LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio, Macchini e Maresca a caccia delle finali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

3.22: Male il brasiliano Caio Souza che cade al cavallo con maniglie e si ferma a 10.233

3.20: Il giapponese Yonekura fa segnare al volteggio 14.783 che significa terzo posto provvisorio alle spalle del compagno Hashimoto e all’ucraino Chepurnyi

3.17: Grande prova del giapponese Hashimoto al volteggio. Per lui primo posto provvisorio in classifica con 15.066 e balzo avanti anche nell’All Around

3.13: Il brasiliano Caio Souza si inserisce al quarto posto nelle parallele con 14.800

3.12: A metà strada Hashimoto è secondo nella classifica dell’All Around con 43.141. Il cinese Zhang aveva totalizzato 44.298, l’ucraino Kovtun, terzo, 42.966

3.04: Arriva anche qualche punteggio dei brasiliani: Arthur 13.766 alla sbarra, Caio Souza 13.666 al corpo libero e 13.200 alla sbarra

3.02: Prestazione nettamente al di sotto delle aspettative per il campione olimpico Hashimoto agli anelli: 13.333 e la finale è lontanissima

3.00: Si inserisce in quarta posizione agli anelli il giapponese Kaya con 13.966

2.44: Ottimo anche l’esercizio di Kazuma che totalizza 14.933 e si inserisce al terzo posto nel cavallo con maniglie

2.42: Il giapponese Hashimoto si inserisce al secondo posto della classifica del cavallo con maniglie con un esercizio da 15.075

2.37: Così i giapponesi al corpo libero: Kazuma 14.566, Hashimoto 14.733, Kazuki 14.966. Sono ai primi tre posti nella classifica di apparato

2.30: Purtroppo c’è qualche problema con l’aggiornamento del pannello live. Chiediamo un po’ di pazienza per i primi aggiornamenti da Kitayushu

2.25: Giapponesi al corpo libero

2.20: Iniziata la giornata di gare. Questa la classifica provvisoria nell’All Around dopo due suddivisioni:

1 Zhang Boheng CHN 14.133 14.666 14.866 14.766 15.300 14.166 87.897

2 Shi Cong CHN 13.200 13.466 13.933 14.233 15.200 13.866 83.898

3 Kovtun Illia UKR 14.333 13.766 12.500 14.066 14.700 14.200 83.565

4 Meszaros Krisztofer HUN 14.033 13.600 12.933 14.200 14.566 13.300 82.632

5 Plata Joel ESP 14.133 13.633 13.300 14.066 13.666 13.100 81.898

6 van den Keybus Luka BEL 13.966 12.700 12.433 14.333 14.000 13.666 81.098

7 Abad Nestor ESP 14.233 12.933 13.466 13.800 13.566 12.500 80.498

8 Ignatyev Nikita RGF 12.366 11.866 12.766 14.008 13.500 13.433 77.939

9 Kuavita Noah BEL 13.600 12.500 11.966 14.200 11.300 14.066 77.632

10 Iliopoulos Nikolaos GRE 12.500 11.666 13.133 13.766 13.533 12.833 77.431

2.15: Nella terza suddivisione al via alle 2.20 saranno in pedana i padroni di casa del Giappone, Panama, Armenia, Brasile, Svizzera, Azerbaijan

2.12: C’è grande attesa per l’Italia, che scenderà in pedana alle ore 10.20 nel settimo e penultimo raggruppamento, partendo dal cavallo con maniglie.

2.09: Oggi sono in programma le ultime sei suddivisioni, al termine delle quali conosceremo i vari qualificati alle finali (24 per il concorso generale, 8 per le singole specialità).

2.05: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare delle qualificazioni maschili dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

Italia a caccia delle Finali di Specialità – Gli ordini di rotazione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni maschili dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Oggi sono in programma le ultime sei suddivisioni, al termine delle quali conosceremo i vari qualificati alle finali (24 per il concorso generale, 8 per le singole specialità). C’è grande attesa per l’Italia, che scenderà in pedana alle ore 10.20 nel settimo e penultimo raggruppamento, partendo dal cavallo con maniglie. La nostra Nazionale si gioca delle carte importanti e ha tutte le possibilità per puntare a una serie di Finali di Specialità.

Marco Lodadio, già due volte sul podio iridato agli anelli (argento nel 2019, bronzo nel 2018), punta al colpaccio al castello: dopo la delusione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il romano ha una possibilità per sognare nuovamente in grande. Sarà affiancato da Salvatore Maresca, bronzo agli Europei di questa primavera e pronto a brillare al suo esordio mondiale. Carlo Macchini è tra i grandi favoriti alla sbarra, è dotato di un esercizio infarcito di grandi difficoltà e vuole agguantare l’atto conclusivo per poi giocarsi una possibile medaglia.

Nicola Bartolini si mise al collo il bronzo al corpo libero agli Europei, ci riprova in questo contesto e si gioca anche la carta del volteggio: il sardo spera di poter rientrare tra i migliori otto, lo ammireremo anche al cavallo. Due attrezzi a testa per Nicolò Mozzato (corpo libero e cavallo con maniglie, al rientro dopo il brutto infortunio alla spalla) e per l’esordiente Thomas Grasso, che cercherà di stupire tra quadrato e volteggio (ha in dote due salti di qualità, attenzione a qualche possibile sorpresa).

In gara anche Giappone, Svizzera, Brasile, USA, Bielorussia, Cina Taipei, Olanda, Gran Bretagna, Turchia, Canada, Corea del Sud (tutte prima dell’Italia). Nell’ultima suddivisione, quella dopo gli azzurri, non sembrano esserci tantissimi pesci grossi e ci si avvierà verso la definizione dei vari finalisti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni maschili dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.20 e si andrà avanti fino alle ore 13.50. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse