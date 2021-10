LIVE MotoGP, GP Misano 2021 in DIRETTA: risultati FP1, 12° Valentino Rossi sul bagnato. FP2 alle 14.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.55: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Appuntamento alle 14.10 per la FP2 sulla pista di Misano.

10.52: Da capire se la perturbazione si riverbererà nelle prossime sessioni e soprattutto per le qualifiche di domani e la gara domenicale. Indubbiamente, sul bagnato, le Ducati hanno un bel margine per quanto è emerso nella FP1 odierna.

10.51 La classifica completa delle FP1:

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1’42.374

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1’43.791 1.417 / 1.417

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 291.8 1’43.999 1.625 / 0.208

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 292.6 1’44.041 1.667 / 0.042

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’44.054 1.680 / 0.013

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1’44.183 1.809 / 0.129

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’44.243 1.869 / 0.060

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’44.324 1.950 / 0.081

9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 283.4 1’44.405 2.031 / 0.081

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’44.513 2.139 / 0.108

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.0 1’44.575 2.201 / 0.062

12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’44.751 2.377 / 0.176

13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 284.9 1’44.888 2.514 / 0.137

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1’45.011 2.637 / 0.123

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1’45.204 2.830 / 0.193

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’45.221 2.847 / 0.017

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’45.445 3.071 / 0.224

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’45.477 3.103 / 0.032

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’45.656 3.282 / 0.179

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 285.7 1’45.853 3.479 / 0.197

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’45.881 3.507 / 0.028

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1’46.046 3.672 / 0.165

23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.3 1’46.152 3.778 / 0.106

24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.9 1’46.966 4.592 / 0.814

10.50: Per Quartararo un 18° tempo con la Yamaha che pone l’accento sulle difficoltà della M1 in queste condizioni da bagnato, al contrario della Rossa.

10.47: Da questi tempi si può evincere come la Ducati sul bagnato vada forte. Nella top-6 sono quattro le moto di Borgo Panigale, con Zarco che ha fatto una differenza notevolissima rispetto alla concorrenza, visto il distacco di 1″417 di Marc Marquez.

10.45: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:42.374 2 93 M. MARQUEZ +1.417 3 43 J. MILLER +1.625 4 89 J. MARTIN +1.667 5 21 F. MORBIDELLI +1.680 6 63 F. BAGNAIA +1.809 7 88 M. OLIVEIRA +1.869 8 9 D. PETRUCCI +1.950 9 27 I. LECUONA +2.031 10 36 J. MIR +2.139

10.42: Zarco fa una grandissima differenza con il tempo di 1’42″374 a precedere di 1″417 Marc Marquez e di 1″625 Jack Miller. Morbidelli è il miglior pilota della Yamaha a 1″680 a precedere Pecco Bagnaia (Ducati) a 1″809, caduto senza conseguenze nella parte finale della sessione. Luca Marini 11° a 2″201 precede un Valentino Rossi che si è un po’ scosso nel finale su pista bagnata (12° a 2″377).

10.41: Marquez migliora il suo tempo, ma è ottavo a 1″573, mentre Morbidelli è la miglior Yamaha del lotto a 2″081 dalla vetta, visto che Quartararo è 17° immediatamente davanti a Valentino Rossi. Dovizioso 20°.

BANDIERA A SCACCHI!!!

10.40: CADUTA PER BAGNAIA!! Il centauro della Ducati cade alla Quercia, ma crash senza conseguenze. Zarco nel frattempo abbassa ancora il suo limite (1’43″087). Valentino Rossi è 19° a 3″316.

10.39: Bagnaia migliora il suo crono ed è terzo ora a 0″788 da Zarco, perdendo molto nel t-3 e nel t-4 rispetto a Zarco.

10.39: On fire Zarco in questo momento e il francese migliora ancora il suo tempo in 1’43″395 a precedere di 0″604 Miller e di 1″010 Lecuona. Bene Luca Marini 7° a 1″229.

10.38: Super Zarco in questo momento! 1’43″836 per il francese della Ducati Pramac a precedere di 0″163 Miller e di 0″569 su Lecuona. Bagnaia 4° a 0″579.

10.37: Arriva anche la KTM di Lecuona che si prende la terza piazza 0″406, scavalcando di un millesimo Bagnaia (4°).

10.36: Zarco si porta in seconda posizione a 0″152 dal vertice, Bagnaia ora è terzo a 0″407.

10.35: Tre Ducati nelle prime quattro posizioni la dicono lunga sugli equilibri in pista.

10.33: Zarco migliora con la Ducati Pramac e si porta in quarta piazza 0″626 dalla vetta, mentre Quartararo completa questa tornata in 1’46″156 commettendo un errore nell’ultima parte della pista.

10.32: La pista sta migliorando, visto che l’intensità della pioggia sembra diminuire. Apprestiamoci a prendere nota.

10.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 43 J. MILLER 1:43.999 2 63 F. BAGNAIA +0.407 3 88 M. OLIVEIRA +0.426 4 93 M. MARQUEZ +1.096 5 27 I. LECUONA +1.119 6 5 J. ZARCO +1.152 7 21 F. MORBIDELLI +1.345 8 89 J. MARTIN +1.960 9 20 F. QUARTARARO +1.989 10 9 D. PETRUCCI +2.166

10.28: 1’49″183 per Marc Marquez, tempi molto lontani rispetto a 10′ fa proprio per la pioggia battente.

10.26: 1’49″381 per Quartararo molto lento, e 1’50″238 per Marc Marquez.

10.23: Tanta acqua in pista e impossibile migliorare i tempi precedenti al momento. Quartararo è tornato in pista nel frattempo, completando un giro da 1’46”, mentre Marc Marquez non ha completato il suo tentativo, rialzandosi.

10.22: Bagnaia è stato con Oliveira il pilota a coprire il maggior numero di giri sul tracciato bagnato, segno che il feeling era abbastanza buono con la Ducati. Sul tracciato ora vedremo Marc Marquez, attualmente quarto con la Honda a 1″096 dal vertice.

10.20: Dopo aver completato un’altra tornata sull’1’47”, Pecco rientra con la Ducati ai box. Quartararo è ai box in attesa di un miglioramento delle condizioni.

10.17: Bagnaia dopo una breve sosta ai box, riprende la pista e si mette a girare sul passo dell’1’47”. Chiaramente si gira su tempi molto più alti che precedentemente per l’aumento dell’intensità della pioggia a Misano.

10.16: Bagnaia, viste le condizioni di pioggia battente, decide di tornare ai box.

10.15: Facendo un mini-bilancio si può dire che la Ducati in queste condizioni vada piuttosto forte, visto che Miller e Bagnaia comandano. Valentino Rossi 13° a 2″404 dal vertice, mentre molto bene Franco Morbidelli settimo a 1″345 e in ripresa con la Yamaha ufficiale. Dovizioso è 20° a 3″365, il leader della classifica mondiale Quartararo è nono a 1″989.

10.14: Piove a dirotto a Misano in questo momento, ma Bagnaia persiste nel suo programma di lavoro.

10.12: Di seguito l’ordine aggiornato dei tempi:

1 43 J. MILLER 1:43.999 2 63 F. BAGNAIA +0.407 3 88 M. OLIVEIRA +0.426 4 93 M. MARQUEZ +1.096 5 27 I. LECUONA +1.119 6 5 J. ZARCO +1.152 7 21 F. MORBIDELLI +1.345 8 89 J. MARTIN +1.960 9 20 F. QUARTARARO +1.989 10 9 D. PETRUCCI +2.166

10.09: Ducati davanti a tutti! Miller in vetta con il tempo di 1’43″999 a precedere Bagnaia di 0″407. In terza piazza Oliveira a 0″426 davanti a Marc Marquez (+1″096) e sale Franco Morbidelli a 1″345 (settimo). Quartararo è nono a 1″989.

10.07: Miguel Oliveira si porta in vetta con il crono di 1’44″425 davanti a Jack Miller (+0″225) e a Marc Marquez (+0″670). Bagnaia è quinto a 1″202, mentre Valentino Rossi è 17° a 3″108. Pista in costante evoluzione.

10.04: Jack Miller si porta in vetta con il tempo di 1’45″027 a precedere di 0″512 Oliveira e di 0″600 Bagnaia, Quartararo nono a 2″050 preceduto da Marc Marquez (+2″037). Valenino Rossi è 15° a 3″108.

10.02: Jack Miller si conferma davanti a tutti in 1’46″464 a precedere di 0″232 Lecuona e di 1″548 Pol Espargaro. Bagnaia è 5° a 2″384, Valentino Rossi 11° a 2″856. Quartarato è settimo a 2″554.

10.00: Arrivano i primi tempi con la Ducati di Jack Miller che si porta in vetta con il crono di 1’48″179 a precedere di 0″905 Lecuona e di 0″911 Zarco. Quartararo 6° a 1″445, Bagnaia e Valentino Rossi hanno completato un giro lento di riscaldamento.

9.57: Tutti in pista con una coppia di soft da bagnato, viste le condizioni in pista.

9.55: Gustiamoci una sessione di 45′ decisamente interessante.

9.55: SI COMINCIA CON LA FP1!!!

9.52: I piloti si preparano per entrare in pista e verificare le condizioni in questo primo turno di libere.

9.49: Prepariamoci a vivere una sessione 1 di libere su pista bagnata, vista la pioggia caduta su Misano.

9.46: I successi italiani sono 9. Al tris di Rossi (2008, 2009, 2014) bisogna sommare le singole affermazioni di Franco Uncini (1982), Pierfrancesco Chili (1989), Luca Cadalora (1993), Andrea Dovizioso (2018), Franco Morbidelli (2020) e Francesco Bagnaia (settembre ’21).

9.43: Quello del 2021 sarà il 27° Gran Premio iridato ospitato dalla pista romagnola. Sinora, qui si sono disputati 18 GP di San Marino, 7 GP d’Italia e 1 GP di Emilia Romagna. I piloti più vincenti in assoluto sono Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Marc Marquez, impostisi 3 volte a testa.

9.40: Nelle quattordici stagioni andate in scena tra il 1980 e il 1993, Misano ospitò dieci gare, ovvero sette GP d’Italia e tre di San Marino. Proprio l’edizione del 1993 venne però funestata dal tremendo incidente in cui il tre volte Campione del Mondo Wayne Rayney rimase paralizzato.

9.37: tracciato romagnolo si è guadagnato il bis in virtù della cancellazione delle gare asiatiche, vedendosi assegnato un recupero. Pertanto, domenica 24 ottobre, assisteremo alla seconda edizione del Gran Premio di Emilia Romagna.

9.34: Nella graduatoria costruttori, dove conta solo il risultato della miglior moto di ogni marchio, a Austin la Yamaha ha rosicchiato quattro punti alla Ducati, portandosi a -9 dalla Casa di Borgo Panigale.

9.31: Va rimarcato come l’imminente weekend di Misano sarà comunque un momento toccante per due ragioni. In primo luogo perché il Motomondiale potrà onorare la memoria di Marco Simoncelli, scomparso il 23 ottobre 2011, proprio nell’autodromo a lui dedicato.

9.28: In altre parole, nell’economia del campionato, qualsiasi piazzamento nelle prime otto posizioni è favorevole al transalpino. Resta da capire se il ventiduenne della Yamaha festeggerà il successo iridato già domenica, oppure se dovrà attendere qualche giorno in più.

9.25: Quartararo è ben conscio della situazione e sa di non aver bisogno di prendersi alcun rischio, poiché gli sarà sufficiente raccogliere 24 punti negli ultimi tre GP per arpionare il titolo.

9.22: Per quanto concerne Valentino, le emozioni sono tante. Il pilota che più di chiunque altro ha caratterizzato l’ultimo ventennio nella classe regina si prepara a ricevere il tributo dai suoi tifosi, accorsi in massa per assistere all’ultima esibizione in Italia del ‘Dottore’.

9.19: Sono 52, infatti, i punti di margine dell’alfiere della scuderia di Iwata e per questo le chance di far calare il sipario sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli sono molte. Proverà ‘Pecco’ a rovinare la festa al suo avversario, bissando la vittoria ottenuta nel primo round iridato su questa pista.

9.16: Sarà un fine-settimana sicuramente speciale perché da un lato il campionato potrebbe decidersi e dall’altro si assisterà a un Valentino Rossi che per l’ultima volta gareggerà davanti al suo pubblico. Il duello tra il francese della Yamaha Fabio Quartararo e il ducatista Francesco ‘Pecco’ Bagnaia vede il transalpino in nettissimo vantaggio.

9.13: Sulla pista di Misano, per la seconda volta in questa stagione, i piloti si cimenteranno e come al solito la prima giornata del weekend sarà importante per andare a definire gli assetti sulle moto.

9.10: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP dell’Emilia-Romagna, terzultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

Come seguire le prove libere del venerdì in tv – La presentazione delle prove libere – La presentazione del GP Emilia-Romagna – Numeri e statistiche del weekend

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2021

Venerdì 22 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Foto: LaPresse