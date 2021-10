CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

03.28 Ora l’ultima rotazione della prima suddivisione. Al volteggio le cinesi Wei Xiaoyuan e Qi Qi (due salti), alle parallele le turche Goksu Uctas e Bilge Tarhan, alla trave le israeliane Ofir Netzer e Geffen Dor.

03.26 Qi Qi non va oltre a 12.833 (5.2), comunque per il momento è il miglior punteggio di giornata. Wei Xiaoyuan guida nel concorso generale con 39.599.

03.23 Intanto per Netzer 11.333 alle parallele e media di 12.883 per Tarhan al volteggio. Al corpo libero si sta esibendo Qi Qi.

03.20 Wei Xiaoyuan non si sta rivelando una grande all-arounder: dopo le sbavature alla trave non è impeccabile nemmeno al corpo libero, dove si ferma a un poco esaltante 12.233 (5.0).

03.17 Ricordiamo che Luo Rui ha soltanto 16 anni, è una classe 2005 ed è alla prima uscita internazionale.

03.15 Ora la terza rotazione della prima suddivisione. Le turche Goksu Uctas e Bilge Tarhan saranno impegnate al volteggio. Le cinesi Xiaoyuan Wei e Qi Qi al corpo libero, le israeliane Geffen Dor e Ofir Netzer alle parallele.

03.13 Esercizio fantastico di Luo Rui alla trave! Prestazione davvero di lusso che le vale un roboante 14.566: è un nome nuovo, ora può sbancare (6.1 il D Score).

03.11 Eravamo in debito del punteggio di Luo Rui alle parallele ed è un eccellente 14.500 (6.2 il D Score). Prestazione da finale. Ora attendiamo il responso per il suo esercizio alla trave.

03.09 Incredibile! Li Shijia cade e si chiama praticamente fuori dalla finale, era una delle favorite della vigilia! 12.600 con 5.9 di D Score. Pessima rotazione per la Cina sui 10 cm, ora tocca a Luo Rui.

03.07 Li Shijia ha appena terminato il suo esercizio alla trave, attrezzo su cui due anni fa conquistò il bronzo ai Mondiali.

03.05 Le israeliane completano la routine al volteggio: 13.466 di Netzer, 11.966 di Dor. Per la turca Bilge 11.433 al corpo libero.

03.03 Wei Xiayuan va subito un po’ in affanno e sporca tanto alla trave: 12.633, con 5.7 come nota di partenza e un pessimo 6.933 di esecuzione. Dopo il super avvio sulle parallele arriva una brusca frenata per la cinese.

02.59 Nel frattempo le ragazze si trasferiscono ai secondi attrezzi. Cina alla trave con Wei Xiaoyuan che vuole proseguire il suo buon all-around, la specialista Li Shijia (bronzo iridato due anni fa) e Luo Rui. Al volteggio le israeliana Geffen Dor e Ofir Netzer (due salti), al corpo libero tocca alle turche Bilge Tarhan e Goksu Uctas Sanli.

02.57 Il sistema dei punteggi si è bloccato, attendiamo lo score di Luo Rui alle parallele.

02.55 Nel frattempo 11.20 di Uctas alla trave e 9.966 di Netzer al corpo liberol.

02.53 Ruggito eloquente di Wei Xiaoyuan! Esegue uno splendido esercizio alle parallele asimmetriche, sfrutta un enorme D Score di 6.5 e timbra un superbo 14.733: fatto di prima mattina è un punteggio stratosferico, sembra poter puntare a una medaglia…

02.50 Li Shijia è estremamente fallosa sugli staggi e si ferma a 12.500, con 5.4 di D Score e 7.1 per l’esecuzione. Ora tocca alla generalista Wei Xiaoyuan, da cui si attende una bella prestazione.

02.48 A parte le cinesi non ci si aspetta molto da questa prima suddivisione. I primi punteggi sono infatti eloquenti: 10.966 di Geffen al corpo libero, 10.833 di Bilge alla trave.

02.45 INIZIANO I MONDIALI 2021 DI GINNASTICA ARTISTICA.

02.43 L’Italia ha invece inizia il suo riscaldamento accanto al campo gara principale e si prepara per gareggiare tra un’ora e mezza, alle ore 04.15 italiane (le 11.15 locali).

02.41 Le ginnaste hanno ormai completo il riscaldamento e tra pochi minuti entreranno in campo gara per aprire i Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

02.39 Nella prima rotazione la Cina sarà impegnata alle parallele asimmetriche, uno degli attrezzi di punta. Si esibiranno, nell’ordine: Li Shijia, Wei Xiaoyuan, Luo Rui. Alla trave toccherà alle turche Bilge Tarhan e Goksu Uctas Sanli. Al corpo libero spazio a Geffen Dor e Ofir Netzer.

02.37 Sono Mondiali post-olimpici, tante big hanno deciso di non presentarsi all’appuntamento. Per la terza volta la rassegna iridata si disputa nella stessa annata dei Giochi, l’ultima volta accade nel 1996.

02.35 Questo il programma della ricca giornata. Domani le ultime tre suddivisioni con ad esempio la Russia e la brasiliana Rebeca Andrade. Ricordiamo il meccanismo: le migliori 24 dell’all-around si qualificano alle finale, le migliori 8 sono ogni singolo attrezzo accedono alle Finali di Specialità. Vige la regola dei passaporti (massimo 2 connazionali nella stessa finale). A questi Mondiali non è prevista la gara a squadre.

02.33 A chiudere la giornata sarà la settima suddivisione delle ore 12.15. Spicca la Francia: Coline Devillard col doppio salto al volteggio e la generalista Carolann Heduit andranno seguite. In pedana anche India e Svezia, oltre alla rumena Maria Ceplinschi (una sola ginnasta, su tutti gli attrezzi, per una Romania all’anno zero).

02.31 Poco da seguire nella sesta suddivisione delle ore 10.45 con Finlandia, Austria, Egitto, Ecuador e l’unica tedesca iscritta, ovvero Pauline Schaefer (che è stata Campionessa del Mondo alla trave nel 2017, un occhio al suo esercizio sui 10 cm va buttato).

02.29 La quarta suddivisione delle ore 07.30 non dovrebbe regalare moltissimo (un occhio alla portoghese Filipa Martins nella rotazione con Svizzera, Islanda, Colombia). La quinta suddivisione delle ore 09.00 propone invece il Giappone: Mai Murakami è stella annunciata al corpo libero e alla trave, Hitomi Hatakeda la generalista, Urara Ashikawa la specialista alla trave. Occhio all’ucraina Anastasiia Bachynska.

02.27 Alle ore 06.00 una magica terza suddivisione con gli USA e il Canada. Occhi puntati su Kayla DiCello e Leanne Wong, possono davvero fare saltare il banco: sono all’esordio internazionale tra le seniores, ne vedremo delle belle.

02.25 All-Around per Alice D’Amato e Asia D’Amato: puntano alla finale, dove potrebbero essere outsider. Le gemelle possono ambire all’atto conclusivo alle parallele, Asia ci prova anche al volteggio visto che porterà i due salti. Elisa Iorio a parallele e trave, Desiree Carofiglio a corpo libero e volteggio.

02.23 Grande attesa per l’Italia, che sarà impegnata dalle ore 04.15 nella seconda suddivisione. Le azzurre gareggeranno a partire dalle parallele asimmetriche insieme a Gran Bretagna, Olanda e Ungheria.

02.21 Ad aprire le danze, nella prima suddivisione, saranno Cina, Israele e Turchia. Riflettori sulle asiatiche che schierano soltanto Wei Xiaoyuan sul giro completo. Li Shijia è ambiziosa alle parallele e alla trave (bronzo due anni fa).

02.19 Si incomincia alle ore 02.45 e si andrà avanti fino alle 13.45 circa. Ci aspetta una ricchissima giornata: undici ore da vivere tutti insieme per seguire i Mondiali passo a passo, minuto per minuto, senza non perderci nulla.

02.17 A Kitakyushu (Giappone) incominciano le qualificazioni femminili, oggi spazio alle prime sette suddivisioni. Le altre tre andranno in scena domani.

