15.10 La griglia di partenza complessiva:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’33.045 3 9 299.1

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’33.070 7 9 0.025 0.025 300.8

3 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q2 1’33.130 9 9 0.085 0.060 295.8

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’33.313 8 9 0.268 0.183 298.3

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’33.439 8 9 0.394 0.126 295.8

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’33.526 7 7 0.481 0.087 293.4

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’33.850 6 8 0.805 0.324 295.0

8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q2 1’33.893 6 6 0.848 0.043 294.2

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q2 1’34.140 6 7 1.095 0.247 291.8

10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’34.687 5 6 1.642 0.547 300.0

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’34.963 9 9 1.918 0.276 298.3

12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 2’24.631 2 2 51.58649.668 298.3

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’34.411 9 9 (*) 1.018 295.0 Q1

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’34.418 8 9 (*) 1.025 0.007 298.3 Q1

15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’34.454 9 9 (*) 1.061 0.036 296.7 Q1

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’34.875 9 9 (*) 1.482 0.421 297.5 Q1

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’35.193 9 9 (*) 1.800 0.318 298.3 Q1

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’35.236 8 8 (*) 1.843 0.043 294.2 Q1

19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’35.683 5 5 (*) 2.290 0.447 291.8 Q1

20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’36.478 6 8 (*) 3.085 0.795 294.2 Q1

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’36.639 9 9 (*) 3.246 0.161 288.7 Q1

22 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q1 1’37.880 3 5 (*) 4.487 1.241 295.0 Q1

23 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’37.948 9 9 (*) 4.555 0.068 289.5 Q1

24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA FP2 1’42.615 1.310 Q1

15.05 La classifica della Q2:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 299.1 1’33.045

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 300.8 1’33.070 0.025 / 0.025

3 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 295.8 1’33.130 0.085 / 0.060

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 298.3 1’33.313 0.268 / 0.183

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’33.439 0.394 / 0.126

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’33.526 0.481 / 0.087

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.0 1’33.850 0.805 / 0.324

8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 294.2 1’33.893 0.848 / 0.043

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 291.8 1’34.140 1.095 / 0.247

10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 300.0 1’34.687 1.642 / 0.547

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 1’34.963 1.918 / 0.276

12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 298.3 2’24.631 51.586 / 49.668

15.00 E’ la prima volta in carriera che Luca Marini agguanta la prima fila in MotoGP. Nel fine settimana del commiato di Valentino Rossi, è un segno del destino che inizi a risplendere la stella del fratello!

14.58 Bagnaia ha incamerato la quinta pole-position stagionale, la quarta consecutiva! Questo ragazzo ha davvero svoltato ed è maturo per giocarsi il titolo nel 2022.

14.57 Dopo aver già vinto a Misano qualche settimana fa, Bagnaia sarà l’uomo da battere anche domani. La gara dovrebbe svolgersi su pista asciutta.

14.55 Ricordiamo che Fabio Quartararo, leader del Mondiale, era stato eliminato nella Q1: domani partirà solo 15°! Valentino Rossi invece ha concluso la Q1 in ultima piazza, 13°: sarà 23° sulla griglia.

14.53 1’33″045 il tempo di Bagnaia, che ha preceduto il compagno di squadra Miller per 25 millesimi e Luca Marini di 85! Tre Ducati in prima fila! Completano la top10 Pol Espargarò, Oliveira, Morbidelli, Marc Marquez, Lecuona, Petrucci, Zarco, Aleix Epsargarò e Martin.

14.51 POLE-POSITION PER FRANCESCO BAGNAIA!

14.51 Scivolata per Zarco, ormai è fatta per Bagnaia!

14.50 MARINI IN PRIMA FILAAAAAAAA!!! E’ 3° a 0.085 da Bagnaia! Tre Ducati davanti!

14.50 Luca Marini sta effettuando un gran giro…

14.49 CADUTA PER MARC MARQUEZ! Bandiera gialla che potrebbe favorire Bagnaia!

14.49 Anche nel secondo tentativo non si sta migliorando Bagnaia.

14.48 Bagnaia non si migliora nel suo primo tentativo. Caduta anche per Lecuona, Oliveira sale in quarta piazza, terzo Pol Espargarò con la Honda.

14.47 Peccato, caduta per Danilo Petrucci: stava andando fortissimo!

14.47 MILLER RESTA DIETRO! Appena 0.025 da Bagnaia!

14.47 Tre minuti al termine!

14.46 Sempre convincente Luca Marini, è quinto!

14.45 Jack Miller secondo! Si porta a soli 2 decimi dal compagno di squadra!

14.45 Rientra in pista Bagnaia con gomme soft nuove. Morbidelli è scivolato in nona piazza.

14.44 Marc Marquez sale in quarta piazza a 1″611. 3° Lecuona a 1″264. Bagnaia sta facendo la differenza…

14.43 PETRUCCIIIIIIIIIIII!!! 2° a 1″222 da Bagnaia! 5° Marini a 1″676! Italiani scatenati!

14.42 Non si migliora Bagnaia e rientra ai box per montare le gomme soft nuove.

14.41 Bagnaia in testa davanti a Lecuona, Miller e Morbidelli.

14.41 Bagnaia si sta migliorando ancora…8° Petrucci.

14.41 Bene Morbidelli, sale in quarta posizione.

14.40 SI MIGLIORAAAAAAAAAAAAA!!! 1’33″045!! Bagnaia consolida il primato davanti a Lecuona: non è un caso che siano davanti i due piloti transitati dalla Q1.

14.39 1’34″167 per Bagnaia, vola in testa! Sta andando fortissimo!

14.37 BRIVIDO INCREDIBILE! Marc Marquez ha rischiato di cadere, è incredibile come sia riuscito a tenere la moto tra le mani!

14.37 Tutti in pista con gomme soft. Jorge Martin è l’unico ancora fermo ai box.

14.36 La pista è asciutta, anche se non gommata. Per Bagnaia potrebbe rivelarsi un vantaggio aver disputato la Q1.

14.35 Iniziata la Q2! Si definisce la griglia di partenza! Condizioni meteo sempre molto incerte.

14.33 Tra poco la Q2, durerà 15 minuti.

14.32 ATTENZIONE! E’ stato cancellato l’ultimo giro a Quartararo per aver ecceduto i limiti della pista! Dunque il francese partirà addirittura 15° sulla griglia di partenza!

14.31 Complice l’infortunio di Savadori, Valentino Rossi domani partirà tristemente ultimo sulla griglia di partenza. Non la maniera ideale di salutare i tifosi che lo hanno sempre amato.

14.28 Un super Bagnaia e Lecuona passano alla Q2, eliminato Quartararo! Rossi chiude 13° e ultimo

14.27 CLASSIFICA Q1

1 63 F. BAGNAIA 1:33.393 2 27 I. LECUONA +0.706 3 20 F. QUARTARARO +1.018 4 42 A. RINS +1.025 5 73 A. MARQUEZ +1.061 6 30 T. NAKAGAMI +1.482 7 12 M. VIÑALES +1.800 8 23 E. BASTIANINI +1.843 9 36 J. MIR +2.290 10 33 B. BINDER +3.085

14.25 Bagnaia 1:33.393 si mette al riparo da ogni questione! Quartararo fa segnare i suoi migliori parziali ed è terzo!! Eliminato!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Incredibile, cade ancora Bastianini! Vediamo gli ultimissimi tempi!!

-1 minuto: Alex Marquez migliora ma rimane secondo a 895 millesimi da Bagnaia, Quartararo spinge arriva al T3 con 410 millesimi, quindi chiude in 1:34.476 ed è secondo, ma lo passa Rins in 1:34.418!!!

-2 minuti: cade anche Mir! Quartararo trova le bandiere gialle e deve frenare!

-2 minuti: Quartararo migliora ma è terzo a 24 millesimi da Marquez! Cade Binder, cade anche Pirro mentre si rilanciano tutti! Bagnaia vola!! Record nel T3 per 452 millesimi, quindi chiude in 1:33.889!!!!!!

-3 minuti: ancora Bagnaia!!!!!!! 1:34.650!!!!!!! 202 millesimi su Marquez che lo segue in scia! Ora Quartararo deve rispondere per centrare una Q2 per niente scontata

-4 minuti: Quartararo clamoroso nel T4!!! Si mette a 32 centesimi da Bagnaia! Terzo Rins a 202, Rossi 12° a 4.209, ma ora è Lecona secondo!!!!! 14 centesimi!!!!!!!

-5 minuti: di nuovo Bagnaia!!!! 1:35.236 si porta dietro Marquez a 240 millesimi, Quartararo prova a rispondere ma perde terreno

-6 minuti: Quartararo vola nel T1 e T2, perde tanto nel T3, quindi chiude al secondo posto a 185 millesimi

-7 minuti: Bagnaia si rilancia, fa segnare il record in ogni settore e chiude in 1:35.604 con 420 millesimi su Lecuona!

-8 minuti: Quartararo spinge al massimo ed è secondo a 501 millesimi da Bagnaia!

-9 minuti: Bagnaia distrugge ogni record settore per settore e stampa un ottimo 1:36.105!!!!!!! 898 millesimi su Alex Marquez, poi Lecuona a 1.228

-10 minuti: Alex Marquez terzo a 473 millesimi, poi Vinales, ma Quartararo sale in vetta in 1:37.593

-11 minuti: il primo tempo della Q1 lo mette a segno Lecuona in 1:37.729, risponde Bagnaia in 1:37.952

-12 minuti: i piloti si lanciano, trenino alle spalle di Bagnaia

-13 minuti: entra in pista anche Valentino Rossi, quindi Bastianini, Rins e Dovizioso. Mir attende ancora

-14 minuti: subito in azione Bagnaia e Pirro, Lecuona prontissimo per il via

14.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!!!!

14.09 I PILOTI CHE PRENDERANNO PARTE ALLA Q1

11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’44.513 16 1’42.842 11 1.537 0.033

12 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’45.853 13 1’42.842 18 1.537

13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’45.011 18 1’42.879 12 1.574 0.037

14 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’43.791 20 1’42.883 6 1.578 0.004

15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.221 18 1’42.944 18 1.639 0.061

16 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.477 20 1’43.097 9 1.792 0.153

17 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.152 14 1’43.237 20 1.932 0.140

18 51 M.PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.888 13 1’43.413 6 2.108 0.176

19 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.204 19 1’43.470 8 2.165 0.057

20 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.054 13 1’43.585 18 2.280 0.115

21 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.445 16 1’43.679 16 2.374 0.094

22 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’44.751 14 1’43.789 19 2.484 0.110

23 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.046 18 1’44.075 21 2.770 0.286

24 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’45.881 16 1’44.643 10 3.338 0.568

14.07 A breve toccherà alla Q1, si parte con le qualifiche! La pista si sta asciugando a fatica, le cadute non mancheranno…

14.04 Si chiude una FP4 davvero poco indicativa pensando alla gara, con il lentissimo passaggio tra bagnato e asciutto. Conferme per la Ducati, mentre Quartararo cerca alla disperata un minimo di feeling

14.03 RIEPILOGO TEMPI FP4

1 27 I. LECUONA 1:37.441 2 63 F. BAGNAIA +0.094 3 20 F. QUARTARARO +1.448 4 88 M. OLIVEIRA +1.708 5 12 M. VIÑALES +2.577 6 10 L. MARINI +2.736 7 9 D. PETRUCCI +2.870 8 43 J. MILLER +2.914 9 5 J. ZARCO +3.797 10 42 A. RINS +3.828

14.01 Non migliora più nessuno. Lecuona rimane in vetta davanti a Bagnaia e Quartararo!

14.00 BANDIERA A SCACCHI!!!! SI CHIUDE LA FP4!!!!! Andiamo a vedere gli ultimi tempi. Quartararo record per 146 millesimi nel T1, ma sbaglia alla Quercia, Oliveira quarto a 1.708

13.59 Quartararo ora si avvicina nei parziali, arriva con 266 millesimi al T2, 902 al T3 dove perde tanto, quindi chiude in 1:38.889 a 1.448 da Lecuona

13.58 Quartararo migliora di nuovo ma accusa ancora 1.948 dalla vetta, quarto Marini a 2.904, sesto Morbidelli a 3.865

13.57 Valentino Rossi migliora ancora ma non va oltre un distacco di 5.220 da Lecuona

13.56 Valentino Rossi chiude il suo primo giro vero e proprio e si ferma a 6.8 dalla vetta, mentre Quartararo sale al terzo posto ma con un gap di 2.699

13.55 Cade di nuovo Bastianini, davvero in difficoltà in questo fine settimana, mentre Bagnaia stampa di nuovo il record nel T3 con 113 millesimi ma torna ai box. Prosegue Lecuona che balza al comando in 1:37.441

13.54 Bagnaia si rilancia e trova feeling giro dopo giro. Record nel T1 per 249 millesimi, quindi 354 al T2, arriva al T3 con 645 e scende fino all’1:37.535 con 683 millesimi su Lecuona, Quartararo 13° a 5.819

13.53 Dopo il fratello Marc, cade anche Alex Marquez. Le condizioni sono davvero difficilissime! Sarà una qualifica intensa

13.52 Ancora Bagnaia!!! 1:38.469!! Mette 2.769 tra sè e Zarco! Marquez è fermo ai box, mentre cade Martin in curva 16!

13.51 Lecuona chiude in 1:41.275, ma Bagnaia sbriciola tutti i tempi e vola in 1:39.633!!! 1.607 su Zarco!!!!!!!

13.50 Jorge Martin conclude il suo ottimo giro al terzo posto a 192 millesii da Zarco. Bagnaia si rilancia e vola con 1.415 di vantaggio nel T2!!!!!!!!!

13.49 Lecuona fa segnare i record in ogni settore e fa segnare un 1:42.404 lasciano un secondo e mezzo nel T4. Martin risponde! Record nel T2 per 641 millesimi

13.48 Quartararo dopo un ennesimo errore decide di tornare ai box. Questa FP4 rischia di diventare davvero poco indicativa in vista di domani…

13.47 Nel frattempo finiscono nella ghiaia di Misano sia Joan Mir, sia Michele Pirro!

13.46 Bagnaia ora vola! Record nel T1 per 131 millesimi, quindi 591 al T2, arriva al T3 con 722 e chiude in 1:41.653 a 415 da Zarco, rallentando nel finale

13.45 Bagnaia inizia a forzare e sale in decima posizione a 2.507 da Zarco, Quartararo è ancora in difficoltà e non va oltre i 6.372 di distacco

13.44 Martin migliora a sua volta e si porta a 3.787, Valentino Rossi rimane in attesa dentro il suo box

13.43 Cade anche Enea Bastianini in curva 15 mentre Bagnaia si porta a 4.858 da Zarco

13.42 Martin fa segnare un 1:46.912 a 5.6674, Bagnaia chiude a 5.925, Quartararo a 7.072

13.41 Lecuona finisce nella ghiaia di curva 2, mentre Martin, Quartararo e Bagnaia iniziano a girare con doppia gomma soft

13.40 Zarco torna ai box, rimangono in pista pochi piloti, ormai tutti pensano già alle gomme da asciutto.

13.38 Morbidelli migliora ancora e si porta a soli 68 millesimi da Zarco, quindi Miller a 465 e Vinales a 852

13.37 Miller migliora nettamente e chiude in 1:41.703 con 482 millesimi su Morbidelli, ma ora è Zarco in vetta in 1.41.238

13.36 Quartararo torna subito ai box, forse in attesa di montare le slick. Anche Martin fa la stessa scelta.

13.35 Jack Miller segna 1:43.290 davanti a Zarco, Morbidelli e Vinales

13.34 La pista ormai propone una scia asciutta, ma non è ancora tempo di slick, in alcuni punti come la curva della Quercia l’umido è ancora protagonista

13.33 Si parte con i primi giri lanciati, vediamo chi farà segnare il primo tempo di riferimento della FP4

13.31 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 30 minuti del turno con pista che è quasi asciutta

13.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SI PARTE CON LA FP4!!!!!!!!!

13.27 Si è già chiuso, invece, il fine settimana di Lorenzo Savadori che questa mattina nel corso della FP3 è caduto in curva 1 e si è procurato una frattura alla clavicola destra.

13.24 Ottima FP3 invece per Franco Morbidelli, ottavo e unica Yamaha qualificata alla Q2. Continuano le difficoltà per il team Yamaha Petronas, con Andrea Dovizioso e Valentino Rossi che chiudono la classifica con distacchi abissali

13.21 Non sorprende, invece, la crisi di Quartararo sul bagnato. Anche in questa occasione la sua M1 non ha trovato il minimo grip sul tracciato di Misano e ha chiuso al 15° posto. In qualifica dovrà davvero tirare fuori il suo meglio per non lasciare troppo spazio ai rivali

13.18 Tutte le attenzioni saranno ovviamente puntate sulle qualifiche. Bagnaia ha mancato la top10 per 146 millesimi nei confronti di Marini e si mangia le mani, dato che nelle prime tre posizioni della FP3 troviamo altrettante Ducati

13.15 Tra 15 minuti esatti vedremo, quindi, la quarta sessione di prove libere, con i piloti che gireranno in assetto da gara. Le condizioni di domani dovrebbero essere tendenti all’asciutto per cui cercheremo di capire come lavoreranno oggi i team

13.12 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 254

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 202

3 Joan MIR Suzuki SPA 175

4 Jack MILLER Ducati AUS 149

5 Johann ZARCO Ducati FRA 141

6 Brad BINDER KTM RSA 131

7 Marc MARQUEZ Honda SPA 117

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104

9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 98

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92

11 Jorge MARTIN Ducati SPA 82

12 Alex RINS Suzuki SPA 81

13 Enea BASTIANINI Ducati ITA 71

14 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 70

15 Pol ESPARGARO Honda SPA 70

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 54

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 30

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 29

22 Stefan BRADL Honda GER 13

23 Michele PIRRO Ducati ITA 8

24 Dani PEDROSA KTM SPA 6

25 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

26 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 3

27 Tito RABAT Ducati SPA 1

13.09 Come si vede dai tempi della FP3 disputata questa mattina, i duellanti sono entrambi fuori dalla top10! Incredibile!

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 298.3 1’40.384

2 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 298.3 1’40.471 0.087 / 0.087

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 296.7 1’40.520 0.136 / 0.049

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.3 1’40.832 0.448 / 0.312

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1’40.855 0.471 / 0.023

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1’40.925 0.541 / 0.070

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1’40.942 0.558 / 0.017

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.2 1’40.964 0.580 / 0.022

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.7 1’40.967 0.583 / 0.003

10 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 291.8 1’40.985 0.601 / 0.018

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.8 1’41.121 0.737 / 0.136

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1’41.129 0.745 / 0.008

13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1’41.168 0.784 / 0.039

14 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.7 1’41.236 0.852 / 0.068

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’41.275 0.891 / 0.039

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1’41.485 1.101 / 0.210

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’41.538 1.154 / 0.053

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.1 1’41.791 1.407 / 0.253

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.8 1’41.876 1.492 / 0.085

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 1’41.888 1.504 / 0.012

21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’42.023 1.639 / 0.135

22 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1’42.251 1.867 / 0.228

23 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’42.601 2.217 / 0.350

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

13.06 Si annuncia un sabato pomeriggio di fuoco a Misano. Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo inizieranno la loro battaglia per i punti in ottica titolo, ma dovranno farlo dalla Q1

13.03 Il piatto forte della giornata, ovvero le qualifiche, prenderà il via alle ore 14.10 con la Q1

13.00 Buongiorno e bentornati a Misano, tra mezzora esatta scatterà la FP4 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021

LA CRONACA DELLE FP3 DI MOTOGP

ORARIO FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP IN CHIARO SU TV8

10.52 A questo punto tutto è rimandato alle ore 13.30 per la FP4 in assetto da gara, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 14.10. Ci attende un sabato pomeriggio di fuoco, vedremo quale sarà il meteo!

10.51 La classifica combinata delle prove libere:

1 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’42.374 19 1’42.232 19 1’40.384 17

2 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’44.041 19 0.087 0.087 1’42.809 19 1’40.471 16

3 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.999 6 0.136 0.049 1’41.305 10 1’40.520 13

4 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.243 20 0.448 0.312 1’42.591 16 1’40.832 13

5 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’43.791 20 0.471 0.023 1’42.883 6 1’40.855 13

6 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.204 19 0.541 0.070 1’43.470 8 1’40.925 21

7 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.054 13 0.558 0.017 1’43.585 18 1’40.942 16

8 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.656 15 0.580 0.022 1’42.291 17 1’40.964 18

9 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.324 17 0.583 0.003 1’42.775 18 1’40.967 17

10 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’44.575 15 0.601 0.018 1’42.601 16 1’40.985 21

11 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.183 17 0.737 0.136 1’42.669 5 1’41.121 20

12 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’44.513 16 0.745 0.008 1’42.842 11 1’41.129 20

13 51 M.PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.888 13 0.784 0.039 1’43.413 6 1’41.168 20

14 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.405 16 0.852 0.068 1’42.576 8 1’41.236 22

15 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.477 20 0.891 0.039 1’43.097 9 1’41.275 21

16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.152 14 1.101 0.210 1’43.237 20 1’41.485 21

17 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.445 16 1.154 0.053 1’43.679 16 1’41.538 22

18 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’45.853 13 1.407 0.253 1’42.842 18 1’41.791 17

19 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’45.011 18 1.492 0.085 1’42.879 12 1’41.876 20

20 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.046 18 1.504 0.012 1’44.075 21 1’41.888 22

21 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.221 18 1.639 0.135 1’42.944 18 1’42.023 17

22 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’45.881 16 1.867 0.228 1’44.643 10 1’42.251 19

23 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’44.751 14 2.217 0.350 1’43.789 19 1’42.601 19

24 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.966 5 2.231 0.014

10.50 Fuori dalla top10 anche il campione del mondo Mir, Pirro, Vinales, Bastianini, e Rins, ci attende una Q1 davvero incredibile!

10.48 Proseguono le difficoltà della Yamaha sul bagnato con Quartararo che non va oltre la 15a posizione. Ottimo, invece, Morbidelli che chiude 7°. Malissimo Dovizioso e Rossi, 22° e 23° con distacchi abissali

10.46 Succede di tutto nella FP3 di Misano 2! Sul viscido Zarco domina su Martin e Miller, confermando come la Ducati sia in gran spolvero, ma è incredibile l’11° posto di Bagnaia a 136 millesimi da Luca Marini che chiude decimo

10.44 Rimangono fuori, quindi, Bagnaia, Mir, Pirro, Quartararo, Vinales, Bastianini, Rins, Dovizioso, Rossi 23° e penultimo davanti a Savadori che si è rotto la clavicola

10.43 I 10 CHE PASSANO ALLA Q2

1 5 J. ZARCO 1:40.384 2 89 J. MARTIN +0.087 3 43 J. MILLER +0.136 4 88 M. OLIVEIRA +0.448 5 93 M. MARQUEZ +0.471 6 44 P. ESPARGARO +0.541 7 21 F. MORBIDELLI +0.558 8 41 A. ESPARGARO +0.580 9 9 D. PETRUCCI +0.583 10 10 L. MARINI +0.601

10.42 Quartararo sbaglia alla Quercia ed è fuori!!!!!!! Bagnaia neppure!!!!!! 11° a 136 millesimi da Marini!!!!!!!! Incredibile!!!!!!!!!!! Zarco nettamente primo

10.41 Quartararo è 13° e ha una ultima chance, Bagnaia esce dalla top10!! Entrano Aleix Espargarò e Luca Marini!

10.40 BANDIERA A SCACCHI!! ULTIMI SECONDI CON IL CUORE IN GOLA!!!!!

10.39 Bagnaia è nono ed al limite ma non migliora, stesso discorso per Quartararo. I due rivali devono centrare il giro perfetto ora!

10.38 Sembra che i primi 6-7 con Petrucci a 583 millesimi, siano abbastanza tranquilli, da quella posizione fino a 16° di Vinales tutti sono in forcing per agguantare la top10, Pol Espargarò si mette in sesta a 541 millesimi

10.37 Quartararo è fuori dalla top10 e si rilancia, Rossi fa segnare i suoi migliori parziali ma è lontanissimo dai migliori

10.36 Petrucci migliora ed è decimo a 1.032, davanti non migliora nessuno

10.35 Quartararo gira con una gomma usata di ben 20 giri e inizia a far segnare parziali interessanti. Morbidelli vola nel T1, quindi chiude in sesta posizione a 471 millesimi, il suo compagno di scuderia ora è decimo a 1.087, in vetta Zarco in 1.40.384

10.34 Zarco si porta in seconda posizione a 258 millesimi, Miller migliora ed è terzo a 349, risponde Mir che chiude in settima a 693

10.33 Marc Marquez è terzo a 384 millesimi da Martin, mentre Pirro sale in nona a 1.010

10.32 Morbidelli si porta in ottava posizione a 965 millesimi! Zarco spinge e si mette in terza a 499

10.31 Dai box arriva la conferma: Lorenzo Savadori si è rotto la clavicola destra

10.30 Bagnaia si lancia ma inizia su tempi altissimi, Morbidelli fa segnare i suoi migliori parziali ed è 14°, ma subito tempo cancellato

10.29 Tutti in pista, qualcuno con gomma da bagnato nuova, qualcuno con gomma usata. Vediamo quale scelta sarà la migliore!

10.28 Vinales migliora ma è solamente 19° a 2.235, Rossi è 23° a 3.207. Notizie sul fronte Savadori, si parla di un problema alla clavicola

10.27 Jorge Martin chiude un giro in 1:40.471 e vola al comando! 361 millesimi su Oliveira

10.26 Siamo ormai pronti per il time attack finale. Qualcuno proverà l’azzardo delle gomme slick? Al momento tutti con pneumatici da bagnato

10.25 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 88 M. OLIVEIRA 1:40.832 2 89 J. MARTIN +0.008 3 63 F. BAGNAIA +0.328 4 43 J. MILLER +0.371 5 36 J. MIR +0.463 6 93 M. MARQUEZ +0.499 7 5 J. ZARCO +0.566 8 10 L. MARINI +0.679 9 27 I. LECUONA +0.683 10 9 D. PETRUCCI +0.743

10.24 Al momento fuori dalla top10: Pirro, Quartararo, Aleix Espargarò, Rins, Bastianini, Morbidelli, Dovizioso, Vinales, Rossi e Savadori

10.23 Jorge Martin si rilancia, piazza un doppio record nel T2 e T3 e si mette al secondo posto in 1:40.840 a 8 millesimi da Oliveira!

10.22 Il portoghese della KTM sfrutta pista libera e condizioni in lieve miglioramento e prova ancora a migliorare il suo crono. Record per 88 millesimi nel T1, quindi cede un decimo e finisce per cadere all’ultima curva

10.20 Oliveira continua a martella, record per 297 millesimi nel T2, quindi 208 nel T3, chiude in 1:40.832 con 328 millesimi su Bagnaia

10.19 Ancora un cambio in vetta, ora è Oliveira a dettare il passo in 1:41.137 con 23 millesimi su Bagnaia e 66 su Miller

10.18 Quartararo migliora ma rimane 12° a 875 millesimi da Bagnaia e a 460 dalla top10

10.17 Diversi piloti si sono fermati ai box, mentre Bagnaia continua a spingere, arriva con 41 millesimi di record al T3 e chiude in 1:41.160 ed è primo!! 43 millesimi su Miller

10.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 43 J. MILLER 1:41.203 2 36 J. MIR +0.092 3 93 M. MARQUEZ +0.128 4 5 J. ZARCO +0.161 5 89 J. MARTIN +0.294 6 88 M. OLIVEIRA +0.342 7 63 F. BAGNAIA +0.453 8 27 I. LECUONA +0.583 9 51 M. PIRRO +0.692 10 9 D. PETRUCCI +0.730

10.14 Notevole la scivolata di Rins al Curvone, ad altissima velocità. Tutto ok per lo spagnolo che sta già correndo ai box

10.13 Quartararo scivola in 11a posizione, mentre Marini è 14°, Morbidelli 17°, Bastianini 19°, Dovizioso 21° e Rossi 22° a 4.029. Nel frattempo cade Rins in curva 13

10.12 Mentre cade Pirro, Miller vola!! 333 millesimi di record al T2, chiude in 1:41.203 e supera Mir per 92 millesimi

10.11 Zarco procede con parziali record, arriva al T2 con 305 millesimi di vantaggio, 276 al T3, chiude in 1:41.364 ed è terzo a 43 millesimi da Miller che sale in vetta in 1:41.321

10.10 Quartararo scende a 1:42.449 a 1.118 da Marquez, ma passa nella top10 in questo momento!

10.09 Ancora Marquez! 1:41.331 allunga a 426 i millesimi di margine ed entra nella top10 combinata! La pista è velocissima anche se in condizioni peggiori della FP2 e si può andare a caccia della Q2

10.08 Miller di nuovo al comando in 1:41.757 con 195 millesimi su Oliveira, 243 su Zarco e 272 su Marquez. Rossi è 23° ad oltre 4 secondi, Quartararo decimo a 1.265

10.07 Marc Marquez vola in vetta in 1:42.305 precede per 138 millesimi Bagnaia, ma ora Zarco è di nuovo primo in 1:42.275

10.06 Lecuona di nuovo al comando in 1:42.766, ma Miller lo scalza in 1:42.571, ci avviciniamo ai tempi di ieri!

10.05 Morbidelli sale in sesta posizione a 1.181, mentre Quartararo ora è terzo a 278 millesimi da Bagnaia che svetta in 1:43.284

10.04 Lecuona prosegue nel suo forcing e passa a 1:43.493, Miller sale al quarto posto a 928 millesimi

10.03 Mir si porta in seconda posizione a 539 millesimi poi Quartararo a 874 e Pirro a 972

10.01 Lecuona migliora ancora in maniera netta e si porta a 1:44.027, mentre cade Savadori in curva 1 e sembra dolorante alla gamba

10.00 L’ultimo tempo per la top10 è l’1:42.809 di Jorge Martin, per ora comanda Lecuona in 1:45.633

9.59 Inizia il lavoro di Quartararo, che deve assolutamente attaccare la top10 per evitare ogni rischio

9.58 Miller e Bagnaia entrano in pista per ultimi, mentre diversi piloti iniziano a lanciarsi per il primo giro vero e proprio

9.57 I piloti iniziano a entrare in pista con gomme da bagnato, attende ancora qualche istante il blocco Ducati

9.56 Vedremo se le condizioni della pista permetteranno a Quartararo, Marquez e tanti altri di avvicinare la top10. Per il momento sono questi i piloti già nella Q2:

43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.999 6 1’41.305 10

2 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’42.374 19 1’42.232 19 0.927 0.927

3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.656 15 1’42.291 17 0.986 0.059

4 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.405 16 1’42.576 8 1.271 0.285

5 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.243 20 1’42.591 16 1.286 0.015

6 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’44.575 15 1’42.601 16 1.296 0.010

7 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.966 5 1’42.615 17 1.310 0.014

8 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.183 17 1’42.669 5 1.364 0.054

9 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.324 17 1’42.775 18 1.470 0.106

10 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’44.041 19 1’42.809 19 1.504 0.034

9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DELL’EMILIA ROMAGNA!!!!!!!

9.53 Venerdì molto complicato per Valentino Rossi e le altre Yamaha che, come si sa, sul bagnato soffrono le pene dell’inferno. Oggi arriverà la riscossa davanti alla marea gialla?

9.51 Giornata positiva, invece, per Francesco “Pecco” Bagnaia e le Ducati nel loro complesso. Il nativo di Torino, come ha spiegato anche giovedì, vuole vincere e sperare. Non ha altri obiettivi e il bis dopo Misano 1 non è certo impossibile

9.48 Molto preoccupato anche il vincitore di Austin, Marc Marquez, che spiega: “Nel complesso non è stata la mia migliore giornata. Comunque non mi abbatto perchè domani le previsioni sembrano migliori. Il rischio di pioggia ci sarà, ma meno di oggi. Tutto dipenderà dalla FP3, che sarà quasi una sessione di qualifica. Sarà fondamentale centrare la top10 per evitare la Q1 nella quale, sono sicuro ci saranno molti rivali veloci”.

9.46 Iniziamo l’avvicinamento alla sessione con Fabio Quartararo. Il leader della classifica generale ha chiuso la giornata di ieri con queste parole: “Sono molto preoccupato per un motivo ben chiaro, non tanto per la gara di domenica in sé. Non penso proprio al match point. Ma, in un campionato lungo, dove le gare sul bagnato possono essere diverse, non possiamo essere in queste condizioni. Sono tranquillo nel complesso e, davvero, non penso al fatto che domenica posso essere campione. Sono più concentrato a capire la moto sul bagnato in ottica 2022″.

9.43 Dopo un venerdì dominato dalla pioggia ci attende una FP3 letteralmente da vivere con il cuore in gola. 45 minuti nei quali i piloti cercheranno il time attack giusto per entrare nella top10

9.40 LA CLASSIFICA DELLA FP2 DISPUTATA IERI POMERIGGIO

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’41.305

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1’42.232 0.927 / 0.927

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’42.291 0.986 / 0.059

4 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’42.576 1.271 / 0.285

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1’42.591 1.286 / 0.015

6 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 290.3 1’42.601 1.296 / 0.010

7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’42.615 1.310 / 0.014

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 292.6 1’42.669 1.364 / 0.054

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’42.775 1.470 / 0.106

10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 295.0 1’42.809 1.504 / 0.034

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’42.842 1.537 / 0.033

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.8 1’42.842 1.537

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.1 1’42.879 1.574 / 0.037

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1’42.883 1.578 / 0.004

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1’42.944 1.639 / 0.061

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1’43.097 1.792 / 0.153

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.4 1’43.237 1.932 / 0.140

18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 286.4 1’43.413 2.108 / 0.176

19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1’43.470 2.165 / 0.057

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1’43.585 2.280 / 0.115

21 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1’43.679 2.374 / 0.094

22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1’43.789 2.484 / 0.110

23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’44.075 2.770 / 0.286

24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1’44.643 3.338 / 0.568

9.37 LA CLASSIFICA DELLA FP1 DISPUTATA IERI MATTINA SOTTO LA PIOGGIA

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1’42.374

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1’43.791 1.417 / 1.417

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 291.8 1’43.999 1.625 / 0.208

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 292.6 1’44.041 1.667 / 0.042

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’44.054 1.680 / 0.013

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1’44.183 1.809 / 0.129

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’44.243 1.869 / 0.060

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’44.324 1.950 / 0.081

9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 283.4 1’44.405 2.031 / 0.081

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’44.513 2.139 / 0.108

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.0 1’44.575 2.201 / 0.062

12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’44.751 2.377 / 0.176

13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 284.9 1’44.888 2.514 / 0.137

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1’45.011 2.637 / 0.123

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1’45.204 2.830 / 0.193

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’45.221 2.847 / 0.017

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’45.445 3.071 / 0.224

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’45.477 3.103 / 0.032

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’45.656 3.282 / 0.179

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 285.7 1’45.853 3.479 / 0.197

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’45.881 3.507 / 0.028

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1’46.046 3.672 / 0.165

23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.3 1’46.152 3.778 / 0.106

24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.9 1’46.966 4.592 / 0.814

9.34 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 254

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 202

3 Joan MIR Suzuki SPA 175

4 Jack MILLER Ducati AUS 149

5 Johann ZARCO Ducati FRA 141

6 Brad BINDER KTM RSA 131

7 Marc MARQUEZ Honda SPA 117

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104

9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 98

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92

11 Jorge MARTIN Ducati SPA 82

12 Alex RINS Suzuki SPA 81

13 Enea BASTIANINI Ducati ITA 71

14 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 70

15 Pol ESPARGARO Honda SPA 70

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 54

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 30

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 29

22 Stefan BRADL Honda GER 13

23 Michele PIRRO Ducati ITA 8

24 Dani PEDROSA KTM SPA 6

25 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

26 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 3

27 Tito RABAT Ducati SPA 1

28 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR

29 Garrett GERLOFF Yamaha USA

30 Jake DIXON Yamaha GBR

9.31 Fino a questo momento, come si temeva, il clima autunnale la fa da padrone. Ieri la pioggia è stata la vera protagonista delle due sessioni di prove libere, ora la situazione parla di nebbia, lieve pioggia, asfalto leggermente bagnato e appena 15° di temperatura.

9.28 Tutto è pronto per il secondo capitolo sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, dato che si era già corso nel mese di settembre, e si tratta del sedicesimo e terzultimo appuntamento della stagione. Siamo ufficialmente nel rush finale!

9.25 Buongiorno e benvenuti a Misano, tra mezzora esatta scatterà la FP3 del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

10.52: Da capire se la perturbazione si riverbererà nelle prossime sessioni e soprattutto per le qualifiche di domani e la gara domenicale. Indubbiamente, sul bagnato, le Ducati hanno un bel margine per quanto è emerso nella FP1 odierna.

10.51 La classifica completa delle FP1:

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1’42.374

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1’43.791 1.417 / 1.417

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 291.8 1’43.999 1.625 / 0.208

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 292.6 1’44.041 1.667 / 0.042

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’44.054 1.680 / 0.013

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1’44.183 1.809 / 0.129

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’44.243 1.869 / 0.060

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’44.324 1.950 / 0.081

9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 283.4 1’44.405 2.031 / 0.081

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’44.513 2.139 / 0.108

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.0 1’44.575 2.201 / 0.062

12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’44.751 2.377 / 0.176

13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 284.9 1’44.888 2.514 / 0.137

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1’45.011 2.637 / 0.123

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1’45.204 2.830 / 0.193

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’45.221 2.847 / 0.017

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’45.445 3.071 / 0.224

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’45.477 3.103 / 0.032

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’45.656 3.282 / 0.179

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 285.7 1’45.853 3.479 / 0.197

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’45.881 3.507 / 0.028

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1’46.046 3.672 / 0.165

23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.3 1’46.152 3.778 / 0.106

24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.9 1’46.966 4.592 / 0.814

10.50: Per Quartararo un 18° tempo con la Yamaha che pone l’accento sulle difficoltà della M1 in queste condizioni da bagnato, al contrario della Rossa.

10.47: Da questi tempi si può evincere come la Ducati sul bagnato vada forte. Nella top-6 sono quattro le moto di Borgo Panigale, con Zarco che ha fatto una differenza notevolissima rispetto alla concorrenza, visto il distacco di 1″417 di Marc Marquez.

10.45: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:42.374 2 93 M. MARQUEZ +1.417 3 43 J. MILLER +1.625 4 89 J. MARTIN +1.667 5 21 F. MORBIDELLI +1.680 6 63 F. BAGNAIA +1.809 7 88 M. OLIVEIRA +1.869 8 9 D. PETRUCCI +1.950 9 27 I. LECUONA +2.031 10 36 J. MIR +2.139

10.42: Zarco fa una grandissima differenza con il tempo di 1’42″374 a precedere di 1″417 Marc Marquez e di 1″625 Jack Miller. Morbidelli è il miglior pilota della Yamaha a 1″680 a precedere Pecco Bagnaia (Ducati) a 1″809, caduto senza conseguenze nella parte finale della sessione. Luca Marini 11° a 2″201 precede un Valentino Rossi che si è un po’ scosso nel finale su pista bagnata (12° a 2″377).

10.41: Marquez migliora il suo tempo, ma è ottavo a 1″573, mentre Morbidelli è la miglior Yamaha del lotto a 2″081 dalla vetta, visto che Quartararo è 17° immediatamente davanti a Valentino Rossi. Dovizioso 20°.

BANDIERA A SCACCHI!!!

10.40: Marquez migliora il suo tempo, ma è ottavo a 1″573, mentre Morbidelli è la miglior Yamaha del lotto a 2″081 dalla vetta, visto che Quartararo è 17° immediatamente davanti a Valentino Rossi. Dovizioso 20°.

10.40: CADUTA PER BAGNAIA!! Il centauro della Ducati cade alla Quercia, ma crash senza conseguenze. Zarco nel frattempo abbassa ancora il suo limite (1’43″087). Valentino Rossi è 19° a 3″316.

10.39: Bagnaia migliora il suo crono ed è terzo ora a 0″788 da Zarco, perdendo molto nel t-3 e nel t-4 rispetto a Zarco.

10.39: On fire Zarco in questo momento e il francese migliora ancora il suo tempo in 1’43″395 a precedere di 0″604 Miller e di 1″010 Lecuona. Bene Luca Marini 7° a 1″229.

10.38: Super Zarco in questo momento! 1’43″836 per il francese della Ducati Pramac a precedere di 0″163 Miller e di 0″569 su Lecuona. Bagnaia 4° a 0″579.

10.37: Arriva anche la KTM di Lecuona che si prende la terza piazza 0″406, scavalcando di un millesimo Bagnaia (4°).

10.36: Zarco si porta in seconda posizione a 0″152 dal vertice, Bagnaia ora è terzo a 0″407.

10.35: Tre Ducati nelle prime quattro posizioni la dicono lunga sugli equilibri in pista.

10.33: Zarco migliora con la Ducati Pramac e si porta in quarta piazza 0″626 dalla vetta, mentre Quartararo completa questa tornata in 1’46″156 commettendo un errore nell’ultima parte della pista.

10.32: La pista sta migliorando, visto che l’intensità della pioggia sembra diminuire. Apprestiamoci a prendere nota.

10.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 43 J. MILLER 1:43.999 2 63 F. BAGNAIA +0.407 3 88 M. OLIVEIRA +0.426 4 93 M. MARQUEZ +1.096 5 27 I. LECUONA +1.119 6 5 J. ZARCO +1.152 7 21 F. MORBIDELLI +1.345 8 89 J. MARTIN +1.960 9 20 F. QUARTARARO +1.989 10 9 D. PETRUCCI +2.166

10.28: 1’49″183 per Marc Marquez, tempi molto lontani rispetto a 10′ fa proprio per la pioggia battente.

10.26: 1’49″381 per Quartararo molto lento, e 1’50″238 per Marc Marquez.

10.23: Tanta acqua in pista e impossibile migliorare i tempi precedenti al momento. Quartararo è tornato in pista nel frattempo, completando un giro da 1’46”, mentre Marc Marquez non ha completato il suo tentativo, rialzandosi.

10.22: Bagnaia è stato con Oliveira il pilota a coprire il maggior numero di giri sul tracciato bagnato, segno che il feeling era abbastanza buono con la Ducati. Sul tracciato ora vedremo Marc Marquez, attualmente quarto con la Honda a 1″096 dal vertice.

10.20: Dopo aver completato un’altra tornata sull’1’47”, Pecco rientra con la Ducati ai box. Quartararo è ai box in attesa di un miglioramento delle condizioni.

10.17: Bagnaia dopo una breve sosta ai box, riprende la pista e si mette a girare sul passo dell’1’47”. Chiaramente si gira su tempi molto più alti che precedentemente per l’aumento dell’intensità della pioggia a Misano.

10.16: Bagnaia, viste le condizioni di pioggia battente, decide di tornare ai box.

10.15: Facendo un mini-bilancio si può dire che la Ducati in queste condizioni vada piuttosto forte, visto che Miller e Bagnaia comandano. Valentino Rossi 13° a 2″404 dal vertice, mentre molto bene Franco Morbidelli settimo a 1″345 e in ripresa con la Yamaha ufficiale. Dovizioso è 20° a 3″365, il leader della classifica mondiale Quartararo è nono a 1″989.

10.14: Piove a dirotto a Misano in questo momento, ma Bagnaia persiste nel suo programma di lavoro.

10.12: Di seguito l’ordine aggiornato dei tempi:

1 43 J. MILLER 1:43.999 2 63 F. BAGNAIA +0.407 3 88 M. OLIVEIRA +0.426 4 93 M. MARQUEZ +1.096 5 27 I. LECUONA +1.119 6 5 J. ZARCO +1.152 7 21 F. MORBIDELLI +1.345 8 89 J. MARTIN +1.960 9 20 F. QUARTARARO +1.989 10 9 D. PETRUCCI +2.166

10.09: Ducati davanti a tutti! Miller in vetta con il tempo di 1’43″999 a precedere Bagnaia di 0″407. In terza piazza Oliveira a 0″426 davanti a Marc Marquez (+1″096) e sale Franco Morbidelli a 1″345 (settimo). Quartararo è nono a 1″989.

10.07: Miguel Oliveira si porta in vetta con il crono di 1’44″425 davanti a Jack Miller (+0″225) e a Marc Marquez (+0″670). Bagnaia è quinto a 1″202, mentre Valentino Rossi è 17° a 3″108. Pista in costante evoluzione.

10.04: Jack Miller si porta in vetta con il tempo di 1’45″027 a precedere di 0″512 Oliveira e di 0″600 Bagnaia, Quartararo nono a 2″050 preceduto da Marc Marquez (+2″037). Valenino Rossi è 15° a 3″108.

10.02: Jack Miller si conferma davanti a tutti in 1’46″464 a precedere di 0″232 Lecuona e di 1″548 Pol Espargaro. Bagnaia è 5° a 2″384, Valentino Rossi 11° a 2″856. Quartarato è settimo a 2″554.

10.00: Arrivano i primi tempi con la Ducati di Jack Miller che si porta in vetta con il crono di 1’48″179 a precedere di 0″905 Lecuona e di 0″911 Zarco. Quartararo 6° a 1″445, Bagnaia e Valentino Rossi hanno completato un giro lento di riscaldamento.

9.57: Tutti in pista con una coppia di soft da bagnato, viste le condizioni in pista.

9.55: Gustiamoci una sessione di 45′ decisamente interessante.

9.55: SI COMINCIA CON LA FP1!!!

