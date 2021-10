LIVE Motocross MXGP, GP Germania 2021 in DIRETTA: vince Prado davanti a Herlings dopo un duello pazzesco! Cairoli quinto. Alle 16.10 gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.58 Ecco la classifica generale aggiornata dopo gara-1:

1 84 Herlings, J. NED KTM 393 18-22 20-18 15-25 25-0 – – 25-16 25-18 25-22 25-22 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – –

2 243 Gajser, Tim SLO HON 390 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 15-25 20-25 2-13 – – – – – – – – – – – – – – – –

3 3 Febvre, Romain FRA KAW 385 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 18-18 18-16 20-20 – – – – – – – – – – – – – – – –

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 384 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 22-20 0-18 22-22 – – – – – – – – – – – – – – – –

5 222 Cairoli, A. ITA KTM 342 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 16-16 22-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 293 15-16 13-16 13-13 16-11 16-22 16-13 12-14 14-14 7-8 15-16 – – – – – – – – – – – – – – – –

7 41 Jonass, Pauls LAT GAS 269 0-20 15-15 14-18 14-8 0-15 18-22 15-6 20-0 16-15 8-15 – – – – – – – – – – – – – – – –

8 259 Coldenhoff, G. NED YAM 248 11-3 16-12 18-22 22-0 18-18 12-8 14-0 13-10 13-2 11-11 – – – – – – – – – – – – – – – –

9 77 Lupino, A. ITA KTM 185 16-18 12-8 3-12 7-7 13-13 0-0 13-12 8-15 12-13 0-3 – – – – – – – – – – – – – – – –

10 919 Watson, Ben GBR YAM 179 1-0 10-11 12-10 12-15 10-9 9-12 8-11 1-2 10-0 14-14 – – – – – – – – – – – – – – – –

11 10 Vlaanderen, C. NED YAM 175 9-6 4-10 7-0 11-14 12-0 11-11 0-10 3-13 8-0 18-18 – – – – – – – – – – – – – – – –

12 19 Olsen, T. DEN HUS 169 13-14 7-9 0-2 8-9 0-10 13-3 0-13 11-6 9-12 13-8 – – – – – – – – – – – – – – – –

13 189 Bogers, Brian NED GAS 164 – – 8-4 0-3 9-16 3-0 10-10 11-16 10-9 4-11 16-12 – – – – – – – – – – – – – – – –

14 29 Jacobi, Henry GER HON 124 0-0 0-7 4-16 1-5 11-5 0-0 10-7 12-7 14-10 7-7 – – – – – – – – – – – – – – – –

15 89 Van Horebeek, J. BEL BET 121 10-10 6-13 10-11 4-0 14-12 5-0 3-0 6-5 1-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –

16 32 Van doninck, B. BEL YAM 108 14-4 0-3 11-0 0-12 0-0 3-5 6-2 7-11 11-6 3-10 – – – – – – – – – – – – – – – –

17 22 Strijbos, K. BEL YAM 89 5-9 9-5 2-8 6-3 0-0 0-0 7-5 0-12 6-0 6-0 – – – – – – – – – – – – – – – –

18 24 Simpson, Shaun GBR KTM 83 4-5 5-0 6-7 5-4 4-14 8-0 – – – – – – 9-9 – – – – – – – – – – – – – – – –

19 303 Forato, A. ITA GAS 80 – – 0-0 0-0 0-0 0-7 7-7 2-9 4-3 15-14 0-5 – – – – – – – – – – – – – – – –

20 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 76 6-12 11-2 0-5 – – – – – – – – 9-8 5-9 5-2 – – – – – – – – – – – – – – – –

21 7 Jasikonis, A. LTU HUS 69 – – 0-0 0-0 10-13 8-0 2-15 – – 0-4 2-3 12-0 – – – – – – – – – – – – – – – –

22 128 Monticelli, I. ITA KAW 54 0-0 0-0 9-1 3-10 7-16 0-0 5-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

23 161 Östlund, Alvin SWE YAM 50 7-7 2-0 8-6 0-6 5-0 0-0 1-0 5-0 0-1 1-1 – – – – – – – – – – – – – – – –

24 811 Sterry, Adam GBR KTM 39 0-8 3-6 5-0 0-1 2-8 0-0 – – – – – – 0-6 – – – – – – – – – – – – – – – –

25 911 Tixier, Jordi FRA KTM 33 8-11 0-0 – – – – 1-0 4-0 9-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

26 183 Locurcio, L. VEN KTM 29 2-0 0-1 0-0 2-0 9-4 0-0 0-4 0-0 0-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

27 226 Koch, Tom GER KTM 29 – – 0-0 – – – – 6-1 0-2 4-8 – – – – 4-4 – – – – – – – – – – – – – – – –

28 16 Paturel, B. FRA HON 19 – – – – – – – – – – – – – – 0-0 0-4 10-0 – – – – – – – – – – – – – – – –

29 105 Genot, Cyril BEL KTM 15 – – – – – – – – – – 6-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

30 18 Brylyakov, V. MFR HON 14 0-2 – – 0-0 0-2 0-3 0-0 0-0 2-1 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

31 92 Guillod, V. SUI YAM 9 – – 1-0 – – – – 0-0 0-0 0-0 – – 3-5 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –

32 777 Bobryshev, E. MFR HUS 6 – – – – – – – – – – 0-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

33 107 van Berkel, L. NED HON 5 – – – – – – 0-0 – – 1-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

34 520 Clochet, Jimmy FRA BET 4 – – 0-0 0-4 0-0 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

35 991 Watson, Nathan GBR HON 4 3-1 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

36 17 Butron, Jose ESP KTM 2 – – – – – – – – 0-2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

37 75 Roosiorg, H. EST KTM 1 – – – – – – – – – – 0-0 0-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

38 297 Gole, Anton SWE HUS 1 – – 0-0 1-0 0-0 – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

39 998 Kellett, Todd GBR YAM 1 – – – – – – – – – – 0-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13.57 Questa la classifica della prima manche:

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:52.361 18 0:00.000 0:00.000 1:50.022 3 52.026

2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:52.504 18 0:00.143 0:00.143 1:51.823 3 51.188

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:56.589 18 0:04.228 0:04.085 1:51.597 4 51.292

4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:01.218 18 0:08.857 0:04.629 1:52.495 4 50.882

5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:18.373 18 0:26.012 0:17.155 1:52.459 4 50.899

6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:20.976 18 0:28.615 0:02.603 1:53.741 4 50.325

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:23.683 18 0:31.322 0:02.707 1:53.581 5 50.396

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:24.313 18 0:31.952 0:00.630 1:53.794 5 50.301

9 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:32.405 18 0:40.044 0:08.092 1:53.910 5 50.25

10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:33.403 18 0:41.042 0:00.998 1:54.020 5 50.202

11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:34.466 18 0:42.105 0:01.063 1:54.139 7 50.149

12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:38.998 18 0:46.637 0:04.532 1:54.145 3 50.147

13 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:44.484 18 0:52.123 0:05.486 1:54.553 5 49.968

14 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 35:50.671 18 0:58.310 0:06.187 1:54.011 6 50.206

15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:04.594 18 1:12.233 0:13.923 1:55.228 5 49.675

16 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:09.502 18 1:17.141 0:04.908 1:55.511 11 49.554

17 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:14.742 18 1:22.381 0:05.240 1:55.658 10 49.491

18 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:19.126 18 1:26.765 0:04.384 1:55.753 4 49.45

19 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:20.347 18 1:27.986 0:01.221 1:55.028 4 49.762

20 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:22.986 18 1:30.625 0:02.639 1:55.129 6 49.718

21 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:27.295 18 1:34.934 0:04.309 1:55.550 7 49.537

22 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:29.567 18 1:37.206 0:02.272 1:56.548 5 49.113

23 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 36:35.759 18 1:43.398 0:06.192 1:56.358 6 49.193

24 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:43.375 18 1:51.014 0:07.616 1:56.586 8 49.097

25 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 34:57.429 17 1 lap 1 lap 1:57.599 5 48.674

26 66 Koch, Tim GER DMSB Husqvarna 35:02.936 17 1 lap 0:05.507 1:58.217 8 48.419

27 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 35:09.062 17 1 lap 0:06.126 1:58.328 11 48.374

28 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 35:12.015 17 1 lap 0:02.953 1:58.805 11 48.18

29 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 28:14.222 13 5 laps 4 laps 2:01.536 3 47.097

30 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 24:48.420 12 6 laps 1 lap 1:57.807 2 48.588

31 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 17:07.932 8 10 laps 4 laps 1:59.275 5 47.99

32 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 8:32.796 4 14 laps 4 laps 1:54.416 3 50.028

33 108 Ekerold, Stefan GER DMSB Husqvarna 7:02.668 3 15 laps 1 lap 1:58.846 2 48.163

34 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 4:51.340 2 16 laps 1 lap 1:56.986 1 48.929

35 262 Stender, Mike GER DMSB Yamaha 0:56.896 0 18 laps 2 laps 0:00.000 0

36 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 0:57.951 0 18 laps 0:01.055 0:00.000 0

13.55 Terza posizione per Gajser, quarta per Febvre, ottimo quinto Antonio Cairoli al quale difficilmente potevamo chiedere qualcosa di più.

13.54 Ha avuto la peggio lo spagnolo che accusa un problema alla gamba. Sembra invece non aver avuto grandi danni Jeffrey Herlings.

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! CONTATTO BRUTTISSIMO TRA HERLINGS E PRADO DOPO IL TRAGUARDO!! Lo spagnolo vince, ma viene portato via in barella.

ULTIMO GIRO: STA CHIUDENDO TUTTE LE PORTE, TUTTE LE TRAIETTORIE PRADO!! Lo spagnolo ha una grinta enorme addosso!

ULTIMO GIRO: ALTRO ATTACCO DI HERLINGS, MA PRADO RIMANE DAVANTI!!

DUE GIRI: Herlings vuole rendere il sorpasso a Prado, ma lo spagnolo vuole questa vittoria ad ogni costo!

DUE GIRI: Gajser ora si è allontanato da Herlings, idem Febvre. Il duello è solo tra Prado e Herlings!

TRE GIRI: Prado ha ancora qualcosa da dire!!! Ancora davanti lo spagnolo!

Ultimo minuto: HERLINGSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!! AD UN PASSO DA PRADO!!! STANNO VOLANDO ENTRAMBI!!

-1 HERLINGS SI STA AVVICINANDO A PRADO!! L’olandese ha preso qualche metro su Gajser.

-2 Quattro piloti praticamente attaccati a giocarsi la vittoria: Prado, Herlings, Gajser e Febvre. Sono racchiusi in 12 punti in classifica.

-3 In difficoltà Jorge Prado che deve riuscire a reagire in tempi celeri per difendere questa prima posizione.

-4 CHE DUELLO!! Gajser arriva quasi a contatto di Herlings!! Lo sloveno ci vuole provare subito!

-5 Gajser ora è l’uomo più veloce in pista e va all’attacco anche della seconda posizione di Herlings.

-6 GAJSERRRR!!!!!! ATTACCO ALL’ESTERNO E SORPASSO SU FEBVRE!! Lo sloveno si prende la terza posizione.

-7 ATTENZIONE A HERLINGS!! L’olandese si sta avvicinando a Prado! Solo un secondo e mezzo di ritardo!

-8 Vantaggio di sei secondi sulla sesta posizione di Jonass per Antonio Cairoli che non deve commettere errori.

-9 Febvre in certi settori della pista si avvicina tantissimo a Herlings e si mette quasi nelle condizioni di attaccarlo.

-11 Torna a girare veloce Cairoli! La pista è vuota di fronte a sé e si può tornare a rischiare qualcosa.

-12 Prado ha preso circa tre secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Herlings: sarà da verificare la tenuta del pilota spagnolo nel finale di manche.

-13 Leggermente più lento Antonio Cairoli rispetto ai piloti che lo precedono: difficile la rimonta per quanto riguarda le prime quattro posizioni.

-14 Ritiro per Alessandro Lupino! Che peccato per l’italiano che è caduto quando aveva a portata di mano la top-10.

-15 Herlings sembra aver interrotto l’emorragia e Romain Febvre è stato allontanato almeno fino a questo momento.

-16 Cairoli sta perdendo contatto da Tim Gajser: il siciliano deve tornare ad aumentare il ritmo.

-17 In difficoltà Alessandro Lupino che occupa la trentaduesima posizione, Alberto Forato è quindicesimo.

-18 ERRORE PER TONY CAIROLI!! Traiettoria troppo esterna e Gajser lo infila.

-19 Cairoli adesso sta approfittando del duello tra Herlings e Febvre e sta tornando su questa coppia!

-20 ATTENZIONE A ROMAIN FEBVRE!! ATTACCO AD HERLINGS!! Momento di difficoltà per l’olandese che adesso deve riuscire a reagire.

-21 Continua il duello fra Tim Gajser e Antonio Cairoli, incollati praticamente da inizio gara.

-22 Lo spagnolo si è inventato un sorpasso e adesso deve provare a scappare via. Il ritmo c’è per l’iberico.

-23 ALL’INTERNO JORGE PRADO SU HERLINGS!!!! MA COSA STA FACENDO LO SPAGNOLO!!!! Gara irreale!!

-24 Prado è scatenato ed ha bruciato un secondo a Jeffrey Herlings! Cairoli perde invece dalla testa!

-25 Herlings qualcosa sta guadagnando, ma ancora non riesce a scappare in solitaria. Prado e Febvre rimangono agganciati.

-26 Sbavatura per Gajser che arriva lunghissimo ad una curva! Cairoli può avere adesso un attimo di respiro.

-27 Tiene botta Cairoli che sta mantenendo la quarta posizione davanti a Tim Gajser. I primi cinque del Mondiale sono lì davanti e non deludono le attese.

-28 PASSA HERLINGS!! L’olandese si prende subito la prima posizione e imposta già il ritmo in testa!

-29 Tutto all’esterno Tony Cairoli che è quarto! Grandissimo spunto di Prado che passa al comando davanti a Herlings e Febvre.

COMINCIA GARA-1 DEL GP DI GERMANIA!!

13.12 Da attenzionare sarà anche lo spagnolo Jorge Prado, quarta forza del Mondiale a 12 punti dalla vetta. Vedremo cosa riuscirà a fare anche il nostro Alessandro Lupino, protagonista nel “Nazioni” grazie al sorpasso negli ultimi attimi di gara che ha consegnato il successo all’Italia.

13.09 Non si presenta in condizioni perfette a questo appuntamento Tim Gajser: lo sloveno è reduce da un’operazione alla clavicola e non ha ancora pienamente recuperato. Chi è in forma smagliante è Jeffrey Herlings: al “Nazioni” l’olandese ha monopolizzato le due gare alle quali ha preso parte.

13.06 Cercherà di essere grande protagonista Tony Cairoli: il siciliano, dopo l’infortunio alla schiena patito in Sardegna due settimane fa, ha trascinato l’Italia alla vittoria nel Motocross delle Nazioni. L’azzurro proverà ad ottenere piazzamenti nelle primissime posizioni per non perdere il treno delle prime posizioni nel Mondiale.

13.03 In Germania va in scena una tappa fondamentale per questo Mondiale: Jeffrey Herlings e Tim Gajser sono separati da appena un punto in classifica generale (371 vs 370) e Romain Febvre è appena a quattro punti dalla vetta.

13.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 del Gp di Teutschenthal (Germania) del Mondiale motocross 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 e gara-2 del Mondiale motocross 2021 che fa tappa a Teutschenthal (Germania). Appuntamento fondamentale in ottica classifica generale.

Tony Cairoli lo scorso fine settimana ha trascinato l’Italia ad una storica vittoria nel Motocross delle Nazioni che mancava addirittura da 19 anni. Il siciliano vuole confermarsi protagonista in queste ultime gare della carriera nonostante la caduta in Sardegna di un paio di settimane fa che ancora non gli permette di essere al meglio.

Tra gli avversari sembra particolarmente in palla Jeffrey Herlings, balzato in testa al Mondiale grazie alla doppia vittoria a Riolo Sardo. L’olandese ha approfittato di un Tim Gajser non in condizioni perfette a causa della recente operazione alla clavicola. Saranno chiamati a provarci il francese Romain Febvre sulla Kawasaki e lo spagnolo Jorge Prado che sulla KTM ha conteso in maniera molto coraggiosa lo scettro a Jeffrey. L’iberico, capace sempre di partenze fulminanti, dovrà essere osservato con attenzione perché potrebbe essere un po’ lui la mina vagante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle due gare della tappa di Teutschenthal (Germania) del Mondiale motocross 2021. Gara-1 prenderà il via alle 13.15, gara-2 alle 16.10, noi ci collegheremo con un quarto d’ora di anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

Foto: FOTOCATTAGNI