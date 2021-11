LIVE Dinamo Sassari-Riesen Ludwigsburg, Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-MHP Riesen Ludwigsburg, match valido per la quarta giornata della Basketball Champions League 2021-2022. Al PalaSerradimigni arriva la capolista del gruppo A per un match che si preannuncia scoppiettante.

La squadra di coach Demis Cavina è partita davvero male in questo inizio di stagione. Dopo l’uscita ai quarti di finale nella Supercoppa Italiana, per ora sono infatti arrivate solo tre vittorie in campionato su sette partite, mentre in Europa è stata una debacle totale con tre sconfitte in altrettanti incontri. In seguito all’ultimo scivolone (quella in Serie A contro Trieste), la società sarda ha dunque deciso di mandare tutti in ritiro punitivo al fine di ottenere una reazione da parte di un gruppo con il morale sempre più a terra.

Inutile dire che oggi servirà assolutamente una vittoria per riacquisire un pò di speranza in ottica qualificazione. Dall’altra parte, però, il Ludwigsburg rappresenta un ostacolo durissimo e, oltretutto, arriva a questa partita forte delle tre affermazioni nelle prime tre giornate europee che gli valgono il momentaneo primo posto in classifica nel girone A. All’andata finì con netto 94-81 in favore dei tedeschi, speriamo che quest’oggi l’epilogo sia diverso.

