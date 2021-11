LIVE F1, GP Brasile in DIRETTA: risultati FP1, Hamilton primo, ma penalizzato. Alle 20.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

PERCHE’ LEWIS HAMILTON SARA’ PENALIZZATO NEL GP DEL BRASILE

HAMILTON SCONTERA’ LA PENALITA’ DOPO LE QUALIFICHE O DOPO LA SPRINT RACE? IL REGOLAMENTO

LA CRONACA DELLE FP1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

ORARIO, PROGRAMMA E TV DELLE QUALIFICHE

17.39 Grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi. Un saluto sportivo.

17.38 La classifica finale delle FP1:

17.38 La Ferrari dovrà fare i conti anche con la temibile AlphaTauri: Gasly è davanti a Leclerc e Sainz a parità di gomme soft.

17.38 Appuntamento alle 20.00 per le qualifiche. Ricordiamo che verrà delineata la griglia di partenza della Sprint Race di domani, che assegnerà 3 punti al vincitore, 2 al secondo e 1 al terzo.

17.37 Sainz e Leclerc si sono migliorati poco con le soft rispetto alle medie. Un problema da risolvere in vista delle qualifiche.

17.36 Ferrari molto meglio con le gomme medie che con le soft. Il fatto che la Alpine sia così vicina con una mescola più svantaggiosa non lascia dormire sonni tranquilli a Maranello.

17.35 Il rischio pioggia, seppur non elevato, permane per tutti e tre i giorni di questo GP del Brasile. Chissà che il meteo non possa rimescolare le carte di questo Mondiale.

17.33 Nella prima parte delle FP1 la Red Bull sembrava di un altro pianeta. La Mercedes ha lavorato a lungo sull’assetto della monoposto, poi ha trovato la quadra. Prepariamoci ad una qualifica intensissima. Su Lewis Hamilton pende però la spada di Damocle della penalità di 5 posizioni a causa della sostituzione del quinto motore endotermico: dovrà scontarla domenica in gara, dunque in base al risultato della Sprint Race di domani.

17.30 La classifica finale della prima sessione del GP del Brasile 2021 di F1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:09.050 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.367 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.442 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.517 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.830 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.074 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.092 6

8 Esteban OCON Alpine+1.095 4

9 Fernando ALONSO Alpine+1.151 3

10 Lance STROLL Aston Martin+1.302 7

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.324 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.363 7

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.393 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.537 5

15 Lando NORRIS McLaren+1.560 5

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.835 6

17 Nicholas LATIFI Williams+1.852 3

18 George RUSSELL Williams+1.888 4

19 Daniel RICCIARDO McLaren+1.940 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.292 6

17.30 FINISCE QUI! Bandiera a scacchi che va a chiudere le FP1.

17.29 Verstappen arriva lungo sul cordolo. Sembra più nervoso rispetto all’inizio della sessione. Forse non si aspettava questa reazione da parte di Hamilton?

17.28 Ocon e Alonso pagano meno di un decimo dalle Ferrari, ma non hanno ancora utilizzato le mescole morbide…E’ un’ottima Alpine sin qui.

17.27 Peraltro Hamilton ha ottenuto il proprio miglior tempo dopo aver effettuato ben 8 giri con le gomme soft.

17.26 SI MIGLIORA HAMILTON! 1’09″050, Verstappen scivola a 0.367! Il campione del mondo in carica non vuole saperne di arrendersi!

17.25 La Mercedes ci ha messo più della Red Bull a trovare l’assetto ideale, ma ora sembra esserci arrivata…

17.24 Leclerc ha commesso un errore: brutta scodata per il monegasco con la Ferrari, che è 6° a 0.794, appena 18 millesimi dietro il compagno di squadra.

17.23 Sainz è 5° a 7 decimi da Hamilton, a parità di gomme.

17.23 Miglior primo intermedio per Sainz, che poi perde tanto nel secondo, ben 4 decimi.

17.22 Ecco anche le Ferrari con gomme soft.

17.21 Tornano in pista Perez e Verstappen per rispondere a Hamilton.

17.20 INDOMITO HAMILTON! Si porta al comando in 1’09″349, fa meglio di 69 millesimi rispetto a Verstappen. La pista si sta gommando giro dopo giro, dunque è in condizioni migliori rispetto a qualche minuto fa.

17.20 Ocon scavalca Leclerc ed è 6° con le medie a 0.754 dalla vetta.

17.19 La classifica aggiornata. Dei top10 solo le due Mercedes e le due Red Bull hanno utilizzato le soft:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:09.417 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.075 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.150 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.351 6

5 Charles LECLERC Ferrari+0.777 4

6 Fernando ALONSO Alpine+0.784 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.036 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.182 4

9 Lando NORRIS McLaren+1.193 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.328 3

11 Nicholas LATIFI Williams+1.485 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.486 5

13 George RUSSELL Williams+1.521 3

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.570 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.573 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.677 4

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.796 5

18 Esteban OCON Alpine+1.928 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.150 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.668 6

17.18 SI AVVICINA LA MERCEDES! Bottas è 3° a 0.150 da Verstappen, sempre con le soft.

17.18 La sensazione è che team come Ferrari, McLaren ed Alpine stiano preservando le gomme soft in vista delle qualifiche.

17.16 Al momento Leclerc è 4° a 0.777, Sainz 7° a 1″182. Ricordiamo che i due ferraristi non hanno ancora montato le gomme soft: il tempo lo hanno ottenuto con le medie.

17.15 Hamilton è terzo a 0.351 da Verstappen. Il gap resta enorme.

17.15 0.190 il gap del britannico al secondo parziale.

17.14 Solo 40 millesimi di ritardo per il sette volte campione del mondo al primo intermedio.

17.14 Si lancia in questo istante Hamilton.

17.13 Vediamo se ora Hamilton avrà un sussulto con le gomme soft.

17.13 Questi i migliori parziali finora. Red Bull, Red Bull, Red Bull…

17.12 Hamilton è fermo da diversi minuti ai box perché i meccanici stanno effettuando delle regolazioni alla macchina. La sensazione è che non sappiano più che pesci prendere per contrastare la Red Bull.

17.11 Sin qui gomme soft solo per le due Red Bull, le due Haas e Bottas.

17.10 Al momento Hamilton è 10° addirittura a 1″6 da Verstappen, ma non ha ancora utilizzato la mescola più morbida.

17.09 Terza piazza per Bottas a 0.450 da Verstappen. Piovono brutte notizie per la Mercedes. A parità di gomme il gap è vicino al mezzo secondo…

17.09 Bottas paga già oltre 2 decimi al primo intermedio…

17.09 La pista è completamente asciutta. Ha piovigginato per qualche minuto, ma ha smesso quasi subito.

17.08 Vediamo quale sarà la risposta della Mercedes. Gomme morbide per Bottas.

17.07 Red Bull sicuramente sensazionale, ma sin qui Verstappen e Perez sono stati gli unici tra i big ad utilizzare le soft.

17.06 Ed eccola, inesorabile. 1’09″417 per Verstappen. 2° Perez a 0.075. Leclerc scivola in terza piazza a 0.777, 4° Alonso a 0.784 (lo spagnolo monta le gomme medie).

17.05 In arrivo una spallata da parte delle Red Bull con gomme soft…

17.04 La classifica che ha visto risalire le Ferrari:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.189 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.005 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.020 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.435 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.849 4

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.024 4

7 Esteban OCON Alpine+1.156 2

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.351 3

9 Lance STROLL Aston Martin+1.503 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.645 2

11 Fernando ALONSO Alpine+1.685 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.072 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.177 2

14 George RUSSELL Williams+2.640 2

15 Nicholas LATIFI Williams+2.873 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.191 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.415 4

18 Lando NORRIS McLaren+3.570 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.171 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.568 4

17.03 Dunque Verstappen al comando con 5 millesimi su Leclerc, 20 su Perez e 435 su Sainz. 5° Hamilton a 8 decimi e mezzo.

17.02 LECLERC A UN SOFFIO DA VERSTAPPEN! E’ 2° a 0.005 dall’olandese! La Ferrari ha cambiato passo con le gomme medie, molto probabilmente in precedenza era anche molto carica di benzina.

17.01 Bene Sainz, 3° a 0.435 da Verstappen, si porta davanti alle Mercedes!

17.01 Miglior primo intermedio per Leclerc!

17.00 Vediamo ora il riscontro delle Ferrari con gomme medie.

16.59 Ora le goccioline di pioggia sono cessate.

16.58 Godiamoci queste ultime gare di Antonio Giovinazzi, perché nel 2022 non avremo piloti italiani in F1. E chissà quanto tempo dovrà trascorrere prima di averne altri. Si parla un gran bene di Andrea Kimi Antonelli, ma ha appena 15 anni.

16.57 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.189 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.020 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.849 3

4 Esteban OCON Alpine+1.156 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.351 3

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.494 3

7 Lance STROLL Aston Martin+1.503 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.645 2

9 Fernando ALONSO Alpine+1.685 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+2.072 2

11 Carlos SAINZ Ferrari+2.079 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.177 2

13 Charles LECLERC Ferrari+2.507 2

14 George RUSSELL Williams+2.640 2

15 Nicholas LATIFI Williams+2.873 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.191 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.415 4

18 Lando NORRIS McLaren+3.570 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.171 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.568

16.55 PIOVE! A questo punto difficilmente si potranno migliorare i tempi di questa sessione.

16.54 Guai a dare la Mercedes per morta. Ricordate il GP degli Usa? Venerdì disastroso, poi Bottas e Hamilton in prima fila dopo le qualifiche…

16.53 Perez si porta a soli 20 millesimi da Verstappen. Hamilton resta terzo a 0.849.

16.53 Più tardi il rischio pioggia sarà più alto. Hamilton la sta invocando in vista delle qualifiche.

16.51 Quindici giri per Leclerc e Sainz con gomme dure. La Ferrari, per il momento, si disinteressa del giro secco. Va detto che ad ora nessuno ha ancora montato gomme soft.

16.50 Sin qui stupiscono Ocon e Vettel rispettivamente in quarta e sesta posizione. Ancora bene la AlphaTauri, con Gasly sesto. Ma ormai non è una sorpresa: quando va forte la Red Bull, allora anche la “cugina” riesce ad esprimersi alla grande.

16.49 Il passo di Sainz con le dure non è malvagio, tutt’altro. Nell’ultimo passaggio è transitato in 1’12″1.

16.48 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.189 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.614 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.849 3

4 Esteban OCON Alpine+1.156 1

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.351 3

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.554 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.645 2

8 Fernando ALONSO Alpine+1.685 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.785 3

10 Carlos SAINZ Ferrari+2.079 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.177 2

12 Charles LECLERC Ferrari+2.507 1

13 George RUSSELL Williams+2.640 2

14 Nicholas LATIFI Williams+2.873 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.191 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.415 2

17 Lando NORRIS McLaren+3.570 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren+3.745 1

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.171 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.568

16.47 Bottas fa sapere via radio che stanno cadendo delle gocce di pioggia. Forse è proprio questa l’unica ancora di salvezza per la Mercedes…

16.46 Altra mazzata per la Mercedes. Perez sale in seconda piazza a 0.614 dal compagno di squadra. Ricordiamo che la scuderia tedesca e quella austriaca sono separate da un solo punto in classifica costruttori…

16.45 Già 11 giri per Leclerc e Sainz con gomme hard. E’ evidente che la Ferrari stia pensando più al passo che al giro secco.

16.44 Le due Ferrari sono a 2″5 dalla vetta. Va bene la differenza di gomme, ma l’inizio non è così convincente.

16.44 Prova a reagire Hamilton, salendo in seconda posizione. Il distacco? Quasi 9 decimi da Verstappen…

16.44 L’annuncio ufficiale della Mercedes sulla sostituzione del motore che costringerà Hamilton a 5 posizioni di penalità :

BREAKING: Lewis has taken a new Internal Combustion Engine for this event – his fifth of the season – and will take a five-place grid penalty for Sunday’s #BrazilGP pic.twitter.com/Fk4lSu2DRR — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 12, 2021

16.43 Ora Ocon sale addirittura in terza posizione a ben 1″468 da un indemoniato Verstappen.

16.42 La Alpine, a parità di gomme, sta facendo meglio della Ferrari, che probabilmente sta patendo il forte vento. Sia Ocon sia Alonso montano infatti mescole dure come Leclerc e Sainz.

16.41 La classifica parziale. Ancora nessun tempo per le Aston Martin e per la Williams di Russell:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.189 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.351 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.585 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.645 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.708 2

6 Fernando ALONSO Alpine+1.821 1

7 Esteban OCON Alpine+1.941 1

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.177 1

9 Carlos SAINZ Ferrari+2.503 1

10 Charles LECLERC Ferrari+2.507 1

11 Nicholas LATIFI Williams+3.276 1

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.415 1

13 Lando NORRIS McLaren+3.570 1

14 Daniel RICCIARDO McLaren+3.745 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.881 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.379 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+5.020 1

18 Lance STROLL Aston Martin- – 2

19 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2

20 George RUSSELL Williams- – 1

16.40 Pazzesco Verstappen. 1’10″189. Sta facendo malissimo…Bottas precipita a 1″351…

16.39 Verstappen sta volando, la Red Bull, come da pronostico, va a nozze su questo tracciato…

16.37 Si migliora Verstappen, 1’10″853. Bottas sale in seconda piazza, ma il divario resta enorme: 687 millesimi.

16.36 Le Ferrari di Sainz e Leclerc, con gomme hard, dunque una mescola di svantaggio rispetto a Verstappen, sono in settima e ottava posizione a ben 1″8!

16.35 Subito due Red Bull davanti: 1’11″482 per Verstappen, 2° Perez a 0.292. Al momento 3° Ocon a 1″054, 4° Hamilton a 1″131…

16.34 UFFICIALE! Lewis Hamilton ha montato il quinto motore endotermico della sua stagione. Dunque verrà penalizzato di 5 posizioni sulla griglia di partenza. Attenzione: si parla di griglia di partenza di domani, ovvero quella definita al termine della Sprint Race.

16.33 1’12″666 per Bottas. Vediamo quale sarà la risposta di Verstappen.

16.32 Gomme medie per Hamilton e Verstappen.

16.31 Il cielo è molto nuvoloso, non è escluso che possa piovere.

16.31 Scelta diversa per le Ferrari: Leclerc e Sainz optano per le hard.

16.30 Le McLaren di Norris e Ricciardo e la Mercedes di Bottas montano gomme medie.

16.30 Stroll, Raikkonen e Norris i primi a scendere in pista.

16.30 INIZIATE LE PROVE LIBERE 1 del GP del Brasile 2021 di F1!

16.28 Le FP1 dureranno 60 minuti, come di consueto.

16.27 Ricordiamo che alle 20.00 si disputeranno le qualifiche che determineranno la griglia di partenza in vista della Sprint Race di domani.

16.25 C’è forte vento ad Interlagos, una variabile da non sottovalutare.

16.23 Al momento nessuna novità riguardo Lewis Hamilton. Per ora, dunque, nessuna penalità .

16.20 Per dei problemi legati allo spostamento dal Messico al Brasile le consuete verifiche tecniche non si sono svolte nella giornata di ieri. Le pratiche che precedono come sempre il week-end di gara si sono tenute questa mattina.

16.17 Per anni il Brasile è stato sede dell’ultimo atto del Mondiale di F1. Negli ultimi anni si è persa questa tradizione a favore di Abu Dhabi che anche nel 2021 eleggerà il campione

16.14 La Ferrari torna nel tracciato in cui ha conquistato l’ultimo titolo piloti. Il finnico Kimi Raikkonen si impose nel 2007, una data indimenticabile. I ricordi portano anche all’ultimo giro del GP del 2008 quando il padrone di casa Felipe Massa dovette inchinarsi al britannico Lewis Hamilton.

16.11 Occhi puntati sulle due Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono pronti per mantenere il terzo posto nel Mondiale costruttori dopo l’evento messicano. McLaren cerca una rivincita anche se nelle ultime gare è stata leggermente inferiore alla Rossa.

16.08 Salgono le pulsazioni per l’inizio del week-end. Tra pochi minuti avremo tutti i dettagli su Lewis Hamilton che potrebbe subire una sanzione per dei cambi sulla power-unit.

16.05 Ricordiamo che la seconda sessione di prove libere si svolgerà domani prima della Sprint Race. Il format di questo week-end esclude di fatto la terza sessione di libere che solitamente è usata per simulare la qualifica.

16.02 La sessione che ci apprestiamo a vivere diventa oltremodo importante in quanto è l’unica prima delle qualifiche. Team e piloti dovranno prepararsi al meglio per il turno di questa sera, previsto alle 20.00 italiane.

15.59 Nel 2022 la Sprint Race sarà anche in altri eventi. L’obiettivo degli organizzatori è dare più ‘valore’ al venerdì che solitamente non ha il medesimo interesse dei restanti giorni.

15.56 Il format è molto semplice. La competizione di domani stabilità infatti la griglia di partenza per l’appuntamento di domenica assegnando i punti ai primi tre classificati. Oggi, invece, si svolgeranno le qualifiche per lo schieramento della gara di domani.

15.53 Il week-end che ci apprestiamo a commentare sarà oltremodo speciale. Vivremo infatti la terza ‘Sprint Race’ del 2021 dopo Monza e Silverstone.

15.50 La classifica costruttori alla vigilia del GP del Brasile 2021

1 MERCEDES 478.5

2 RED BULL RACING HONDA 477.5

3 FERRARI 268.5

4 MCLAREN MERCEDES 255

5 ALPINE RENAULT 106

6 ALPHATAURI HONDA 106

7 ASTON MARTIN MERCEDES 68

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 11

10 HAAS FERRARI 0

15.48 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP del Brasile 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 312.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 293.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 185

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 165

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 150

6 Charles Leclerc MON FERRARI 138

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 130.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 86

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 60

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 42

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 10

17 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

15.45 Attenzione alla Mercedes che potrebbe subire una sanzione con Lewis Hamilton per il cambio di alcune componenti della power-unit. Tra meno di 60 minuti avremo un responso in merito

15.42 Tanti team hanno avuto problemi nel montaggio dei box per il GP del Brasile. La trasferta da Città del Messico ad Interlagos è stata impegnativa per molti, un dato da tenere in considerazione per il futuro.

15.39 Il GP del Brasile dovrebbe tenersi in quel di San Paolo anche nei prossimi anni nonostante alcune voci di un possibile spostamento in quel di Rio de Janairo. Interlagos ha la fortuna di essere al momento l’unica pista che può accogliere il ‘Circus’, le altre non hanno i requisiti minimi di sicurezza per avere il Mondiale.

15.36 I protagonisti della F1 tornano a San Paolo dopo una stagione d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. La pista è molto particolare, una delle più corte dell’intero calendario insieme a Montecarlo e Spielberg.

15.33 Secondo impegno consecutivo dei tre previsti per la massima formula che dopo il Messico si sposta in Brasile. Dopo l’appuntamento sudamericano ci si sposterà nel Medio Oriente per il gran finale tra Losail, Jeddah ed Abu Dhabi.

15.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima sessione di prove libere del diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Tra 60 minuti inizia il week-end di San Paolo!

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP

Come seguire le prove libere e le qualifiche del day-1 in tv – La presentazione della giornata – Il regolamento della Sprint Race

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Interlagos piloti e tecnici si daranno un gran da fare per trovare la messa a punto ideale.

Si ricomincia da dove si era lasciato, ovvero l’olandese Max Verstappen opposto a Lewis Hamilton. Il neerlandese si presenta ai nastri di partenza del weekend con un vantaggio di 19 punti, forte dell’ultimo successo in Messico. Sulla carta, il layout brasiliano dovrebbe essere più favorevole alla Red Bull e di sicuro Max cercherà di mettere a frutto ciò in pista. Da par suo Hamilton confida nell’opera dei suoi tecnici per opporsi all’avversario e magari anche in un aiuto dal meteo visto che vi potrebbe essere l’arrivo della pioggia a condizionare il tutto.

Lewis però non si calerà nell’abitacolo della W12 in maniera troppo tranquilla. Le indiscrezioni dal paddock parlano di un problema sul motore della sua Mercedes che potrebbero obbligare la scuderia di Brackley a sostituire il motore termico e quindi andare in penalità (5 posizioni in griglia di partenza). Un aspetto da considerare, ricordando che in questo fine-settimana ci sarà la Sprint Qualifying a condizionare non poco il lavoro dei tecnici.

In casa Ferrari la Rossa avrà il solito obiettivo di essere la migliore alle spalle di Red Bull e Mercedes. Per fare ciò Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno mettersi alle spalle soprattutto McLaren e AlphaTauri che potrebbero essere competitive su questo circuito. La scuderia di Maranello, terza nella classifica dei costruttori, punta a centrare questo target al termine dell’annata e tanto passerà da questo fine-settimana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 16.30 (italiane) con la FP1 e alle 20.00 (italiane) andranno in scena le qualifiche per la Sprint Race di domani. Buon divertimento!

Foto: LaPresse