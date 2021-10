LIVE Sinner-Ruud 2-0, ATP Vienna in DIRETTA: break immediato per il sudtirolese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30-0 Ancora bravo Ruud con il colpo dopo al servizio.

15-0 Si ferma sul nastro il rovescio di Sinner quando stava provando ad accelerare.

2-0 Sinner. 42o turno di servizio tenuto consecutivamente da Sinner che annulla una palla break e chiude il game con il secondo ace.

A-40 Dritto perfetto in uscita dal servizio e smash preciso.

40-40 Splendido inside-out di Sinner che si apre il campo e chiude in lungoriga!

30-40 Risposta rapida e profonda di Ruud che poi affonda il colpo con il lungolinea: immediata la chance di controbreak.

30-30 Non spinge a sufficienza Sinner con il dritto e Ruud prende l’iniziativa con il drittone.

30-15 NOOOO!! CHE SMASH SBAGLIA SINNER! Spreca un grande lungolinea di dritto l’altoatesino.

30-0 Arriva anche il primo ace per l’azzurro!

15-0 Trova un angolo acuto e preciso Sinner con la prima di servizio.

1-0 BREAK SINNER!! Si allarga in corridoio il dritto del norvegese, partenza super per l’azzurro!

30-40 Molto bene Ruud con il dritto in uscita dal servizio, poi chiusura facile con il contropiede.

15-40 Rallenta Ruud con il rovescio, ma Sinner non si fa pregare e continua a spingere! Due palle break!

15-30 Si gira sul dritto Ruud per andare lungolinea, ma colpisce con il peso del corpo all’indietro.

15-15 Manovra il gioco Ruud, ma è costretto a piegarsi alle bordate di dritto di Sinner!

15-0 Se ne va per millimetri la risposta di rovescio di Sinner.

SI PARTE!! COMINCIA IL BIG MATCH! AL SERVIZIO CASPER RUUD!

INIZIO PRIMO SET

21.50 Sinner che può dare continuità alle sei vittorie consecutive ottenute tra Anversa e Vienna, battendo il primo top 10 in questo ciclo di match.

21.48 Nello spicchio basso del tabellone è già definita la semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev che rispettivamente hanno battuto in tre set Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Si deve decidere solo chi affronterà Frances Tiafoe nella parte alta.

21.46 Carlos Bernardes è il giudice di sedia dell’incontro: arbitro di grande spessore per una sfida dal valore altissimo per entrambi i giocatori.

21.45 BOATO DEL PUBBLICO ALL’INGRESSO IN CAMPO DI JANNIK SINNER! Atmosfera vibrante a Vienna per questo ultimo quarto di finale di giornata!

21.44 Casper Ruud che occupa attualmente la settima posizione della race. Il norvegese è a 3105 punti e in caso di sconfitta vedrebbe avvicinarsi Sinner a meno novanta lunghezze.

21.42 Un successo permetterebbe a Sinner di salire in ottava posizione nella race per Torino davanti a Hubert Hurkacz, andando ad occupare, almeno per questa settimana, l’ultimo posto utile per la qualificazione alle Atp Finals.

21.40 Partita importantissima soprattutto per Sinner: l’azzurro con un successo scalzerebbe la decima posizione di Dominic Thiem, issandosi tra i primi dieci giocatori del mondo. Sarebbe il secondo azzurro in contemporanea con Matteo Berrettini ad occupare la top 10.

21.38 E’ un Ruud completamente diverso da quello del 2020: il figlio d’arte si è notevolmente migliorato su questi campi, tanto da vincere il primo titolo sul veloce a San Diego qualche settimana fa.

21.36 I due si sono già sfidati proprio qui a Vienna lo scorso anno: Sinner la spuntò con il punteggio di 7-6 6-3, annullando una palla set al norvegese nel primo parziale.

21.34 Finisce in modo incredibile il match tra Frances Tiafoe e Diego Schwartzman. Lo statunitense era avanti 5-1 ed è stato costretto ad annullare un set point per chiudere poi il parziale al tiebreak con notevoli difficoltà. L’americano sfiderà proprio uno tra Sinner e Ruud che scenderanno in campo a breve.

20.20 Frances Tiafoe si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-4. Al termine di questo incontro scenderanno in campo Sinner e Ruud sul Centrale di Vienna.

19.36 Inizia ora il match tra Tiafoe e Schwartzman.

19.20 A questo punto non vedremo Jannik Sinner in campo prima delle ore 21.00, ma è probabile che si vada anche ben oltre.

19.18 Tra pochi minuti inizierà il quarto di finale tra lo statunitense Frances Tiafoe e l’argentino Diego Schwartzman. Al termine di questo confronto toccherà a Jannik Sinner contro il norvegese Casper Ruud.

19.16 Il tedesco Alexander Zverev ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 e si è così qualificato per la semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

18.25 Chiaramente il match di Jannik Sinner slitta ulteriormente. Al momento appare ben difficile vederlo in campo prima delle ore 21.00, visto che dopo il match tra Auger-Aliassime e Zvere si dovrà giocare il quarto di finale tra Tiafoe e Schwartzman.

18.23 Felix Auger-Aliassime ha pareggiato i conti con Alexander Zverev. Il canadese si è imposto per 6-3 nel secondo set e ora la situazione è di 1-1. Sarà decisivo il terzo set.

17.51 Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Felix Auger-Aliassime. Il tedesco si è imposto col punteggio di 6-4.

17.10 Inizia ora il quarto di finale tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Alexander Zverev.

16.54 Appare altamente improbabile che Jannik Sinner possa giocare prima delle ore 20.00. Si andrà verosimilmente ben più in là nel corso della serata. Vi terremo chiaramente aggiornati con gli sviluppi dei prossimi match sul Campo Centrale di Vienna.

16.52 Alcaraz e Berrettini sono andati per le lunghe, quindi il match di Jannik Sinner contro Casper Ruud rischia di finire nella tarda serata. Adesso si dovranno disputare altri due quarti di finale prima della sfida dell’azzurro: il canadese Felix Auger-Aliassime contro il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Frances Tiafoe contro l’argentino Diego Schwartzman.

16.50 Si è concluso proprio in questo istante il primo quarto di finale a Vienna. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto il nostro Matteo Berrettini dopo 2 ore e 40 minuti di autentica battaglia. Il giovane talento iberico si è imposto col punteggio di 6-1, 6-7(2), 7-6(5) e si è qualificato per le semifinali.

La situazione della race – Cosa c’è in palio in Sinner-Ruud?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Casper Ruud, valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Confronto dall’importanza capitale per entrambi in ottica Atp Finals.

Per Sinner è un incontro importantissimo nel complesso della stagione 2021. L’altoatesino, con una vittoria, in un colpo solo si porterebbe nella top 10 del ranking mondiale scalzando Dominic Thiem e scavalcherebbe Hubert Hurkacz nella race per Torino, portandosi in ottava posizione a soli 90 punti dallo stesso Ruud, facendo quindi un passo importante verso il ballo di fine anno. L’azzurro può dare continuità alle 11 vittorie nelle ultime 12 partite giocate tra Sofia, Indian Wells, Anversa e Vienna.

Di fronte c’è un grande lottatore come Ruud. Il norvegese è cresciuto notevolmente sulle superfici veloci in questa stagione, aggiudicandosi il primo titolo a San Diego e facendo ottimi piazzamenti nei Masters 1000 americani. Il numero otto del mondo ha fatto fatica nei primi due turni, ma è stato bravissimo a gestire in maniera impeccabile i momenti decisivi nei match contro Lloyd Harris e Lorenzo Sonego.

Un solo confronto ufficiale fra i due giocatori a livello Atp, proprio nella scorsa stagione a Vienna: Sinner prevalse 7-6 6-3, ma era un Ruud diverso su questi campi e il precedente dà un riferimento relativo riguardo a quelli che saranno i valori in campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Ruud, match di quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Chi vince in semifinale affronta il vincente dell’incontro tra Schwartzman e Tiafoe. La partita è programmata come quarta a partire dalle 14.00 sul Campo Centrale, la seconda dalle 17.30 dopo Tiafoe-Schwartzman. Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente riguardo all’orario d’inizio del match dell’azzurro, che in ogni caso scenderà in campo in serata. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

