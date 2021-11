CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Termina qui il secondo quarto, con l’Italia che gestisce perfettamente il vantaggio e lo incrementa anche, volando a +14! Lussemburgo prova ad aggrappassi alle giocate di Etute e Meynadier, ma le azzurre rispondono colpo su colpo. Top scorer per le ragazze di Lino Lardo Sara Madera (10 punti, 4/4 dal campo) e Nicole Romeo (9 punti e 3/8)

40-26 ROMEO PENETRA E SUBISCE FALLO! 2+1 PER IL PLAY DI RAGUSA

37-26 Ancora Etute che segna per il Lussemburgo, 4 punti consecutivi per la giovane 16enne

37-24 Jump shot di Verona

35-24 Etute manda a bersaglio, ospiti provano ad accorciare

Altro time-out Lussemburgo, con 1’26” da giocare in questo secondo quarto

35-22 Non sbaglia nessuno dei due liberi la giocatrice della Reyer Venezia, Italia a +13

0/2 per Martina Bestagno nel suo giro in lunetta

33-22 1/2 per Verona ai liberi

Ospiti che hanno già esaurito il bonus falli in questo secondo parziale (Italia con solo un fallo a carico)

Time-out Lussemburgo. -3’11” alla seconda sirena

32-22 NICOLEEE ROMEEEO!! TRIPLAAA E ANCORA +10 ITALIA, FORZA RAGAZZE!

29-22 Lay-up di Mreches, -7 Lussemburgo

29-20 1/2 per Jablonowski dalla lunetta, meno di 5′ all’intervallo lungo

29-19 Arresto e tiro di Verona, massimo vantaggio delle azzurre (+10)

27-19 Trucco non ha esitazioni e segna: Italia ancora avanti, +8

25-19 Mossong da tre punti, -6 per le ospiti

Time-out Lussemburgo, il primo di questa partita

25-16 Tagliamento appoggia al tabellone, Italia ancora a +9

23-16 Canestro in virata per Skrijelj, -7 Lussemburgo

Tutto pronto per l’inizio del secondo quarto!

Termina così il primo quarto di questa partita: 23-14 in favore delle azzurre, che dopo una partenza in sordina hanno ingranato e sono volate al massimo vantaggio (+9)! Lussemburgo prova a rimanere a contatto per quanto possibile

23-14 2/2 in lunetta per Marzia Tagliamento

Ultimi 15″ di questo primo quarto

Top scorer per l’Italia Sara Madera, che è già in doppia cifra (10 punti con un 4/4 dal campo: 2/2 da due e 2/2 anche da tre)

Passi in partenza di Mariella Santucci! -1’42” alla prima sirena

21-14 Jump shot di Santucci su assist di Zandalasini, ispiratissima

19-14 1/2 per Mossong dai liberi

19-13 MADERAAA! SI SEGNA SOLO DA TRE PUNTI, AZZURRE ANCORA A +6

16-13 RISPONDE SEMPRE DALL’ARCO IL LUSSEMBURGO CON SKRIJEDLY! -3

16-10 MADERA! ANCORA DA TRE

13-10 Meynadier risponde con la stessa moneta

13-7 ROOMEEOOO!! TRIPLAAAAA E +6, MASSIMO VANTAGGIO ITALIA

Meno di 4′ al termine del primo quarto! Lussemburgo sbaglia qualcosa di più

10-7 Madera appoggia dopo un assist splendido di Romeo, Italia a +3

8-7 2/2 in lunetta per Martina Bestagno, azzurre a +1

6-7 Ancora Jablonowski in penetrazione, ospiti ancora avanti

6-5 Ancora Cecilia! Jump shot e contro-sorpasso Italia

Aumenta subito l’intensità del match! Meno di sette minuti alla prima sirena

4-5 ZANDALASINI! -1 Italia

2-5 Jablonowski appoggia sul taglio, a segno la giocatrice di Costa Masnaga

2-3 Madera risponde subito

0-3 Tripla di Meynadier, Lussemburgo avanti

Ancora nessuna delle due squadre ha trovato il primo canestro, si sbaglia da entrambe le parti

Si parte!

Queste le cinque ragazze scelte da Lardo per iniziare il match: Verona, Romeo, Zandalasini, Madera, Bestagno

17:55 Tutto il pubblico canta l’Inno di Mameli insieme alle nostre ragazze!

17:50 Sale l’adrenalina al Palacattini di Faenza. Le squadre scendono in campo per le presentazioni e per ascoltare le note degli inni nazionali!

17:45 Manca sempre meno alla palla a due! Forza azzurre!

17:40 Queste le 12 ragazze scelte da coach Lino Lardo per la sfida di questa sera (tra cui la giovane Matilde Villa, al debutto in Nazionale maggiore):

#0 Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Wuber Schio)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P/G, Costa Masnaga)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

#6 Marzia Tagliamento (1996, 1.83, G, Passalacqua Ragusa)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Segafredo Zanetti Bologna)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

#15 Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

#16 Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

#18 Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

#99 Sara Crudo (1995, 1.80, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

17:30 Buon pomeriggio, amici e amiche di OA Sport! Bentrovati alla diretta LIVE di Italia-Lussemburgo, seconda giornata del gruppo H per le Qualificazioni agli Europei 2023!

Buon pomeriggio a tutti gli amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto a questa diretta LIVE di Italia-Lussemburgo, secondo match valido per le Qualificazioni agli Europei 2023!

Le azzurre di coach Lino Lardo arrivano alla sfida odierna dopo aver battuto in volata la Slovacchia nella giornata inaugurale del girone H disputato giovedì a Piestany (padrone di casa sconfitte col punteggio finale di 66-69). Autentiche mattatrici del match Cecilia Zandalasini (17 punti e 8 assist, con la giocata decisiva a pochi secondi dalla sirena finale) e Nicole Romeo (19 punti con un 5/7 dall’arco). Rispetto alle 12 scese in campo contro la Slovacchia godono di un turno di riposo Beatrice Attura e Debora Carangelo, sostituite dalla giovanissima Matilde Villa (debutto per lei) e Mariella Santucci.

Il Lussemburgo si presenta alla sfida con l’Italia dopo aver incassato una sconfitta contro la Svizzera nella prima giornata (54-58). Le lussemburghesi, dopo essere state abbondantemente avanti nei primi due quarti (31-19 all’intervallo lungo), hanno subito la veemente rimonta delle ospiti con un secondo tempo da manuale, che ha permesso alla squadra di coach Marcario di vincere con quattro lunghezze di vantaggio. MVP del match Evita Herminijard con i suoi 29 punti messi a referto (Svizzera che ospiterà la Slovacchia nel match in programma oggi alle 17:00 in quel di Friburgo).

Alle azzurre servirà sicuramente una vittoria con un ampio divario nel punteggio contro le lussemburghesi, per incrementare la differenza canestri in vista della prossima finestra delle Qualificazioni al Women’s Eurobasket 2023 in programma a fine novembre 2023.

Palla a due che verrà alzata al Palacattani di Faenza (Ravenna) alle ore 18:00. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di OA Sport!

