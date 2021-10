CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.35 Cambio Juventus: fuori Rabiot, dentro Cuadrado.

19.20 Finisce il primo tempo col Sassuolo in vantaggio grazie alla rete di Frattesi al 44′. È il secondo gol in due partite per il centrocampista. Tra meno di un quarto d’ora, la ripresa.

45+1′ Un minuto di recupero.

45′ Defrel vede l’ex Monza che si infila in profondità, tiro dentro l’area sul secondo palo e gol del vantaggio. 1-0 Sassuolo!

44′ FRATTESIIIIIIII!

42′ Calcio da dietro di Frattesi su Morata, punizione.

40′ ANCORA JUVE! Cross dalla destra, dopo un colpo di testa il pallone arriva a Dybala che appoggia per Chiesa. L’azzurro spara alto dall’interno dell’area.

39′ La Juventus gira il pallone nella speranza di sbloccare il match.

37′ DYBALA! Appoggio di Locatelli, l’argentino incrocia col sinistro e prende il palo!

35′ Chiusura di Danilo su Raspadori sul secondo palo dopo il traversone di Traorè dalla destra. Il Sassuolo ci prova.

33′ Ci prova Traorè dalla distanza ma non trova lo specchio.

31′ Fase della partita con meno ritmo rispetto all’inizio, in cui la Juve ha conquistato le prime occasioni.

29′ Locatelli vuole Chiesa in profondità: servizio troppo lungo.

27′ Altro fuorigioco della Juventus: Rabiot di testa va centrale su Consigli oltre la linea.

26′ Dybala cerca di inserirsi tra le linee, guadagna una deviazione sulla destra.

24′ Applausi per Chiesa, che strappa il pallone a Traorè in fase difensiva.

22′ Chiesa effettua un cross dal fondo di destra, Consigli smanaccia.

21′ Di nuovo Zapata: l’Atalanta rimonta la Sampdoria, 2-1.

20′ Chiesa va da McKennie lungo la fascia destra, dentro per Rabiot che trova la respinta avversaria.

18′ BERARDI! Rientra sul sinistro verso il centro, dal limite dell’area vuole l’angolino: deviazione e angolo.

17′ È già 1-1 tra Sampdoria e Atalanta: apre Caputo al 10′, pareggia Zapata al 17′.

16′ Morata anticipato all’ultimo da Ayhan per andare in porta davanti a Consigli.

14′ Subito, Berardi pressa Alex Sandro e mette il pallone fuori. Il bianconero è entrato poco fa, a freddo.

12′ Ufficiale il cambio: fuori De Sciglio, dentro Alex Sandro.

10′ Cross di Rogerio direttamente su Perin. Alla presa del portiere, De Sciglio si accascia a terra e chiede il cambio. Sembra esserci un problema muscolare per il difensore bianconero, con Alex Sandro pronto a sostituirlo.

9′ Dagli altri campi di Serie A, l’Udinese è passato in vantaggio sul Verona con il gol di Success al terzo minuto.

8′ Entrambe le squadre vestono la seconda maglia: Juventus in completo nero, Sassuolo in color bianco con bande neroverdi sul petto.

7′ De Sciglio percuote sulla sinistra, cross in mezzo deviato fuori, sugli sviluppi Danilo calcia senza convinzione dalla distanza ma la palla va larga.

6′ Morata nuovamente in fuorigioco dopo il lancio di De Ligt dalla linea difensiva verso sinistra. Lo spagnolo calcia in diagonale, fischio dell’arbitro.

5′ Fallo di Muldur, punizione a centrocampo per la Juve.

4′ CHIESA! Ancora la Juve in attacco. Rogerio effettua un retropassaggio bollente dalla destra verso il centro, Chiesa al tiro trova una deviazione in angolo.

3′ Altro fuorigioco della Juventus con Morata, l’azione prosegue fino a quando Lopez spazza via il pallone.

2′ Bonucci! Calcia al volo davanti la porta su cross da punizione di Chiesa, ma è tutto fermo per fuorigioco.

1′ Inizia la partita!

18.32 Un minuto di silenzio in memoria di Umberto Colombo, colonna bianconera degli anni ’50.

18.31 Quasi tutto pronto per giocare il primo pallone.

18.29 Terna arbitrale, Juventus e Sassuolo effettuano il loro ingresso in campo.

18.25 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo aver effettuato il riscaldamento.

18.20 Sarà una gara speciale per Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Oggi raggiunge 200 panchine in Serie A con il club bianconero.

18.15 Nella giornata di ieri, il turno di campionato si è aperto con la vittoria della Salernitana sul Venezia per 2-1, il pareggio (1-1) nel derby ligure tra Spezia e Genoa e l’1-0 del Milan sul Torino. Oggi, alle 18.30, oltre a Juventus-Sassuolo, si giocano anche Udinese-Verona e Sampdoria-Atalanta.

18.10 L’arbitro della sfida è Sacchi, assistito da Bottegoni e Rossi. Quarto uomo, Marcenaro. Al VAR, Ghersini, assistito da Giuia.

18.05 Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, con il 75% della capienza totale, come da legge, a disposizione per il pubblico.

18:00 Tra mezz’ora, il fischio d’inizio diJuventus-Sassuolo, match valido per la 10° giornata di Serie A.

17.30 La formazione ufficiale del Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Defrel. All: Dionisi.

17.25 La formazione ufficiale della Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All: Allegri.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Juventus-Sassuolo, partita di calcio valida per la 10° giornata del campionato di Serie A.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi.

Dove vedere la partita

Juventus-Sassuolo sarà visibile in esclusiva su DAZN, in streaming, a partire dalle ore 18.00 con il pre-partita. Alle 18.30 il calcio d’inizio del match. Al termine, il post-partita con le interviste a tutti i protagonisti.

Le due squadre

Dopo quattro vittorie di misura senza subire gol e il pareggio con l’Inter, la Juventus arriva a questa sfida con idee più chiare nella testa. Tornare alla vittoria, e con Dybala e Chiesa dal primo minuto, entrambi capaci di aver cambiato la partita di San Siro. Le statistiche dicono pure che, con i due in campo, i bianconeri segnano di più. In campo, per questo turno infrasettimanale, Allegri farà giocare Perin tra i pali al posto di Szczesny che riposerà, mentre a centrocampo ecco Arthur, reduce da un infortunio. Brutte notizie per Bernardeschi: distorsione alla spalla dopo la botta subita domenica scorsa.

Il Sassuolo ha ritrovato il morale dopo la vittoria per 3-1 contro il Venezia, e le conferme saranno da trovare all’Allianz Stadium. Cosa non affatto facile, specie se gli infortuni si mettono in mezzo. Il tecnico Dionisi, infatti, dovrà fare ancora a meno di Boga, così come Djuricic. In difesa, riposerà almeno uno dei due terzini in campo nell’ultima partita, ovvero Toljan e Rogerio.

