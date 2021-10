LIVE MotoGP, GP Misano in DIRETTA: Bagnaia e Marquez si giocano la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

-15 Bene anche Bastianini, risalito in undicesima piazza (anche grazie alle tante cadute).

-15 Marini sta andando forte ora, sembra poter attaccare Morbidelli ed Aleix Espargarò per il quinto posto.

-16 Cade Jorge Martin! Valentino Rossi entra in zona punti: è 15°!

-16 Per il momento Marquez non azzarda un sorpasso, ma si limita a studiare le traiettorie di Bagnaia.

-17 Ora Valentino Rossi è 16°, a ridosso della zona punti. Vinales, che lo precede, è però distante 2″6.

-17 Cadute per Lecuona e Nakagami.

-17 Bagnaia e Marc Marquez si giocano la vittoria, a 3″1 Pol Espargarò: bene la Honda a Misano. Cattive notizie per tutti in vista del 2022, quando Marquez promette di tornare il logico favorito per il titolo…

-18 Morbidelli si trova a 3″5 dal podio virtuale di Pol Espargarò.

-18 Quartararo, pur senza strafare, continua a rimontare: sorpassa Martin ed è 9°.

-19 Bagnaia non riesce ad allungare, Marc Marquez lo segue come un’ombra.

-19 Valentino Rossi sorpassa di nuovo Dovizioso ed è 19°.

-19 Rins supera Martin ed è 8°.

-20 Ricordiamo le gomme: hard-media per Bagnaia, media-soft per Marquez. Sulla carta, dunque, Ducati avvantaggiata in vista del finale di gara.

-21 Marc Marquez sembra averne di più in questa fase, ma Bagnaia resiste.

-22 Quartararo supera Lecuona ed è 10°.

-22 Marc Marquez è minaccioso negli scarichi di Bagnaia. Lo spagnolo sta piano piano tornando quello di un tempo…

-22 Bagnaia al comando con 4 decimi su Marc Marquez e 2″1 su Pol Espargarò. 5° Morbidelli, 7° Marini, 11° Quartararo, 15° Bastianini, 19° Dovizioso, 20° Valentino Rossi (ultimo dei piloti ancora in pista.

-23 CADE JACK MILLER! Brutto colpo per la Ducati. L’australiano ha perso l’anteriore alla curva 15!

-23 Morbidelli è 6° a mezzo secondo da Oliveira.

-24 Quartararo è 12° alle spalle di Rins.

-24 Marquez ha una soft al posteriore, i due ducatisti invece una media. Sulla carta, dunque, Bagnaia e Miller dovrebbero avere un vantaggio alla distanza.

-25 Sono già scappati via i primi tre: Bagnaia, Miller e Marquez. Il 4°, Pol Espargarò, accusa già oltre 2 secondi!

-25 E cade Joan Mir dopo un contatto con Petrucci! Entrambi finiscono a terra.

-25 Partenza anticipata per Joan Mir: doppio long lap penalty per il campione del mondo.

-26 Valentino Rossi è sempre 22°, davanti a sé vede Vinales con l’Aprilia.

-26 Quartararo supera Alex Marquez e Zarco: è già 13°. La Yamaha è un’altra moto sull’asciutto…

-26 Bagnaia e Miller sono gli unici a montare una gomma hard all’anteriore, media per tutti gli altri.

-27 Bagnaia in testa davanti a Miller, Marc Marquez, Oliveira e Pol Espargarò. 6° Morbidelli, 7° Marini, 15° Quartararo, che inizia la sua rimonta.

-27 giri al termine. Miller parte bene, ma Bagnaia tiene la testa con una grande staccata alla prima curva. Scivola indietro Marini. Valentino Rossi supera Dovizioso ed è 22°.

14.00 PARTITI! Iniziato il GP di Emilia-Romagna 2021 a Misano!

13.59 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza…

13.58 Giro di ricognizione!

13.57 Saranno 27 i giri da percorrere.

13.54 L’anno scorso Valentino Rossi stabilì l’ennesimo record, diventando il primo pilota a conquistare un podio nel Motomondiale per 25 stagioni consecutive, un quarto di secolo! Unico.

13.52 Inno di Mameli cantato da Tania Bussi e Frecce Tricolori a Misano!

13.51 “Oggi abbiamo una bella occasione e dobbiamo provare a sfruttarla“, ha dichiarato Francesco Bagnaia a SkySport.

13.50 Valentino Rossi viene acclamato dai tifosi. Sono brividi veri.

13.48 In tema di costruttori, la supremazia Yamaha è davvero marcata, in quanto la Casa di Iwata ha vinto 14 volte. Insegue la Honda a quota 8. Sono invece 3 i successi della Ducati e 1 quello della Suzuki.

13.45 Inoltre sono sei i centauri in attività capaci di primeggiare in questo contesto. Ai già citati Rossi, Marquez, Dovizioso, Morbidelli e Bagnaia, va aggiunto Maverick Viñales, il quale ha trionfato proprio nel Gran Premio di Emilia Romagna 2020.

13.42 I successi italiani sono 9. Al tris di Rossi (2008, 2009, 2014) bisogna sommare le singole affermazioni di Franco Uncini (1982), Pierfrancesco Chili (1989), Luca Cadalora (1993), Andrea Dovizioso (2018), Franco Morbidelli (2020) e Francesco Bagnaia (settembre ’21).

13.40 MISANO – VITTORIE TOP CLASS

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2011, 2012, 2013)

3 – ROSSI Valentino [ITA] (2008, 2009, 2014)

3 – MARQUEZ Marc [SPA] (2015, 2017, 2019)

13.33 Quello del 2021 sarà il 27° Gran Premio iridato ospitato dalla pista romagnola. Sinora, qui si sono disputati 18 GP di San Marino, 7 GP d’Italia e 1 GP di Emilia Romagna. I piloti più vincenti in assoluto sono Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Marc Marquez, impostisi 3 volte a testa.

13.30 Cionondimeno, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del XXI secolo vennero imbastiti importanti lavori per rendere il circuito sempre più moderno e all’altezza degli standard internazionali in tema di infrastrutture. Per aumentare la sicurezza, si invertì il senso di marcia della pista, la cui carreggiata venne allargata. Inoltre l’autodromo fu dotato di nuove tribune e di un paddock all’avanguardia. In questo modo Misano tornò a ospitare competizioni iridate a partire dal 2007, diventando sede fissa del risorto GP di San Marino. Inoltre Nel 2020 e nel 2021 si è presa il lusso di organizzare addirittura una seconda gara per recuperare eventi non disputati altrove.

13.26 L’autodromo di Misano fu edificato a inizio anni ’70. Originariamente aveva infrastrutture di supporto davvero spartane, soprattutto in tema di box. Ciononostante, la località romagnola entrò rapidamente nel giro del Motomondiale, cominciando a organizzare dei Gran Premi iridati. Nelle quattordici stagioni andate in scena tra il 1980 e il 1993, Misano ospitò dieci gare, ovvero sette GP d’Italia e tre di San Marino. Proprio l’edizione del 1993 venne però funestata dal tremendo incidente in cui il tre volte Campione del Mondo Wayne Rayney rimase paralizzato. Così, la pista romagnola uscì dal giro del Motomondiale.

13.23 Francesco Bagnaia voleva una gara asciutta e così sarà.

13.21 La classifica del warm-up del mattino:

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 296.7 1’32.879

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 299.1 1’33.465 0.586 / 0.586

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 296.7 1’33.608 0.729 / 0.143

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1’33.751 0.872 / 0.143

5 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 293.4 1’34.220 1.341 / 0.469

6 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 295.0 1’34.271 1.392 / 0.051

7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’34.308 1.429 / 0.037

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 300.0 1’34.325 1.446 / 0.017

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’34.388 1.509 / 0.063

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1’34.392 1.513 / 0.004

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’34.485 1.606 / 0.093

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’34.504 1.625 / 0.019

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1’34.639 1.760 / 0.135

14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 294.2 1’34.906 2.027 / 0.267

15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’34.968 2.089 / 0.062

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’35.013 2.134 / 0.045

17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 298.3 1’35.196 2.317 / 0.183

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 295.0 1’35.217 2.338 / 0.021

19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1’35.343 2.464 / 0.126

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’35.357 2.478 / 0.014

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.2 1’35.538 2.659 / 0.181

22 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.7 1’36.312 3.433 / 0.774

23 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 273.4 1’47.562 14.683 / 11.250

13.15 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.00 prenderà il via il GP di Emilia-Romagna 2021 di MotoGP.

10.32: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alle 14.00 per la gara.

10.30: Bagnaia attaccherà, partendo dalla pole-position, per rovinare la festa a Quartararo. Nello stesso tempo il francese cercherà di gestire la situazione senza prendersi dei rischi inutili, forte di un vantaggio 52 punti in classifica generale.

10.28: Dalle 14.00 la gara prenderà il via e le condizioni dovrebbero essere da asciutto. Pertanto il warm-up odierno andrà preso con le pinze anche per una questione di temperature.

10.25: Pista che giro dopo giro si è asciugata, consentendo ai piloti di montare le slick. Nakagami ha concluso il warm-up con la LCR Honda in 1’32″879 a precedere di 0″586 Bagnaia e di 0″729 l’altra Ducati di Miller. Bene Morbidelli con la Yamaha a 0″872 da Nakagami. Marc Marquez nono a 1″509, mentre Fabio Quartararo ha terminato in 11ma posizione a 1″606. Valentino Rossi è 20° a 2″478, Dovizioso con l’altra Yamaha Petronas a 2″089. Da notare la differenza nelle scelte di gomme in questo turno di prove: Bagnaia con la coppia di soft e Quartarato con una media e una soft. Scelte che dipenderanno dalle temperature alle 14.00 quando partirà la gara.

10.22: Di seguito la top-10 del warm-up:

1 30 T. NAKAGAMI 1:32.879 2 63 F. BAGNAIA +0.586 3 43 J. MILLER +0.729 4 21 F. MORBIDELLI +0.872 5 27 I. LECUONA +1.341 6 73 A. MARQUEZ +1.392 7 44 P. ESPARGARO +1.429 8 5 J. ZARCO +1.446 9 93 M. MARQUEZ +1.509 10 36 J. MIR +1.513

10.20: BANDIERA A SCACCHI!!!

10.19: Bagnaia migliora il suo crono e si porta in seconda posizione a 0″586 da Nakagami.

10.18: Nakagami comanda sempre la graduatoria di questo warm-up con il crono di 1’32″879 a precedere di 0″872 Morbidelli e di 1″120 Bagnaia. Quartararo 7° a 1″606.

10.16: Pista che si sta asciugando e i tempi scendono. Nakagami sempre in vetta con il tempo di 1’33″327 a precedere di 0″875 Bagnaia e di 0″890 per Morbidelli. Quartararo è sesto a 1″739.

10.15: I tempi si abbassano costantemente con Nakagami davanti in 1’34″431 a precedere di 0″255 Lecuona e di 0″395 Morbidelli. Quartararo 4° a 0″635.

10.14: Quartararo settimo con una soft e una media a 3″425 dalla vetta.

10.13: Nakagami e Bagnaia migliorano i loro riferimenti: il giapponese della Honda comanda con il tempo di 1’34″431 a precedere di 1″053 Bagnaia. Terzo Lecuona con 2″757 di ritardo. Valentino Rossi ottimo qunto a 3″612. Tutti i piloti ormai girano con due soft.

10.11: Nakagami comanda sempre con il tempo di 1’36″234 con 1″103 sulla KTM di Lecuona e 1″247 su Bagnaia. I primi sono tutto con gomme slick morbide, Valentino Rossi settimo a 4″041.

10.09: Bagnaia scala la classifica portandosi in seconda posizione con la Ducati con due gomme soft slick a 2″683 dalla Honda di Nakagami. Bene anche Valentino Rossi in sesta posizione a 4″041 con due soft slick. Entra in pista anche Quartararo con una soft e una media slick.

10.08: Situazione davvero complicata con questa pista maculata e quindi tempi davvero da interpretare. Nakagami comanda con il crono di 1’36″234 con due soft slick a precedere di 3″375 (due medie da bagnato) e di 4″332 la Ducati Pramac di Zarco (gomme soft slick).

10.06: Nakagami con due soft slick migliora il riscontro in 1’38″583 a precedere di 2″384 Oliveira (due media da bagnato) e Michele Pirro con la Ducati (due medie da bagnato) a 2″533. Franco Morbidelli è quinto con due medie da bagnato a 3″495, mentre Bagnaia è 5° a 3″233 con due soft slick. Valentino Rossi 9° a 4″466 con due soft slick.

10.04: Quartararo ancora non è entrato in pista. Lecuona comanda la classifica in 1’41″186 a precedere di 0″370 Nakagami e di 0″491 Oliveira. Morbidelli 4° a 0″892, Valentino Rossi 10° a 5″210.

10.03: Pista maculata, temperature basse a Misano. Per i centauri un contesto complicato.

10.02: La pista è ancora bagnata in alcuni tratti per cui i piloti si trovano in una condizione complicata. Valentino Rossi e Francesco Bagnaia con una coppia di soft slick sulla pista.

10.01: Zarco, Marini e Nakagami entrano in pista con gomme slick, mentre con gomme da bagnato Bastianini, Mir, Rins, Pirro, Alex Marquez, Jorge Martin e Marc Marquez.

10.00: 20′ in cui i piloti testeranno le moto in condizioni da gara.

10.00: VIA IL WARM-UP!

9.58: Tra 2′ si comincia con il warm-up.

9.55: I piloti si preparano per l’entrata in pista, da capire quali saranno le scelte sul da farsi relativamente alle gomme visto che le chiazze di bagnato sono ancora presenti.

9.51: Analizziamo tutte le varie combinazioni affinché Quartaro possa laurearsi campione del mondo:

– Vince la gara

– Finisce 2° e Francesco Bagnaia non vince

– Finisce 3° e Francesco Bagnaia non sale sul podio

– Finisce 4° o 5° e Francesco Bagnaia non fa meglio del 4° posto

– Finisce 6° o 7° e Francesco Bagnaia non fa meglio di 5°

– Finisce 8° e Francesco Bagnaia non fa meglio del 6° posto

– Finisce 9° e Francesco Bagnaia non fa meglio del 7° posto

– È 10° ma Francesco Bagnaia non fa meglio dell’8° posto

– È 11° e Francesco Bagnaia è 9°

– Finisce 12° e Francesco Bagnaia non fa meglio del 10° posto

– È 13° ma Francesco Bagnaia non fa meglio di 11°

– Finisce 14° e Francesco Bagnaia è solo 12°

– Finisce 15° e Francesco Bagnaia non fa meglio di 13°

– Non conquista alcun punto e Francesco Bagnaia non fa meglio del 14° posto

9.48: C’è il sole a Misano, la pista ha ancora dei tratti bagnati e quindi sarà complicato per i piloti.

9.45: Di seguito le classifiche della classe MotoGP:

MONDIALE PILOTI (15/18 GP)

254 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

202 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

175 – MIR Joan (Suzuki)

149 – MILLER Jack (Ducati)

141 – ZARCO Johann (Ducati)

131 – BINDER Brad (Ktm)

117 – MARQUEZ Marc (Honda)

104 – ESPARGARO Aleix (Aprilia)

98 – VIÑALES Maverick (Yamaha/Aprilia)

92 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

MONDIALE COSTRUTTORI (15/18 GP)

291 – DUCATI

282 – YAMAHA

197 – SUZUKI

185 – KTM

173 – HONDA

105 – APRILIA

MONDIALE TEAM (15/18 GP)

351 – DUCATI Lenovo [Factory]

349 – Monster Energy YAMAHA [Factory]

256 – SUZUKI Ecstar [Factory]

227 – DUCATI Pramac Racing

223 – Red Bull KTM Racing [Factory]

194 – Repsol HONDA [Factory]

9.42: Infine, “ultimo” è la parola chiave per Valentino Rossi. Il Dottore correrà per l’ultima volta in Italia, ma scatterà anche dall’ultima casella della griglia. Siamo agli sgoccioli di una carriera eterna, l’augurio è che si possa ottenere un risultato quantomeno dignitoso.

9.39: Vedremo cosa combinerà Franco Morbidelli, al primo lampo dopo l’operazione al ginocchio. Il romano scatterà dalla seconda fila e cercherà sicuramente di ottenere un piazzamento di prestigio per chiudere con una nota lieta la sua stagione letteralmente azzoppata.

9.36: L’augurio è che in Ducati si muovano in maniera tale da sostenere il piemontese con un valido gioco di squadra, proprio come avvenuto ad Austin. La Desmosedici va come un siluro e con Quartararo intruppato a centro gruppo si può sognare addirittura di monopolizzare il podio.

9.33: Sappiamo bene quanto sia complicato rimontare nella MotoGP odierna. L’obiettivo di Quartararo può essere l’ottavo posto, in maniera tale da cedere un numero accettabile di punti a Pecco.

9.30: El Diablo potrebbe però essere aiutato dal meteo, poiché oggi c’è il sole a Misano.

9.27: Bagnaia è distante 52 punti da Fabio Quartararo, che però scatterà solamente 15°. Il francese è apparso in grossa difficoltà in ogni sessione tenutasi tra venerdì e sabato e, a questo punto, dovrà badare a limitare i danni.

9.24: La Casa di Borgo Panigale ha quindi di fronte a sé una grandissima occasione per mettere la propria punta di diamante nelle condizioni di tenere viva la lotta per il Mondiale.

9.21: Il ventiquattrenne piemontese ha sempre disputato gare sensazionali nell’autodromo romagnolo e oggi partirà dalla pole position. Pecco avrà inoltre il vantaggio di essere accompagnato in prima fila da altre due Ducati, in quanto al suo fianco scatterà Jack Miller, mentre Luca Marini prenderà il via dalla terza casella.

9.18: Il grande favorito per il successo è senza ombra di dubbio Francesco Bagnaia, già vincitore su questa medesima pista cinque settimane orsono.

9.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli i team lavoreranno alacremente per arrivare pronti all’appuntamento della corsa prevista alle ore 14.00.

15.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

15.10 La griglia di partenza complessiva:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’33.045 3 9 299.1

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’33.070 7 9 0.025 0.025 300.8

3 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q2 1’33.130 9 9 0.085 0.060 295.8

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’33.313 8 9 0.268 0.183 298.3

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’33.439 8 9 0.394 0.126 295.8

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’33.526 7 7 0.481 0.087 293.4

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’33.850 6 8 0.805 0.324 295.0

8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q2 1’33.893 6 6 0.848 0.043 294.2

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q2 1’34.140 6 7 1.095 0.247 291.8

10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’34.687 5 6 1.642 0.547 300.0

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’34.963 9 9 1.918 0.276 298.3

12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 2’24.631 2 2 51.58649.668 298.3

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’34.411 9 9 (*) 1.018 295.0 Q1

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’34.418 8 9 (*) 1.025 0.007 298.3 Q1

15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’34.454 9 9 (*) 1.061 0.036 296.7 Q1

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’34.875 9 9 (*) 1.482 0.421 297.5 Q1

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’35.193 9 9 (*) 1.800 0.318 298.3 Q1

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’35.236 8 8 (*) 1.843 0.043 294.2 Q1

19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’35.683 5 5 (*) 2.290 0.447 291.8 Q1

20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’36.478 6 8 (*) 3.085 0.795 294.2 Q1

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’36.639 9 9 (*) 3.246 0.161 288.7 Q1

22 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q1 1’37.880 3 5 (*) 4.487 1.241 295.0 Q1

23 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’37.948 9 9 (*) 4.555 0.068 289.5 Q1

24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA FP2 1’42.615 1.310 Q1

15.05 La classifica della Q2:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 299.1 1’33.045

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 300.8 1’33.070 0.025 / 0.025

3 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 295.8 1’33.130 0.085 / 0.060

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 298.3 1’33.313 0.268 / 0.183

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’33.439 0.394 / 0.126

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’33.526 0.481 / 0.087

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.0 1’33.850 0.805 / 0.324

8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 294.2 1’33.893 0.848 / 0.043

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 291.8 1’34.140 1.095 / 0.247

10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 300.0 1’34.687 1.642 / 0.547

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 1’34.963 1.918 / 0.276

12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 298.3 2’24.631 51.586 / 49.668

15.00 E’ la prima volta in carriera che Luca Marini agguanta la prima fila in MotoGP. Nel fine settimana del commiato di Valentino Rossi, è un segno del destino che inizi a risplendere la stella del fratello!

14.58 Bagnaia ha incamerato la quinta pole-position stagionale, la quarta consecutiva! Questo ragazzo ha davvero svoltato ed è maturo per giocarsi il titolo nel 2022.

14.57 Dopo aver già vinto a Misano qualche settimana fa, Bagnaia sarà l’uomo da battere anche domani. La gara dovrebbe svolgersi su pista asciutta.

14.55 Ricordiamo che Fabio Quartararo, leader del Mondiale, era stato eliminato nella Q1: domani partirà solo 15°! Valentino Rossi invece ha concluso la Q1 in ultima piazza, 13°: sarà 23° sulla griglia.

14.53 1’33″045 il tempo di Bagnaia, che ha preceduto il compagno di squadra Miller per 25 millesimi e Luca Marini di 85! Tre Ducati in prima fila! Completano la top10 Pol Espargarò, Oliveira, Morbidelli, Marc Marquez, Lecuona, Petrucci, Zarco, Aleix Epsargarò e Martin.

14.51 POLE-POSITION PER FRANCESCO BAGNAIA!

14.51 Scivolata per Zarco, ormai è fatta per Bagnaia!

14.50 MARINI IN PRIMA FILAAAAAAAA!!! E’ 3° a 0.085 da Bagnaia! Tre Ducati davanti!

14.50 Luca Marini sta effettuando un gran giro…

14.49 CADUTA PER MARC MARQUEZ! Bandiera gialla che potrebbe favorire Bagnaia!

14.49 Anche nel secondo tentativo non si sta migliorando Bagnaia.

14.48 Bagnaia non si migliora nel suo primo tentativo. Caduta anche per Lecuona, Oliveira sale in quarta piazza, terzo Pol Espargarò con la Honda.

14.47 Peccato, caduta per Danilo Petrucci: stava andando fortissimo!

14.47 MILLER RESTA DIETRO! Appena 0.025 da Bagnaia!

14.47 Tre minuti al termine!

14.46 Sempre convincente Luca Marini, è quinto!

14.45 Jack Miller secondo! Si porta a soli 2 decimi dal compagno di squadra!

14.45 Rientra in pista Bagnaia con gomme soft nuove. Morbidelli è scivolato in nona piazza.

14.44 Marc Marquez sale in quarta piazza a 1″611. 3° Lecuona a 1″264. Bagnaia sta facendo la differenza…

14.43 PETRUCCIIIIIIIIIIII!!! 2° a 1″222 da Bagnaia! 5° Marini a 1″676! Italiani scatenati!

14.42 Non si migliora Bagnaia e rientra ai box per montare le gomme soft nuove.

14.41 Bagnaia in testa davanti a Lecuona, Miller e Morbidelli.

14.41 Bagnaia si sta migliorando ancora…8° Petrucci.

14.41 Bene Morbidelli, sale in quarta posizione.

14.40 SI MIGLIORAAAAAAAAAAAAA!!! 1’33″045!! Bagnaia consolida il primato davanti a Lecuona: non è un caso che siano davanti i due piloti transitati dalla Q1.

14.39 1’34″167 per Bagnaia, vola in testa! Sta andando fortissimo!

14.37 BRIVIDO INCREDIBILE! Marc Marquez ha rischiato di cadere, è incredibile come sia riuscito a tenere la moto tra le mani!

14.37 Tutti in pista con gomme soft. Jorge Martin è l’unico ancora fermo ai box.

14.36 La pista è asciutta, anche se non gommata. Per Bagnaia potrebbe rivelarsi un vantaggio aver disputato la Q1.

14.35 Iniziata la Q2! Si definisce la griglia di partenza! Condizioni meteo sempre molto incerte.

14.33 Tra poco la Q2, durerà 15 minuti.

14.32 ATTENZIONE! E’ stato cancellato l’ultimo giro a Quartararo per aver ecceduto i limiti della pista! Dunque il francese partirà addirittura 15° sulla griglia di partenza!

14.31 Complice l’infortunio di Savadori, Valentino Rossi domani partirà tristemente ultimo sulla griglia di partenza. Non la maniera ideale di salutare i tifosi che lo hanno sempre amato.

14.28 Un super Bagnaia e Lecuona passano alla Q2, eliminato Quartararo! Rossi chiude 13° e ultimo

14.27 CLASSIFICA Q1

1 63 F. BAGNAIA 1:33.393 2 27 I. LECUONA +0.706 3 20 F. QUARTARARO +1.018 4 42 A. RINS +1.025 5 73 A. MARQUEZ +1.061 6 30 T. NAKAGAMI +1.482 7 12 M. VIÑALES +1.800 8 23 E. BASTIANINI +1.843 9 36 J. MIR +2.290 10 33 B. BINDER +3.085

14.25 Bagnaia 1:33.393 si mette al riparo da ogni questione! Quartararo fa segnare i suoi migliori parziali ed è terzo!! Eliminato!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Incredibile, cade ancora Bastianini! Vediamo gli ultimissimi tempi!!

-1 minuto: Alex Marquez migliora ma rimane secondo a 895 millesimi da Bagnaia, Quartararo spinge arriva al T3 con 410 millesimi, quindi chiude in 1:34.476 ed è secondo, ma lo passa Rins in 1:34.418!!!

-2 minuti: cade anche Mir! Quartararo trova le bandiere gialle e deve frenare!

-2 minuti: Quartararo migliora ma è terzo a 24 millesimi da Marquez! Cade Binder, cade anche Pirro mentre si rilanciano tutti! Bagnaia vola!! Record nel T3 per 452 millesimi, quindi chiude in 1:33.889!!!!!!

-3 minuti: ancora Bagnaia!!!!!!! 1:34.650!!!!!!! 202 millesimi su Marquez che lo segue in scia! Ora Quartararo deve rispondere per centrare una Q2 per niente scontata

-4 minuti: Quartararo clamoroso nel T4!!! Si mette a 32 centesimi da Bagnaia! Terzo Rins a 202, Rossi 12° a 4.209, ma ora è Lecona secondo!!!!! 14 centesimi!!!!!!!

-5 minuti: di nuovo Bagnaia!!!! 1:35.236 si porta dietro Marquez a 240 millesimi, Quartararo prova a rispondere ma perde terreno

-6 minuti: Quartararo vola nel T1 e T2, perde tanto nel T3, quindi chiude al secondo posto a 185 millesimi

-7 minuti: Bagnaia si rilancia, fa segnare il record in ogni settore e chiude in 1:35.604 con 420 millesimi su Lecuona!

-8 minuti: Quartararo spinge al massimo ed è secondo a 501 millesimi da Bagnaia!

-9 minuti: Bagnaia distrugge ogni record settore per settore e stampa un ottimo 1:36.105!!!!!!! 898 millesimi su Alex Marquez, poi Lecuona a 1.228

-10 minuti: Alex Marquez terzo a 473 millesimi, poi Vinales, ma Quartararo sale in vetta in 1:37.593

-11 minuti: il primo tempo della Q1 lo mette a segno Lecuona in 1:37.729, risponde Bagnaia in 1:37.952

-12 minuti: i piloti si lanciano, trenino alle spalle di Bagnaia

-13 minuti: entra in pista anche Valentino Rossi, quindi Bastianini, Rins e Dovizioso. Mir attende ancora

-14 minuti: subito in azione Bagnaia e Pirro, Lecuona prontissimo per il via

14.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!!!!

14.09 I PILOTI CHE PRENDERANNO PARTE ALLA Q1

11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’44.513 16 1’42.842 11 1.537 0.033

12 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’45.853 13 1’42.842 18 1.537

13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’45.011 18 1’42.879 12 1.574 0.037

14 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’43.791 20 1’42.883 6 1.578 0.004

15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.221 18 1’42.944 18 1.639 0.061

16 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.477 20 1’43.097 9 1.792 0.153

17 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.152 14 1’43.237 20 1.932 0.140

18 51 M.PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.888 13 1’43.413 6 2.108 0.176

19 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.204 19 1’43.470 8 2.165 0.057

20 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.054 13 1’43.585 18 2.280 0.115

21 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.445 16 1’43.679 16 2.374 0.094

22 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’44.751 14 1’43.789 19 2.484 0.110

23 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.046 18 1’44.075 21 2.770 0.286

24 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’45.881 16 1’44.643 10 3.338 0.568

10.55: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Appuntamento alle 14.10 per la FP2 sulla pista di Misano.

10.52: Da capire se la perturbazione si riverbererà nelle prossime sessioni e soprattutto per le qualifiche di domani e la gara domenicale. Indubbiamente, sul bagnato, le Ducati hanno un bel margine per quanto è emerso nella FP1 odierna.

10.51 La classifica completa delle FP1:

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1’42.374

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1’43.791 1.417 / 1.417

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 291.8 1’43.999 1.625 / 0.208

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 292.6 1’44.041 1.667 / 0.042

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’44.054 1.680 / 0.013

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1’44.183 1.809 / 0.129

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’44.243 1.869 / 0.060

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’44.324 1.950 / 0.081

9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 283.4 1’44.405 2.031 / 0.081

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’44.513 2.139 / 0.108

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.0 1’44.575 2.201 / 0.062

12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’44.751 2.377 / 0.176

13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 284.9 1’44.888 2.514 / 0.137

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1’45.011 2.637 / 0.123

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1’45.204 2.830 / 0.193

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’45.221 2.847 / 0.017

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’45.445 3.071 / 0.224

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’45.477 3.103 / 0.032

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’45.656 3.282 / 0.179

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 285.7 1’45.853 3.479 / 0.197

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’45.881 3.507 / 0.028

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1’46.046 3.672 / 0.165

23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.3 1’46.152 3.778 / 0.106

24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.9 1’46.966 4.592 / 0.814

10.50: Per Quartararo un 18° tempo con la Yamaha che pone l’accento sulle difficoltà della M1 in queste condizioni da bagnato, al contrario della Rossa.

10.47: Da questi tempi si può evincere come la Ducati sul bagnato vada forte. Nella top-6 sono quattro le moto di Borgo Panigale, con Zarco che ha fatto una differenza notevolissima rispetto alla concorrenza, visto il distacco di 1″417 di Marc Marquez.

10.45: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:42.374 2 93 M. MARQUEZ +1.417 3 43 J. MILLER +1.625 4 89 J. MARTIN +1.667 5 21 F. MORBIDELLI +1.680 6 63 F. BAGNAIA +1.809 7 88 M. OLIVEIRA +1.869 8 9 D. PETRUCCI +1.950 9 27 I. LECUONA +2.031 10 36 J. MIR +2.139

10.42: Zarco fa una grandissima differenza con il tempo di 1’42″374 a precedere di 1″417 Marc Marquez e di 1″625 Jack Miller. Morbidelli è il miglior pilota della Yamaha a 1″680 a precedere Pecco Bagnaia (Ducati) a 1″809, caduto senza conseguenze nella parte finale della sessione. Luca Marini 11° a 2″201 precede un Valentino Rossi che si è un po’ scosso nel finale su pista bagnata (12° a 2″377).

10.41: Marquez migliora il suo tempo, ma è ottavo a 1″573, mentre Morbidelli è la miglior Yamaha del lotto a 2″081 dalla vetta, visto che Quartararo è 17° immediatamente davanti a Valentino Rossi. Dovizioso 20°.

BANDIERA A SCACCHI!!!

10.40: Marquez migliora il suo tempo, ma è ottavo a 1″573, mentre Morbidelli è la miglior Yamaha del lotto a 2″081 dalla vetta, visto che Quartararo è 17° immediatamente davanti a Valentino Rossi. Dovizioso 20°.

10.40: CADUTA PER BAGNAIA!! Il centauro della Ducati cade alla Quercia, ma crash senza conseguenze. Zarco nel frattempo abbassa ancora il suo limite (1’43″087). Valentino Rossi è 19° a 3″316.

10.39: Bagnaia migliora il suo crono ed è terzo ora a 0″788 da Zarco, perdendo molto nel t-3 e nel t-4 rispetto a Zarco.

10.39: On fire Zarco in questo momento e il francese migliora ancora il suo tempo in 1’43″395 a precedere di 0″604 Miller e di 1″010 Lecuona. Bene Luca Marini 7° a 1″229.

10.38: Super Zarco in questo momento! 1’43″836 per il francese della Ducati Pramac a precedere di 0″163 Miller e di 0″569 su Lecuona. Bagnaia 4° a 0″579.

10.37: Arriva anche la KTM di Lecuona che si prende la terza piazza 0″406, scavalcando di un millesimo Bagnaia (4°).

10.36: Zarco si porta in seconda posizione a 0″152 dal vertice, Bagnaia ora è terzo a 0″407.

10.35: Tre Ducati nelle prime quattro posizioni la dicono lunga sugli equilibri in pista.

10.33: Zarco migliora con la Ducati Pramac e si porta in quarta piazza 0″626 dalla vetta, mentre Quartararo completa questa tornata in 1’46″156 commettendo un errore nell’ultima parte della pista.

10.32: La pista sta migliorando, visto che l’intensità della pioggia sembra diminuire. Apprestiamoci a prendere nota.

10.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 43 J. MILLER 1:43.999 2 63 F. BAGNAIA +0.407 3 88 M. OLIVEIRA +0.426 4 93 M. MARQUEZ +1.096 5 27 I. LECUONA +1.119 6 5 J. ZARCO +1.152 7 21 F. MORBIDELLI +1.345 8 89 J. MARTIN +1.960 9 20 F. QUARTARARO +1.989 10 9 D. PETRUCCI +2.166

10.28: 1’49″183 per Marc Marquez, tempi molto lontani rispetto a 10′ fa proprio per la pioggia battente.

10.26: 1’49″381 per Quartararo molto lento, e 1’50″238 per Marc Marquez.

10.23: Tanta acqua in pista e impossibile migliorare i tempi precedenti al momento. Quartararo è tornato in pista nel frattempo, completando un giro da 1’46”, mentre Marc Marquez non ha completato il suo tentativo, rialzandosi.

10.22: Bagnaia è stato con Oliveira il pilota a coprire il maggior numero di giri sul tracciato bagnato, segno che il feeling era abbastanza buono con la Ducati. Sul tracciato ora vedremo Marc Marquez, attualmente quarto con la Honda a 1″096 dal vertice.

10.20: Dopo aver completato un’altra tornata sull’1’47”, Pecco rientra con la Ducati ai box. Quartararo è ai box in attesa di un miglioramento delle condizioni.

10.17: Bagnaia dopo una breve sosta ai box, riprende la pista e si mette a girare sul passo dell’1’47”. Chiaramente si gira su tempi molto più alti che precedentemente per l’aumento dell’intensità della pioggia a Misano.

10.16: Bagnaia, viste le condizioni di pioggia battente, decide di tornare ai box.

10.15: Facendo un mini-bilancio si può dire che la Ducati in queste condizioni vada piuttosto forte, visto che Miller e Bagnaia comandano. Valentino Rossi 13° a 2″404 dal vertice, mentre molto bene Franco Morbidelli settimo a 1″345 e in ripresa con la Yamaha ufficiale. Dovizioso è 20° a 3″365, il leader della classifica mondiale Quartararo è nono a 1″989.

10.14: Piove a dirotto a Misano in questo momento, ma Bagnaia persiste nel suo programma di lavoro.

10.12: Di seguito l’ordine aggiornato dei tempi:

1 43 J. MILLER 1:43.999 2 63 F. BAGNAIA +0.407 3 88 M. OLIVEIRA +0.426 4 93 M. MARQUEZ +1.096 5 27 I. LECUONA +1.119 6 5 J. ZARCO +1.152 7 21 F. MORBIDELLI +1.345 8 89 J. MARTIN +1.960 9 20 F. QUARTARARO +1.989 10 9 D. PETRUCCI +2.166

10.09: Ducati davanti a tutti! Miller in vetta con il tempo di 1’43″999 a precedere Bagnaia di 0″407. In terza piazza Oliveira a 0″426 davanti a Marc Marquez (+1″096) e sale Franco Morbidelli a 1″345 (settimo). Quartararo è nono a 1″989.

10.07: Miguel Oliveira si porta in vetta con il crono di 1’44″425 davanti a Jack Miller (+0″225) e a Marc Marquez (+0″670). Bagnaia è quinto a 1″202, mentre Valentino Rossi è 17° a 3″108. Pista in costante evoluzione.

10.04: Jack Miller si porta in vetta con il tempo di 1’45″027 a precedere di 0″512 Oliveira e di 0″600 Bagnaia, Quartararo nono a 2″050 preceduto da Marc Marquez (+2″037). Valenino Rossi è 15° a 3″108.

10.02: Jack Miller si conferma davanti a tutti in 1’46″464 a precedere di 0″232 Lecuona e di 1″548 Pol Espargaro. Bagnaia è 5° a 2″384, Valentino Rossi 11° a 2″856. Quartarato è settimo a 2″554.

10.00: Arrivano i primi tempi con la Ducati di Jack Miller che si porta in vetta con il crono di 1’48″179 a precedere di 0″905 Lecuona e di 0″911 Zarco. Quartararo 6° a 1″445, Bagnaia e Valentino Rossi hanno completato un giro lento di riscaldamento.

9.57: Tutti in pista con una coppia di soft da bagnato, viste le condizioni in pista.

9.55: Gustiamoci una sessione di 45′ decisamente interessante.

9.55: SI COMINCIA CON LA FP1!!!

Foto: LaPresse