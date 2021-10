LIVE Lituania-Italia 0-3, calcio femminile in DIRETTA: inizia la ripresa! Azzurre in totale controllo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

52′ OCCASIONISSIMA PER GIACINTI! L’attaccante del Milan riceve il servizio da una compagna, stoppa nel cuore dell’area di rigore cercando il pallonetto per sorprendere il portiere, ma la sua soluzione termina alta di poco sopra la traversa. La Lituania riparte con un fallo di fondo.

50′ Jonusaitè, ancora lei, ci prova: Gama questa volta però contiene l’attaccante lituana senza alcun problema.

47′ Ci prova subito Caruso con una conclusione da fuori: Lukjancuke blocca.

46′ COMINCIA LA RIPRESA! NON CI SONO CAMBI. SI VA.

Le azzurre vanno al riposo forti di un triplo vantaggio griffato da Cernoia, Pirone e Giacinti. A più tardi per la cronaca del secondo tempo.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: Lituania-Italia 0-3.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

43′ Confusione ora in mezzo al campo. C’è grande lotta, ma poco ordine.

40′ Galli commette fallo su Vaitukaitytè. La ragazza lituana rimane a terra: ora è soccorsa dai medici.

38′ Gama ci prova da fuori raccogliendo una respinta della difesa lituana sugli sviluppi di una punizione: il destro della capitana, non va.

35′ SUL CALCIO D’INIZIO DI RIPARTENZA…OCCASIONISSSIMA PER LA LITUANIA! Sempre Jonusaitè pescata in profondità dalle compagne: la numero 9 si libera di forza e poi lascia partire una conclusione che termina di pochissimo a lato della porta difesa da Laura Giuliani.

35′ GIAAAAAAAAAAACINTI, NON SBAGLIA! Lituania-Italia 0-3: altro bellissimo schema da palla inattiva della selezione tricolore che libera la bomber bergamasca, la quale non sbaglia l’impatto con la sfera andando a trovare il tris.

32′ Caruso, pescata in mezzo da Cernoia, non riesce a impattare al meglio in acrobazia: Lukjancuke si butta sulla sua destra e para bloccando a terra.

30′ Scocca la mezz’ora: ammonita Gaileviciutè per fallo su Pirone.

28′ Altra verticalizzazione per Jonusaitè: Lenzini è bravissima a tenere botta e a conquistare una rimessa dal fondo.

26′ Improvviso capovolgimento di fronte: attacca la Lituania. Cross in mezzo per Jonusaitè: non arriva all’appuntamento col pallone.

25′ Non c’è respiro per le baltiche.

23′ PIRONEEEEEEEEEEEEEEEE! Lituania-Italia 0-2: la zampata dell’attaccante della Roma che raddoppia facendo seguito anche lei al gol realizzato contro la Croazia.

22′ Altra punizione guadagnata dalle azzurre. Potrebbe provarci ancora Cernoia.

19′ Tiro di Bonansea da fuori: palla a lato della porta lituana.

18′ L’Italia non lascia spazio alle lituane. Le ragazze di Milena Bertolini vogliono il 2-0. Altissima la pressione ora.

15′ Se ne va il primo quarto d’ora, mentre in questo momento la trasmissione video da Vinlius viene interrotta. Noi, in ogni caso, vi forniremo aggiornamenti costanti.

13′ CERNOIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Lituania-Italia 0-1: parabola straordinaria della centrocampista azzurra che sblocca, come qualche giorno fa a Castel di Sangro contro la Croazia, la contesta.

13′ Punizione guadagnata da Sara Gama, in profonda proiezione offensiva. Praticamente un corner corto.

11′ Altro angolo per l’Italia. Linari riceve in qualche modo: cerca un cross, ma sbaglia la misura. Palla sul fondo.

9′ Punizione sulla trequarti offensiva per l’Italia: palla dentro, Pirone commette fallo sul portiere Lukjancuke.

7′ Angolo per l’Italia: ci prova Pirone sul cross di Cernoia. Palla che finisce fuori.

6′ L’Italia prova a prendere in mano il comando delle operazioni.

4′ Provano a reagire le ragazze di Bertolini: Cernoia cerca il cross, ma non trova la misura giusta.

2′ Opportunità di testa per Jonusaite. Palla a lato della porta di Giuliani.

2′ La Lituania usufruisce subito di un corner. Battuto corto: allontana Bergamschi.

SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO PER L’ITALIA, CHE GIOCA IN MAGLIA BIANCA.

17.28 Le capitane si scambiano i gagliardetti e vanno al sorteggio.

17.25 E’ il momento dell’esecuzione degli inni nazionali.

17.20 Le azzurre cercheranno di fare tanti gol, anche in questa occasione, per cercare di aumentare il saldo della loro differenza reti, attualmente a +11.

17.15 Ormai ci siamo! Manca pochissimo all’inizio del match.

17.10 Milena Bertolini sta parlando con le sue ragazze.

17.05 Squadre in campo per il riscaldamento.

17.00 Trenta minuti all’inizio del match.

16.45 Le padrone di casa si schiereranno con un copertissimo 4-5-1, c’è invece ancora qualche dubbio sul modulo scelto da Milena Bertolini. La scelta delle ragazze e la disposizione di essere potrebbe infatti lasciar presagire diverse interpretazioni.

16.40 Le formazioni ufficiali della partita

LITUANIA (5-4-1) : Lukjancuke, Neverdauskaitè, Piesliakaitè, Liuzinaitè, Ruzgutè Mikutaitè; Gaileviciutè, Vaitukaitytè, Lazdauskaitè, Petravicienè; Jonusaitè.

ITALIA (4-4-2): Giuliani, Bergamaschi Linari, Gama, Lenzini, Caruso, Galli, Cernoia, Bonansea, Pirone, Giacinti.

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lituania-Italia: le azzurre vanno a caccia di altri tre punti in quel di Vinlius.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lituania-Italia, sfida valida per la quarta giornata della fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di calcio femminile, relativamente al Girone G.

A Vinlius, sede della gara, le azzurre di Milena Bertolini cercheranno di continuare a vincere mantenendo il ritmo sin qui stabilito, in coabitazione con la Svizzera, la vera grande rivale del raggruppamento, nelle prime tre giornate: fatto di tre vittorie e un totale di 11 gol fatti e 0 subiti.

Girelli e compagne, inutile nasconderlo, partono nettamente favorite contro le baltiche, che cercheranno di mettere in difficoltà la retroguardia azzurra principalmente con la loro fisicità e l’utilizzo delle palle inattive.

I temi per una grande partita ci sono quindi tutti: chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo.

OA Sport vi offrela DIRETTA LIVE del match tra Lituania-Italia, sfida valida per la quarta giornata della fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di calcio femminile, relativamente al Girone G. Cronaca, aggiornamenti e andamento del match in tempo reale: buon divertimento!

PROGRAMMA LITUANIA-ITALIA

Martedì 26 ottobre, LFF Stadium di Vilnius

Ore 17.30 Lituania-Italia – Qualificazioni Mondiali 2023 calcio femminile

Diretta tv e streaming IN CHIARO – Rai2, RaiPlay

Diretta testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI DI LITUANIA-ITALIA

Lituania (5-4-1): Lukjancuke; Imanalijeva, Neverdauskaite, Piesliakaite, Liuzinaite, Mikutaite; Lazdauskaite, Gaileviciute, Vaitukaityte, Velickaite; Jonusaite. All.: Rimantas Viktoravičius.

Italia (3-4-3): Giuliani; Gama, Salvai, Linari; Guagni, Caruso, Galli, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. All.: Milena Bertolini.

