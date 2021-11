LIVE Juventus-Zenit 1-1, Champions League in DIRETTA: i russi pareggiano i conti sfruttando un autorete di Bonucci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30′ Scocca la mezz’ora. Colpo di testa di Chiesa: sporcato dal contrasto aereo di Chistyakov, palla docile fra le braccia di Krirsyuk.

28′ La Juve ha ora il compito di riorganizzarsi.

26′ AUTOGOL DI BONUCCI! Juventus-Zenit 1-1: su un cross proveniente da sinistra, il centrale difensivo ha svettato di testa indirizzando però in maniera strana e ovviamente involontaria verso l’incrocio dei pali della porta difesa da Szczesny, che non ha potuto fare nulla, anche in controtempo, se non guardare la sfera superarlo.

25′ Rakitskiy in scivolata salva su un Chiesa lanciato in campo aperto e in contropiede da un lancio di Alex Sandro.

23′ Superata la metà del primo tempo.

20′ OCCASIONE ZENIT! Mostovoy viene liberato al tiro col destro, sul lato corto dell’area di rigore: il suo tiro, per fortuna della Juventus, sorvola la traversa della porta difesa da Szczesny.

18′ MORATA SBAGLIA UN GOL INCREDIBILE! Serpentina di un ispiratissimo Dybala che, da destra, converge verso l’interno usando il suo straordinario sinistro per servire l’attaccante spagnolo: Morata impatta la sfera, ma sparacchia alto da posizione favorevolissima.

16′ Lo Zenit prova a organizzarsi per reagire, ma per il momento la Juve è a dir poco feroce.

14′ Attacca ancora la Juve: Krirsyuk, su un cross, in uscita, ci mette una pezza.

11′ PAULO DYBALAAAAAAA! Juventus-Zenit 1-0: il capitano porta in vantaggio i bianconeri sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una bella conclusione dal cuore dell’area di rigore.

11′ ASSEDIO JUVE! Serie di corner per i padroni di casa. Ruggisce lo Stadium.

9′ PALO DI DYBALA! Bellissimo tiro da fuori dell’argentino, col destro, che incrocia al meglio la conclusione: la sfera però sbatte sulla base del palo della porta dei russi.

8′ BERNARDESCHI VICINISSIMO AL GOL DEL VANTAGGIO! Conclusione del bianconero che sfrutta un batti e ribatti dopo un bel cross di Dybala: sul tiro però Krirsyuk, in uscita, è pronto a dirgli di no.

6′ Confusione ora in mezzo al campo. Lo Zenit cerca di pressare molto per evitare che la Juventus possa gestire il possesso di palla per lunghi tratti.

4′ LOVREN DI TESTA! Impatta la palla tutto solo, ma mette a lato. Primo brivido del match.

3′ Primo corner della partita: se lo prende lo Zenit con Mostovoy.

2′ La Juve cerca subito di imprimere un ritmo alto alla contesa.

SI COMINCIA! PRIMO PALLONE MOSSO DALLO ZENIT.

20.57 Sorteggio e foto di rito.

20.55 Le squadre iniziano a entrambe in campo. A breve la magica “musichetta” della Champions.

20.50 Dieci minuti al via.

20.45 Le squadre tornano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami dai propri tecnici.

20.40 Allegri sceglie di schierare Chiesa e Bernardeschi sulle fasce e Dybala e Morata in attacco: potenziale offensivo enorme per la Juventus, al cospetto di una difesa molto abbottonata da parte dello Zenit.

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.30 Trenta minuti all’inizio del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

Zenit (3-4-2-1): Krirsyuk; Chistyakov, Lovren, Rakitskiy; Sutormin, Barrios, Wendel, Karavaev; Mostovoy, Claudinho; Azmoun.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Zenit

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Zenit, match valido per la quarta giornata della fase a Gironi (Gruppo H) della Champions League 2021-2022.

Per i bianconeri di Massimiliano Allegri è tempo di tornare in campo, con due obiettivi: il primo è quello di scacciare la crisi che nell’ultima settimana gli ha fatto raccogliere – in Serie A – la miseria di un punto in tre partite, allontanando probabilmente in maniera definitiva i sogni di gloria, il secondo invece è quello più concreto: battere i russi e raggiungere quota 12 punti nel Girone H per staccare il pass verso gli ottavi di finale.

Che partita è quindi lecito attendersi allo Stadium? Chiesa e De Ligt sono recuperati e potrebbero far parte di un match dove la “Vecchia Signora“, contro la squadra allenata da Sergej Semak, che in questo momento è a quota 3 punti, si aggrapperà inevitabilmente al carisma di capitan Chiellini e all’estro di Paulo Dybala.

Si riparte dal precedente di due settimane fa, quando a San Pietroburgo la Juventus seppe imporsi 0-1, grazie al gol di testa griffato, nel finale, da Dejan Kulusevski.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di di Juventus-Zenit, match valido per la quarta giornata della fase a Gironi (Gruppo H) della Champions League 2021-2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!