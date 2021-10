LIVE Moto3, GP Emilia-Romagna 2021 in DIRETTA: si parte con le qualifiche, Migno cerca il Q2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP

12.43 Buonissimo tempo per Antonelli! 1:51.704, il più veloce al momento.

12.42 Migno ancora indietro, tredicesimo posto, 1:54.391.

12.41 1:53.573 per Riccardo Rossi, quarto tempo.

12.40 Primo tempo interessante, per essere il primo tentativo, realizzato proprio da Jaume Masia: 1:53.154.

12.39 Ecco Masia che fa il suo ingresso in pista:

12.38 Ricordiamo, 15 minuti per sperare di conquistare un posto nel Q2.

12.37 Tracciato molto più asciutto rispetto alla mattina, c’è una traccia visibilmente asciutta, ma per ora nessuno rischia con le slick.

12.36 Dentro tutti i quattordici i piloti, si attendono i primi tempi.

12.35 SI COMINCIA, AL VIA COL Q1!

12.32 14 i piloti impegnati nel Q1, tra cui appunto Migno e Niccolò Antonelli.

12.31 Artigas, Kunii, Serra e Foggia, insieme ad Acosta, li vedremo invece direttamente al Q2.

12.29 Da tenere sotto controllo anche Andrea Migno, ottimi tempi anche questa mattina, può dire la sua, ma dovrà passare per il Q1.

12.27 Foggia insegue Acosta in classifica, -30 punti, sarebbe importantissimo realizzare un’ottima qualifica.

12.25 10 minuti al via alle qualifiche, si comincia alle 12:35.

12.23 Il leader del mondiale, Pedro Acosta, ha realizzato l’ottavo tempo nelle FP3, 1:52.111.

12.21 Dopo un venerdì difficile, molto bene Dennis Foggia, sesto tempo per lui. Prova a dar fastidio ad Acosta per il mondiale.

12.19 Terzo miglior tempo per Alberto Serra, il cui tempo è stato il migliore per quasi tutta la sessione, poi il miglioramento della pista ha favorito gli altri piloti ed è scalato in terza posizione.

12.17 Questa mattina il più veloce, nella FP3, è stato Xavier Artigas, con 1:51.428.

12.15 Amiche e amici di OA Sport ben ritrovati e benvenuti alla Diretta LIVE delle qualifiche della Moto3, valide per il Gran Premio dell’Emilia Romagna!

09.50 Per questa mattina è tutto, appuntamento alle 12:35 per le qualifiche della Moto3: a presto e buona giornata!

09.46 Questi i migliori tempi al termine della FP3:

1 Xavier Artigas 1:51.428

2 Yuki Kunii 1:51.730

3 Alberto Serra 1:51.751

4 Filip Salac 1:51.757

5 Ayumu Sasaki 1:51.873

6 Dennis Foggia 1:52.053

7 Adrian Fernandez 1:52.108

8 Pedro Acosta 1:52.111

9 Stefano Nepa 1:52.149

10 Darryn Binder 1:52.326

09.44 Ottava posizione per Pedro Acosta, davanti a Stefano Nepa, 9°.

09.44 Surra termina in terza posizione, gran prova per Dennis Foggia (6°).

09.43 BANDIERA A SCACCHI, FINISCE QUI LA FP3!

09.43 Secondo miglior tempo per Yuki Kunii, 1:51.730.

09.42 TEMPO INCREDIBILE PER ARTIGAS! MIGLIOR TEMPO, SUPERA SURRA: 1:51.428.

09.41 Xavier Artigas sale in quarta posizione! Che giro! 1:52.057.

09.40 Tante bandiere gialle, tanto traffico, per ora nessuno si migliora di quelli davanti.

09.39 Molte cadute, questa volta è Holgado che non riesce a mantenere la sua moto.

09.38 Ultimi due minuti di FP3! Alberto Surra sempre in prima posizione con il miglior tempo, davanti a Salac e Sasaki.

09.37 Tatsuki Suzuki costretto a tornare ai box: scintille dal suo scarico.

09.36 Cade anche Salac, ma riparte subito.

09.35 Caduta per Kaito Toba, curva 7: zoppica vistosamente, ma vuole comunque tornare in pista.

09.34 Ecco il video di Antonelli che va lungo alla curva 13:

09.33 Migno non riesce a ripartire; persiste ancora la bandiera gialla nel secondo settore causata dalla sua caduta.

09.32 Decimo tempo per Foggia, che ha perso molto nel terzo settore: 1:52.490.

09.31 Caduta anche per Andrea Migno! Alla curva 8.

09.30 Super primo settore per Foggia, 30:352, vedremo il suo tempo a fine giro.

09.29 Gran tempo per Stefano Nepa! Quinto crono, 1:52.149.

09.28 Curva 13 fatale per il pilota della Antia VR46 Academy; è andato lungo, peccato, si stava migliorando.

09.27 Caduta per Niccolò Antonelli!

09.26 Sale in 13° posizione Dennis Foggia, in netta ripresa rispetto a ieri.

09.25 Molto bene anche Niccolò Antonelli: 1:52.680.

09.24 Caduta per Carlos Tatay, alla curva 14: nulla di grave.

09.23 Gran crono anche per Stefano Nepa: 7° tempo, 1:52.552.

09.22 In ripresa Dennis Foggia, 15° tempo, approfittando di una pista più libera.

09.20 Questi per ora i migliori tempi:

1 Alberto Surra 1:51.751

2 Filip Salac 1:51.757

3 Ayumu Sasaki 1:51.873

4 Pedro Acosta 1:52.111

5 Darryn Binder 1:52.326

09.19 Ecco che Andrea Migno si migliora, 7° tempo, 1:52.575.

09.17 Migno è sceso in 16° posizione, 19° Foggia.

09.16 Benissimo anche Filip Salac: 1:51.757.

09.15 Surra scende al di sotto dell’1:52! Miglior tempo momentaneo, 1:51.751.

09.14 Caduta per Riccardo Rossi alla curva 14.

09.13 21° tempo per Foggia: 1:54.005.

09.12 Migno in netta ripresa: 10° tempo, 1:53.398.

09.11 Acosta prova a rispondere, secondo miglior tempo: 1:52.942.

09.10 1:52.107! Che inizio per Surra!

09.09 Surra continua a spingere, si migliora ancora! Ha già superato il miglior tempo di ieri realizzato da Migno.

09.08 Rimangono indietro per ora sia Foggia che Migno, rispettivamente 23° e 26°.

09.07 Ottimi tempi in tutti i settori per Alberto Surra, che continua a migliorarsi di giro in giro: al momento è il suo il crono più veloce, 1:52.383.

09.06 Evidente qui la nebbia, grazie a questa foto pubblicata dal profilo della MotoGP:

Welcome to a gloomy Misano! ☁️ What effect will the weather have on this morning's FP3 sessions? 👀#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/JzcEr412ly — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2021

09.06 Come era prevedibile, data l’umidità e la nebbia, si va lenti, con la pista che dovrebbe migliorare man mano.

09.05 Il primo a far segnare il proprio tempo è Ayumu Sasaki, 1:57.318.

09.04 Il circuito non sembra molto bagnato, ma è umido, insidioso per i piloti.

09.03 Vanno in pista anche Fenati e Nepa, tutti dentro!

09.02 Tutti in pista tranne Romano Fenati e Stefano Nepa, che rimangono momentaneamente ai box.

09.00 SI COMINCIA! I PILOTI FANNO IL LORO INGRESSO IN PISTA!

08.59 Tanta nebbia e una leggera pioggia per ora:

08.58 C’è anche attesa per verificare le condizioni metereologiche al Misano World Circuit.

08.56 Mancano pochi minuti per l’inizio delle FP3.

08.54 Il pilota della Rivacold Snipers è però indietro nella classifica generale: decimo, con 90 punti.

08.52 Occhio anche a un altro italiano, il migliore nella giornata di ieri nella combinata, Andrea Migno.

08.50 Lo spagnolo è leader nel mondiale con un vantaggio di 30 punti su Foggia.

08.48 Il pilota della Leopard Racing targata Honda insegue in classifica il leader Pedro Acosta, KTM.

08.45 Attesa per un possibile riscatto per Dennis Foggia, dopo un venerdì difficile, sia nella FP1 che nella FP2.

08.42 Sarà un sabato speciale, sia per la FP3 e le qualifiche, sia nel ricordo di Marco Simoncelli, scomparso esattamente 10 anni fa.

08.40 Amiche e amici di OA Sport, bentrovati e benvenuti alla Diretta LIVE della FP3 per la Moto3, Gran Premio dell’Emilia Romagna!

Amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE della FP3 del Gran Premio dell’Emilia Romagna! Tutto è pronto per la terza sessione di prove libere di Moto3, dopo le due sessioni di ieri. Quest’oggi vivremo insieme la terza sessione delle prove libere, dalle 9 alle 9:40, e nella tarda mattinata le qualifiche, dalle 12:35 alle 13:15.

Tanta attesa, inevitabilmente, per Pedro Acosta, il migliore ieri nella FP2: il leader del mondiale del team KTM ha chiuso ieri con 1:52.536, buon tempo considerando il meteo. Proprio le condizioni metereologiche saranno un’importante variante da tenere in considerazione.

Dennis Foggia insegue in classifica, a -30 dallo spagnolo, e vorrà sicuramente riscattarsi da un venerdì sottotono, dopo il 23° posto nella combinata. Occhi puntati anche su Andrea Migno, primo nella combinata, con 7 millesimi di vantaggio sul leader del mondiale Acosta.

Appuntamento dunque alle 9 per seguire la terza sessione di prove libere, in attesa delle qualifiche alle 12:35. Vi aspettiamo!

