LIVE Tortona-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della Serie A di basket tra Tortona e Virtus Bologna, valevole per la sesta giornata del torneo.

La Virtus Segafredo Bologna arriva a Tortona dopo il ko a sorpresa subito contro il Gevi Napoli, l’altra neopromossa assieme ai piemontesi ed è obbligata a essere corsara per riprendere la corsa in scia all’Olimpia Milano. Sconfitta anche per Tortona lo scorso weekend, con i piemontesi battuti nettamente da Trieste e che devono ritrovare fiducia in loro stessi dopo il -31 di una settimana fa per riprendere il percorso più che positivo in questo avvio di stagione.

Per il Derthona migliori marcatori sono Mike Daum, Chris Wright e Cain Tyler, tutti con una media di oltre 10 punti a partita in questo avvio di campionato, con Tyler anche miglior rimbalzista con oltre 10 rimbalzi a partita, e Wright che ha all’attivo anche quasi 5 assist a partita. Sono ben cinque, invece, i giocatori Virtus in doppia cifra in avvio stagione, da Weems ad Alibegovic, passando per Sampson, Hervey e Belinelli, mentre Teodosic e Pajola sono le armi più pericolose quando si parla di assist.

La sfida tra Tortona e Bologna inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

