ATP Stoccolma, entry list e avversari di Jannik Sinner. Potrebbe esserci anche Alexander Zverev, al via anche Sonego

Ultimo fine settimana di entry list per il circuito ATP, ed è Stoccolma che ha l’onere e l’onore della situazione. Lo storico torneo indoor svedese aggiunge un’edizione un po’ particolare alla propria storia, visto che si gioca nella settimana precedente le Finals, collocazione inusuale per l’evento.

L’entry list è ancora tutta in evoluzione. Un fatto normale, visto che c’è ancora Parigi-Bercy da concludere e nel Masters 1000 francese sono ancora in corsa diversi giocatori in predicato di viaggiare verso la capitale della Svezia, compreso l’ultimo campione, il canadese Denis Shapovalov, vincitore nel 2019 (nel 2020 non si è giocato: il torneo è stato tra i molti cancellati dalla pandemia).

Al momento risulta iscritto Alexander Zverev: bisogna vedere le intenzioni del tedesco, dal momento che a Bercy è ai quarti e la vittoria del torneo, benché il bulgaro Grigor Dimitrov l’abbia spaventato parecchio, non è poi un’utopia. Inoltre, è anche già alle Finals di Torino: resta da capire se sceglierà la via dello stakanovismo o meno.

Nell’entry list figura anche Jannik Sinner, che proprio ieri ha fatto capire di non voler disputare le Next Gen ATP Finals di Milano. Resta da capire cosa succederà oggi in terra transalpina e se questo modificherà i piani dell’altoatesino, che però un motivo per giocare potrebbe averlo a prescindere dalle Finals: la difesa de facto dei punti di Sofia 2020 che andranno a scadere. In gara anche Lorenzo Sonego, lui per davvero all’ultimo torneo dell’annata prima di altre Finals, quelle dell’attuale format di Coppa Davis.

ATP 250 STOCCOLMA: L’ENTRY LIST

Nota: le posizioni nel ranking ATP non sono le attuali, ma quelle in cui si trovavano i giocatori nel momento in cui l’entry list è stata diramata. Questa lista potrà evolvere in seguito ai forfait di alcuni dei giocatori sottoelencati.

Alexander Zverev (GER, 4)

Casper Ruud (NOR, 10)

Felix Auger-Aliassime (CAN, 11)

Hubert Hurkacz (POL, 12)

Denis Shapovalov (CAN, 13)

Jannik Sinner (ITA, 14)

Lorenzo Sonego (ITA, 21)

Daniel Evans (GBR), 22)

Cameron Norrie (GBR, 26)

Grigor Dimitrov (BUL, 28)

Filip Krajinovic (SRB, 34)

Alexander Bublik (KAZ, 37)

Taylor Fritz (USA, 39)

Marton Fucsovics (HUN, 42)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP, 43)

Ilya Ivashka (BLR, 45)

Albert Ramos-Vinolas (ESP, 48)

Frances Tiafoe (USA, 49)

Adrian Mannarino (FRA, 51)

Primo alternate fuori è l’australiano James Duckworth.

WILD CARD

Emil Ruusuvuori (FIN)

Andy Murray (GBR)

Elias Ymer (SWE)

