DIRETTA F1, GP Brasile 2021 LIVE: 50000 euro di multa, graziato Verstappen!

17.57 In sintesi: la FIA ha reputato che Verstappen non ha provocato alcun danno alla Mercedes. Inoltre ha aggiunto che è ormai consuetudine consolidata che i piloti tocchino le altre macchine in parco chiuso, nonostante sia vietato dal regolamento! Per questo motivo hanno comminato una sanzione da 50000 euro al pilota olandese.

17.47 Il comunicato ufficiale della FIA:

17.42 MAX VERSTAPPEN GRAZIATO! La FIA ha riconosciuto la violazione del regolamento da parte dell’olandese, ma la sanzione è davvero simbolica: 50000 euro di multa!

17.12 Grazie per averci seguito in queste FP2, ma la nostra Diretta Live prosegue. Vi aggiorneremo non appena avremo notizie sulle possibili (probabili?) sanzioni a Hamilton e Verstappen.

17.07 Max Verstappen, invece, ha toccato l’ala posteriore di Hamilton in regime di parco chiuso: almeno due video lo testimoniano e, anche in questo caso, è stato violato il regolamento. Ancora SkySport riporta che l’olandese potrebbe andare incontro ad una sanzione piuttosto lieve.

17.06 Riassumiamo la questione penalità. Ieri la Mercedes di Hamilton era irregolare, perché il DRS si apriva oltre gli 85 millimetri previsti. Secondo quanto riporta SkySport, si sta facendo largo l’ipotesi della squalifica del britannico: in sostanza gli verrebbero cancellati i tempi ottenuti ieri in qualifica, dunque partirebbe ultimo nella Sprint Race.

17.03 I risultati delle FP2 lasciano il tempo che trovano. Chiaramente Alonso non vale 8 decimi meno di Verstappen…Ogni squadra ha attuato un tipo di lavoro diverso. Chi si è concentrato in vista della Sprint Race (Red Bull), chi sulla gara di domani (Mercedes), peraltro con quantitativi di benzina diversi.

17.01 La classifica delle FP2:

1 Fernando ALONSO Alpine1:11.238 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.864 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.117 5

4 Esteban OCON Alpine+1.169 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.503 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.665 5

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.759 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.840 7

9 Charles LECLERC Ferrari+1.861 5

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.117 4

11 Lance STROLL Aston Martin+2.188 9

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.210 8

13 Lando NORRIS McLaren+2.343 7

14 Pierre GASLY AlphaTauri+2.370 7

15 George RUSSELL Williams+2.377 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.488 5

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.509 8

18 Nicholas LATIFI Williams+2.787 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.828 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.671 2

17.00 Bandiera a scacchi! Si chiudono qui le FP2!

16.59 Migliora Bottas ed è 3° a 1″117 da Alonso. Classifica comunque poco attendibile in queste FP2.

16.57 Sainz è stato a lungo più veloce di Leclerc con gomme soft (mentre il monegasco montava le medie). Dopo 5-6 giri è arrivato il degrado.

16.55 Bottas, con mescole soft appena montate (ma non nuove), sale in quarta piazza a 1″381 da Alonso, che resiste in vetta.

16.54 1’13″565 per Sainz, ottimo passo con le soft, con le quali ha già effettuato 12 tornate. La Ferrari, considerando i guai che stanno attraversando Verstappen e Hamilton (sui quali incombono delle penalità, ma la FIA per ora tace…), potrebbe anche fare un pensierino al podio per la Sprint Race.

16.53 Hamilton risale ed è ottavo a 2 secondi da Alonso.

16.52 Hamilton è penultimo in questa fase, ma si sta migliorando nei primi due intermedi.

16.51 Gasly, con gomme medie decisamente usurate (30 giri), fa sapere via radio che la AlphaTauri è inguidabile.

16.49 La classifica a poco più di 10 minuti dal termine delle FP2:

1 Fernando ALONSO Alpine1:11.238 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.864 4

3 Esteban OCON Alpine+1.169 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.665 4

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.759 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.840 5

7 Charles LECLERC Ferrari+1.861 4

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.117 3

9 Lance STROLL Aston Martin+2.188 8

10 Daniel RICCIARDO McLaren+2.210 8

11 Lando NORRIS McLaren+2.343 6

12 Pierre GASLY AlphaTauri+2.370 3

13 George RUSSELL Williams+2.377 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.488 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.509 8

16 Nicholas LATIFI Williams+2.787 5

17 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.847 3

18 Lewis HAMILTON Mercedes+3.524 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.671 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.210

16.48 Hamilton torna in pista con gomme soft con cui ha effettuato sin qui solo 3 giri.

16.47 Risalgono subito le Ferrari con gomme più fresche, ma comunque usate: 6° Sainz, 7° Leclerc.

16.46 Invertono le gomme Sainz e Leclerc: lo spagnolo monta le soft, il monegasco le medie.

16.44 Le Ferrari sono indietro, ma stanno lavorando con tanto carburante.

16.43 Benissimo sul passo Alonso con le soft.

16.42 La classifica aggiornata:

1 Fernando ALONSO Alpine1:11.238 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.864 4

3 Esteban OCON Alpine+1.169 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.665 4

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.759 3

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.117 3

7 Daniel RICCIARDO McLaren+2.210 6

8 Lando NORRIS McLaren+2.343 6

9 Pierre GASLY AlphaTauri+2.370 3

10 George RUSSELL Williams+2.377 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.488 3

12 Nicholas LATIFI Williams+2.787 5

13 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.847 3

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.858 6

15 Lance STROLL Aston Martin+3.334 7

16 Charles LECLERC Ferrari+3.343 4

17 Carlos SAINZ Ferrari+3.513 5

18 Lewis HAMILTON Mercedes+3.524 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.671 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.210 2

16.41 Hamilton rientra ai box.

16.40 FERNANDO ALONSO AL COMANDO! 1’11″238 con gomme soft usate (3 giri percorsi). Lo spagnolo si porta davanti a tutti con ben 0.864 su Verstappen.

16.39 17 giri sin qui per Hamilton con le soft. 12 per Verstappen con le medie.

16.36 Perez si riprende la seconda piazza alle spalle del compagno di squadra con un distacco di 0.801.

16.36 Raikkonen, con gomme usate ma non troppo (5 giri), sale in quarta piazza a 1″253 da Verstappen.

16.35 Le Ferrari di Sainz e Leclerc sono tornate ai box.

16.34 Sin qui nessuno ha cercato il tempo sul giro secco. Tutti i piloti stanno provando il passo gara: inevitabile con questo format dove le sessioni di prove libere sono solo due e non tre come di consueto.

16.32 La Ferrari gira sul passo di Hamilton in questa fase. Il britannico non sta spingendo al massimo.

16.31 20 giri per Leclerc con gomme soft, 25 per Sainz con le medie. La Ferrari sta valutando il rendimento della macchina con mescole ormai usurate. Dunque non fatevi allarmare dai tempi.

16.29 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:12.102 2

2 Esteban OCON Alpine+0.984 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.117 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.506 2

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.624 3

6 George RUSSELL Williams+1.920 2

7 Nicholas LATIFI Williams+1.972 3

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.983 3

9 Charles LECLERC Ferrari+2.479 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.482 2

11 Fernando ALONSO Alpine+2.519 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.523 5

13 Lance STROLL Aston Martin+2.594 5

14 Carlos SAINZ Ferrari+2.649 3

15 Lewis HAMILTON Mercedes+2.763 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.786 2

17 Lando NORRIS McLaren+2.832 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.346 2

19 Daniel RICCIARDO McLaren+3.412 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.045 1

16.27 Bottas lamenta un eccessivo surriscaldamento delle gomme.

16.26 Hamilton 13° a 2″7 da Verstappen. Anche la Mercedes è molto carica di benzina, come la Ferrari.

16.24 Si lancia Lewis Hamilton.

16.22 Secondo SkySport si profila una squalifica di Hamilton nelle qualifiche di ieri, dunque oggi partirebbe ultimo nella Sprint Race. Mentre per Verstappen la sanzione sarebbe lieve. Staremo a vedere…

16.21 Hamilton e Bottas scendono in pista con gomme soft usate.

16.20 Leclerc e Sainz girano sul passo dell’1’15″5. Le Ferrari sono cariche di carburante.

16.19 Buon passo per Ocon in 1’13” basso con gomme medie.

16.18 La classifica parziale. Ricordiamo che le Mercedes non sono ancora scese in pista:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:12.102 2

2 Esteban OCON Alpine+0.984 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.117 2

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.624 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.631 1

6 George RUSSELL Williams+1.920 1

7 Nicholas LATIFI Williams+1.972 2

8 Charles LECLERC Ferrari+2.479 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.482 1

10 Fernando ALONSO Alpine+2.519 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.523 4

12 Carlos SAINZ Ferrari+2.649 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.786 1

14 Lando NORRIS McLaren+2.832 2

15 Lance STROLL Aston Martin+3.400 4

16 Daniel RICCIARDO McLaren+3.412 3

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.045 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.103 1

16.16 Verstappen al comando in 1’12″102. Sono tempi alti, perché i piloti stanno lavorando sul passo.

16.15 Subito un ottimo primo intermedio per Verstappen.

16.15 Ocon è secondo a 0.134 da Perez.

16.14 Gasly sale in terza piazza. Si lancia Verstappen.

16.13 Leclerc è 4° a 1″3, la Ferrari non spinge in questo avvio, probabilmente carica di benzina.

16.12 ECCO VERSTAPPEN! Scende in pista con la spada di Damocle della possibile penalità. Di sicuro è allucinante che abbia commesso una tale leggerezza andando a toccare l’ala della Mercedes di Hamilton in parco chiuso. Allucinante. Gomme soft per lui.

16.11 Perez subito in testa in 1’13″359. Fa meglio di 367 millesimi rispetto a Tsunoda.

16.10 Tsunoda al comando con l’AlphaTauri con 0.858 su Raikkonen.

16.09 In pista Perez con mescole morbide usate. Restano ai box Verstappen e le Mercedes: è evidente come abbiano la testa altrove…

16.08 Gomme soft usate per Sainz (3 tornate ieri).

16.07 Sainz entra in pista con gomme medie usate, con le quali ha già effettuato 9 giri ieri.

16.06 Solo quattro piloti hanno fatto registrare un tempo cronometrato finora:

1 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1:14.604 1

2 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.284 1

3 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.543 1

4 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.601 1

16.04 1’14″604 per Raikkonen, è al comando in una classifica molto parziale.

16.02 Per ora restano ai box Red Bull e Mercedes, ma anche Ferrari e McLaren.

16.01 Stroll il primo a scendere in pista con gomme medie.

16.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2. Ma la mente chiaramente è rivolta a cosa potrà accadere a Verstappen e Hamilton…

15.58 Le FP2 dureranno 60 minuti. Alle 20.30 sarà il momento della Sprint Race.

15.57 Cielo sereno ad Interlagos.

15.55 Stanno per iniziare le prove libere, ma ancora non pervengono i verdetti della FIA. Ai box le discussioni sono febbrili…

15.52 SkySport riporta che Hamilton utilizzerà nelle FP2 una ala diversa rispetto a quella che era stata toccata da Verstappen e poi sequestrata dalla FIA.

15.49 Ecco il video dalla telecamera di Fernando Alonso che ulteriormente inchioda Verstappen…

¿Ven este vídeo? Se habla de que esta cámara (Alpine de Alonso) será clave para saber si Max Verstappen tocó el coche Lewis Hamilton de forma muy brusca y pudo interferir en el alerón trasero.#F1pic.twitter.com/nBg1vkPuLu — Adrián. (@AdrianMCF) November 13, 2021

15.44 Motorsport.com riporta che da una telecamera montata sulla Alpine di Fernando Alonso si può vedere chiaramente come Verstappen abbia toccato l’ala posteriore della Mercedes di Hamilton con entrambe le mani…Sarà la prova decisiva?

15.40 In casa McLaren si fa festa per il compleanno di Lando Norris. 22 anni.

15.30 Mezz’ora all’inizio delle FP2. E’ corsa contro il tempo per la FIA…

15.24 E’ appena terminato l’incontro tra i commissari ed il rappresentante della Mercedes. Arriverà un verdetto prima delle 16.00?

15.19 Helmut Marko, come riporta f1-insider.com, ha dichiarato quanto segue: “La cosa sorprendente è che la Mercedes ora afferma che Verstappen ha danneggiato l’ala posteriore di Hamilton con le sue dita“.

15.07 Intanto si avvicina l’inizio delle FP2 alle 16.00. Per allora la FIA avrà preso una decisione?

14.43 L’attesa è febbrile, ma ancora non si hanno notizie ufficiali. E’ in corso l’incontro tra steward ed il rappresentante della Mercedes.

14.29 Clima molto rilassato in casa Red Bull.

Everything seems to be calm in the Red Bull hospitality at the moment. Reprimand and/or No Further Action might be the decision from the stewards. #F1 #BrazilGP #Verstappen pic.twitter.com/EtSBW3qPS8 — Ahmet Cir (@AhmetCirF1) November 13, 2021

14.26 E’ durato 15 minuti l’incontro di Max Verstappen con gli steward. Ora tocca alla Mercedes.

13.42 Max Verstappen è invece arrivato dai commissari intorno alle 13.36, dunque con qualche minuto di ritardo rispetto all’appuntamento fissato per le 13.30. Il colloquio è in corso.

13.40 Un rappresentante della Mercedes è stato convocato dagli steward alle 10.30 locali, le 14.30 in Italia. Arriverà una decisione prima delle FP2 che scatteranno alle 16.00?

7.05 La Mercedes ha comunicato che una decisione da parte degli Stewards verrà presa nella mattinata brasiliana (sono 4 le ore di fuso orario con l’Italia, dunque attendiamoci delle novità quando qui sarà tempo di pranzare). Il comunicato ufficiale: “Gli Stewards hanno rinviato l’udienza relativa all’istruttoria sul DRS della macchina 44. Nessuna decisione verrà presa questa sera, poiché la FIA attende prove che non saranno disponibili fino al mattino. Il gruppo dell’ala posteriore del W12 della macchina 44 sarà sequestrato durante la notte“.

La cronaca della FP1 – La griglia di partenza della Sprint Race – La cronaca delle qualifiche della Sprint Race – Hamilton a rischio squalifica – Verstappen sotto investigazione

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 e della Sprint Race del GP di San Paolo (Brasile). Sulla pista di Interlagos sarà una giornata importante perché, oltre a deliberare il set-up in vista della corsa domenicale, piloti e team penseranno ovviamente molto alla prova sprint di oggi che definirà la griglia di partenza della gara domenicale.

Sarà una lunga attesa dal momento che il primo giorno ha destato non poche emozioni. Le qualifiche per la Sprint Race di oggi hanno sorriso, infatti, al britannico della Mercedes Lewis Hamilton a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen (leader del campionato) e il team-mate Valtteri Bottas. Un risultato che pochi si aspettavano, attribuendo alla monoposto di Milton Keynes maggior credito su questa pista.

Hamilton però dovrà scontare una penalità di cinque posizioni domenica per la sostituzione del motore endotermico e poi…Al termine del time-attack del primo giorno è stata evidenziata dal delegato tecnico della FIA un’irregolarità sull’ala mobile della W12. Ciò potrebbe portare a un’ulteriore sanzione a danno di Lewis. Se venisse confermato il giudizio, infatti, il britannico partirebbe ultimo nella Sprint Race e poi domenica dovrebbe risentire della penalità già citata. In sostanza, un fine-settimana molto complicato.

Le sorprese non sono finite perché anche Verstappen potrebbe essere nei guai. C’è un filmato, infatti, che ritrae l’olandese intento a misurare manualmente l’incidenza dell’ala mobile della W12 del britannico, probabilmente per catturare l’attenzione dei delegati FIA, dimenticandosi tuttavia che, da regolamento, è tassativamente vietato mettere le proprie mani sulle monoposto in quei determinati frangenti. Non a caso Max è stato convocato dai delegati FIA per le 9.30 locali (13.30 italiane) di oggi. Si spera che la Ferrari sappia approfittare di una situazione del genere, anche se dal punto di vista squisitamente prestazionale la SF21 ha seguito un po’ la falsariga di quanto notato in Messico: monoposto davanti a McLaren, ma dietro a un grande Pierre Gasly. Vedremo se qualcosa cambierà e se il meteo, variabile tipica di Interlagos, entrerà in gioco con l’arrivo della pioggia non escluso a priori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 e della Sprint Race del GP di San Paolo (Brasile): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP2 alle 16.00 italiane, mentre la Sprint Qualifying prenderà il via dalle 20.30. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent