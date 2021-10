Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Dinamo Sasasri, match valido per la sesta giornata della stagione regolare della Serie A di basket 2021-2022.

Dopo essere tornata a vincere il Europa contro la Stella Rossa (79-62), l’Olimpia Milano di Ettore Messina e del suo assistente Gianmarco Pozzecco, che sarà il grande ex della sfida, viste le sue tre stagioni da capo allenatore dei sassaresi, rimette la testa sul campionato.

All’orizzonte c’è l’ostacolo sardo rappresentato dalla Sassari di Demis Cavina, che sin qui ha raccolto 3 vittorie e 2 sconfitte in 5 partite disputate.

Chi avrà la meglio nei quaranta minuti? Tanti i duelli sul parquet, viste le stelle in campo. In casa meneghina occhi puntati su Melli, Datome, Hall e Shields, solo per citarne alcuni, mentre in casa sassarese le attenzioni saranno riservate a Burnell, Logan, Bendzius e Gentile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Dinamo Sassari, match valido per la sesta giornata della stagione regolare della Serie A di basket 2021-2022. . Palla a due prevista per le ore 17.00 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 16:30.

Credit: Ciamillo-Castoria/ Claudio Degaspari