DIRETTA F1, GP Brasile 2021 LIVE: griglia di partenza e risultati qualifiche in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione GP Brasile – Tutti i numeri del GP del Brasile

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. La massima formula torna in quel di San Paolo, tracciato assente la scorsa stagione in seguito all’emergenza sanitaria.

Per la terza volta nella storia del ‘Circus’ la qualifica non determinerà la griglia di partenza dell’evento di domenica. Il risultato odierno stabilità infatti le posizioni per la ‘Sprint Race’, corsa che si terrà domani sera sulla distanza dei 24 giri (max 30 minuti).

Max Verstappen e Lewis Hamilton la ‘pole-position’ odierna. L’olandese di Red Bull e l’inglese di Mercedes sono i favoriti d’obbligo, ma attenzione al messicano Sergio Perez ed il finnico Valtteri Bottas, rispettivi compagni di squadra dei due pretendenti al Mondiale 2021. Occhi puntati anche sulle due Ferrari, pronte per agguantare la Top5.

Appuntamento da non perdere questa sera alle 20.00, una sessione da non perdere in vista della ‘Sprint Race’ e della gara di domenica. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Florent Gooden