhi puntati come sempre su Marco Bezzecchi (Sky) che cerca di mettere in cassaforte il terzo posto nel Mondiale piloti da un ipotetico attacco da parte dell’inglese Sam Lowes (Marc VDS).

Appuntamento alle 11.00 per il warm-up della penultima tappa della stagione, mentre la gara è prevista in via eccezionale alle 15.30. Buon divertimento!

