15.23 SUPER DI GIANNANTONIO! 1:49.237.

15.22 Garnder leggermente più lento rispetto all’inizio, spinge di meno: sesto tempo momentaneo.

15.21 Secondo settore più asciutto rispetto agli altri.

15.20 Dixon si migliora: 1:49.211.

15.19 La pista sta migliorando, a breve si dovrebbe scendere sotto l’1:48.

15.18 Molto bene anche Dixon, secondo con 1:49.856.

15.17 Garnder spinge sempre di più, si avvicina già al miglior tempo della mattina di Bulega: primo con 1:49.463

15.16 La variabile meteo sarà fondamentale per questo weekend: dovrebbe piovere anche domani, adesso con la pista non bagnatissima sarà importante testare le gomme e trovare quella adatta.

15.15 Pista ancora molto umida, nessuno rischia la stick per ora.

15.14 Proprio Aldeguer sigla il miglior tempo al momento, 1:51.091.

15.13 Molto bene Gardner, subito tra i più veloci in pista.

15.12 Comincia il giro, subito un ottimo primo settore per Aldeguer (30.966).

15.11 Rimangono fuori, temporaneamente, Canet, Schrotter e Baldassarri.

15.10 SI PARTE, AL VIA LA FP2!

15.10 Tanta attesa per questo weekend per la sfida tra Raul Fernandez e Remy Gardner, vedremo oggi quali segnali ci daranno i piloti.

15.08 Con il tragitto nettamente più asciutto rispetto alla mattinata, cambia il grip e caleranno inevitabilmente i tempi.

15.05 Mancano pochi minuti: la pista sembra asciugarsi, qualcuno potrebbe già tentare di partire con le stick.

15.00 Ricordiamo che il primo tempo della FP1 è stato siglato da Nicolò Bulega, 1:48.541.

14.55 Dopo la pioggia che ha caratterizzato la FP1, c’è il sole al Misano World Circuit.

14.50 Amici di OA Sport, appassionati di motori, ben ritrovati, alle 15:10 inizierà la FP2!

11.41 Grazie per la cortese attenzione, vi rimandiamo alla FP2 per capire chi emergerà tra Raul Fernandez e Remy Gardner.

11.39 Si chiude una FP1 decisamente interlocutoria per colpa della pioggia. Vedremo alle ore 15.10 se già la FP2 si disputerà in condizioni migliori, per definire la top14

11.38 CLASSIFICA TEMPI FP1

1 37 A. FERNANDEZ 1:48.322 2 11 N. BULEGA +0.219 3 16 J. ROBERTS +0.382 4 14 T. ARBOLINO +0.542 5 13 C. VIETTI +0.580 6 40 H. GARZO +0.588 7 72 M. BEZZECCHI +0.647 8 70 B. BALTUS +0.667 9 23 M. SCHROTTER +0.967 10 25 R. FERNANDEZ +0.983

11.37 Cade anche Ai Ogura in curva 1, mentre Raul Fernandez sale in decima posizione, Arbolino quarto a 323, mentre Augusto Fernandez sbriciola ogni record settore per settore e chiude in vetta in 1:48.322

11.36 Di nuovo Bulega!!! 1:48.541 primo con 63 millesimi su Augusto Fernandez!

11.35 BANDIERA A SCACCHI!!!!!! SI CHIUDE LA FP1!!! Vediamo gli ultimissimi tempi! Intanto Vietti sale al terzo posto a 298 millesimi.

11.34 Siamo alle ultime battute della FP1, Augusto Fernandez arriva sul traguardo e piazza un ottimo 1:48.604 ed è di nuovo primo con 138 millesimi su Bulega

11.33 Bulega si rilancia e arriva al T1 con 245 millesimi di record, si conferma nel T2 con 387, quindi al T3 diventano 236. Arriva sul traguardo in 1:48.888 e non migliora

11.32 Augusto Fernandez arriva al T2 con 299 millesimi di record, quindi perde ben 4 decimi nel T3 e finisce senza migliorare. Garzò quarto a 260 millesimi

11.31 Raul Fernandez migliora ma è solamente 17° a 1.502, Augusto, invece, si rilancia ed è sotto di 202 millesimi al T1!

11.30 Bulega spinge! Arriva al T3 con 39 millesimi di record, quindi taglia il traguardo in 1:48.742 ed è primo!!!!!! 185 millesimi su Augusto Fernandez.

11.29 Remy Gardner fa segnare i suoi migliori parziali, arriva al T3 con 855 millesimi, e si mette al decimo posto a 948.

11.28 Bulega si conferma in forma ed è sesto a 621 millesimi da Fernandez, che parte con due record nel suo 17° giro, ma non migliora

11.27 Vietti migliora ma è solo 15° a 1.744, Arbolino è 11° a 1.106, Gardner rimane 18° a 2.139, Raul Fernandez addirittura 22°

11.26 Caduta anche per Stefano Manzi, senza conseguenze, nel suo caso in curva 10.

11.25 Di nuovo Baltus ai piani alti! Quarto a 336 millesimi dalla vetta

11.24 Di Giannantonio migliora ma rimane in 13a posizione a 1.585 da Fernandez, mentre Schrotter si porta in quarta a 362

11.23 Cade anche Simone Corsi, niente di grave per lui, mentre Augusto Fernandez vola in vetta in 1:48.927 con 42 millesimi su Bezzecchi!

11.22 Augusto Fernandez risale in terza posizione a 471 millesimi da Bezzecchi, Bulega sesto! 760 millesimi di distacco per l’emiliano

11.21 Baltus si riporta in sesta posizione a 879 millesimi dalla vetta, mentre Gardner e Fernandez sono fuori dalla top15

11.20 Bezzecchi! Il padrone di casa vola all’1:48.969 e si mette a condurre le danze con 129 millesimi su Roberts.

11.19 Joe Roberts migliora ancora e si porta fino all’1:49.098 limando altri 186 millesimi. Secondo di nuovo Luthi a 483 poi Garzò a 566 e Bezzecchi a 636.

11.18 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 16 J. ROBERTS 1:49.284 2 40 H. GARZO +0.380 3 72 M. BEZZECCHI +0.450 4 12 T. LUTHI +0.496 5 37 A. FERNANDEZ +0.682 6 35 S. CHANTRA +0.684 7 11 N. BULEGA +0.815 8 14 T. ARBOLINO +0.902 9 70 B. BALTUS +0.915 10 87 R. GARDNER +1.782

11.17 Remy Gardner è decimo e decide di tornare ai box, mentre Raul Fernandez è 17° a 2.611.

11.16 Luthi sale al secondo posto a 560 millesimi, terzo Augusto Fernandez a 682, ma ora è Bezzecchi in piazza d’onore a 450.

11.15 Roberts vola! Nuovo record nel T1 per 330 millesimi, diventano 542 nel T2, quindi 536 al T3 e taglia il traguardo con il tempo di 1:49.284 limando altri 658 millesimi

11.14 Cade Chantra! Ennesima scivolata in curva 16, proprio mentre Roberts sale in vetta in 1:49.942

11.13 Prosegue il lavoro sul bagnato per tutti i piloti, la pioggia non è battente ma non molla la presa. Condizioni che permettono ai protagonisti della classe mediana di fare esperienza

11.12 Chantra vola! Record in tutti i settori e scende a 1:49.968 con 551 millesimi su Baltus, che viene scalzato da Roberts che si ferma a soli 198 dalla vetta.

11.11 Roberts si rilancia e segna il record nel T1 per 166 millesimi, Bezzecchi è ottavo a 847, Arbolino nono a 865.

11.10 Baltus di nuovo in vetta in 1:50.857, ma arriva Chantra e lo scalza in 1:50.425 con 432 millesimi di margine

11.09 Vietti si mette in 11a posizione a 2.245, mentre Schrotter è terzo a 416. Baltus si rilancia e segna record nel T1 per 60 millesimi, ma Chantra vola nel T2 con 358 di vantaggio

11.08 Gardner prosegue e si porta al secondo posto a 26 millesimi da Roberts, terzo Manzi a 484, quarto Chantra a 514.

11.07 Cade anche Sam Lowes, anche lui in curva 16, quella che immette sul rettilineo del traguardo

11.06 Remy Gardner si mette al settimo posto a 1.448 dalla vetta, mentre Raul Fernandez è 11° a 2.473

11.05 Cade Dixon, a sua volta in curva 16, mentre Baltus scende a 1:51.811 con 675 millesimi su Bezzecchi, ma arriva Roberts e sale al comando in 1:51.040

11.04 Bezzecchi fa segnare 1:52.488 e si porta a 190 millesimi da Baltus che vola con 420 millesimi di margine al T2.

11.03 Baltus lima 2.377 al suo tempo precedente e chiude in 1:52.296 quindi secondo Roberts a 501 millesimi, terzo Luthi a 1.088

11.02 Bezzecchi sale in terza posizione a 577 millesimi, Dixon secondo a 259, mentre Baltus vola con 1.444 di margine al T2

11.01 Roberts si mette in seconda posizione in 1:55.294 a 621 millesimi, quindi terzo Luthi, quarto Garzò e quinto Manzi a 1.703. Subito a terra Canet in curva 16

11.00 Il primo tempo della FP1 lo fa segnare Baltus in 1:54.673

10.58 I piloti iniziano a lanciarsi, andiamo a vedere chi farà segnare il primo tempo di riferimento in questo turno

10.57 Tutti in azione per il momento, per saggiare le condizioni del tracciato. La pioggia non è più battente come in precedenza, quantomeno…

10.56 Vediamo se i piloti entreranno subito in azione nonostante la tanta acqua sul tracciato di Misano…

10.55 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DELL’EMILIA ROMAGNA!!!!!!!

10.53 Sul fronte italiano, ovviamente, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio cercheranno la giusta zampata, inserendosi nel duello al vertice. I due padroni di casa vogliono una vittoria per rifarsi dopo un’annata non troppo soddisfacente

10.50 Remy Gardner, invece, ha vinto in una sola occasione nelle ultime 7 gare e ha un enorme campanello d’allarme. A Misano 1, il dominio di Raul Fernandez fu totale: pole position, vittoria e giro più veloce.

10.47 Raul Fernandez si presenta a Misano 2 con la chiara intenzione di cavalcare questa clamorosa onda lunga che lo vede reduce da 3 vittorie consecutive e 4 nelle ultime cinque. Il rookie spagnolo sta davvero impressionando

10.44 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2

1 Remy GARDNER Kalex AUS 271

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 262

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 206

4 Sam LOWES Kalex GBR 140

5 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 131

6 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 128

7 Aron CANET Boscoscuro SPA 124

8 Ai OGURA Kalex JPN 113

9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 84

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 83

11 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 78

12 Joe ROBERTS Kalex USA 59

13 Celestino VIETTI Kalex ITA 53

14 Tony ARBOLINO Kalex ITA 51

10.41 La classe mediana sbarca in riva all’Adriatico con il duello tra Remy Gardner e Raul Fernandez che ormai si è incendiato. La caduta dell’australiano ad Austin, infatti, ha riaperto ogni discorso ed i due piloti del team Red Bull KTM Ajo sono distanti appena 9 punti

10.40 Al momento, come si temeva, il clima autunnale la fa da padrone. Questa mattina la pioggia è protagonista, per cui il tracciato si presenta ancora bagnato con temperature di 17°

10.38 Tutto è pronto per il secondo capitolo sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, dato che si era già corso nel mese di settembre, e si tratta del sedicesimo e terzultimo appuntamento della stagione. Siamo ufficialmente nel rush finale!

10.35 Buongiorno e benvenuti a Misano! Tra 20 minuti esatti scatterà la FP1 del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

La presentazione del weekend – Programma, orari e tv – La classifica del Mondiale Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Dopo il primo capitolo disputato a settembre, si torna in scena sul tracciato di Misano, per una tappa che potrebbe scrivere una pagina fondamentale dell’intera stagione.

La giornata prenderà il via alle ore 10.55 con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 15.10 toccherà alla FP2 che ci darà una mano a capire in maniera più chiara i reali valori in pista. Rivedremo quanto accaduto nel primo capitolo sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, oppure le temperature più fresche dell’autunno, modificheranno la situazione?

La classe mediana, ad ogni modo, si presenta in riva all’Adriatico con una situazione di classifica davvero elettrizzante. Dopo la caduta di Austin, infatti, Remy Gardner rimane in vetta, sì, ma solamente con un margine di soli 9 punti, davvero un’inezia quanto ce ne sono in palio ancora 75 e, soprattutto, Raul Fernandez appare davvero incontenibile, procedendo a suon di successi e prestazioni impressionanti. Chi vincerà questo duello?

Il venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021, prenderà il via alle ore 10.55 con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 15.10 toccherà alla FP2. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di entrambi i turni, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2 a Misano.

