Parigi-Bercy 2021, quando gioca Jannik Sinner? Programma e date: probabile sfida ad Alcaraz!

Jannik Sinner sta cercando di smaltire la delusione per la sconfitta rimediata contro lo statunitense Frances Tiafoe nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano si trovava in vantaggio per 6-3, 5-2 e ha servito anche per vincere l’incontro, ma poi è incappato in un black-out condizionato anche dal comportamento poco sportivo dell’americano, capace di portare il pubblico dalla sua parte e di riuscire a inscenare la rimonta vincente. L’altoatesino, che da domani sarà ufficialmente numero 9 al mondo (primo ingresso nella top-10 del ranking ATP), si sta ora concentrando sul suo prossimo impegno agonistico.

Il 20enne sarà impegnato al Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma dal 1° al 7 novembre sul cemento indoor della capitale francese. Jannik Sinner ha ricevuto un bye all’esordio e quindi debutterà direttamente al secondo turno. L’avversario dell’azzurro sarà di quelli impegnativi perché potrebbe trattarsi dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il giovane talentuoso iberico, un possibile fuoriclasse del presente e del futuro proprio come il nostro portacolori, sarà chiamato a un primo turno sulla carta non complicatissimo contro il francese Pierre-Hugues Herbert.

Quando gioca Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi-Bercy? L’appuntamento è per mercoledì 3 novembre (orario d’inizio e ordine di gioco sono ancora da definire). Il motivo è presto detto: il secondo turno è previsto tra martedì e mercoledì, ma il match di primo turno tra Alcaraz ed Herbert andrà in scena martedì e dunque è inevitabile che Jannik Sinner faccia la sua prima comparsa tra tre giorni.

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER A PARIGI-BERCY?

Mercoledì 3 novembre (orario d’inizio e ordine di gioco ancora da definire) al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’avversario sarà il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il francese Pierre-Hugues Herbert (l’iberico, già semifinalista a Vienna, è favorito).

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer