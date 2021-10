LIVE Moto2, GP Emilia-Romagna 2021 in DIRETTA: Lowes vince a Misano, out Gardner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.05 La classifica aggiornata al termine della corsa:

1 22 S. LOWES 40:25.180 2 37 A. FERNANDEZ +1.233 3 44 A. CANET +1.400 4 13 C. VIETTI +2.554 5 9 J. NAVARRO +4.243 6 62 S. MANZI +5.198 7 87 R. GARDNER +14.261 8 21 F. DI GIANNANTONIO +15.868 9 79 A. OGURA +18.905 10 42 M. RAMIREZ +19.069

13.03 Benzina finita per Canet che negli ultimi metri ha perso il secondo grandino del podio.

13.01 Sam Lowes firma il Gran Premio dell’Emilia Romagna! Il portacolori di Marc VDS conclude davanti ad Augusto Fernandez ed ad Aron Canet che è uscito lentissimo dall’ultima curva.

-1 Ultimo giro! Lowes ad un passo dal successo, Canet è secondo davanti a Fernandez.

-2 Lowes mantiene il comando, Vietti non sembra in grado di conquistare il terzo posto.

-3 Lowes resta leader su Canet e Fernandez. Caduta nel frattempo per Bezzecchi, autore di una rimonta incredibile!

-4 Lowes! Il britannico si difende da Canet che attacca l’avversario alla ‘Variante del Parco’.

-5 Canet allunga, mentre Vietti è in lotta con A. Fernandez per il podio!

-6 Canet ha 2 decimi di vantaggio su Lowes. Navarro è terzo davanti a Vietti ed A. Fernandez.

-7 La classifica aggiornata:

1 44 A. CANET 28:54.868 2 22 S. LOWES +0.292 3 9 J. NAVARRO +2.698 4 13 C. VIETTI +3.412 5 37 A. FERNANDEZ +3.694 6 62 S. MANZI +4.063 7 87 R. GARDNER +10.551 8 72 M. BEZZECCHI +10.720 9 42 M. RAMIREZ +12.550 10 79 A. OGURA +13.698

-8 Fernandez rientra ai box illeso, incidente stranissimo per l’iberico che era il padrone della corsa.

-9 Warning per Gardner! Track limits per l’australiano che nonostante una gara difficile potrebbe uscire alla grande dall’Emilia Romagna.

-10 Long lap penalty per Remy Gardner per il contatto con Chantra. L’australiano potrebbe ora allungare su Fernandez che per qualche giro ha comandato la classifica generale.

-11 CADUTA PER RAUL FERNANDEZ! Incredibile a Misano! Lo spagnolo è out dalla gara alla staccata della Quercia!

-12 Raul Fernandez! Il centauro di Marc VDS prende la leadership della corsa su Lowes, mentre Navarro è terzo. Vietti è quinto alle spalle di Navarro. Rimonta per Bezzecchi che sale decimo.

-13 Fernandez all’attacco di Lowes al ‘Tramonto’! Nulla da fare per il #25 del gruppo che insegue il quarto acuto del 2021.

-14 Resta intatta la coppia di testa, mentre Canet è Canet e Navarro.

-15 Fernandez all’attacco! Lo spagnolo minaccia l’alfiere di Marc VDS che cerca in tutti i modi di resistere!

-16 Lowes perde tutto il suo gap! +222 millesimi per il #22 del gruppo che è sempre inseguito da Fernandez.

-17 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 14:25.618 2 25 R. FERNANDEZ +0.320 3 44 A. CANET +0.835 4 13 C. VIETTI +1.714 5 9 J. NAVARRO +2.172 6 62 S. MANZI +2.733 7 87 R. GARDNER +3.692 8 37 A. FERNANDEZ +3.930 9 40 H. GARZO +5.301 10 42 M. RAMIREZ +5.418

-18 Resta invariata la situazione con R. Fernandez che continua a ricucire il proprio gap sul rivale di Marc VDS.

-19 Raul Fernandez! Lo spagnolo vede Lowes! Si accende la lotta per il successo!

-20 ATTENZIONE! Contatto al Carro tra Gardner e Chantra! Il leader del Mondiale tocca l’alfiere di Honda Asia finisce a terra nella via di fuga.

-19 Celestino Vietti! Torna quarto l’alfiere di Sky che prova ad avvicinarsi a Canet. Lowes resta leader con 7 decimi su Fernandez.

-20 Lowes prova ad allungare sulla concorrenza! R. Fernandez passa Canet e si mette all’inseguimento dell’inglese!

-21 Cambia tutto! Navarro cede a Canet e Lowes che torna in vetta! R. Fernandez è virtualmente a -1 punto da Gardner.

-22 Jorge Navarro! L’alfiere di Speed Up prende il comando su Canet e Lowes, ma attenzione al britannico che al Carro si fa vedere sui rivali.

-22 Canet precede Navarro e Lowes, mentre Raul Fernandez è quarto. Solo 12° Remy Gardner che non riesce a recuperare.

-23 La classifica aggiornata:

1 44 A. CANET 3:07.221 2 22 S. LOWES +0.195 3 9 J. NAVARRO +0.374 4 35 S. CHANTRA +0.707 5 25 R. FERNANDEZ +0.841 6 42 M. RAMIREZ +1.054 7 13 C. VIETTI +1.254 8 62 S. MANZI +1.620 9 97 X. VIERGE +1.763 10 64 B. BENDSNEYDER +2.102

-24 Long lap penalty al ‘Tramonto’ per A. Fernandez, sanzionato dopo le prove libere. Al comando resta Canet davanti a Lowes ed a Navarro.

-25 Aron Canet! Lo spagnolo di Aspar conquista il primato al termine del primo giro. Navarro è secondo davanti a Lowes. Vietti scivola ottavo davanti a Manzi.

-25 Ottimo start per Lowes che mantiene il comando della corsa su Canet e Navarro. Il gruppo entra ora nel secondo settore della pista.

12.20 Green flag! Scatta il Gran Premio dell’Emilia Romagna per quanto riguarda la Moto2!

12.18 Sta per partire il giro di formazione! Di seguito la Top10 dopo la Q2 di ieri:

1 22 S. LOWES 1:36.510 2 9 J. NAVARRO +0.045 3 37 A. FERNANDEZ +0.234 4 44 A. CANET +0.440 5 13 C. VIETTI +0.590 6 42 M. RAMIREZ +0.790 7 62 S. MANZI +1.001 8 75 A. ARENAS +1.048 9 25 R. FERNANDEZ +1.092 10 35 S. CHANTRA +1.176

12.16 La classifica del warm-up di questa mattina.

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 244.8 1’42.924

2 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 245.4 1’44.061 1.137 / 1.137

3 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 248.2 1’44.604 1.680 / 0.543

4 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 244.3 1’44.904 1.980 / 0.300

5 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 246.5 1’44.921 1.997 / 0.017

6 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 244.8 1’45.191 2.267 / 0.270

7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 245.4 1’45.537 2.613 / 0.346

8 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 247.1 1’45.579 2.655 / 0.042

9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.7 1’45.816 2.892 / 0.237

10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 244.8 1’46.282 3.358 / 0.466

11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 242.6 1’46.576 3.652 / 0.294

12 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 244.8 1’46.585 3.661 / 0.009

13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.8 1’46.727 3.803 / 0.142

14 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 244.3 1’46.879 3.955 / 0.152

15 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.1 1’47.026 4.102 / 0.147

16 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 245.4 1’47.257 4.333 / 0.231

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.2 1’48.114 5.190 / 0.857

18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 237.8 1’48.412 5.488 / 0.298

19 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 242.6 1’49.284 6.360 / 0.872

20 27 Mattia CASADEI ITA Italtrans Racing Team Kalex 238.9 1’49.337 6.413 / 0.053

21 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 244.8 1’49.384 6.460 / 0.047

22 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 245.4 1’49.411 6.487 / 0.027

23 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 242.1 1’50.256 7.332 / 0.845

24 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 244.8 1’50.844 7.920 / 0.588

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 239.4 1’51.239 8.315 / 0.395

26 10 Tommaso MARCON ITA NTS RW Racing GP NTS 239.4 1’51.765 8.841 / 0.526

27 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 243.2 1’53.148 10.224 / 1.383

28 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 238.4 1’53.830 10.906 / 0.682

29 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 242.6 1’56.080 13.156 / 2.250

16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex

12.15 Livrea speciale anche per Gresini in onore di Fausto! Tra pochi minuti le vedremo in azione!

12.13 Quinto posto sullo schieramento di partenza per Celestino Vietti. L’ex pilota di Moto3 ha la possibilità di conquistare il podio nella terza ed ultima prova di casa del Motomondiale.

12.10 Livrea speciale per le moto del team Sky. Marco Bezzecchi e Celestino Vietti sono pronti a dare battaglia con un ringraziamento speciale a Valentino Rossi.

12.07 La classifica aggiornata del Mondiale:

1 Remy GARDNER Kalex AUS 271

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 262

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 206

4 Sam LOWES Kalex GBR 140

5 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 131

6 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 128

7 Aron CANET Boscoscuro SPA 124

8 Ai OGURA Kalex JPN 113

9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 84

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 83

11 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 78

12 Joe ROBERTS Kalex USA 59

13 Celestino VIETTI Kalex ITA 53

14 Tony ARBOLINO Kalex ITA 51

15 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 41

16 Cameron BEAUBIER Kalex USA 39

17 Somkiat CHANTRA Kalex THA 37

18 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 29

19 Jake DIXON Kalex GBR 27

20 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 23

21 Thomas LUTHI Kalex SWI 21

22 Stefano MANZI Kalex ITA 20

23 Simone CORSI MV Agusta ITA 16

24 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 13

25 Hector GARZO Kalex SPA 12

26 Nicolò BULEGA Kalex ITA 12

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 10

28 Hafizh SYAHRIN NTS MAL 8

29 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 4

30 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA 3

31 Barry BALTUS NTS BEL 2

32 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN

33 Manuel GONZALEZ MV Agusta SPA

34 Yari MONTELLA Boscoscuro ITA

35 Tommaso MARCON MV Agusta ITA

36 Miquel PONS MV Agusta SPA

37 John MCPHEE Kalex GBR

38 Fraser ROGERS NTS GBR

39 Taiga HADA JPN

40 Xavi CARDELUS Kalex AND

41 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL

42 Keminth KUBO Kalex THA

12.06 La competizione di oggi, terza ed ultima italiana, potrebbe cambiare la leadership del campionato. Raul Fernandez insegue Remy Gardner, alfieri di KTM AJO che si contendono il titolo 2021.

12.03 Il sole splende in quel di Misano Adriatico, una condizione totalmente differente rispetto a quanto visto fino ad ora. La pioggia è stata infatti la principale protagonista del fine settimana.

12.00 Bentornati amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto per quanto riguarda il Mondiale Moto2. Tra poco si parte!

10.04 Per il momento è tutto, a più tardi con la gara di Moto2. Vi aspettiamo! Grazie per averci seguito, un saluto e buona giornata!

10.03 Appuntamento, ricordiamo, alle 12:20 per la gara, presumibilmente su circuito completamente asciutto.

10.03 Bene anche Raul Fernandez e Remy Gardner; ritmi simili con le slick, ci sarà da divertirsi in gara.

10.02 Sessione positiva per Tony Arbolino, che per alcuni minuti è stato nettamente il più veloce in pista, e il 5° tempo è un ottimo risultato.

10.00 Si conclude così dunque il Warm-up della Moto2: la scelta di montare la slick a pochi minuti dalla fine ha dato i suoi frutti, quasi tutti i piloti si sono migliorati, Sam Lowes è letteralmente volato, andando al di sotto dell’1:43.

09.58 Questi nel dettaglio i tempi dei più veloci in pista nel Warm-up della Moto2:

1 Sam Lowes 1:42.924

2 Aron Canet 1:44.061

3 Fermin Aldeguer 1:44.604

4 Barry Baltus 1:44.904

5 Tony Arbolino 1:44.921

09.55 Ventesimo tempo per Casadei, 21° Manzi, Marcon 26° e Corsi 28°.

09.55 Quindicesimo tempo per Bulega, Baldassarri 18°, Vietti 19°.

09.54 Marco Bezzecchi dopo l’ottimo inizio alla fine è 9°, tredicesimo Di Giannantonio.

09.53 Raul Fernandez 8°, Gardner 12°.

09.52 Secondo tempo per Canet, 1:44.061; Arbolino 5°.

09.51 VOLA SAM LOWES: 1:42.924. Primo al termine del Warm-up.

09.50 Si migliora Gardner con le soft, 10° tempo.

09.50 BANDIERA A SCACCHI, VEDIAMO GLI ULTIMI TEMPI!

09.49 E ARBOLINO RISPONDE, scende sotto l’1:45, con 1:44.921.

09.49 SAM LOWES SUPERA ARBOLINO! 1:45.005.

09.48 ARBOLINO PRIMO! Le due soft danno i loro frutti: 1:45.687.

09.47 Buon crono con gomme da bagnato per Augusto Fernandez: 1:46.827, secondo tempo.

09.47 Anche Gardner monta le slick, mancano tre minuti alla bandiera a scacchi.

09.46 Buon tempo per Tony Arbolino, 1:47.567, quarto tempo.

09.45 Alcuni piloti provano le slick! Vedremo come reagiranno le moto e come cambieranno i tempi, che dovrebbero scendere di parecchio.

09.44 Davvero un super ritmo per Bezzecchi, peccato per le qualifiche di ieri: partirà 24°.

09.44 SI MIGLIORA ANCORA BEZZECCHI! 1:45.816.

09.43 Più indietro Simone Corsi, 23°.

09.42 16° tempo per Celestino Vietti, 20° Tommaso Marcon.

09.41 Raul Fernandez quinto tempo, più indietro il suo rivale per il mondiale, Remy Gardner, 18°.

09.40 Ottavo tempo per Nicolò Bulega, decimo Manzi, 11° Baldassarri.

09.39 Fabio Di Giannantonio 6° con 1:48.701.

09.38 UN SECONDO IN MENO RISPETTO ALL’ULTIMO CRONO REGISTRATO PER BEZZECCHI! 1:46.137! VOLA MARCO!

09.37 Rosso anche nel terzo, si sta migliorando tantissimo.

09.37 Continua a spingere Bezzecchi: rosso nel primo e nel secondo settore.

09.36 Marco Bezzecchi il più veloce: 1:47.170.

09.34 Anche in questo video si può capire quanto in fretta si stia asciugando il circuito, potrebbe esserlo completamente per la gara:

09.32 Pista umida in alcune sezioni, ma si sta asciugando sempre di più:

☀ Good morning from @circuitomisano! It’s race day and now it’s time to fix the last details for our #Moto2 guys. 🔧

09.30 SI PARTE, AL VIA IL WARM-UP!

09.29 Tra pochissimo al via il Warm-up, la gara inizierà alle 12.20.

09.28 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE Moto2 del GP dell’Emilia Romagna!

Amici di OA Sport benvenuti alla Diretta LIVE della gara di Moto2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna! Quest’oggi è il momento più atteso del weekend, la gara, prevista per le 12:20, ma in mattinata ci sarà anche il Warm-up.

Le qualifiche ci hanno dato una sorprendente prima fila, senza nessuno dei due pretendenti al titolo mondiale: partiranno davanti a tutti Sam Lowes, Jorge Navarro e Augusto Fernandez. Più indietro invece, appunto, i primi due della classifica del mondiale: Raul Fernandez parte 10°, 14° posto invece per Remy Gardner.

Occhi puntati anche sui piloti azzurri che partiranno dalla top 10, Celestino Vietti e Stefano Manzi. Da valutare le condizioni metereologiche: in mattinata la pista dovrebbe essere bagnata, ma per la gara la situazione potrebbe cambiare. In questo caso, c’è da aspettarsi bagarre proprio tra Fernandez e Gardner, che cercano di conquistare importanti punti in ottica mondiale.

Appuntamento dunque alle ore 9:30 per il Warm-up, mentre la gara ci sarà alle 12:20. Non mancate, vi aspettiamo!

