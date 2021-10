LIVE Virtus Bologna-ratiopharm Ulm, EuroCup basket in DIRETTA: risultato in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amici di OA Sport! Benvenuti a questa diretta LIVE per la seconda giornata dell’EuroCup di basket. Per il girone B si affrontano la Virtus Bologna e i tedeschi del Ratiopharm Ulm.

I Campioni d’Italia cercano la seconda vittoria in altrettante uscite europee (dopo il successo all’esordio contro i turchi del Bursaspor in trasferta di una settimana fa: 101-83 il risultato finale), ma anche il pronto riscatto dopo la battuta d’arresto di domenica in campionato contro la GeVi Napoli (92-89) che ha interrotto l’imbattibilità stagionale delle V-nere. La squadra tedesca, guidata in panchina dallo sloveno Jaka Lakovic, vuole rifarsi prontamente dopo la sconfitta subita nel primo match continentale contro i montenegrini del Budcnost Podgorica (86-79). Nella Basketball-Bundesliga Ulm ha un record di 3 vittorie e 2 sconfitte, riuscendo a battere nell’ultimo turno ai supplementari il ben più quotato Bayern Monaco di Andrea Trinchieri.

Per il match odierno Coach Scariolo dovrebbe riavere disponibili alcuni dei suoi assi tenuti precauzionalmente a riposo nelle ultime uscite, ovvero: Milos Teodosic, Nico Mannion e Mouhammadou Jaiteh. Tra gli avversari va tenuto sicuramente in considerazione Semaj Christon (media in campionato superiore ai 18 punti), ben coadiuvato sotto canestro dal brasiliano Cristiano Felicio (12.4 punti e 8.8 rimbalzi di media per il centro che ha avuto un passato importante in NBA tra le fila dei Chicago Bulls).

Palla due al PalaDozza di Bologna che verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE scritta di OA Sport di Virtus Bologna-Ulm!

Credit: Ciamillo