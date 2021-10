LIVE Moto3, GP Misano 2021 in DIRETTA: Migno guida il gruppo su Surra. Alle 13.15 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.47 Si piazza 17° Dennis Foggia, mentre è 15° Pedro Acosta. I due pretendenti per i Mondiale sono pronti a risalire il gruppo questo pomeriggio in occasione della seconda sessione.

9.44 Il bagnato è stato il protagonista di questa FP1 del GP Emilia Romagna. Ottima prestazione da parte di Migno e Surra, protagonisti con il team Snipers.

9.42 La classifica finale della FP1:

1 16 A. MIGNO 1:52.529 2 67 A. SURRA +0.278 3 12 F. SALAC +0.833 4 64 M. AJI +0.900 5 28 I. GUEVARA +0.917 6 23 N. ANTONELLI +1.136 7 19 A. IZDIHAR +1.141 8 27 K. TOBA +1.178 9 82 S. NEPA +1.187 10 20 L. FELLON +1.316

9.40 Bandiera a scacchi, mentre Migno termina la sessione nella ghiaia della ‘Variante del Parco’. Non ci sono conseguenze per lui.

9.39 Il padrone di casa Andrea Migno prende il comando in 1.52.529! Quattro italiani nella Top4!

9.38 Surra abbatte il minuto e 53 e si conferma leader, si migliora anche Migno nei primi due settori della pista.

9.36 Surra si avvicina al minuto e 52 in 1.583.101. Antonelli sale secondo, Fellon si piazza quarto alle spalle di Migno. Acosta scivola 19°, mentre Foggia è virtualmente 17°.

9.34 Altro giro veloce per Surra in 1.53.320. Migno resta secondo, mentre tutti tornano in pista per l’ultimo tentativo.

9.32 Surra si conferma in 1.53.396. Migno e Fellon inseguono il nostro connazionale che, lo ricordiamo, esordisce nella Moto3.

9.30 Alberto Surra strappa al teammate Migno il primato in questa FP1 in 1.53.448. Scivola sesto Foggia, ottavo Acosta.

9.27 Terza posizione per Foggia! Si migliora il romano di Leopard che si prepara a dare battaglia nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli. Il #7 del gruppo potrebbe aggiudicarsi tutte le competizioni italiane del 2021 (Mugello/GP San Marino).

9.25 Nono crono per Foggia alle spalle di Masià. Si conferma al comando Migno che ferma il cronometro in 1.54.153.

9.22 La classifica aggiornata:

1 16 A. MIGNO 1:54.940 2 27 K. TOBA +0.295 3 37 P. ACOSTA +0.347 4 20 L. FELLON +0.398 5 67 A. SURRA +0.668 6 92 Y. KUNII +0.692 7 64 M. AJI +0.727 8 5 J. MASIA +0.774 9 82 S. NEPA +0.899 10 40 D. BINDER +1.093

9.20 Migno è il padrone della classifica generale in 1.54.940. I tempi sono destinati a crollare nei prossimi minuti, la condizione atmosferica sembra nettamente migliore in questo momento.

9.17 Primi riscontri per Dennis Foggia, attendiamo i riferimenti del centauro di Leopard.

9.15 Caduta per Pedro Acosta all’uscita della ‘Rio’, non ci sono problemi per il portacolori di KTM che riparte senza molti problemi.

9.13 Andrea Migno al comando, ma Surra si conferma padrone della sessione in 1.56.608. Non ha un tempo all’attivo Foggia, in fondo alla classifica insieme ad Antonelli (Esponsorama).

9.11 Alberto Surra (Snipers) si conferma al comando, i tempi continuano ad abbassarsi.

9.10 La classifica aggiornata:

1 67 A. SURRA 1:57.053 2 37 P. ACOSTA +0.293 3 64 M. AJI +0.636 4 16 A. MIGNO +0.996 5 82 S. NEPA +1.464 6 20 L. FELLON +1.500 7 27 K. TOBA +1.808 8 5 J. MASIA +2.107 9 19 A. IZDIHAR +2.120 10 40 D. BINDER +2.284

9.07 Attendiamo i primi riferimenti del week-end, mentre McPhee e Sasaki correranno con Max Racing nel 2022 al tempo pieno.

9.05 Assente in quel di Misano il turco Deniz Oncu, squalificato dalla direzione gara per due gare dopo i fatti di Austin. KTM Tech 3 ha deciso di premiare lo spagnolo Daniel Holgado, protagonista come Alonso del CEV.

9.02 Lo spagnolo David Alonso rimpiazza Sergio Garcia nel Team Aspar. L’iberico milita solitamente nel CEV.

9.00 Bandiera verde! Scatta la FP1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna per quanto riguarda la Moto3.

8.57 I piloti si preparano a scendere in pista. Pioggia quest’oggi in quel di Misano Adriatico, una condizione che dovrebbe cambiare sabato e domenica.

8.55 Assente in quel di Misano lo spagnolo Sergio Garcia. Il portacolori di Aspar, pretendente per il titolo, salta la tappa italiana dopo aver rinunciato all’appuntamento di Austin in seguito ad una caduta durante le prove libere.

8.51 Sarà un week-end tutto da scoprire quello del GP dell’Emilia Romagna. Le temperature sono diverse rispetto a settembre, tanti aspetti potrebbero cambiare.

8.49 Dennis Foggia è pronto a replicare il successo di settembre. Il #7 di Leopard ha ancora la possibilità di giocarsi il titolo contro lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) che fino a metà stagione sembrava imbattibile.

8.46 La classifica del Mondiale dopo il round negli USA:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 218

2 Dennis FOGGIA Honda ITA 188

3 Sergio GARCIA GASGAS SPA 168

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 138

5 Jaume MASIA KTM SPA 135

6 Darryn BINDER Honda RSA 123

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 119

8 Izan GUEVARA GASGAS SPA 101

9 Ayumu SASAKI KTM JPN 96

10 Andrea MIGNO Honda ITA 90

11 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 84

12 John MCPHEE Honda GBR 72

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 70

14 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 69

15 Kaito TOBA KTM JPN 64

16 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60

17 Filip SALAC KTM CZE 46

18 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 42

19 Stefano NEPA KTM ITA 42

20 Xavier ARTIGAS Honda SPA 32

21 Riccardo ROSSI KTM ITA 29

22 Carlos TATAY KTM SPA 28

23 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 20

25 Yuki KUNII Honda JPN 15

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3

29 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 3

30 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

31 Lorenzo FELLON Honda FRA

32 Joel KELSO KTM AUS

33 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

34 Matteo BERTELLE KTM ITA

35 Alberto SURRA Honda ITA

36 David SALVADOR Honda SPA

8.43 Tutto è pronto per la seconda edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna, competizione che rimpiazza di fatto il GP della Malesia. I protagonisti si preparano a dare battaglia dopo la trasferta americana al COTA.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live alle prove libere Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Mondiale Moto3 2021. Tra pochi minuti si parte!

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli che si prepara per il terzo appuntamento italiano della stagione. La prova di questo week-end rimpiazza di fatto il GP della Malesia (Sepang), cancellato per la seconda volta consecutiva in seguito all’emergenza sanitaria.

Lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) è il leader della classifica generale con 218 punti. L’iberico ha al momento 30 punti di scarto sul nostro Dennis Foggia (Leopard) che nelle ultime settimane si è rilanciato per il Mondiale. Il #7 del gruppo ha 20 punti di vantaggio sull’iberico Sergio Garcia (Aspar), assente anche a Misano dopo aver saltato l’appuntamento in Texas.

Il catalano si è infortunato nel corso delle libere del Gran Premio delle Americhe dopo un errore all’uscita della curva 9. La caduta ha costretto l’atleta a fermarsi, un pesante out che lo esclude di fatto dalla lotta per il Mondiale 2021.

Appuntamento da non perdere alle 9.00 con la Diretta Live della prima sessione di prove libera. La FP2, invece, è prevista per le 13.15. Buon divertimento!

