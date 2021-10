CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La situazione dell’Italia – Risultati e classifiche dopo la prima giornata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Prosegue la rassegna iridata a Kitakyushu (Giappone) con la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili, sono in programma le ultime tre suddivisioni delle dieci previste. Al termine conosceremo le qualificate alle varie finali (24 per l’all-around, 8 per le singole specialità).

Le italiane osservano le dita e incrociano: Asia Damato è seconda al volteggio e ormai la finale è in testa, Elisa Iorio è quarte alle parallele e sembra molto vicina all’obiettivo, Alice D’Amato è settima sugli staggi e serve qualche errore delle rivali, Asia e Alice sono ormai dentro all’atto conclusivo del concorso generale individuale. Grande attesa soprattutto per le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova e per la brasiliana Rebeca Andrade, le annunciate big di questa giornata. A seguire spazio alla prima parte delle qualificazioni maschili (l’Italia gareggerà mercoledì, ore 10.20).

OA Sport vi propone le qualificazioni femminili dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, suddivisione dopo suddivisione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.45 e si andrà avanti fino alle ore 07.30. Buon divertimento a tutti.

© foto di Simone Ferraro / FGI