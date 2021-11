DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2021 LIVE: classifica e risultati FP2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao i piloti tornano in azione dopo la FP1 disputata nel corso della mattinata portoghese, per trovare il giusto bilanciamento delle rispettive moto.

Il semaforo si farà verde a partire dalle ore 15.10 italiane (le 14.10 locali) per 45 minuti davvero importanti per il prosieguo del weekend. Team e piloti lavoreranno, come sempre, su due direzioni, ovvero trovare il giusto compromesso tra time attack (per entrare subito nella top10) e ritmo gara, pensando soprattutto al comportamento delle gomme.

Vedremo cambiamenti sostanziali rispetto al primo capitolo di Portimao corso ad aprile? Le temperature, rispetto alla terza gara del campionato, saranno decisamente più autunnali, per cui i valori in pista potrebbero modificarsi. Fabio Quartararo, che vinse in quella occasione, correrà con la mente libera dopo aver messo le mani sul suo primo titolo iridato nella classe regina, con i soliti noti, da Francesco “Pecco” Bagnaia a Joan Mir, passando per Jack Miller, a vendere cara la pelle, in contumacia Marc Marquez.

La FP2 del GP dell’Algarve scatterà alle ore 15.10 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un istante delle emozioni della MotoGP a Portimao!

