Niente da fare per Andreas Seppi. Il n.98 del mondo si è arreso nel turno conclusivo delle qualificazioni al Masters1000 di Parigi-Bercy allo svedese Mikael Ymer (n.101 del mondo), uscito vittorioso in maniera netta con il punteggio di 6-2 6-1. Una sfida nella quale la maggior profondità di Ymer, associata alla poca precisione dell’altoatesino, ha fatto la differenza nello sviluppo del confronto.

Nel primo set il turno perso a zero da Andreas alla battuta è un segnale chiaro delle difficoltà che l’azzurro dovrà affrontare. Seppi non riesce a imporsi nello scambio e nello stesso tempo si trova ad avere un rendimento al servizio incostante. Non è un caso che nel settimo gioco maturi il secondo break in favore dello svedese, con la chiusura sul 6-2.

Nel secondo set Ymer dilaga. Il n.98 del mondo si trova fin da subito con le spalle al muro, dovendo annullare un palla break nel gioco d’apertura. Una sofferenza per Seppi che si salva, ma nulla può nel turni in battuta successivi nei quali Ymer piazza la bandierina, come si suol dire. Arrivano, infatti, tre break in serie e un 6-1 a far calare il sipario.

Statistiche impietose circa l’andamento del match del tennista del Bel Paese: 54% di prime in campo, con il 47% dei punti vinti con la prima di servizio e il 42% con la seconda. Efficienza deficitaria anche in risposta con il 23% dei punti raccolti rispetto alla prima dell’avversario.

