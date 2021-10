LIVE Superbike, GP Argentina 2021 in DIRETTA: superpole di Redding, 2° Razgatlioğlu, super Bassani! Alle 20.00 gara-1

.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SUPERPOLE

17.35 Grazie per averci seguito in questa Diretta Live. Appuntamento alle 20.00 (italiane) per la prima competizione del GP d’Argentina. Un saluto a tutti!

17.32 Prima Top3 in carriera per Bassani che ha un’opportunità incredibile per la race-1. Il portacolori di Ducati mostra la propria gioia al parco chiuso al termine della superpole.

17.30 Quinto posto per Rea con 475 decimi di ritardo rispetto a Redding. Lo spettacolo è assicurato questa sera, una race-1 tutta da vivere.

17.28 La classifica della superpole:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’37.617 6 +2.402 +3.784 +4.653 1’42.186 305 312 1’37.617

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’37.800 +0.183 5 +0.720 +1.790 +2.082 1’40.694 305 309 1’37.800

3 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’37.838 +0.221 7 +1.702 +3.859 +6.300 1’46.050 303 310 1’37.838

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.034 +0.417 5 PIT IN 303 308 1’38.034

5 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’38.092 +0.475 6 PIT IN 305 310 1’38.092

6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.221 +0.604 5 +1.234 +3.127 +3.774 1’41.968 306 309 1’38.221

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’38.298 +0.681 5 PIT IN 305 307 1’38.298

8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’38.337 +0.720 6 +0.599 +4.623 +5.870 1’44.227 303 310 1’38.337

9 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.342 +0.725 6 +1.085 +2.233 +3.427 1’41.940 296 316 1’38.342

10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’38.456 +0.839 7 +0.082 +0.356 +0.668 1’38.666 311 312 1’38.456

11 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’38.506 +0.889 6 +1.350 +3.173 +4.914 1’43.803 296 303 1’38.506

12 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’38.517 +0.900 6 +0.180 +0.370 +0.721 1’38.816 309 310 1’38.517

13 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’38.592 +0.975 5 +0.214 +0.592 +1.109 1’44.379 311 313 1’38.592

14 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’38.669 +1.052 3 PIT IN 294 302 1’38.669

15 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’38.860 +1.243 5 +0.713 +1.310 +2.179 1’40.050 316 316 1’38.860

16 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1’38.902 +1.285 6 +2.673 +4.035 +5.822 1’44.894 298 308 1’38.902

17 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’39.328 +1.711 6 +3.585 +7.918 +16.476 1’55.857 272 303 1’39.328

18 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’39.516 +1.899 8 +0.401 +4.417 +5.686 1’44.027 289 309 1’39.516

19 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’40.972 +3.355 6 +1.070 +2.501 +3.920 1’42.362 301 303 1’40.972

20 4 RIBODINO Luciano Kawasaki ZX-10RR 1’41.915 +4.298 6 PIT IN 188 299 1’41.915

21 39 SOLORZA Marco Kawasaki ZX-10RR 1’42.494 +4.877 6 PIT IN 173 287 1’42.494

17.26 Prima pole stagionale per Redding che tra qualche ora partirà davanti a Razgatlıoğlu ed al nostro Bassani. Lowes è quarto davanti a Redding e Locatelli. Nona piazza per Rinaldi.

17.24 Razgatlıoğlu non si migliora! Scott Redding è ad un passo dalla pole!

17.24 Rinaldi è attualmente solo 9°. Attendiamo una risposta da parte del romagnolo che per ora fatica a tenere il passo dei migliori.

17.22 Bassani! Terzo posto per l’italiano di Ducati che si colloca alle spalle di Razgatlıoğlu. Caduta nel frattempo per l’idolo locale ‘Tati’ Mercado, out nella curva 2.

17.20 Torna in pista Rea! Attendiamo l’ultimo tentativo del pluricampione di Kawasaki. Tra poco attendiamo il rientro di Razgatlıoğlu e Redding.

17.18 Scott Redding! 1.37.617 per il britannico di Ducati che nel secondo settore (rettilineo) riesce a fare la differenza.

17.16 Si migliora Razgatlıoğlu in 1.38.800! Secondo posto per Rea davanti a Locatelli e Lowes. Attendiamo un riscontro anche da parte di Redding, competitivo ieri nelle libere.

17.14 Razgatlıoğlu leader! Il turco è il primo ad abbattere il muro del minuto e 38 dopo un solo passaggio. Il leader del Mondiale è inseguito dal teammate Andrea Locatelli.

17.14 Rea al comando in 1.38.0, attendiamo la risposta di Razgatlıoğlu. Bassani è virtualmente terzo davanti a Vinales.

17.12 Tutti in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

17.10 Bandiera verde! Scatta la superpole del GP d’Argentina!

17.08 L’uomo da battere in qualifica è senza dubbio Rea che quest’anno è scattato dalla pole-position per otto volte. Toprak Razgatlıoğlu, invece, insegue il terzo best lap consecutivo nella superpole, mentre non dimentichiamoci di Tom Sykes che fu il migliore in occasione del GP di Catalogna (Barcellona).

17.06 I piloti si preparano per scendere in pista. Come sempre una singola sessione determinerà lo schieramento di partenza per la race-1 che scatterà questa sera alle 20.00 italiane.

17.03 Tutto è pronto per una nuova lotta tra Toprak Razgatlıoğlu e Jonathan Rea, pronti a darsi battaglia ancora una volta dopo le emozioni di Portimao (Portogallo). Ogni gara è importantissima e già quest’oggi il turco di Yamaha ha l’opportunità di allungare sensibilmente in classifica.

17.00 La classifica del Mondiale alla vigilia della superpole che ci apprestiamo a vivere:

TOPRAK RAZGATLIOGLU478YAMAHA

JONATHAN REA454KAWASAKI

SCOTT REDDING424DUCATI

MICHAEL RUBEN RINALDI249DUCATI

ANDREA LOCATELLI249YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK211BMW

ALEX LOWES199KAWASAKI

GARRETT GERLOFF193YAMAHA

ALVARO BAUTISTA174HONDA

AXEL BASSANI169DUCATI

TOM SYKES167BMW

LEON HASLAM123HONDA

CHAZ DAVIES120DUCATI

LORIS BAZ53DUCATI

KOHTA NOZANE51YAMAHA

LUCAS MAHIAS44KAWASAKI

TITO RABAT41KAWASAKI

EUGENE LAVERTY37BMW

ISAAC VINALES32KAWASAKI

CHRISTOPHE PONSSON31YAMAHA

LEANDRO MERCADO25HONDA

JONAS FOLGER21BMW

SAMUELE CAVALIERI10DUCATI

MARVIN FRITZ6YAMAHA

LORIS CRESSON3KAWASAKI

ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI

LUKE MOSSEY2

16.58 Il sole splende in Argentina. Le condizioni sono perfette dopo la tanta sabbia portata dal vento giovedì pomeriggio.

16.56 Tutto è pronto per le qualifiche. Di seguito il risultato della FP3 di questo pomeriggio:

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.239 14 158,307 315,0

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.644 0.405 0.405 9 157,650 314,1

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.764 0.525 0.120 14 157,457 309,6

4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.764 0.525 0.000 14 157,457 311,4

5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.127 0.888 0.363 12 156,874 315,9

6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.289 1.050 0.162 8 156,616 309,6

7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.462 1.223 0.173 12 156,341 313,2

8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’38.496 1.257 0.034 13 156,287 314,1

9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.497 1.258 0.001 13 156,285 309,6

10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.539 1.300 0.042 10 156,218 309,6

11 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.085 1.846 0.546 11 155,358 305,2

12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.165 1.926 0.080 12 155,232 315,0

13 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’39.183 1.944 0.018 10 155,204 307,0

14 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’39.242 2.003 0.059 13 155,112 309,6

15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.611 2.372 0.369 13 154,537 301,8

16 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’39.642 2.403 0.031 13 154,489 309,6

17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.695 2.456 0.053 15 154,407 306,1

18 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’39.973 2.734 0.278 2 153,978 306,1

19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’40.130 2.891 0.157 14 153,736 304,4

20 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.347 5.108 2.217 11 150,406 298,5

21 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.532 5.293 0.185 13 150,135 291,3

16.53 L’impianto di questo week-end non è nuovo per i protagonisti. Il tracciato sudamericano è situato sulla Sierra de Villicum nei pressi di San Juan. La pista non è quindi la medesima del Motomondiale che gareggia in quel di Termas de Rio Hondo.

16.50 Buon pomeriggio a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole del Gran Premio d’Argentina, penultimo atto del Mondiale Superbike 2021. Tra pochi minuti la qualifica.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole e della gara-1 del Gran Premio d’Argentina, penultimo atto del Mondiale Superbike 2021. Lo spettacolo è assicurato in una giornata che potrebbe rivelarsi determinante per il titolo.

Toprak Razgatlıoğlu è il leader della classifica generale con 24 punti di vantaggio su Jonathan Rea. Il turco di Yamaha dovrà difendersi dal britannico di Kawasaki nel tracciato di San Juan, impianto che ha già accolto i protagonisti del Mondiale nelle ultime stagioni.

Occhi puntati questo fine settimana anche sull’inglese Scott Redding e sul nostro Michael Ruben Rinaldi, alfieri di Ducati che sono potrebbero intromettersi nel duello per un campionato che è ancora più che mai aperto.

Appuntamento alle 17.10 per la superpole, mentre alle gara-1 sarà trasmessa in diretta alle 20.00 (orari italiani). Buon divertimento!

