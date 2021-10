CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.16 L’Italia chiude il primo tempo con un doppio vantaggio sulla Croazia a Castel di Sangro grazie ai goal di Cernoia (2′) e Girelli su rigore (9′). Dopo un avvio a razzo le azzurre hanno leggermente calato la propria intensità di gioco con lo scorrere del tempo. Ammonite Gama, Bonansea (I), Pezelj (C). A tra poco per il secondo tempo su OA Sport.

45’+1 SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO, ITALIA-CROAZIA 2-0.

45′ Un minuto di recupero concesso.

44′ Bonansea realizza in area di rigore dopo un batti e ribatti ma si alza la bandierina dell’assistente a segnalare una posizione di fuorigioco rivedibile dell’attaccante della Juventus che viene anche ammonita, ricordiamo che in queste gare non è presente il VAR.

43′ Fuori-gioco di Lojna sugli sviluppi di un calcio da fermo, punizione Italia.

42′ GIALLO ITALIA! Entrata in ritardo di Gama sulla fascia a sinistra su Pezelj con la capitana azzurra che viene ammonita.

42′ Girelli ci prova da fuori con un destro a giro, blocca Bacic.

41′ Meno di cinque minuti al termine del tempo regolamentare della prima frazione di gioco. Italia-Croazia 2-0 2′ Cernoia, 9′ rig. Girelli.

40′ Traversone dalla destra di Gama che termina tra le braccia di Bacic.

39′ Rimessa laterale in favore della Croazia a centrocampo.

38′ Posizione di fuori-gioco sanzionata a Caruso, si riparte con una punizione in favore della Croazia.

37′ Circolazione di palla dell’Italia a centrocampo.

36′ Fallo sulla tre-quarti di Gama su Lubina a centrocampo, punizione Italia.

35′ L’Italia costruisce da dietro la manovra con Salvai.

33′ GIALLO CROAZIA! Pezelj entra in ritardo in scivolata su Linari a centrocampo con l’arbitro Pavlikova che estrae il primo cartellino della partita ai danni della centrocampista croata.

32′ GIACINTI! Cernoia scende sulla sinistra e traversa al centro per l’attaccante del Milan che in girata con il sinistro non va troppo distante dall’incrocio dei pali.

31′ La Croazia recupera il possesso del pallone.

30′ Rilancio lungo di Schroffenegger con il sinistro, ritmi calati in questa fase del primo tempo.

29′ Rimessa laterale in favore dell’Italia all’altezza del cerchio di centrocampo.

28′ Circolazione di palla da parte della Croazia.

27′ Girelli prova lo schema toccando per Cernoia che conclude due volte dopo una ribattuta con Bacic che blocca il pallone.

26′ Giacinti subisce fallo da Balog conquistando un calcio di punizione sul lato corto destro dell’area di rigore.

25′ Rinvio lungo di Bacic con il destro, venti minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco, Italia-Croazia 2-0.

24′ Girelli entra in area dalla sinistra e mette a centro area un pallone basso facile preda per Doris Bacic.

23′ Rilancio lungo di Bacic, portiere della Croazia passata nel corso di quest’estate dalla Juventus allo Sporting Lisbona.

22′ Traversone dalla sinistra di Boattin a cercare l’inserimento di Giacinti, chiusa dall’uscita alta di Bacic che fa suo il pallone.

21′ Fallo a centrocampo di Pezelj su Caruso, si ripartirà con una punizione in favore dell’Italia.

20′ Intervento in scivolata di Caruso a centrocampo con il pallone che termina in fallo laterale.

19′ Glibo cerca di innescare Lubina con un passaggio filtrante che termina fra le mani di Schroffenegger.

18′ Circolazione di palla dell’Italia con la Croazia che ora chiude bene le linee di passaggio.

17′ Rilancio lungo di Bacic con il destro.

16′ Fallo a centrocampo di Gegollaj, su Caruso a centrocampo, punizione Italia.

15′ Arrivati al quarto d’ora, Italia-Croazia 2-0 2′ Cernoia, 9′ rig- Girelli.

14′ PEZELJ! La centrocampista dello ZNK Split prova a sorprendere una Schroffenegger leggermente fuori dai pali con un lob di sinistro dai 35 metri, pallone sul fondo non di molto.

13′ Fallo di Bonansea a centrocampo su Gegollaj, punizione Croazia.

12′ GIACINTI! L’attaccante del Milan colpisce di testa sugli sviluppi del corner battuto da Caruso, pallone sul fondo.

11′ Incursione di Boattin sulla sinistra con la giocatrice della Juventus che si conquista un calcio d’angolo.

10′ E’ stato un avvio di partita a razzo per l’Italia che si è già portata sul doppio vantaggio ed ora continua ad attaccare.

9′ GIRELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!! Questa volta Bacic indovina l’angolo ma il pallone entra lo stesso, Italia-Croazia 2-0.

8′ Girelli realizza spiazzando Bacic ma l’arbitro Pavlikova fa ripetere per un’invasione in area di rigore al momento della battuta del penalty.

7′ RIGORE PER L’ITALIA! Giacinti addomestica un pallone in area di rigore con Balog che frana su di lui, per l’arbitro non ci sono dubbi.

6′ Lancio lungo che parte dalla difesa della Croazia e termina direttamente tra i piedi di Schroffenegger che fa ripartire le azzurre.

5′ Rimessa laterale in favore dell’Italia all’altezza del cerchio di centrocampo.

4′ Ottima intensità e cattiveria agonistica messe in mostra dalle ragazze di Milena Bertolini in questo avvio, ben orchestrata l’azione che ha portato all’immediato vantaggio.

3′ L’Italia sblocca subito il match a Castel di Sangro, pallone in profondità per Giacinti che serve a centro area Girelli, l’attaccante della Juventus tocca all’indietro per Cernoia che con un sinistro a giro batte Bacic. Italia-Croazia 1-0.

2′ CERNOIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! ITALIA IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2′ Classica tenuta azzurra per l’Italia, scacchi bianco-rossi e resto bianco invece per la Croazia.

1′ SI PARTE! L’Italia muove il primo pallone del match.

17.27 Inno di Mameli!

17.26 Inno nazionale croato.

17.25 Cinque minuti al calcio d’inizio del match, squadre nel tunnel degli spogliatoi, tra pochissimo si parte.

17.20 Le azzurre del commissario tecnico Milena Bertolini andranno dunque a caccia della terza vittoria su tre in questo girone di qualificazione ai Mondiali, all’esordio Gama e compagne avevano superato 3-0 la Moldavia a Trieste con la doppietta di Girelli e il goal di Giacinti.

17.15 A disposizione per l’Italia: Durante, Baldi, Bergamaschi, Galli, Cantore, Guagni, Glionna, Pirone, Serturini, Di Guglielmo, Lenzini, Soffia.

17.10 A disposizione per la Croazia: Filipovic, Bracevic, Zdunic, Kirilenko, Kunstek, Taritas, Jedvaj, Canjevac, Petaric.

17.05 Questa la squadra arbitrale dell’incontro:

Arbitro: Petra Pavlikova (SVK)

Assistenti: Maria Sukenikova (SVK) e Ivana Lesková (SVK)

Quarto arbitro: Mária Krcová (SVK)

17.00 Italia e Croazia si sono già affrontate in questo girone di qualificazione lo scorso 21 settembre a Karlovac in un match dominato dalle azzurre. Allora le ragazze di Milena Bertolini si imposero 5-0 con la doppietta di Valentina Giacinti e le reti di Sara Gama, Cristiana Girelli e Valentina Cernoia su rigore.

16.55 Nelle prime due giornate del gruppo G Svizzera, Italia e Romania sono a punteggio pieno (6 punti) mentre Lituania, Croazia e Moldavia sono ferme a 0 punti, ricordiamo che solo la prima classificata del raggruppamento otterrà il pass diretto per i mondiali mentre la seconda sarà costretta a passare dalle forche caudine dei playoff.

16.50 In corso il riscaldamento allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (L’Aquila), 40 minuti al calcio d’avvio del match:

16.45 Coperto 5-4-1 invece per la Croazia, con Bacic in porta, Jelencic, Pranjes, Balog, Spajic e Dulcic in difesa, Lojna, Lubina, Pezelj e Gegollaj a centrocampo, Glibo unico riferimento in attacco.

16.40 Milena Bertolini schiera dunque un 3-4-3 con Schroffenegger tra i pali, capitan Gama, Linari e Salvai a comporre la linea difensiva, Boattin, Caruso, Rosucci e Cernoia a centrocampo, Bonansea, Girelli e Giacinti il tridente offensivo.

16.35 Le formazioni ufficiali:

Italia (3-4-3): Schroffenegger; Gama, Linari, Salvai; Boattin; Caruso, Rosucci, Cernoia; Bonansea, Girelli, Giacinti. All. Bertolini.

Croazia (5-4-1): Bacic; Jelencic, Pranjes, Balog, Spajic, Dulcic; Lojna, Lubina, Pezelj, Gegollaj; Glibo. All. Gotal.

16.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, match valido per la terza giornata del gruppo G delle qualificazioni ai mondiali di Australia-Nuova Zelanda 2023.

Il programma del match

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, match valido per la terza giornata del gruppo G delle qualificazioni UEFA al campionato mondiale di calcio femminile 2023. Le azzurre di Milena Bertolini vanno a caccia della terza vittoria su tre.

L’Italia della ct Milena Bertolini torna in campo allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro cercando la terza affermazione su tre in questo girone di qualificazione alla rassegna iridata. Nelle prime due uscite le azzurre hanno superato Moldavia (3-0 con le reti di Girelli, doppietta, e Giacinti) e Croazia (0-5 con le segnature di Gama, Girelli, Cernoia e la doppietta di Giacinti), issandosi al primo posto del raggruppamento con 6 punti alla pari della Svizzera. Ricordiamo che solo la prima classificata del girone otterrà il pass diretto per Australia-Nuova Zelanda 2023 mentre la seconda dovrà passare dai playoff.

Nelle prime due uscite di queste qualificazioni la Croazia di Stella Gotal è stata sconfitta da Romania prima (2-0) e come riportato nel paragrafo precedente Italia poi; nel match disputato lo scorso 21 settembre a Karlovac. La nazionale balcanica è costituita dallo zoccolo duro di Spalato e Osijek, con l’elemento di maggiore prospettiva che si identifica in Andrea Glibo, attaccante classe 2002 dello Sturm Graz di sicuro avvenire futuro. Da monitorare anche il portiere dello Sporting Lisbona Doris Bačić.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (3-4-3): Giuliani; Gama, Linari, Bartoli; Guagni, Caruso, Rosucci, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. All.: Milena Bertolini.

Croazia (5-4-1): Bacic; Dulcic, Balog, Pedic, Kunstek, Canjevac; Pezelj, Lubina, Lojna, Jelenic; Glibo. All.: Stella Gotal.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Crozia. match valido per la terza giornata del gruppo G di qualificazioni ai Mondiali di Australia-Nuova Zelanda 2023. Calcio d’inizio previsto alle ore 17.30 allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro. Diretta tv su Rai2.

Foto: Lapresse