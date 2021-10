CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.07: Al primo km Germania avanti per 0″011, l’Italia era in vantaggio anche di mezzo secondo

21.06: Partita la finale!

21.04: Assalto alla Germania per le azzurre: Fidanza, Consonni, Alzini e Balsamo in pista per la finale che vale l’oro contro le tedesche

21.02: La Gran Bretagna è medaglia di bronzo con il tempo di 4’17″359, Canada quarto con 4’22″889

21.01: Al km 3 2″409 di vantaggio per le britanniche

21.00: A metà gara vantaggio di 1″326 per le britanniche sul Canada

20.59: Dopo il primo km Gran Bretagna in vantaggio con 0″645 di scarto

20.58: Partita la finale per il bronzo tra GBR e Canada

20.55: Tra pochissimo la finale per il bronzo dell’inseguimento a squadre femminile tra Gran Bretagna e Canada. Subito dopo la prima finale mondiale dell’Italia contro la Germania, riedizione della finale di due settimane fa all’Europeo di Grenchen che vide il successo delle tedesche

20.53: Tre giri in testa e volata vincente dell’olandese Lavreysen che, dopo il flop degli Europei, vince l’oro nel keirin, argento per il compagno e rivale Hoogland, bronzo per il russo Iakovlev

20.51: Partita la finale

20.46: Tra poco la finale per il podio con al via:

FRA HELAL Rayan

JPN YAMASAKI Kento

NED HOOGLAND Jeffrey

NED LAVREYSEN Harrie

RCF IAKOVLEV Mikhail

TTO PAUL Nicholas

20.45: Si rialzano i due ciclisti caduti anche se escono dalla pista in barella.Era comunque in piedi per cui non dovrebbe essere nulla di grave

20.44: Vittoria per il tedesco Boetticher. Caduta rovinosa per Tjon En Fa e Matsui. Speriamo che non si siano fatti male

20.40: Tutto pronto per la finale per il settimo posto del keirin maschile:

CAN BARRETTE Hugo

FRA VIGIER Sebastien

GER BOETTICHER Stefan

JPN MATSUI Koyu

SUR TJON EN FA Jair

THA ANGSUTHASAWIT Jai

20.33: Ora la premiazione dello scratch maschile

20.28: Gli azzurri cantano l’inno di Mameli e stavolta non viene interrotto come era accaduto ieri con Martina Fidanza

20.21: Tra poco la premiazione dell’inseguimento a squadre maschile con l’inno di Mameli che suonerà ancora a Roubaix

20.18 Resiste la canadese Genest al ritorno della francese Gros e completa la doppietta canadese in semifinale della sprint. Due canadesi e due tedesche a giocarsi le medaglie domani

20.16: La francese Gros e la canadese Genest si giocano l’accesso in semifinale nella sprint

20.15: Piccola delusione per l’azzurro Viviani che forse ha speso un po’ troppo nella prima parte di gara andando a chiudere un paio di volte sui fuggitivi

20.12: Niente da fare per Elia Viviani che non ha trovato il varco giusto per andare a fare la volata. Oro per la Francia con Grondin, argento per il belga Dens e bronzo per il britannico Britton. Solo nona posizione per Elia Viviani

20.12: volatona finale, Viviani un po’ indietro

20.11: Si muove il gruppo dietro ma c’è ancora un buon vantaggio per lo statunitense, Viviani attorno alla decima posizione a 4 giri dalla fine

20.11: Attenzione allo statunitense Hoover che ci prova a 7 giri dalla fine

20.10: Ci provano Svhmidbauer e Dens a 10 giri dalla fine ma vengono ripresi

20.09: Si rialza il polacco, gruppo compatto, mancano 13 giri

20.08: Ci riprova Rudyk

20.06: Viciani sempre nelle posizioni di testa quando mancano 20 giri

20.05: Gruppo di nuovo compatto, Viviani nelle posizioni di testa

20.04: Ripresi gli attaccanti, Viviani è nel gruppo di testa

20.03: Attacco del britannico Britton e dello statunitense Hoover

20.02: Parte il polacco Rudyk, il gruppo lo recupera

20.01: Dopo 20 giri si alza l’andatura ma il gruppo resta compatto

19.58: Gruppo compatto dopo i primi 10 giri

19.55: Partiti!

19.52: Questi i protagonisti della scratch race:

KARALIOK Yauheni BLR

BABOR Daniel CZE

CHALEL Yacine ALG

CAMPBELL Akil TTO

KUBOKI Kazushige JPN

OLIVEIRA Rui POR

LOVASSY Krisztian HUN

ROSTOVTSEV Sergei RUS

BRITTON Rhys GBR

TEUTENBERG Tim Torn GER

VIVIANI Elia ITA

GLADYSH Roman UKR

HANSEN Tobias DEN

EEFTING Roy NED

MORA VEDRI Sebastian ESP

CHREN Martin SVK

RUDYK Bartosz POL

DENS Tuur BEL

SCHMIDBAUER Maximilian AUT

GRONDIN Donavan FRA

FROIDEVAUX Robin SUI

HOOVER Gavin USA

19.50: Tra poco Elia Viviani debutta al Mondiale francese nella scratch race. 60 giri, 15 km e un solo sprint, quello decisivo

19.49: Vinca la canadese Genest quasi per distacco e si porta sull’1-1. Sui deciderà alla bella

19.46: Volata di testa per la canadese Genest che si porta sul 2-0 e vola in semifinale. Ora la canadese Genest contro la francese Gros (0-1)

19.44: Ora la canadese Mitchell contro la tedesca Grabosch

19.43: Dominio assoluto della tedesca Hinze che elimina la olandese Braspennincx: 2-0

19.40: Ora la tedesca Hinze contro l’olandese Braspennincx (1-0)

19.40: Friedrich troppo forte, Miriam Vece esce ai quarti di finale nella velocità. Tedesca in semifinale

19.37: C’è Miriam Vece che affronta la tedesca Friedrich nella seconda manche dei quarti di finale dello sprint

19.35: Gli azzurri hanno saputo soffrire, non si sono scomposti quando la Francia teneva il loro ritmo indiavolato e alla fine si sono dimostrati la squadra più forte con il tempo di 3’47″192. La Francia ha perso i cambi nel finale e ha chiuso con 3’49″168

19.35: L’ITALIA E’ CAMPIONE DI TUTTO!!! DOPO L’ORO OLIMPICO, ARRIOVA QUELLO MONDIALE! E’ STATA UNA SFIDA DURISSIMA!!! LA FRANCIA HA TENUTO IL RITMO DEGLI AZZURRI PER 3600 METRI POI E’ SALTATA IN ARIA ED HA CHIUSO CON 2 SECONDI DI RITARDO

19.34. CAMPIONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DOPO 24 ANNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

19.33: AL KM 3 VANTAGGIO DI 0″436 PER L’ITALIA!!!

19.32: A metà gara azzurri di 0″093. CHE EQUILIBRIO!!!

19.31: Al primo km Italia avanti con 0″090 di vantaggio

19.30: PARTITI!

19.28: CI SIAMO! GANNA, BERTAZZO, MILAN E CONSONNI PRONTI A SFIDARE LA FRANCIA PER L’ORO IRIDATO

19.26: Si sfalda totalmente la squadra danese nel finale. La Gran Bretagna chiude con 3’51″205, i danesi chiudono in 3’53″182. Bronzo per la Gran Bretagna

19.26: Sorpasso dei britannici al km 3. Vantaggio di 0″256 per la Gran Bretagna

19.25: A metà gara vantaggio di 0″515 per la squadra danese

19.24: Al primo km danesi avanti per un millesimo!

19.23: Partiti!

19.19: Falsa partenza per la Gran Bretagna

19.14: Tra poco la finale per il bronzo tra i vice-campioni olimpici e campioni europei della Danimarca e la Gran Bretagna. Sfida apertissima

19.13: Scaldiamo i motori!!! Tra poco c’è l’Italia dell’inseguimento a squadre uomini che si gioca l’oro contro i padroni di casa della Francia

19.12: Volata di testa all’esterno per la francese Gros che batte la canadese Genest e si porta sull’1-0

19.09: Ultima sfida tra la canadese Genest e la francese Gros

19.08: Vittoria in rimonta per la canadese Mitchell che si porta sull’1-0 sulla tedesca Grabosch

19.06: La terza sfida dei quarti di finale è tra la canadese Mitchell e la tedesca Grabosch

19.05: Volata esterna per la tedesca Hinze che vince abbastanza nettamente sull’olandese Brasspenincx

19.03: In pista l’olandese Braspennincx e la tedesca Hinze. Bella sfida

19.02: Niente da fare per Miriam Vece. Volata di testa per Friedrich, vece ha tentato di sorprenderla, le ha concesso la testa nell’ultimo giro e non è riuscita a rimontare. Friedrich-Vece 1-0

19.01: Ancora Italia in pista. Miriam Vece tenta il miracolo nella prima sfida dei quarti di finale contro la tedesca Friedrich

18.59: La finale dell’inseguimento a squadre femminile, in programma dalle 20.45, sarà tra Italia e Germania. La finale per il bronzo vedrà di fronte Gran Bretagna e Canada

18.58: La Germania supera le irlandesi e si ferma, risparmiando qualche energia. L’Irlanda prosegue m,a fallisce l’aggancio alla finale per il terzo posto con il crono di 4’21″126

18.57: Tedesche rilassate al km 3: 3’11″136 e vantaggio abissale

18.56: 2’10″052 per le tedesche a metà gara. Vantaggio di 3″ per le tedesche che hanno un tempo peggiore dell’Italia nei primi 2 km

18.55: 1’08″790 per la Germania che è già nettamente in testa di oltre 2″ al primo km

18.54: Partita la seconda semifinale tra Germania e Irlanda. Non ci dovrebbero essere problemi per le tedesche campionesse olimpiche e d’Europa

18.53: La formazione azzurre con Consonni, Balsamo, Alzini e Fidanza ha sfiorato il record italiano: 4’11″947, a un secondo e mezzo dal primato nazionale, demolendo le britanniche che andranno a disputare la finale per il bronzo con 4’14″413

18.52: E’ FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! PER LA PRIMA VOLTA AZZURRE IN UNA FINALE MONDIALE DELL’INSEGUIMENTO A SQUADRE!!!

18.51: Ultimo giro, Italia nettamente avanti!

18.50: Aumenta il vantaggio delle azzurre nel finale!

18.50: Al km 3 tiene l’Italia! Avanti con 1″381 sulla Gran Bretagna

18.49: A metà gara azzurre in vantaggio. Tempo di 2’08″801 e un vantaggio di 1″434 sulle britanniche

18.48: Al primo km Italia in vantaggio! 1’08″542 e oltre otto decimi sulle britanniche

18.47: Partiti!

18.46: CI SIAMO! L’Italia si sta preparando in zona di partenza: Fidanza, Consonni, Balsamo e Alzini sono al via contro la Gran Bretagna. Chi vince va in finale per l’oro

18.44: Il Canada vince la seconda batteria con il tempo di 4’20″191 che è il miglior tempo finora e dunque il crono da battere per raggiungere la finale per il bronzo. La Svizzera, raggiunta dalle canadesi, ha concluso in 4’29″060

18.43: Canada nella scia della Svizzera al km: 3’16″934 per le canadesi

18.42: 2’13″320 per il Canada che ha oltre 4″ di vantaggio a metà gara.

18.41: Dopo un km Canada in testa con 1’10″391, Svizzera a oltre un secondo

18.38: Canada contro Svizzera nella seconda batteria

18.37: Tempo di 4’22″669 per la Polonia che vince ma difficilmente potrà puntare alla finale per il bronzo, la Bielorussia chiude in 4’26″952

18.36: 3’17″485 il passaggio per la Polonia ai 3 km, oltre 4″ di vantaggio

18.35: A metà gara 2’12″677 per la Polonia che ha più di 3 secondi di vantaggio

18.34: In testa la Polonia con 1’09″240 al primo km

18.30: In pista Bielorussia contro Polonia

18.28: Si parte con le prime due batterie dell’inseguimento femminile: Bielorussia-Polonia e Canada-Svizzera, in palio solo l’eventuale finale per il terzo posto. A seguire Italia contro Gran Bretagna: per le azzurre c’è Chiara Consonni al posto di Letizia Paternoster e Germania-Irlanda, sono le due semifinali. Chi vince va in finale, chi perde dovrà fare meglio del crono delle altre quattro squadre per giocarsi il bronzo

18.26: Alle 20.45 si spera di ritrovare l’Italia in una delle finali dell’inseguimento a squadre femminile e infine alle 21 ci sarà Letizia Paternoster nella finale della gara ad eliminazione femminile

18.24: Alle 20.33 è il momento del keirin maschile. Olandesi contro resto del mondo in una finale mozzafiato. L’unica in cui non ci sono azzurri al via

18.21: Alle 19.48 è in programma la finale della scratch race con al via Elia Viviani che debutta al Mondiale francese

18.18: Ci sarà Miriam Vece contro la forte tedesca Friedrich nei quarti di finale della velocità femminile. Bravissima l’azzurra ad arrivare fino a qui

18.15: Si parte con il primo turno dell’inseguimento a squadre femminile. L’Italia affronta la Gran Bretagna in semifinale: le azzurre partono con i favori del pronostico

18.12: E’ una serata piena di emozioni quella che ci attende. Son cinque i titoli che saranno assegnati e l’Italia è presente in quattro gare. Una medagli arriverà di sicuro perchè il quartetto dell’inseguimento è in finale nella Francia nella gara maschile. Le finali sono in programma alle 19.16

18.10: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix

15.18: La sessione pomeridiana della seconda giornata dei Mondiali di Roubaix si chiude qui. L’appuntamento è per le 18.30 per una serata da vivere tutta d’un fiato con tantissima Italia in pista. A più tardi

15.15: Inizia bene la giornata azzurra con la qualificazione di Miriam Vece ai quarti di finale della velocità donne. L’azzurra è tra le migliori otto del mondo e si giocherà l’accesso ai quarti di finale con la tedesca Friedrich nella sessione serale. Missione difficile ma non impossibile per la specialista italiana della velocità

15.13: MIRIAAAAAAAAAAAM VECEEEEEEEEEEE!!! Grande volata dell’azzurra che batte per soli 23 millesimi Bayona Pineda e accede ai quarti della sprint!

15.11: Altra volata tiratissima con l’olandese Braspennincx che riesce ad avere la meglio sulla giapponese per soli 88 millesimi. Tocca all’azzurra Miriam Vece che cerca l’impresa contro la colombiana Bayona Pineda

15.08: Tris tedesco nei quarti di finale! Grabosch vince di un soffio contro Capewell e raggiunge Friedrich e Hinze. Ora l’olandese Braspennincx contro la giapponese Ohta

15.06: La canadese Genest vince la battaglia con l’ucraina Biletska vola ai quarti. ora la tedesca Grabosch contro la britannica Capewell

15.03: Volata lunga della francese Gros che elimina la russa Voinova. E’ il momento della sfida della canadese Genest contro l’ucraina Biletska

14.59: Shmeleva si rialza e lascia via libera alla canadese Mitchell. Non è in condizione la russa. Ora la padrona di casa francese Gros contro la russa Voinova

14.56: Che rischio per la tedesca Friedrich che riesce ad avere la meglio per soli 38 millesimi sulla messicana e a qualificarsi per i quarti. Ora la canadese Mitchell contro la russa Shmeleva. Bella sfida

14.54: Vittoria netta per la tedesca Hinze contro la statunitense Godby. Ora la tedesca Friedrich e la messicana Verdugo Osuna

14.50: Nella prima sfida di fronte la tedesca Hinze e la statunitense Godby

14.49: E’ il momento degli ottavi di finale dello sprint femminile. Gara secca, nell’ultimo di fronte Miriam Vece e la colombiana Bayona Pineda

14.47: Ancora Olanda! Hoogland si impone davanti al russo Iakovlevm e al giapponese Yamasaki che si qualificano per la finale di questa sera

14.41: Tra poco la seconda semifinale con Yakovlev (Rus), Yamasaki (Jpn), Vigier (Fra), Hoogland (Ned), Tjon (Sur) e Angsuthasawit (Tha)

14.40: Grande volata dell’olandese Lavreysen che vince e va in finale assieme al rappresentante di Trinidad e Tobago Paul e al francese Helal che brucia il giapponese Matsui

14.38: E’ tutto pronto per le semifinali del keirin maschile. I primi tre di ogni semifinale avanzano alla finale A, gli altri tre vanno in finale B, entrambe in programma nella serata. Al via nella prima Barrette (Can), Helal (Fra), Boetticher (Ger), Matsui (Jpn), Lavreysen (Ned), Paul (TTO)

14.37: E’ la messicana Verdugo Osuna l’ultima qualificata per gli ottavi della sprint femminile. Battuta la giapponese Umekawa

14.34: E’ Godby ad avere la meglio nel confronto serratissimo con la compagna: solo 13 millesimi dividono le due statunitensi. Ora l’ultima sfida: la messicana Verdugo Osuna contro la giapponese Umekawa

14.30: Si salva di un soffio la russa Shmeleva che riesce a sopravanzare di pochissimo la britannica e si qualifica per gli ottavi. Ora il derby statunitense Marquardt contro Godby

14.26: Pronostico rispettato con Voinova che riesce ad avere la meglio sull’argentina. Ora tocca alla russa Shmeleva contro la britannica Ridge-Davis

14.25: Tutto facile per la canadese Orban che supera nettamente la ucraina Biletska. Ora la russa Voinova contro la argentina Rodriguez Hacohen

14.22: Nettissimo il successo di Capewell su Jabornikova. Di fronte ora la canadese Orban e la ucraina Biletska

14.20: Vittoria netta della giapponese Ohta che supera la spagnola Casas Roige. Ora la britannica Capewell contro la ceca Jabornikova

14.16: MIRIAM VECE VOLA AGLI OTTAVI! Netta l’affermazione dell’azzurra che rifila oltre un decimo alla colombiana e se la vedrà con un’altra colombiana, Bayona Pineda per centrare l’accesso ai quarti di finale. Ora Ohta contro Casas Roige

14.14. Sarà proprio Miriam Vece ad aprire la serie delle sfide dei sedicesimi di finale della sprint femminile contro la colombiana Mosquera Quiceno

14.11: Il giapponese Yamasaki è l’ultimo qualificato per le semifinali del keirin, a lui il successo dell’ultima batteria di ripescaggio

14.09: ultima batteria di ripescaggio con Truman (Gbr), Eilers (Ger), Yamasaki (Jpn), Verdugo Osuna (Mex)

14.08: Ancora Francia! Vigier vince la terza batteria di ripescaggio e accede alle semifinali

14.05: ora al via Quintero Chavarro (Col), Vigier (Fra), Sahrom (Mas), Sparrow (Saf)

14.04: Il canadese Barrette si aggiudica la seconda batteria dei ripescaggi del keirin e avanza in semifinale

14.01: Ora al via Barrette (Can), Martinez Morales (Col), Turnbull (Gbr), Jonauskas (Ltu)

14.00: Il successo va al francese Helal che dunque accede alla semifinale

13.58: Si torna al keirin con al via i protagonisti delle quattro batterie di ripescaggio. Solo il vincente di ogni batteria accede alla semifinale. Nella prima al via Zaitsau (Blr), Martinez Chorro (Esp), Helal (Fra), Ponomaryov (Rus), Lendel (Ltu)

13.55: Molto bene Miriam Vece che ha chiuso nona le qualificazioni della velocità femminile e ora attende gli accoppiamenti. Questa la classifica della top ten della qualificazione:

FRIEDRICH Lea Sophie GER 10.489

HINZE Emma GER 10.519

MITCHELL Kelsey CAN 10.520

GROS Mathilde FRA 10.533

GENEST Lauriane CAN 10.545

GRABOSCH Pauline Sophie GER 10.572

BRASPENNINCX Shanne NED 10.601

BAYONA PINEDA Martha COL 10.754

VECE Miriam ITA 10.790

OHTA Riyu JPN 10.791

13.53: Grande Germania! Emma Hinze si inserisce al secondo posto alle spalle della compagna Friedrich con 10″519

13.52: E’ solo 12ma la russa Voinova con 10″842

13.51: Settimo posto per la venezuelana Bayona Pineda con 10″754

13.50: terzo posto per la francese Gros che chiude con 10″533

13.48: Primo posto per la tedesca Friedrich con il tempo di 10″489

13.47: La messicana Verdugo Osuna è undicesima con 10″952

13.46: per un soffio davanti all’azzurra Vece l’olandese Braspennincx, quarta con 10″601

13.44: Dominio canadese per ora! Mitchell va al comando con 10″520

13.43: La argentina Rodriguez Hacohen si inserisce in 12ma piazza con 11″163

13.41: BRAVISSIMA MIRIAM VECE! E’ terza con il tempo di 10″790, potrebbe arrivare un accoppiamento interessante negli ottavi!

13.40: La statunitense Marquardt si inserisce al settimo posto con 10″951. E’ il momento di Miriam Vece

13.39: Undicesima piazza per la ceca Jabornikova che chiude con 11″273

13.38: Undicesimo e penultimo posto per la spagnola Casas Roige con il tempo di 11″286

13.37: La canadese Genest va al comando della graduatoria con il tempo di 10″545

13.35: Al di sotto delle aspettative la russa Shmeleva che si conferma non in grande condizione e chiude quinta con 10″866

13.34: Bella prova della britannica Capewell che si inserisce al terzo posto con 10″821

13.33: Si inserisce al quinto posto la statunitense Godby con 11″045

13.31: Quarta piazza per la giapponese Umekawa con 11″016

13.30: Secondo posto provvisorio per la giapponese Ohta con 10″791

13.28: Va al comando come da pronostico la tedesca Grabosch con 10″572

13.27: Si inserisce al terzo posto l’ucraina Biletska con 11″273

13.26: Secondo miglior tempo per la britannica Ridge-Davis con 11″111

13.25: La colombiana Mosquera Quiceno chiude in 11″419

13.24: La canadese Orban ferma il cronometro a 10″826

13.20: tra poco il via delle qualificazioni dello sprint femminile

13.18: Nicholas Paul di Trinidad e Tobago vince l’ultima batteria davanti al rappresentante di Suriname Tjon

13.14: nella quarta e ultima batteria al via il francese Helal (Fra), Eilers (Ger), Paul (Trn), Tjon (Sur), Sparrow (Saf), Yamasaki (Jpn)

13.13: L’olandese Hoogland domina la terza batteria sopravanzando il giapponese Matsui

13.09: Al via nella terza batteria Ramirez Morales (Col), Ponomaryov (Rus), Hoogland (Ned), Vigier (Fra), Verdugo Osuna (Mex), Matsui (Jpn)

13.08: Il russo Iakovlev vince la seconda batteria davanti al tedesco Boetticher

13.05: Al via nella seconda batteria il colombiano Quintero Chavarro, il russo Iakovlev, il tedesco Boetticher, il lituano Jonauskas, il bielorusso Zaitsau, il britannico Turnbull

13.04: Lavreysen vince lo sprint battendo sul filo di lana il thailandese Angsuthasawit. Sono loro i qualificati per il secondo turno, gli altri ai ripescaggi

12.58: Nella prima di quattro batterie del keirin maschile al via Lavreysen (Ned), Angsuthasawit (Tha), Lendel (Ltu), Martinez Chorro (Esp), Barrette (Can), Sahrom (Mas), Truman (Gbr). I primi due accedono alla semifinale, gli altri vanno ai ripescaggi

12.55: In mattinata, invece, ci attendono le qualificazioni del keirin maschile, senza azzurri al via, e le qualificazioni e i primi turni della velocità femminile con Miriam Vece che cercheràò di fare più strada possibile in una gara dove non mancano veri e propri monumenti della specialità

12.52: In chiusura di programma questa sera ci sarà la finale della gara ad eliminazione femminile con in pista Letizia Paternoster, specialista di questa gara e in crescita di condizione

12.50: Debutta Elia Viviani al Mondiale di Roubaix. Il due volte medagliato olimpico nell’omnium inizia la sua avventura dallo scratch, gara imprevedibile nella quale l’azzurro può essere protagonista

12.48: Caccia alla finale e al podio anche per il quartetto femminile azzurro che ieri ha fatto segnare il secondo miglior tempo in qualificazione non distanze dalla Germania campione olimpica ed europea. Le azzurre sono comunque ampiamente fra le migliori tre squadre del lotto e una medaglia, a meno di errori grossolani, è sicuramente alla loro portata

12.46: Una medaglia è già sicura ed è quella del quartetto maschile dell’inseguimento campione olimpico. Gli azzurri sono in finale contro la Francia e partono favoriti per la vittoria che consoliderebbe la loro leadership a livello mondiale

12.43: E’ una giornata ricchissima d’azzurro quella di oggi sulla pista di Roubaix. In quattro gare su cinque che assegnano le medaglie c’è l’Italia che punta al podio o addirittura all’oro

12.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021. La rassegna iridata in programma in una località storica per il ciclismo, Roubaix, in Francia, che quest’anno si è già colorata due volte di azzurro per la vittoria di Sonny Colbrelli qualche settimana nella classica del pavè e ieri per il trionfo di Martina Fidanza nello scratch.

Giornata molto importante, quella odierna, per la spedizione azzurra in Francia, che ha già conquistato l’oro ieri con Martina Fidanza. Si assegnano i titoli dei due quartetti dell’inseguimento e l’Italia potrebbe salire per due volte sul podio (una medaglia è già certa nell’inseguimento maschile a squadre). La compagine azzurra femminile, vice-campione d’Europa, con Balsamo, Paternoster, Alzini e Fidanza, si gioca prima di tutto l’ingresso in finale nella sfida con la Gran Bretagna ma sulla carta è ampiamente tra le migliori tre del lotto. La squadra maschile con Consonni, Ganna, Lamon e Milan scende in pista per la medaglia d’oro contro la Francia padrona di casa dopo le ottime prove di ieri.

In mattinata si disputano le qualificazioni del keirin maschile senza azzurri al via. Ci sarà, invece, Miriam Vece in gara nelle qualificazioni dello sprint femminile. In serata si assegnano ben cinque titoli mondiali: inizia l’avventura iridata di Elia Viviani che sarà al via della scratch, ci sono i due quartetti, ci sarà la finale del keirin maschile e della gara ad eliminazione femminile che vede tra le protagoniste e le favorite Letizia Paternoster che sta ritrovando la condizione dei giorni migliori.