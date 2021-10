LIVE F1, GP Usa 2021 in DIRETTA: Ferrari prima dopo la Q1, vola Leclerc! Fatica la Mercedes

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.25 Iniziata la Q2. 15 minuti ed altri 5 piloti da eliminare.

23.24 Ad Austin 29 gradi la temperatura dell’aria, 37° quella della pista.

23.22 Leclerc ha montato gomme soft nuove nel suo ultimo tentativo, non dobbiamo illuderci, ma di sicuro c’è ottimismo in vista di Q2 e Q3. L’obiettivo resta la seconda fila, ma chissà che non possa materializzarsi una gradita sorpresa…

23.21 La classifica della Q1 con la Ferrari davanti:

1 Charles LECLERC Ferrari1:34.153 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.199 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.216 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+0.254 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.398 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.405 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.414 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.426 2

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.437 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.128 2

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.207 2

12 George RUSSELL Williams+1.593 2

13 Esteban OCON Alpine+1.594 2

14 Fernando ALONSO Alpine+1.603 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.767 2

16 Lance STROLL Aston Martin+1.830 2

17 Nicholas LATIFI Williams+1.842 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.158 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.346 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.643 2

23.20 Giovinazzi si è salvato per il rotto della cuffia nonostante un testacoda nel finale.

23.19 Si chiude la Q1. Eliminati, dal 16° al 20° posto, i seguenti piloti: Stroll, Latifi, Raikkonen, Schumacher e Mazepin.

23.18 FERRARI PRIMA, INCREDIBILE! Leclerc trova finalmente la quadra e sale in vetta in 1’34″153, 0.199 meglio di Verstappen!

23.18 Hamilton resta sesto a 0.227 da Verstappen.

23.17 Miglior parziale assoluto per Leclerc nel primo settore!

23.17 E’ ottimo il primo parziale di Hamilton.

23.16 Hamilton si sta lanciando con gomme soft usate.

23.15 Leclerc deve provare a migliorare per evitare brutte sorprese: al momento è nono ad oltre 9 decimi dalla vetta.

23.15 Le Red Bull restano ai box, ormai certe della qualificazione alla Q2.

23.14 Rientrano in pista le Mercedes. Bottas e Hamilton lamentano problemi di sovrasterzo.

23.13 Al momento Fernando Alonso è il primo degli esclusi. Sta rischiando tantissimo anche Raikkonen, a cui è stato cancellato il tempo per aver ecceduto i limiti della pista.

23.12 Perez in scia a Verstappen: è 2° soli 17 millesimi. Due Red Bull davanti a 5 minuti dal termine della Q1.

23.11 Verstappen torna davanti! 1’34″352, fa meglio di 0.55 rispetto a Ricciardo. Stupisce vedere Bottas e Hamilton rispettivamente in sesta e settima posizione. Leclerc oggi si conferma in difficoltà nel confronto con Sainz.

23.10 La classifica parziale:

1 Daniel RICCIARDO McLaren1:34.407 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.114 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.144 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.151 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.168 1

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.252 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.390 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.622 1

9 Charles LECLERC Ferrari+0.874 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.953 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.305 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.513 1

13 Lance STROLL Aston Martin+1.576 1

14 George RUSSELL Williams+1.578 1

15 Esteban OCON Alpine+1.692 1

16 Fernando ALONSO Alpine+1.825 1

17 Nicholas LATIFI Williams+1.834 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.929 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.834 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+52.268 1

23.09 CHE MCLAREN! Ricciardo al comando in 1’34″407! Rifila 0.114 a Verstappen, 3° Norris a 0.144. Ma la Ferrari c’è: 4° Sainz a 0.151! Tutti vicinissimi!

23.08 Attenzione alle McLaren che stanno volando, ma anche Sainz…

23.08 Ottimo Giovinazzi che si inserisce in sesta posizione provvisoria!

23.07 Bottas è terzo a 0.138 da Verstappen, Hamilton quarto a 0.276. Il britannico ha trovato traffico.

23.05 In pista anche le Mercedes e Sainz.

23.05 Subito un tempone di Verstappen: 1’34″521! 2° Perez a 0.054. Leclerc per ora accusa ben 0.760 dalla vetta.

23.04 1’35″281 il tempo di Leclerc. Ora vedremo la risposta degli avversari.

23.04 Leclerc tocca una punta massima di 320 km/h.

23.03 25″6 nel primo settore per Leclerc.

23.02 In pista le Red Bull, attendono ancora Sainz e le Mercedes.

23.01 Subito in pista anche Charles Leclerc. Chiaramente gomme soft per tutti in questa fase. Il discorso potrebbe cambiare nella Q2…

23.01 Le prime a scendere in pista sono le Haas di Mazepin e Schumacher.

23.00 Ricordiamo che Valtteri Bottas sarà penalizzato di 5 posizioni per aver nuovamente sostituito il motore della Mercedes. Anche Sebastian Vettel (Aston Martin) partirà in fondo allo schieramento per aver cambiato la power-unit.

23.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP degli Usa 2021 ad Austin! Si parte con la Q1 di 18 minuti.

22.59 Pochi istanti al via delle qualifiche…

22.58 Splende il sole ad Austin.

22.56 Ricordiamo il regolamento delle qualifiche. Q1 di 18 minuti e 5 piloti da eliminare; Q2 di 15 minuti, dove verranno estromessi i piloti dall’11° al 15° posto; infine la Q3 di 12 minuti che definirà la griglia di partenza.

22.54 Però, sempre per quanto riguarda Austin, in 8 occasioni (100,0%) il vincitore è partito dalla prima fila!

22.51 Ad Austin in 4 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

22.48 Solo Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti propriamente detto con due team diversi (McLaren e Mercedes). Il britannico è peraltro anche l’unico ad aver primeggiato su due tracciati diversi (Indianapolis e Austin).

22.45 Sono complessivamente sette i piloti in attività a vantare almeno un podio in America:

8 (6-1-1) – HAMILTON Lewis

4 (1-2-1) – VETTEL Sebastian

3 (1-1-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

2 (0-1-1) – ALONSO Fernando

2 (0-1-1) – VERSTAPPEN Max

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri

22.42 Sul fronte dei podi, invece, la graduatoria è comandata da Lewis Hamilton, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 8 volte! Oltre ai suoi sei successi (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004), l’inglese si è anche piazzato secondo nel 2019 e terzo nel 2018.

22.40 Spostandoci sulle squadre, anche in questo caso c’è un pareggio tra Lotus e Ferrari, appaiate a quota 7. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti anche Mercedes (6), McLaren (5) e Red Bull (2).

22.37 C’è una pole position italiana nel Gran Premio degli Stati Uniti. La realizzò Jarno Trulli nel 2005, quando poi l’abruzzese non prese parte alla gara poiché tutti i team gommati Michelin vi rinunciarono. Val la pena di ricordare che Bruno Giacomelli fu il migliore in qualifica a Watkins Glen 1980, ultima edizione del GP di Usa Est, mentre Riccardo Patrese firmò la pole position a Long Beach nel 1981.

22.33 Oltre all’inglese, si contano altri tre uomini in attività ad aver già realizzato almeno una pole position negli Usa. Se ne contano 2 per Sebastian Vettel (2012, 2013), 1 per Kimi Räikkönen (2003) e Valtteri Bottas (2019).

22.32 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi capaci di ottenere 4 partenze al palo. Il tedesco è scattato davanti a tutti nel 2000, 2001, 2002, 2006; il britannico invece lo ha fatto 2007, 2016, 2017, 2018.

22.30 Oltre al team di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto il GP degli Usa anche McLaren (6 volte), Mercedes (5) e Red Bull (1).

22.28 Sul fronte delle scuderie, le più vincenti in assoluto sono la Lotus e la Ferrari, che hanno raccolto 8 successi a testa. Il team fondato da Colin Chapman si è affermato 3 volte con Jim Clark (1962, 1966, 1967) a cui vanno sommati i trionfi di Stirling Moss (1960), Innes Ireland (1961), Jochen Rindt (1969), Emerson Fittipaldi (1970) e Ronnie Peterson (1973). Per quanto riguarda il Cavallino Rampante, invece ci sono ci sono 5 vittorie di Michael Schumacher (2000, 2003, 2004, 2005, 2006) a cui vanno aggiunte le singole affermazioni di Niki Lauda (1975), Rubens Barrichello (2005) e Kimi Räikkönen (2018).

22.27 Non ci sono successi italiani nel GP degli Stati Uniti, anche se è doveroso ricordare come Michele Alboreto abbia primeggiato nel GP del Ceasar Palace 1982 e nel GP di Detroit 1983.

22.26 Comprendendo il già citato Hamilton, sono quattro gli uomini in attività ad aver già vinto in America. A Lewis si aggiungono Sebastian Vettel (2013), Kimi Räikkönen (2018) e Valtteri Bottas (2019).

22.24 Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capaci di imporsi 6 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017, trionfando quindi sia a Indianapolis che ad Austin. Il trentaseienne inglese deve però condividere il primato di affermazioni consecutive con Michael Schumacher, che a sua volta ha raccolto 4 successi di fila (2003-2006).

22.21 Ricapitolando, in terra americana si sono disputate 69 gare valevoli per il Mondiale di Formula Uno. Di esse, però, solo 36 sono ufficialmente classificate come Gran Premio degli Stati Uniti, ovvero quelle di Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1975), Phoenix (1989-1991), Indianapolis (2000-2007) e Austin (2012-2019).

22.19 Il GP degli Stati Uniti vero e proprio torna in calendario solo nel 1989, quando la sola gara Stars&Stripes trasloca a Phoenix (Arizona). Tale, ennesimo, circuito cittadino ha vita breve, poiché organizza solo tre edizioni. Così nel 1992, per la prima volta nella storia, la Formula Uno non corre in America. L’esilio termina nel 2000, anno in cui si torna a Indianapolis, ma stavolta con un vero e proprio GP su una pista ricavata usando metà ovale e un nastro d’asfalto costruito al suo interno. L’evento subisce un durissimo colpo dopo la farsesca edizione del 2005, alla quale partecipano solo 6 monoposto (quelle gommate Bridgestone), e abbandona la scena dopo il 2007. Passa un lustro prima che gli Stati Uniti tornino nel calendario iridato grazie al neonato autodromo di Austin (Texas), dove si corre tuttora.

22.18 Così, dal 1981 al 1984 si vive la paradossale situazione di avere più gare in America (tutte su circuiti cittadini) senza che nessuna di esse sia il Gran Premio degli Stati Uniti. Long Beach continua a organizzare il GP degli Usa Ovest sino al 1983. Per un biennio (1981-1982) si corre il GP di Las Vegas all’interno del parcheggio del Ceasar Palace, mentre nel 1984 si disputa un’occasionale Gran Premio di Dallas proprio nella metropoli texana. Nel frattempo, dal 1982 la città di Detroit entra in calendario con il proprio GP. Quest’ultimo rappresenta l’unico evento americano nel Mondiale di Formula Uno tra il 1985 e il 1988, ma rimane in tutto e per tutto il Gran Premio di Detroit.

22.16 Nel 1976 infatti l’America raddoppia, poiché entra in calendario anche Long Beach (California). Questa gara assume la denominazione di Gran Premio degli Usa Ovest, mentre la prova di Watkins Glen si trasforma nel Gran Premio degli Usa Est. Tale situazione prosegue sino al 1980, anno in cui gli organizzatori di The Glen devono alzare bandiera bianca a causa dell’ingente indebitamento sostenuto per tentare di adeguare le obsolete strutture dell’autodromo.

22.14 Bisogna ricordare come la 500 miglia di Indianapolis abbia avuto valore per il Mondiale di Formula Uno tra il 1950 e il 1960. Non si trattava del GP degli Usa, ma semplicemente la leggendaria Indy 500 assegnava punti valevoli per la classifica iridata. La prima edizione del Gran Premio degli Stati Uniti di F1 si tiene a Sebring, in Florida, nel 1959. Si tratta però di un insuccesso organizzativo che per il 1960 spinge i promotori a spostare la gara a Riverside (California), location che tuttavia non permette di migliorare la situazione. Si trova una stabilità solo insediandosi a Watkins Glen (New York), autodromo che diventa tappa fissa del Mondiale a partire dal 1961. Sino al 1975 non ci sono magagne, ma il periodo dal 1976 al 1988 è un vero ginepraio.

22.13 La classifica delle FP3:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:34.701 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.104 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.211 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.244 4

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.287 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.518 4

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.644 4

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.697 5

9 Charles LECLERC Ferrari+0.987 7

10 Esteban OCON Alpine+1.010 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.150 6

12 George RUSSELL Williams+1.322 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.361 4

14 Nicholas LATIFI Williams+1.417 4

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.551 5

16 Lance STROLL Aston Martin+1.691 5

17 Fernando ALONSO Alpine+1.789 5

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.871 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.970

22.10 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del GP degli Usa 2021 di F1. Si gareggia presso il circuito COTA di Austin.

19.36 Appuntamento alle 22.00 per le FP2. Grazie per averci seguito, a più tardi.

19.34 Ricordiamo che Bottas dovrà scontare 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza per la sostituzione del motore di combustione interna.

19.33 Non male il piazzamento della Ferrari, ma ci saremmo aspettati un distacco molto più assottigliato nei confronti della Mercedes dopo i progressi recenti.

19.32 Mercedes dominante in questa prima sessione, il distacco accusato da Verstappen parla chiaro. La Red Bull per ora non ha trovato il giusto assetto su un asfalto con tante sconnessioni.

19.31 La classifica finale delle FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.874 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.045 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.932 3

4 Charles LECLERC Ferrari+1.460 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.634 5

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.737 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.924 4

8 Lando NORRIS McLaren+1.981 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.000 5

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.002 5

11 George RUSSELL Williams+2.092 4

12 Esteban OCON Alpine+2.096 4

13 Lance STROLL Aston Martin+2.098 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.108 4

15 Fernando ALONSO Alpine+2.194 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+2.584 4

17 Nicholas LATIFI Williams+2.589 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.080 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.992 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.365 4

19.30 BANDIERA A SCACCHI! Terminata la prima sessione di prove libere ad Austin!

19.19 CONTATTO TRA PEREZ E MICK SCHUMACHER! Il messicano dà dell’idiota al figlio d’arte. Testacoda per Raikkonen.

19.29 Molto interessante il passo di Leclerc con gomme soft. Ma Hamilton fa chiaramente ancora meglio.

19.28 Sinora bene l’Alfa Romeo: 9° Giovinazzi, 10° Raikkonen. Convince anche la AlphaTauri col 6° posto di Gasly.

19.27 I piloti stanno simulando il passo gara, non vi sono dunque variazione nelle prime posizioni.

19.25 La Red Bull sta facendo tanta fatica su un tracciato zeppo di buche ed avvallamenti. La Mercedes, in questo senso, appare molto più a suo agio. Di sicuro è una pista molto atipica.

19.24 Sainz monta nuovamente le soft, con cui ha già percorso 9 tornate.

19.23 I primi tre, ovvero Bottas, Hamilton e Verstappen, sin qui hanno utilizzato solo mescole soft.

19.21 10 giri per Perez con gomme hard: Red Bull in assetto da gara.

19.20 La classifica a 10 minuti dal termine delle FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.874 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.045 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.932 2

4 Charles LECLERC Ferrari+1.460 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.634 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.737 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.924 4

8 Lando NORRIS McLaren+1.981 2

9 George RUSSELL Williams+2.092 4

10 Esteban OCON Alpine+2.096 3

11 Lance STROLL Aston Martin+2.098 3

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.108 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.145 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+2.584 3

15 Nicholas LATIFI Williams+2.589 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.080 3

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.664 4

18 Fernando ALONSO Alpine+3.911 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.992 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.365 4

19.19 6 giri finora per Sainz con gomme soft, 8 per Leclerc.

19.18 Hamilton resta secondo, ma si porta a soli 45 millesimi da Bottas!

19.16 Hamilton si sta migliorando, sempre con gomme soft.

19.15 Sin qui Mercedes davanti a tutti, ma ricordiamo che Bottas verrà penalizzato di 5 posizioni per la sostituzione del motore di combustione interna.

19.14 In pista anche Fernando Alonso.

19.14 Non male le Ferrari. Leclerc e Sainz sono quarto e quinto, ma i distacchi sono enormi, rispettivamente 1″4 e 1″8 dalla Mercedes.

19.13 Ora è attesa una risposta da parte di Verstappen.

19.12 Ed ora la Red Bull inizia seriamente a preoccuparsi. 1’34″874 per Bottas, sale in vetta con 222 millesimi su Hamilton! Verstappen scivola a 1″175!

19.11 E’ vero che non conosciamo i quantitativi di benzina, ma 9 decimi e passa sono davvero tanti…

19.10 HAMILTON IMPRESSIONANTE! 1’35″096, rifila addirittura 0.953 a Verstappen, quasi un secondo!

19.10 Attenzione alla risposta di Hamilton…

19.09 Tutti i piloti stanno utilizzando le gomme soft in questa fase.

19.08 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:36.049 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.332 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.552 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.749 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.806 2

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.850 2

7 George RUSSELL Williams+0.917 2

8 Esteban OCON Alpine+0.921 3

9 Lance STROLL Aston Martin+0.923 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.409 3

11 Nicholas LATIFI Williams+1.414 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.520 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.530 3

14 Carlos SAINZ Ferrari+1.775 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.905 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.413 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.489 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.817 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+6.190 3

20 Fernando ALONSO Alpine- – 1

19.06 VERSTAPPEN IN VETTA! 1’36″049! E non è stato un giro perfetto, con diverse correzioni. Ma su questa pista sarà durissima rasentare la perfezione.

19.05 Gran primo intermedio di Verstappen con gomme soft nuove.

19.05 Intanto Fernando Alonso è risalito in macchina, a breve dovrebbe ripartire dopo l’imprevisto accusato nelle battute iniziali.

19.04 ECCOLA LA FERRARI! Leclerc secondo a 0.220 da Hamilton. La Ferrari era davanti nei primi due settori, poi ha perso 3 decimi nell’ultimo intermedio.

19.03 Leclerc rientra finalmente in pista, questa volta con gomme soft. La Ferrari deve scuotersi, sinora è stato un avvio di fine settimana molto difficile. Leclerc e Sainz sono 11° e 12° a 1″4 da Hamilton…

19.02 Ed ecco proprio l’annuncio ufficiale da parte della Mercedes! Bottas perderà 5 posizioni al termine delle qualifiche di domani.

19.01 Secondo quanto riporta SkySport, la Mercedes dovrebbe cambiare solo il motore di combustione interna di Valtteri Bottas, in questo caso la penalità sulla griglia di partenza sarebbe di 5 posizioni.

19.00 La classifica a metà sessione:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:36.381 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.417 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.474 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.518 1

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.651 1

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.077 2

7 Esteban OCON Alpine+1.115 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.188 2

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.198 3

10 Lance STROLL Aston Martin+1.402 2

11 Charles LECLERC Ferrari+1.409 2

12 Carlos SAINZ Ferrari+1.443 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.573 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.081 2

15 Nicholas LATIFI Williams+2.145 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.275 2

17 George RUSSELL Williams+2.768 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.942 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+5.858 2

20 Fernando ALONSO Alpine- – 1

18.58 Hamilton torna al comando in 1’36″381, 0.417 meglio di Perez. Due mescole di vantaggio però per il britannico.

18.56 Bottas utilizzerà addirittura il sesto motore di questa stagione. Ricordiamo che già al quarto si va in penalità…

18.55 RED BULL DAVANTI! 1’36″798 per Perez con gomme hard! Vola in testa con 0.014 su Hamilton! 3° Norris a 0.057 con le soft.

18.54 COLPO DI SCENA! Nuovo cambio di motore per Valtteri Bottas, dunque sarà penalizzato.

18.53 Ricciardo sale in terza piazza a 0.646 da Hamilton, appena 14 millesimi meglio di Bottas. E’ un gran tempo, perché ottenuto con le medie.

18.52 Leclerc è stato costretto a tornare ai box dopo l’escursione nella ghiaia. Ora i meccanici dovranno verificare che non si siano generati danni meccanici.

18.51 Le Ferrari per ora pagano un secondo da Hamilton, ma con una mescola più svantaggiosa (medie contro soft).

18.50 Si migliora Hamilton: 1’36″812. Verstappen fa altrettanto, ma il gap si amplifica: ora è 2° a 0.220 dal grande rivale.

18.49 CHARLES LECLERC FINISCE NELLA GHIAIA! Il monegasco in testacoda. Non un inizio ideale per il pilota della Ferrari.

18.48 La classifica (molto parziale):

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:37.260 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.077 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.212 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.364 2

5 Charles LECLERC Ferrari+0.530 2

6 Lando NORRIS McLaren+0.902 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.263 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.768 2

9 George RUSSELL Williams+2.310 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.765 2

11 Nicholas LATIFI Williams+2.808 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.304 2

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.534 2

14 Lance STROLL Aston Martin+6.198 2

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.381 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+29.489 1

17 Daniel RICCIARDO McLaren+36.134 2

18 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

19 Esteban OCON Alpine- – 2

20 Fernando ALONSO Alpine- – 1

18.47 Cancellato il tempo di Ricciardo per aver oltrepassato i track limit.

18.46 SUBITO I GRANDI RIVALI! Hamilton in testa in 1’37″260, 2° Verstappen a 77 millesimi! La battaglia è iniziata!

18.45 Tantissimi dossi sulla pista, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante e che metterà a dura prova la tenuta fisica dei piloti.

18.44 1’37″856 per Daniel Ricciardo con la McLaren.

18.44 A breve avremo finalmente i primi riscontri cronometrici.

18.43 Hamilton, Bottas e Verstappen hanno optato per mescole soft.

18.42 Brividi per la Ferrari: è stato smontato e rimontato il cofano motore sulla monoposto di Leclerc. Controlli a posto: il monegasco è già in pista con le medie.

18.41 Ancora gomme medie per Sainz.

18.40 SI RIPARTE! In pratica i piloti hanno perso 10 minuti di lavoro.

18.39 Fernando Alonso rientra ai box in motorino.

18.37 Ora la gru sta caricando la Alpine per portarla fuori dalla pista.

18.36 Nessun tempo fatto registrare sinora. La sessione è stata interrotta quasi subito a causa del problema tecnico riscontrato da Fernando Alonso.

18.35 Cartolina dal COTA, pista che in MotoGP è il fortino inespugnabile di Marc Marquez.

18.33 Ricordiamo che, in regime di bandiera rossa, la sessione viene interrotta, ma il cronometro continua a correre…Dunque ciò significa che i piloti avranno meno tempo a disposizione per provare.

18.32 Subito problemi per Fernando Alonso, che parcheggia la sua Alpine a bordo pista. BANDIERA ROSSA!

18.32 Ancora ai box le Mercedes e Verstappen. Gomme hard per Perez.

18.31 Sainz e Leclerc in pista con gomme medie.

18.30 Il primo a scendere in pista è il messicano Sergio Perez con la Red Bull.

18.30 La prima sessione durerà 60 minuti.

18.30 SEMAFORO VERDE! Iniziate le prove libere 1 del GP degli Stati Uniti di F1.

18.28 Splende il sole ad Austin.

18.27 Però, sempre per quanto riguarda Austin, in 8 occasioni (100,0%) il vincitore è partito dalla prima fila!

18.26 Ad Austin in 4 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

18.25 Solo Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti propriamente detto con due team diversi (McLaren e Mercedes).

18.22 Sono complessivamente sette i piloti in attività a vantare almeno un podio in America:

8 (6-1-1) – HAMILTON Lewis

4 (1-2-1) – VETTEL Sebastian

3 (1-1-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

2 (0-1-1) – ALONSO Fernando

2 (0-1-1) – VERSTAPPEN Max

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri

18.19 Sulla carta quella di Austin è una pista favorevole alla Mercedes e ad Hamilton. La Red Bull sarà invece favorita in Messico.

18.18 Sul fronte dei podi, invece, la graduatoria è comandata da Lewis Hamilton, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 8 volte! Oltre ai suoi sei successi (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004), l’inglese si è anche piazzato secondo nel 2019 e terzo nel 2018.

18.16 Spostandoci sulle squadre, anche in questo caso c’è un pareggio tra Lotus e Ferrari, appaiate a quota 7. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti anche Mercedes (6), McLaren (5) e Red Bull (2).

18.14 C’è una pole position italiana nel Gran Premio degli Stati Uniti. La realizzò Jarno Trulli nel 2005, quando poi l’abruzzese non prese parte alla gara poiché tutti i team gommati Michelin vi rinunciarono. Val la pena di ricordare che Bruno Giacomelli fu il migliore in qualifica a Watkins Glen 1980, ultima edizione del GP di Usa Est, mentre Riccardo Patrese firmò la pole position a Long Beach nel 1981.

18.12 Oltre all’inglese, si contano altri tre uomini in attività ad aver già realizzato almeno una pole position negli Usa. Se ne contano 2 per Sebastian Vettel (2012, 2013), 1 per Kimi Räikkönen (2003) e Valtteri Bottas (2019).

18.10 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi capaci di ottenere 4 partenze al palo. Il tedesco è scattato davanti a tutti nel 2000, 2001, 2002, 2006; il britannico invece lo ha fatto 2007, 2016, 2017, 2018.

18.07 Oltre al team di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto il GP degli Usa anche McLaren (6 volte), Mercedes (5) e Red Bull (1).

18.05 Sul fronte delle scuderie, le più vincenti in assoluto sono la Lotus e la Ferrari, che hanno raccolto 8 successi a testa. Il team fondato da Colin Chapman si è affermato 3 volte con Jim Clark (1962, 1966, 1967) a cui vanno sommati i trionfi di Stirling Moss (1960), Innes Ireland (1961), Jochen Rindt (1969), Emerson Fittipaldi (1970) e Ronnie Peterson (1973). Per quanto riguarda il Cavallino Rampante, invece ci sono ci sono 5 vittorie di Michael Schumacher (2000, 2003, 2004, 2005, 2006) a cui vanno aggiunte le singole affermazioni di Niki Lauda (1975), Rubens Barrichello (2005) e Kimi Räikkönen (2018).

18.02 Non ci sono successi italiani nel GP degli Stati Uniti, anche se è doveroso ricordare come Michele Alboreto abbia primeggiato nel GP del Ceasar Palace 1982 e nel GP di Detroit 1983.

18.00 Comprendendo il già citato Hamilton, sono quattro gli uomini in attività ad aver già vinto in America. A Lewis si aggiungono Sebastian Vettel (2013), Kimi Räikkönen (2018) e Valtteri Bottas (2019).

17.59 Il pilota più vincente in assoluto nel GP degli Usa è Lewis Hamilton, capaci di imporsi 6 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017, trionfando quindi sia a Indianapolis che ad Austin. Il trentaseienne inglese deve però condividere il primato di affermazioni consecutive con Michael Schumacher, che a sua volta ha raccolto 4 successi di fila (2003-2006).

17.58 La classifica costruttori:

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0

17.57 La classifica del Mondiale piloti di F1 2021:

1. Max Verstappen (Red Bull) 262,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 256,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 177

4. Lando Norris (McLaren) 145

5. Sergio Perez (Red Bull) 135

6. Carlos Sainz (Ferrari) 116,5

7. Charles Leclerc (Ferrari) 116

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 95

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 74

10. Fernando Alonso (Alpine ) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 6

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

17.55 Ricapitolando, in terra americana si sono disputate 69 gare valevoli per il Mondiale di Formula Uno. Di esse, però, solo 36 sono ufficialmente classificate come Gran Premio degli Stati Uniti, ovvero quelle di Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1975), Phoenix (1989-1991), Indianapolis (2000-2007) e Austin (2012-2019).

17.52 Il GP degli Stati Uniti vero e proprio torna in calendario solo nel 1989, quando la sola gara Stars&Stripes trasloca a Phoenix (Arizona). Tale, ennesimo, circuito cittadino ha vita breve, poiché organizza solo tre edizioni. Così nel 1992, per la prima volta nella storia, la Formula Uno non corre in America. L’esilio termina nel 2000, anno in cui si torna a Indianapolis, ma stavolta con un vero e proprio GP su una pista ricavata usando metà ovale e un nastro d’asfalto costruito al suo interno. L’evento subisce un durissimo colpo dopo la farsesca edizione del 2005, alla quale partecipano solo 6 monoposto (quelle gommate Bridgestone), e abbandona la scena dopo il 2007. Passa un lustro prima che gli Stati Uniti tornino nel calendario iridato grazie al neonato autodromo di Austin (Texas), dove si corre tuttora.

17.50 Così, dal 1981 al 1984 si vive la paradossale situazione di avere più gare in America (tutte su circuiti cittadini) senza che nessuna di esse sia il Gran Premio degli Stati Uniti. Long Beach continua a organizzare il GP degli Usa Ovest sino al 1983. Per un biennio (1981-1982) si corre il GP di Las Vegas all’interno del parcheggio del Ceasar Palace, mentre nel 1984 si disputa un’occasionale Gran Premio di Dallas proprio nella metropoli texana. Nel frattempo, dal 1982 la città di Detroit entra in calendario con il proprio GP. Quest’ultimo rappresenta l’unico evento americano nel Mondiale di Formula Uno tra il 1985 e il 1988, ma rimane in tutto e per tutto il Gran Premio di Detroit.

17.47 Nel 1976 infatti l’America raddoppia, poiché entra in calendario anche Long Beach (California). Questa gara assume la denominazione di Gran Premio degli Usa Ovest, mentre la prova di Watkins Glen si trasforma nel Gran Premio degli Usa Est. Tale situazione prosegue sino al 1980, anno in cui gli organizzatori di The Glen devono alzare bandiera bianca a causa dell’ingente indebitamento sostenuto per tentare di adeguare le obsolete strutture dell’autodromo.

17.45 Tanto per cominciare, bisogna ricordare come la 500 miglia di Indianapolis abbia avuto valore per il Mondiale di Formula Uno tra il 1950 e il 1960. Non si trattava del GP degli Usa, ma semplicemente la leggendaria Indy 500 assegnava punti valevoli per la classifica iridata. La prima edizione del Gran Premio degli Stati Uniti di F1 si tiene a Sebring, in Florida, nel 1959. Si tratta però di un insuccesso organizzativo che per il 1960 spinge i promotori a spostare la gara a Riverside (California), location che tuttavia non permette di migliorare la situazione. Si trova una stabilità solo insediandosi a Watkins Glen (New York), autodromo che diventa tappa fissa del Mondiale a partire dal 1961. Sino al 1975 non ci sono magagne, ma il periodo dal 1976 al 1988 è un vero ginepraio.

17.42 Il Mondiale di Formula Uno fa il suo agognato ritorno in Nord America dopo un’assenza lunga quasi due anni. Infatti la pandemia di Covid-19 ha causato una serie di cancellazioni per qualsiasi gara prevista sulla sponda occidentale dell’Oceano Atlantico. Cionondimeno, la situazione sta finalmente tornando alla normalità e domenica 24 ottobre potrà andare regolarmente in scena il Gran Premio degli Stati Uniti, gara dalla storia tormentata come nessun altra. Anzi, si può affermare che la situazione sia davvero caotica. È doveroso quindi provare a trovare il bandolo di un’ingarbugliata matassa di eventi Stars&Stripes.

17.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP degli Stati Uniti ad Austin.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere degli GP degli Usa, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Austin prima giornata nella quale le scuderie e i piloti si attiveranno per trovare la messa a punto ideale in funzione delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Come al solito il tema principale del weekend sarà il duello mondiale tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton. L’alfiere della Red Bull arriva all’appuntamento negli States con 262.5 punti, con sei lunghezze di margine sul sette volte iridato. L’asso nativo di Stevenage però potrebbe contare su una Mercedes che nell’ultimo periodo è apparsa più performante della RB16B e questo aspetto potrebbe replicarsi anche in Texas, che per caratteristiche potrebbe essere più favorevole alla W12.

Venendo alla Ferrari, l’obiettivo sarà quello di arrivare davanti alla McLaren e acquisire punti pesanti nel conclamato terzo posto della classifica dei costruttori. La Rossa è in ritardo di 7.5 e confida sulle qualità del nuovo motore che tanto bene ha fatto in Turchia. Ci sperano il monegasco Charles Leclerc e Carlos Sainz, animati anche dalla loro sfida interna visto che il ragazzo del principato ha mezzo punto di vantaggio rispetto al suo team-mate nella graduatoria riservata ai piloti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere degli GP degli Usa, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.30 italiane con la FP1, mentre la seconda sessione prenderà il via a partire dalle 22.00 italiane. Buon divertimento!

