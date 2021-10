LIVE Motocross, GP Pietramurata MXGP in DIRETTA: 3° Tony Cairoli, Mondiale riaperto! Alle 16.10 gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CRONACA GARA-1

14.02 Grazie per averci seguito in questa gara-1. L’appuntamento è per le 16.10 per una gara da non perdere! Un saluto a tutti!

14.00 Giornata importantissima in quel di Pietramurata, gara che di fatto cambia le sorti di una stagione che sembrava in mano a Herlings. L’olandese, out in race-1, dovrà rifarsi questo pomeriggio contro Febvre ed Gajser.

13.57 La graduatoria MXGP aggiornata dopo questa prima prova infrasettimanale:

1 3 Febvre, Romain FRA KAW 556 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 18-18 18-16 20-20 18-22 25-22 25-14 20-18 – – – – – – – –

2 84 Herlings, J. NED KTM 555 18-22 20-18 15-25 25-0 – – 25-16 25-18 25-22 25-22 25-25 22-20 22-25 20-25 25-25 – – – – – – – –

3 243 Gajser, Tim SLO HON 550 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 15-25 20-25 2-13 20-25 15-20 18-22 18-20 – – – – – – – –

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 473 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 22-20 0-18 22-22 25-0 5-9 22-20 13-4 – – – – – – – –

5 222 Cairoli, A. ITA KTM 439 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 16-16 22-20 – – 16-11 16-18 14-18 0-0 – – – – – – – –

6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 429 15-16 13-16 13-13 16-11 16-22 16-13 12-14 14-14 7-8 15-16 13-16 20-15 16-13 22-16 – – – – – – – –

7 41 Jonass, Pauls LAT GAS 380 0-20 15-15 14-18 14-8 0-15 18-22 15-6 20-0 16-15 8-15 15-18 18-16 15-16 15-9 – – – – – – – –

8 259 Coldenhoff, G. NED YAM 354 11-3 16-12 18-22 22-0 18-18 12-8 14-0 13-10 13-2 11-11 14-15 8-13 11-7 16-22 – – – – – – – –

9 77 Lupino, A. ITA KTM 258 16-18 12-8 3-12 7-7 13-13 0-0 13-12 8-15 12-13 0-3 0-10 12-8 7-11 11-6 – – – – – – – –

10 19 Olsen, T. DEN HUS 252 13-14 7-9 0-2 8-9 0-10 13-3 0-13 11-6 9-12 13-8 9-8 13-11 10-9 14-5 – – – – – – – –

11 919 Watson, Ben GBR YAM 232 1-0 10-11 12-10 12-15 10-9 9-12 8-11 1-2 10-0 14-14 8-13 2-1 2-0 6-14 – – – – – – – –

12 189 Bogers, Brian NED GAS 228 – – 8-4 0-3 9-16 3-0 10-10 11-16 10-9 4-11 16-12 12-14 1-7 8-15 1-8 – – – – – – – –

13 10 Vlaanderen, C. NED YAM 203 9-6 4-10 7-0 11-14 12-0 11-11 0-10 3-13 8-0 18-18 10-0 0-14 9-5 – – – – – – – – – –

14 89 Van Horebeek, J. BEL BET 176 10-10 6-13 10-11 4-0 14-12 5-0 3-0 6-5 1-0 0-0 11-12 0-12 5-6 9-0 – – – – – – – –

15 29 Jacobi, Henry GER HON 157 0-0 0-7 4-16 1-5 11-5 0-0 10-7 12-7 14-10 7-7 1-0 0-3 0-8 0-10 – – – – – – – –

16 32 Van doninck, B. BEL YAM 120 14-4 0-3 11-0 0-12 0-0 3-5 6-2 7-11 11-6 3-10 0-6 6-0 0-0 0-0 – – – – – – – –

17 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 119 6-12 11-2 0-5 – – – – – – – – 9-8 5-9 5-2 2-0 14-0 12-10 4-3 – – – – – – – –

18 303 Forato, A. ITA GAS 111 – – 0-0 0-0 0-0 0-7 7-7 2-9 4-3 15-14 0-5 7-7 11-10 0-0 0-0 – – – – – – – –

19 22 Strijbos, K. BEL YAM 105 5-9 9-5 2-8 6-3 0-0 0-0 7-5 0-12 6-0 6-0 6-9 0-0 0-0 5-0 – – – – – – – –

20 24 Simpson, Shaun GBR KTM 100 4-5 5-0 6-7 5-4 4-14 8-0 – – – – – – 9-9 3-2 0-0 6-0 2-7 – – – – – – – –

21 7 Jasikonis, A. LTU HUS 87 – – 0-0 0-0 10-13 8-0 2-15 – – 0-4 2-3 12-0 0-3 10-5 0-0 – – – – – – – – – –

22 16 Paturel, B. FRA HON 86 – – – – – – – – – – – – – – 0-0 0-4 10-0 5-5 9-6 13-12 7-15 – – – – – – – –

23 226 Koch, Tom GER KTM 59 – – 0-0 – – – – 6-1 0-2 4-8 – – – – 4-4 0-0 0-0 0-1 10-13 – – – – – – – –

24 128 Monticelli, I. ITA KAW 54 0-0 0-0 9-1 3-10 7-16 0-0 5-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

25 161 Östlund, Alvin SWE YAM 50 7-7 2-0 8-6 0-6 5-0 0-0 1-0 5-0 0-1 1-1 – – – – – – – – – – – – – – – –

26 811 Sterry, Adam GBR KTM 39 0-8 3-6 5-0 0-1 2-8 0-0 – – – – – – 0-6 0-0 – – – – – – – – – – – – – –

27 18 Brylyakov, V. MFR HON 37 0-2 – – 0-0 0-2 0-3 0-0 0-0 2-1 0-0 – – 4-0 7-4 1-4 0-0 – – – – – – – –

28 183 Locurcio, L. VEN KTM 36 2-0 0-1 0-0 2-0 9-4 0-0 0-4 0-0 0-7 – – – – – – 3-3 0-1 – – – – – – – –

29 911 Tixier, Jordi FRA KTM 33 8-11 0-0 – – – – 1-0 4-0 9-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

30 92 Guillod, V. SUI YAM 29 – – 1-0 – – – – 0-0 0-0 0-0 – – 3-5 0-0 – – 0-0 4-0 0-11 – – – – – – – –

31 172 Boisrame, M. FRA KAW 24 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12-12 – – – – – – – –

32 109 Wright, Dylan CAN HON 17 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8-0 – – – – – – – –

33 105 Genot, Cyril BEL KTM 15 – – – – – – – – – – 6-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

34 326 Gilbert, Josh GBR HUS 11 – – 0-0 – – 0-0 – – – – – – – – – – – – 0-4 4-2 – – 0-0 – – – – – – – –

35 17 Butron, Jose ESP KTM 9 – – – – – – – – 0-2 – – – – – – – – – – – – – – 0-2 3-2 – – – – – – – –

36 777 Bobryshev, E. MFR HUS 6 – – – – – – – – – – 0-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

37 107 van Berkel, L. NED HON 5 – – – – – – 0-0 – – 1-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

38 520 Clochet, Jimmy FRA BET 4 – – 0-0 0-4 0-0 0-0 0-0 0-0 – – – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – –

39 991 Watson, Nathan GBR HON 4 3-1 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

40 21 Desprey, M. FRA YAM 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3-0 – – – – – – – – – – – –

41 75 Roosiorg, H. EST KTM 1 – – – – – – – – – – 0-0 0-1 – – – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – –

42 297 Gole, Anton SWE HUS 1 – – 0-0 1-0 0-0 – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

43 44 Lesiardo, M. ITA HON 1 – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – 0-0 0-1 0-0 – – – – – – – – – – – –

44 998 Kellett, Todd GBR YAM 1 – – – – – – – – – – 0-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13.55 La classifica della race-1 del GP di Pietramurata. Quinto acuto stagionale per il transalpino che oggi è stato semplicemente perfetto:

1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:48.910 20 0:00.000 0:00.000 1:42.249 13 54.573

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:49.918 20 0:01.008 0:01.008 1:42.822 5 54.269

3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:14.398 20 0:25.488 0:24.480 1:42.940 8 54.206

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:23.717 20 0:34.807 0:09.319 1:43.748 7 53.784

5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:33.690 20 0:44.780 0:09.973 1:43.942 6 53.684

6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:34.639 20 0:45.729 0:00.949 1:44.613 5 53.339

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:43.557 20 0:54.647 0:08.918 1:45.141 5 53.072

8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:45.571 20 0:56.661 0:02.014 1:45.145 17 53.07

9 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 35:48.290 20 0:59.380 0:02.719 1:45.703 4 52.789

10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:49.070 20 1:00.160 0:00.780 1:45.811 19 52.736

11 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:52.145 20 1:03.235 0:03.075 1:44.831 14 53.229

12 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 35:59.326 20 1:10.416 0:07.181 1:44.943 8 53.172

13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:02.646 20 1:13.736 0:03.320 1:45.928 8 52.677

14 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:03.842 20 1:14.932 0:01.196 1:45.851 7 52.716

15 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:05.387 20 1:16.477 0:01.545 1:45.664 10 52.809

16 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:09.245 20 1:20.335 0:03.858 1:45.424 9 52.929

17 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 36:10.871 20 1:21.961 0:01.626 1:45.184 9 53.05

18 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 36:17.006 20 1:28.096 0:06.135 1:46.515 10 52.387

19 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:20.599 20 1:31.689 0:03.593 1:46.976 18 52.161

20 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 36:21.735 20 1:32.825 0:01.136 1:46.787 19 52.254

21 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 36:26.295 20 1:37.385 0:04.560 1:46.285 10 52.5

22 15 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 34:56.664 19 1 lap 1 lap 1:47.182 14 52.061

23 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:58.644 19 1 lap 0:01.980 1:47.115 6 52.094

24 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 35:38.050 18 2 laps 1 lap 1:48.577 4 51.392

25 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 37:03.093 18 2 laps 1:25.043 1:55.206 4 48.435

26 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 27:40.188 15 5 laps 3 laps 1:47.193 9 52.056

27 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 25:45.462 14 6 laps 1 lap 1:46.678 12 52.307

28 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 24:14.726 13 7 laps 1 lap 1:46.103 7 52.59

29 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 16:47.843 9 11 laps 4 laps 1:47.855 4 51.736

30 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 16:50.333 9 11 laps 0:02.490 1:46.627 2 52.332

31 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 2:02.197 1 19 laps 8 laps 1:48.994 1 51.195

32 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 0:00.000 0 20 laps 1 lap 0:00.000 0

13.52 Gara fantastica sulla terra trentina. Le emozioni non sono mancate per una competizione che di fatto potrebbe cambiare le sorti della MXGP 2021!

13.50 Romain Febvre (Kawasaki) vince gara-1 del GP di Pietramurata e diventa il nuovo leader del Mondiale! Secondo posto per Gajser davanti al nostro Cairoli, autore di una prova praticamente perfetta.

13.49 Last lap! Attenzione perché potrebbe cambiare la leadership della MXGP dopo questa gara!

13.49 Che battaglia! Febvre torna in vetta, ma non è finita!

13.47 Due giri alla fine. Gajser e Febvre proseguono la lotta per la vittoria con il francese che sembra cedere in questo istante.

13.46 La risposta dello sloveno! Gajser torna leader, a 3 giri dalla fine! Non è ancora finita tra la Kawasaki del francese e la KTM del padrone della gara.

13.46 Romain Febvre! Sorpasso importantissimo per il francese che attualmente è il nuovo padrone della MXGP! Gajser prova a rispondere.

13.45 Febvre! Il francese ci crede e minaccia il primato del rivale!

13.44 Prado chiude le porte al rivale che sta provando in tutti i modi a beffarlo. Che lotta per il quarto posto, mentre Gajser appare in grado di respingere Febvre.

13.42 Resta invariato il gap tra i primi due, mentre Seewer attacca ancora Prado per il quarto posto.

13.40 Romain Febvre all’attacco! Rimonta incredibile del francese che insegue Gajser. Il successo nella race-1 garantirebbe al francese la leadership del Mondiale! 1.7 è il distacco a 5 minuti dalla conclusione.

13.39 La classifica aggiornata:

1 1 243 Gajser, Tim SLO HON 22:39.468 13 1:42.822 5 1:43.318 1:43.715 1:43.814 0:26.024 0:27.115 Inter 2

2 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 22:42.349 13 0:02.881 0:02.881 1:42.249 13 1:42.249 1:43.265 1:42.883 0:25.771 0:26.642 Inter 2

3 3 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 22:53.509 13 0:14.041 0:11.160 1:42.940 8 1:44.229 1:44.609 1:45.346 0:26.330 Inter 1

4 4 61 Prado, Jorge ESP KTM 23:00.294 13 0:20.826 0:06.785 1:43.942 6 1:45.750 1:45.290 1:45.226 0:26.188 Inter 1

5 5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 23:00.874 13 0:21.406 0:00.580 1:43.748 7 1:45.537 1:45.444 1:45.070 0:26.355 Inter 1

6 6 919 Watson, Ben GBR YAM 23:07.168 13 0:27.700 0:06.294 1:44.613 5 1:46.085 1:45.647 1:45.248 0:27.035 Inter 1

7 7 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 23:20.603 13 0:41.135 0:13.435 1:45.141 5 1:45.815 1:47.162 1:46.126 0:26.370 0:27.882 0:23.736 0:27.827 Finish

8 8 29 Jacobi, Henry GER HON 23:22.941 13 0:43.473 0:02.338 1:45.703 4 1:46.149 1:46.398 1:46.745 0:26.458 0:28.069 0:23.737 0:27.885 Finish

9 9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 23:24.677 13 0:45.209 0:01.736 1:45.332 10 1:45.685 1:46.741 1:46.097 0:26.497 0:27.721 0:23.603 0:27.864 Finish

10 10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 23:26.090 13 0:46.622 0:01.413 1:45.825 4 1:48.103 1:46.469 1:46.600 0:26.621 0:27.814 0:25.242 0:28.426 Finish

13.37 Seewer! Attacco dell’elvetico che prova a beffare il teammate di Cairoli. Il #61 del gruppo resta quarto.

13.35 Cairoli non dovrebbe aver problemi a chiudere al terzo posto la race-1 di Pietramurata. Il nostro connazionale ha oltre 6 secondi di ritardo dalla seconda piazza. Occhi puntati intanto su Prado che deve difendersi da Seewer.

13.33 Sei secondi di gap per Gajser che insegue il successo in questa race-1. Lo sloveno di KTM ha approfittato di un errore di Febvre per allungare in classifica!

13.31 Difficoltà per Prado che ora deve vedersela con lo svizzero Seewer, diretto rivale per Cairoli in classifica generale.

13.30 Clamoroso errore di Febvre! Il francese potrebbe essere attaccato da Cairoli nei prossimi minuti! Erroraccio per l’alfiere di Kawasaki che cerca di recuperare più punti possibili in classifica su Herlings, out oggi.

13.30 Cairoli sale terzo! Sorpasso incredibile per il #222 della MXGP che non lascia scampo a Prado!

13.28 Che passo per Cairoli! Il pluricampione italiano attacca Prado per il terzo posto!

13.26 Il francese perde un po’ di metri dallo sloveno che nell’ultimo giro ha guadagnato 3 decimi sul rivale.

13.25 Errore per Febvre! Attenzione anche a Cairoli che attacca e passa la Kawasaki di Seewer!

13.23 Gajser appare in difficoltà! Febvre attacca il portacolori di KTM che in questo momento non sembra in grado di allungare sul transalpino.

13.23 Situazione invariata per quanto riguarda i primi due, mentre Cairoli è quinto. Ottimo passo per il siciliano che cerca di rifarsi dopo i ritiri di settimana scorsa.

13.21 Romain Febvre insegue Gajser! Battaglia per il successo con il francese che potrebbe ridurre drasticamente il proprio gap sul leader del Mondiale!

13.19 La classifica aggiornata:

1 1 243 Gajser, Tim SLO HON 3:41.731 2 1:44.376 2 1:44.376 1:45.136 0:26.124 0:27.176 0:23.397 0:27.679 Finish

2 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 3:43.932 2 0:02.201 0:02.201 1:44.783 2 1:44.783 1:46.420 0:26.354 0:27.301 0:23.100 0:28.028 Finish

3 3 61 Prado, Jorge ESP KTM 3:45.287 2 0:03.556 0:01.355 1:46.461 2 1:46.461 1:47.017 0:26.465 0:27.724 0:23.889 0:28.383 Finish

4 4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 2:00.408 1 -1 lap -1 lap 1:47.381 1 1:47.381 0:26.440 0:27.714 0:23.625 Inter 3

5 5 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 2:01.252 1 -1 lap 0:00.844 1:48.738 1 1:48.738 0:26.309 0:27.524 0:24.000 Inter 3

6 6 16 Paturel, Benoit FRA HON 2:02.197 1 -1 lap 0:00.945 1:48.994 1 1:48.994 0:26.610 0:27.745 0:23.797 Inter 3

7 7 919 Watson, Ben GBR YAM 2:03.135 1 -1 lap 0:00.938 1:49.316 1 1:49.316 0:26.933 0:27.542 0:23.531 Inter 3

8 8 29 Jacobi, Henry GER HON 2:03.833 1 -1 lap 0:00.698 1:50.539 1 1:50.539 0:27.410 0:28.203 0:24.051 Inter 3

9 9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 2:04.772 1 -1 lap 0:00.939 1:50.695 1 1:50.695 0:27.174 0:28.093 0:24.147 Inter 3

10 10 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 2:05.419 1 -1 lap 0:00.647 1:51.539 1 1:51.539 0:27.289 0:28.437 0:25.176 Inter 3

11 11 18 Brylyakov, Vsevolod MFR HON 2:06.107 1 -1 lap 0:00.688 1:52.620 1 1:52.620 0:27.372 0:28.261 0:25.065 Inter 3

12 12 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 2:06.731 1 -1 lap 0:00.624 1:50.687 1 1:50.687 0:27.079 0:27.705 0:23.816 Inter 3

13 13 226 Koch, Tom GER KTM 2:07.311 1 -1 lap 0:00.580 1:52.255 1 1:52.255 0:27.157 0:28.498 0:24.283 Inter 3

13.18 Cambia subito la testa della corsa. Prado cede il passo a Tim Gajser. Attenzione anche a Febvre che attacca il secondo posto dell’alfiere di KTM.

13.15 CADUTA PER IL LEADER DEL MONDIALE! Jeffrey Herlings cade ed è costretto al ritiro dopo i primi metri! Colpo di scena subito in Trentino! Prado comanda il gruppo e cerca subito l’allungo!

13.15 Bandiera verde! Scatta gara-1 del GP di Pietramurata per quanto riguarda la MXGP!

13.13 I piloti sono pronti per il via. Jeffrey Herlings è senza dubbio il favorito, ma tutto può succedere.

13.10 I piloti si preparano per allinearsi al cancelletto di partenza. Lo spettacolo è assicurato in quel di Pietramurata!

13.06 L’uomo da battere è senza dubbio l’olandese Jeffrey Herlings (KTM). Il leader del Mondiale cerca di allungare dopo aver conquistato entrambe le prove in occasione nel GP del Trentino di domenica.

13.03 La classifica del Mondiale alla vigilia di questa competizione:

13.00 Occhi puntati su Tony Cairoli che deve rifarsi dopo un pesante zero marcato nell’evento di domenica scorsa. Il #222 del gruppo si prepara per chiudere al meglio la propria carriera con l’obiettivo di restare nella Top5 della MXGP.

12.57 Tutto è pronto per questo speciale turno settimanale in Trentino. Per la seconda volta in due anni manca sempre meno al GP di Pietramurata, la seconda delle tre prove in programma in meno di 7 giorni nel Bel Paese.

12.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Pietramurata per quanto riguarda il Mondiale Motocross. Tra pochi minuti il via della race-1!

Orari GP Pietramurata – Presentazione GP Pietramurata MXGP

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Pietramurata, quindicesimo atto del Mondiale Motocross. Continua senza sosta la stagione con un turno infrasettimanale, il secondo in questo 2021 dopo quanto accaduto in quel di Afyonkarahisar (Turchia).

L’evento che ci apprestiamo a vivere potrebbe permettere un decisivo allungo in campionato da parte di Jeffrey Herlings. Il centauro di KTM ha realizzato una nuova importante doppietta domenica che gli ha permesso di allungare in campionato.

L’olandese, vincitore di quattro delle ultime cinque gare, ha al momento 555 punti contro i 531 del francese Romain Febvre (Kawasaki). Resta più attardato lo sloveno Tim Gajser (Honda) e lo spagnolo Jorge Prado (KTM), rispettivamente a -27 ed a -98 dal nativo di Geldrop.

Occhi puntati sul nostro Tony Cairoli, out nel primo evento di questo trittico italiano. Il #222 di KTM cerca il riscatto con l’obiettivo di difendere il quinto posto in classifica generale da un ipotetico attacco da parte dello svizzero Jeremy Seewer (Yamaha), sesto a -8 punti dal siciliano.

Appuntamento da non perdere alle 13.15 per la prima delle due competizioni del GP di Pietramurata. Un saluto a tutti!

