CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’INSEGUIMENTO INDIVIDUALE

ELISA BALSAMO TERZA A META’ GARA NELL’OMNIUM

16.16: per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18.30 con la sessione serale della terza giornata dei Mondiali di Roubaix. A più tardi

16.15: Ecco la classifica provvisoria dell’Omnium femminile: Archibald 80, Valente 64, Balsamo 62, Copponi, Baleisyte 58; Martins, Dideriksen 52.

16.12: Italia già certa di muovere il medagliere anche oggi, dunque, con Jonathan Milan che si giocherà l0’oro dell’inseguimento individuale contro la freccia statunitense Lambie che in qualificazione ha fatto segnare il miglior tempo. Filippo Ganna si deve accontentare della finale per il bronzo contro lo svizzero Imhof: azzurro nettamente favorito. Elisa Balsamo se la può giocare per una medaglia nell’Omnium anche se per l’oro Archibald sembra di un altro pianeta. In serata ci sarà anche Scartezzini nella corsa a punti

16.10: Sesto posto, dunque, per Balsamo nella scratch e quinto nella Tempo Race. Un risultato tutto sommato accettabile a metà gara. Archibald sembra aver già preso il largo, mentre Valente è alle spalle dell’azzurra nella Tempo Race ma sarà davanti in classifica. Serve una bella gara ad eliminazione per Balsamo che si giocherà tutto nella corsa a punti

16.09: Archibald, Solovei, Kopecki, Tserakh guadagnano il giro proprio alla fine ma Balsamo di fatto perde una sola posizione perchè piazza l’ultimo sprint vincente, sale a 2 ed è quinta in classifica.

16.08: Archibald si ferma a quota 13, un punto per Kopecki

16.07: Ancora un punto a testa per Archibald e Solovei

16.07: Ancora un punto per Archibald: 12, terzo punto per Solovei

16.07: Secondo punto per Solovei che ha raggiunto la britannica

16.06: Archibald si rialza, 1 punto per Solovei, ancora un punto per Archibald

16.05: 10 punti per Archibald quando mancano 11 giri

16.05: Archibald mette al sicuro la vittoria: 8 punti

16.04: Altri due punti per la britannica: 6

16.04: Archibald prova l’azione e guadagna altri due punti: è a 4

16.04 1 punto per Archibald

16.04: Azione di Plosaj, altro punto

16.03: 1 punto per Plosaj

16.03: 1 punto per Baleisyte

16.03: Un punto anche per Elisa Balsamo

16.02: 1 punto per Valente

16.02: Archibald comincia con il primo punto

15.59: Trenta i giri in programma, ogni giro uno sprint

15.58: Si chiude il programma di questo pomeriggio con la Tempo Race, seconda prova dell’Omnium femminile. Elisa Balsamo riparte dal sesto posto della scratch

15.56: Sarà dunque finale per l’oro tra l’azzurro Milan e lo statunitense Lambie. Nella finale che vale il bronzo Filippo Ganna affronterà lo svizzero Imhof. Settimo posto finale per il terzo azzurro, Manlio Moro

15.55: Filipo Ganna ha chiuso con il tempo di 4’06″402, disputando una grande parte finale. 4’16″234 e undicesimo posto per Gonov

15.54: Sarà finale per il bronzo per Filippo Ganna che ha pagato qualche problema in avvio! ma è finale per l’oro per Jonathan Milan che se la vedrà con lo statunitense Lambie

15.53: Sale al quarto posto l’azzurro Ganna con 3’07″921 al km 3, più indietro Gonov

15.42: Gonov 2’06″855 a metà gara, Ganna è quinto con 2’08″280

15.51: Gonov terzo al primo km con 1’05″584, Ganna più indietro: 1’08″646

15.51: Ganna ha già oltre 2 secondi di ritardo in avvio

15.49: Ci siamo! E’ il momento di Filippo Ganna! In pista con il super campione azzurro c’è il russo Gonov

15.48: Un italiano in una delle due finali ci sarà sicuramente perchè lo svizzero Imhof si inserisce al terzo posto con 4’07″609, il colombiano Osorio Henao è sedicesimo con 4’25″546

15.46: 2’08″996 per Imhof all’intermedio, è il quinto tempo. Lontano il colombiano

15.43: Ora in pista lo svizzero Imhof e il colombiano Osorio Henao

15.42: Niente “derby”, purtroppo, in finale nell’inseguimento. Lo statunitense Lambie con un grande 4’03″237 scavalca in testa Milan e ora attendiamo la prova di Filippo Ganna. Il tedesco Heinrich disputa una buona gara e si inserisce al quarto posto con il tempo di 4’10″352, subito avanti a Moro, ora quinto e fuori dalle finali

15.41: Quasi due secondi di vantaggio per Lambie su Milan: 3’03″274 ai 3 km

15.40: E’ in testa Lambie a metà gara con 2’03″920, quasi un secondo di vantaggio su Milan

15.39: Al primo km Lambie è secondo con 1’05″383

15.38 Ora di fronte lo statunitense Lambie, che punterà ad insidiare gli azzurri per la conquista della finale e il tedesco Heinrich

15.35: E’ PRIMO JONATHAN MILAN! Ci potrebbe essere stato un problema con il cronometraggio subito dopo metà gara perchè ha rifilato quasi 3 secondi a Buck-Gramcko! 4’05″785 per l’azzurro, l’algerino Tchambaz è ultimo con 4’40″105

15.34: Forte calo di Milan nel terzo km. E’ sempre in testa ma di poco: 3’05″425

15.33: A metà gara Milan ha un secondo e mezzo di vantaggio sul tedesco che guida la classifica: 2’04″877

15.32: E’ partito fortissimo Milan! 1’05″319 al primo km, nettamente miglior tempo

15.31: Primo momento chiave della giornata azzurra: c’è Jonathan Milan, campione europeo, in pista opposto all’algerino Tchambaz

15.29: Grande seconda parte di gara per Manlio Moro che recupera tantissimo e si colloca in seconda posizione con 4’10″509, alle spalle di Buck-Gramcko. Crista è ottavo con 4’20″497

15.28: Al km 3 secondo tempo per l’azzurro con 3’10″485, più indietro Crista

15.27: 2’10″355, settimo tempo per Moro a metà gara

15.25: Al primo km Moro fa segnare il nono tempo con 1’08″806

15.22: Buon finale per il giapponese Imamura che è terzo con 4’14″751, ultimo Aguirre Garza con 4’39″500. E’ il momento del primo dei tre italiani, Manlio Moro opposto al rumeno Crista

15.20: 2’10″339 a metà gara per Imamura, 2’17″534 per Aguirre Garza

15.17: Al via tra poco il messicano Aguirre Garza e il giapponese Imamura. Poi si entra nel vivo con gli azzurri: prima Moro e poi Milan in rapida sequenza. Ganna chiuderà la qualificazione

15.16: Si inserisce al quinto posto, fuori dalla zona finali, Martorell Haga con 4’20″307, sesto posto per il portoghese Matias con 4’20″497

15.13: 2’10″956 per Martorell Haga a metà gara, 2’13″390 per Matias

15.10: Va al comando il tedesco Buck-Gramcko con 4’08″596, quinto posto per Leitao con 4’22″716. Tra poco in pista lo spagnolo Martorell Haga e il portoghese Matias

15.08: A metà gara Buck-Gramcko miglior tempo con 2’06″277, per Leitao 2’14″417

15.05: Di fronte il portoghese Leitao e il tedesco Buck-Gramcko

15.03: Terzo posto provvisorio per il russo Novolodskii che chiude con 4’17″245, quinta piazza con 4’26″337 per il bielorusso Shmantsar

15.01: 2’09″694 per Novolodskii, 2’17″234 per Shmantsar a metà gara

14.56: Chiude forte il britannico Tanfield con il tempo di 4’13″840 e va al comando della graduatoria. Ultimo l’ucraino Dzhus con 4’29″493. Ora tocca al russo Novolodskii e al bielorusso Shmantsar

14.54: 2’09″291 per Tanfield, 2’14″229 per Dzhus a metà gara

14.50: Al comando va il francese Denis con 4’15″333, crolla nel finale Zapata Unas che chiude con 4’23″528. Ora il britannico Tanfield e l’ucraino Dzhus

14.48: 2’09″183 per Denis, 2’09″668 per Zapata Unas a metà gara

14.46: In pista tra poco il francese Denis e il colombiano Zapata Unas

14.45: Questi gli atleti al via della qualificazione dell’inseguimento individuale:

1 148 DENIS Thomas FRA

120 ZAPATA UNAS Alex Juan Pablo COL

2 163 TANFIELD Charlie GBR

314 DZHUS Volodymyr UKR

3 286 NOVOLODSKII Ivan RCF

97 SHMANTSAR Aliaksei BLR

4 43 LEITAO Iuri POR

175 BUCK-GRAMCKO Tobias GER

5 67 MARTORELL HAGA Erik ESP

279 MATIAS Joao POR

6 242 AGUIRRE GARZA Tomas MEX

220 IMAMURA Shunsuke JPN

7 47 CRISTA Daniel ROU

212 MORO Manlio ITA

8 211 MILAN Jonathan ITA

81 TCHAMBAZ Lotfi ALG

9 323 LAMBIE Ashton USA

178 HEINRICH Nicolas GER

10 77 IMHOF Claudio SUI

117 OSORIO HENAO Julian COL

11 209 GANNA Filippo ITA

283 GONOV Lev RCF

14.44: Tra poco il via della qualificazione della cronometro individuale, 22 gli atleti in partenza, tre italiani. In finale per l’oro i primi due, terzo e quarto in finale per il bronzo

14.41: Sesto posto per Elisa Balsamo nella scratch! L’azzurra non è riuscita a trovare il guizzo vincente ma ha ottenuto comunque un buon risultato. Primo posto per la britannica Archibald, secondo per la statunitense Valente, terzo ‘per la francese Copponi, poi Baleisyte, Martins e Balsamo

14.38: Mancano 10 giri al traguardo

14.34: 20 giri al traguardo, gruppo compatto

14.31: Partita la scratch race

14.28: Tutto pronto per la scratch race dell’Omnium femminile. C’è Elisa Balsamo in gara. Queste le protagoniste:

30 KAJIHARA Yumi JPN

17 DIDERIKSEN Amalie DEN

33 BALEISYTE Olivija LTU

21 COPPONI Clara FRA

46 KHATUNTSEVA Gulnaz RCF

54 SOLOVEI Ganna UKR

7 KOPECKY Lotte BEL

40 WOLLASTON Ally NZL

38 STENBERG Anita Yvonne NOR

19 LARRARTE ARTEAGA Eukene ESP

23 ARCHIBALD Katie GBR

9 TSERAKH Hanna BLR

44 MARTINS Maria POR

15 SEVCIKOVA Petra CZE

35 VELASCO FUENTES Victoria MEX

37 van der DUIN Maike NED

28 BALSAMO Elisa ITA

50 SEITZ Aline SUI

56 VALENTE Jennifer USA

4 EBERHARDT Verena AUT

51 BACIKOVA Alzbeta SVK

31 SULTANOVA Rinata KAZ

42 PLOSAJ Nikol POL

11 BARRACLOUGH Ngaire CAN

14.26: Questi i finalisti del km da fermo:

1 247 HOOGLAND Jeffrey NED 58.746 Q

2 310 PAUL Nicholas TTO +0.523 Q

3 177 EILERS Joachim GER +1.487 Q

4 250 LIGTLEE Sam NED +1.695 Q

5 265 RAJKOWSKI Patryk POL +1.764 Q

6 287 SHARAPOV Alexander RCF +2.003 Q

7 223 OBARA Yuta JPN +2.152 Q

8 141 MARTINEZ CHORRO Alejandro ESP +2.254 Q

14.24: Peccato! E’ nono posto per l’azzurro Boscaro che esce di un soffio dalla finale del km da fermo. L’olandese Ligtlee si inserisce in quarta posizione e vola in finale con 1’00″441, lontano dai primi Chugay, 16mo con 1’02″232

14.23: ora l’olandese Ligtlee e il kazako Chugay a chiudere la qualificazione

14.21. Il russo Sharapov si inserisce al quinto posto provvisorio con 1’00″749, facendo scivolare Boscaro all’ottavo posto. Ramirez Morales è decimo con 1’01″339

14.18: Si fa dura per Boscaro. Paul chiude al secondo posto con 59″269, Rajkowski al quarto con 1’00″510. L’azzurro ora è settimo. In pista il colombiano Ramirez Morales e il russo Sharapov

14.15: Che finale per Davide Boscaro! E’ quinto l’azzurro con 1’01″281, dopo aver viaggiato oltre la dodicesima piazza per tutta la gara, il tedesco Hoehne è settimo con 1’01″431. Ora tocca a Rajkowwski (Polonia) e Paul (Trinidad e Tobago). Mancano sei atleti al via, Boscaro se ne deve tenere alle spalle tre per centrare la finale di stasera

14.12: Seconda piazza per il tedesco Eilers che chiude con 1’00″233, settimo Mohd Zonis con 1’01″589. Ora tocca a Davide Boscaro, in pista con il tedesco Hoehne. Serve un’impresa per la finale

14.09: Nona piazza per il messicano Ruiz Terna con 1’02″834, 13mo Szabo con 1’04″445. Tocca al malese Mohd Zonis e al tedesco Eilers

14.06: Ottava piazza per Laitonjam con 1’02″656, nono Denysenko con 1’04″074. Ora il messicano Ruiz Teran e il rumeno Szabo

14.03: Quinto posto provvisorio per Dodyk con 1’01″440, ottavo Sparrow con 1’04″327. E’ il momento dell’indiano Laitonjam e dell’ucraino Denysenko

14.00: Impressionante l’olandese Hoogland che va in testa con 58″746, Wagner è quarto con 1’01″292. Ora il canadese Dodyk e il sudafricano Sparrow in pista

13.57: Martinez Chorro si inserisce al secondo posto con 1’01″000, quarto Topinka con 1’02″649. Ora l’olandese Hoogland, tra i favoriti, e il ceco Wagner

13.54: Il giapponese Obara in testa con 1’00″898, Mohamed Yusoff di Singapore terzo con 1’04″370. Ora il ceco Topinka e lo spagnolo Martinez Chorro

13.52: 1’01″835 per il russo Gladyshev. ora Mohamed Yusoff di Singapore e Obara del Giappone

13.50: Al via tra poco la qualificazione del chilometro da fermo con Davide Boscaro in gara per l’Italia. Questi i protagonisti:

1 282 GLADYSHEV Ivan RCF

2 297 MOHAMED YUSOFF Mohamed Elyas SIN

223 OBARA Yuta JPN

3 130 TOPINKA Dominik CZE

141 MARTINEZ CHORRO Alejandro ESP

4 247 HOOGLAND Jeffrey NED

131 WAGNER Robin CZE

5 102 DODYK Ryan CAN

296 SPARROW Mitchell RSA

6 199 LAITONJAM Ronaldo IND

312 DENYSENKO Vladyslav UKR

7 244 RUIZ TERAN Juan Carlos MEX

295 SZABO Norbert ROU

8 240 MOHD ZONIS Muhammad Fadhil MAS

177 EILERS Joachim GER

9 179 HOEHNE Anton GER

207 BOSCARO Davide ITA

10 265 RAJKOWSKI Patryk POL

310 PAUL Nicholas TTO

11 119 RAMIREZ MORALES Santiago COL

287 SHARAPOV Alexander RCF

12 250 LIGTLEE Sam NED

230 CHUGAY Andrey KAZ

13.47: Queste le atlete della seconda batteria qualificate per l’Omnium che prenderà il via tra poco con la scratch:

44 MARTINS Maria POR

15 SEVCIKOVA Petra CZE

35 VELASCO FUENTES Victoria MEX

37 van der DUIN Maike NED

28 BALSAMO Elisa ITA

50 SEITZ Aline SUI

56 VALENTE Jennifer USA

4 EBERHARDT Verena AUT

51 BACIKOVA Alzbeta SVK

31 SULTANOVA Rinata KAZ

42 PLOSAJ Nikol POL

11 BARRACLOUGH Ngaire CAN

13.45: Eliminate la australiana Edmondson e la colombiana Hernandez Gomez. Ultimo sprint alla polacca Plosaj davanti a Bacikova, Sevcikova e Martins

13.44: Sultanova si prende il giro e si mette al sicuro da sorprese

13.42: Seitz si aggiudica il penultimo sprint, davanti a Sultanova, Bacikova e Martins che è penultima, al momento potenzialmente eliminata, assieme alla ceca Sevcikova, entrambe a 2 punti. Tranquilla a quota 8 Elisa Balsamo

13.38: Quarto sprint: Valente, Edmonson, Plosaj e Martins

13.35: Van der Duin ed Eberhardt prendono il giro. Lo sprint va alla messicana Velasco Fuentes, che ha battuto Elisa Balsamo che sale a 8 punti e può dormire sonni tranquilli, poi Barraclough e Bacikova

13.32: Secondo sprint: Valente, Martins, Sevcikova, Hernandez Gomez

13.31: La canadese Barraclough prende il giro e conquista i 20 punti

13.29: Subito Elisa Balsamo a segno! L’azzurra vince il primo sprint, davanti a Van der Dujn, Plosaj e Seitz

13.26: Partita la gara, 60 giri, sprint ogni 10 giri, l’ultimo vale doppio

13.24: C’è Elisa Balsamo nella seconda batteria della corsa a punti che qualifica per la finale. Solo due usciranno di scena. Queste le partecipanti:

44 MARTINS Maria POR

13 HERNANDEZ GOMEZ Lina Marcela COL

15 SEVCIKOVA Petra CZE

35 VELASCO FUENTES Victoria MEX

37 van der DUIN Maike NED

28 BALSAMO Elisa ITA

50 SEITZ Aline SUI

56 VALENTE Jennifer USA

4 EBERHARDT Verena AUT

51 BACIKOVA Alzbeta SVK

31 SULTANOVA Rinata KAZ

42 PLOSAJ Nikol POL

11 BARRACLOUGH Ngaire CAN

3 EDMONDSON Annette AUS

13.23: Queste le qualificate per la gara dell’Omnium dalla prima batteria:

30 KAJIHARA Yumi JPN

17 DIDERIKSEN Amalie DEN

33 BALEISYTE Olivija LTU

21 COPPONI Clara FRA

46 KHATUNTSEVA Gulnaz RCF

54 SOLOVEI Ganna UKR

7 KOPECKY Lotte BEL

40 WOLLASTON Ally NZL

38 STENBERG Anita Yvonne NOR

19 LARRARTE ARTEAGA Eukene ESP

23 ARCHIBALD Katie GBR

9 TSERAKH Hanna BLR

13.21.- A sorpresa resta fuori la tedesca Teutenberg che aveva totalizzato 3 punti, assieme alla rappresentante delle Barbados Joseph e alla rappresentante del Laos Cauchois. L’ultimo sprint va alla bielorussa Tserakh che sopravanza Baleisyte, Larrarte Arteaga e Khatuntseva

13.18: Penultimo sprint: Solovei, Kajihara, Dideriksen, Khatuntseva

13.15: Guadagna un giro la francese Copponi che si mette al sicuro. Kopecky vince lo sprint, davanti a Stenberg, Dideriksen e Tserakh

13.14: La rappresentante del Laos Cauchos si stacca, perde un giro e dunque sarà una delle tre eliminate, a meno di sorprese nel finale

13.11: Terzo sprint: Copponi, Solovei, Kajihara e Stenberg

13.06: La britannica Archibald vince il secondo sprint davanti a Teutenberg, Dideriksen e Wollaston

13.05: Primo sprint: Wollaston, Baleisyte, Kopecky, Stenberg

13.02: Partita la prima batteria

12.59: Queste le cicliste al via nella prima batteria:

30 KAJIHARA Yumi JPN

17 DIDERIKSEN Amalie DEN

33 BALEISYTE Olivija LTU

21 COPPONI Clara FRA

46 KHATUNTSEVA Gulnaz RCF

54 SOLOVEI Ganna UKR

7 KOPECKY Lotte BEL

40 WOLLASTON Ally NZL

38 STENBERG Anita Yvonne NOR

5 JOSEPH Amber BAR

25 TEUTENBERG Lea Lin GER

19 LARRARTE ARTEAGA Eukene ESP

23 ARCHIBALD Katie GBR

9 TSERAKH Hanna BLR

32 CAUCHOIS Fanny LAO

12.57: Tra poco scatterà la prima delle due batterie di qualificazione all’Omnium femminile. Corsa a punti, 60 giri, 15 atlete al via, le prime 12 si qualificano per la gara

12.54: La sessione pomeridiana ospita anche la gara più attesa di oggi per la spedizione azzurra, la qualificazione dell’inseguimento individuale maschile con Filippo Ganna, campione del mondo in carica, e Jonathan Milan, campione europeo in carica, che puntano alla finale per l’oro. Al via anche un giovane promettente come Manlio Moro

12.52: Nella sessione pomeridiana sono due le gare dell’Omnium in programma: la Scratch e la Tempo Race. In serata si disputeranno la gara ad eliminazione e la corsa a punti che chiude il programma e assegna i posti sul podio

12.49: A seguire c’è la qualificazione del km da fermo maschile con l’azzurro Davide Boscaro che tenterà di ripetere l’exploit degli Europei ed entrare fra i primi otto che si giocheranno la finale in serata

12.46: Si parte nella prima sessione di gare con le due corse a punti che qualificano per la partecipazione all’Omnium femminile. In gara, nella seconda, Elisa Balsamo. Si qualificano alla gara le prime dodici classificate di ognuna delle due gare di qualificazione (nella batteria della Balsamo sono 14 le atlete al via)

12.44: C’è tanto azzurro anche nella terza giornata di gare che, nella sessione serale, assegna altri cinque titoli iridati

12.41: Finora è un Mondiale da sogno per l’Italia del Ciclismo su Pista. Nelle prime due giornate di gare sono arrivati tre ori e un argento a suggellare una stagione azzurra straordinaria per questa disciplina

12.38: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2021

IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI – PROGRAMMA 22 OTTOBRE E ITALIANI IN GARA: ORARI E PROGRAMMA

Il medagliere dei mondiali di ciclismo su pista 2021 – A che ora gareggia Filippo Ganna?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2021 che si disputano a Roubaix (Francia). Gli azzurri, in testa al medagliere con tre ori, vanno a caccia di altre medaglie.

Diversi azzurri saranno impegnati nelle competizioni quest’oggi. Grandissima attesa per l’inseguimento individuale maschile: le qualificazioni cominceranno dalle ore 14.14 con l’Italia che si presenta con Manilo Moro, ma soprattutto il campione europeo Jonathan Milan e il campione mondiale Filippo Ganna. Questi sono i favoriti assoluti per l’oro, vista la condizione spaziale mostrata nell’inseguimento a squadre. Il corridore di Verbania vuole riprendersi il record del mondo che gli ha strappato Ashton Lambie lo scorso agosto. La finale per l’oro è prevista attorno alle 20.40.

Cercherà di essere grande protagonista nell’omnium Elisa Balsamo, fresca campionessa del mondo su strada. Nella gara a punti la nazionale azzurra si schiera con Michele Scartezzini, mentre nel chilometro da fermo ci sarà il giovane Davide Boscaro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2021 di Roubaix (Francia). Ci collegheremo alle 12.45 circa per le qualificazioni, alle 18.15 per le finali della sessione serale. Buon divertimento!

Foto: Laurent Sanson – LPS