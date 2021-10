LIVE Camila Giorgi-Rus, Wta Tenerife in DIRETTA: strepitosa Giorgi, la marchigiana conquista agilmente il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra azzurra ha dominato dall’inizio alla fine e ha conquistato un importantissimo successo dopo appena un’ora e 2 minuti di gioco. La marchigiana ora affronterà nel penultimo atto del WTA 250 di Tenerife la vincente del match tra la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (numero 63 al mondo) e Saisai Zheng (numero 86 del ranking).

6-1 6-1 FINISCE QUI! UNA STRATOSFERICA CAMILA GIORGI SI IMPONE NETTAMENTE SULL’OLANDESE RUS E VOLA IN SEMIFINALE!

40-AD MATCH POINT PER L’AZZURRA! Errore di rovescio dell’olandese che ora sembra essersi arresa definitivamente.

40-40 MAGNIFICA GIORGIII! Dritto potentissimo su cui Rus non può arrivare.

40-30 Riga anche per la Giorgi con il dritto.

40-15 Rus colpisce la riga con il dritto.

30-15 Rovescio in rete per la marchigiana.

15-15 Pareggio dell’azzurra.

15-0 Errore di Giorgi.

5-1 DRITTO FORMIDABILE DI GIORGI! Gioca sul velluto ora l’azzurra. L’olandese sembra ormai uscita completamente dalla partita.

40-30 Rus sale a rete e chiude con la volée di dritto.

40-15 Altro punto facile di Camila che si conquista 2 palle del 5-1.

30-15 Doppio fallo per la numero 1 d’Italia.

30-0 Dritto profondissimo dell’azzurra che porta l’olandese all’errore.

15-0 Vincente magnifico di Giorgi.

4-1 SPETTACOLARE CAMILAAAA! L’azzurra strappa nuovamente il servizio all’avversaria e vede la semifinale ad un passo.

0-40 DOPPIO FALLO SANGUINOSISSIMO DI RUSSS! 3 palle break che assomigliano a 3 match point!

0-30 Altro dritto vincente della nostra azzurra.

0-15 Strepitoso contropiede con il dritto di Giorgi.

3-1 BREAK CONFERMATOOOO! La marchigiana non sta sbagliando nulla. Rus invece è in crisi totale dall’altra parte del campo.

40-30 Sbaglia il dritto l’olandese. Chance per il 3-1 per Giorgi.

30-30 Gioca bene qui la Rus che entra con i piedi in campo e chiude il punto con il dritto.

30-15 Largo il dritto incrociato dell’olandese.

15-15 L’azzurra comanda lo scambio e la numero 61 al mondo sbaglia il dritto.

0-15 Scappa via il dritto di Giorgi.

2-1 LA TERZA È QUELLA BUONAAAA! Risposta profondissima dell’azzurra che manda in tilt Rus. Ancora break in apertura per la marchigiana. Avanti tutta, la semifinale ora sembra più vicina!

30-40 L’olandese attacca e annulla anche la seconda palla break.

15-40 Rovescio lunghissimo di Giorgi.

0-40 ATTENZIONEEE! Doppio fallo di Rus e 3 palle per volare in vantaggio anche in questo secondo set.

0-30 Lunghissimo il dritto di Rus.

0-15 Vincente con il rovescio per la numero 36 al mondo.

1-1 ACEEE! Fin qui bravissima Camila nei suoi turni di servizio.

40-15 Grande dritto di Giorgi.

30-15 Altro scambio lungo vinto dalla nostra azzurra.

15-15 Stecca con il rovescio l’azzurra.

15-0 Primo punto del secondo game per l’italiana.

0-1 Giorgi sbaglia la risposta e perde il primo game del secondo set.

AD-40 Altro buon servizio dell’olandese.

40-40 Ottima prima ad uscire. Cancellata la palla break.

30-40 ALTRO BREAK PER GIORGIIII! Finisce in rete il rovescio di Rus.

30-30 Scambio lungo vinto dall’azzurra.

30-15 Grande risposta di Giorgi che porta la numero 61 al mondo all’errore.

30-0 Buona prima dell’olandese.

15-0 Punto con la seconda per Rus.

INIZIO SECONDO SET!

6-1 STRATOSFERICA CAMILA GIORGIIII! Altro ace e set conquistato. L’italiana sta dimostrando tutta la sua classe. L’olandese è invece sembrata in grande difficoltà e dovrà ora inventarsi qualcosa se non vuole tornare a casa con una sonora sconfitta.

40-0 3 SET POINT! Altro punto con la battuta.

30-0 Buona prima dell’italiana.

15-0 Ace dell’azzurra.

5-1 IMPRESSIONANTE CAMILA GIORGIIII! Risposta profondissima su cui l’olandese non arriva. Finora è un match a senso unico.

15-40 GRANDISSIMA GIORGI! Strepitosa risposta che costringe Rus a commettere l’errore. 2 chance per il 5-1!

15-30 Giorgi va a segno con il dritto.

15-15 Lungo il colpo di Rus.

15-0 Finisce in rete il dritto dell’italiana.

4-1 GRANDE CAMILAAAA! Rovescio lungolinea devastante. Finora l’azzurra è sembrata nettamente superiore.

40-30 Errore con il rovescio per Giorgi. Attenzione ora.

40-15 L’italiana forza la seconda e commette un doppio fallo.

40-0 Rus sbaglia con il rovescio. 3 palle per il 4-1 Giorgi.

30-0 Altra ottima battuta della numero 36 al mondo.

15-0 Buona prima di Camila.

3-1 BREAK GIORGIIII! L’olandese sbaglia ancora e cede il servizio all’azzurra. Avanti così!

40-AD ANCORA PALLA BREAK! Va lungo il colpo di Rus.

40-40 Buona prima dell’olandese. Cancellata la palla del 3-1 Giorgi.

40-AD ATTENZIONE! L’italiana sorprende Rus con una risposta profonda e conquista la prima palla break del match.

40-40 Giorgi sale a rete e conquista il punto con il dritto.

AD-40 L’olandese attacca bene e trova il punto.

40-40 Rovescio incrociato vincente dell’azzurra.

40-30 Dritto lungolinea strepitoso della numero 1 d’Italia.

40-15 Brava qui la Rus a trovare impreparata la Giorgi salita a rete.

30-15 Va lunga l’italiana con il rovescio.

15-15 Rovescio in rete di Giorgi.

0-15 Doppio fallo dell’olandese.

2-1 BENE COSÍ! Rus sbaglia e Giorgi ringrazia portandosi avanti nel punteggio.

40-30 Dritto potentissimo dell’azzurra.

30-30 la nostra portacolori attacca ma il suo dritto finisce in rete.

30-15 Largo stavolta il dritto di Giorgi.

30-0 Il nastro aiuta l’azzurra che chiude il punto con un dritto incrociato davvero spettacolare.

15-0 Giorgi spinge bene con il dritto e porta Rus all’errore.

1-1 Altro errore con il rovescio e parità.

40-15 Errore con il rovescio per l’azzurra.

30-15 Non riesce il dritto lungolinea a Giorgi dopo un’altra buona prima di Rus.

15-15 Buona prima per l’olandese.

0-15 Sbaglia il dritto Rus.

1-0 OTTIMO INIZIO DI CAMILA! Prima vincente e primo game a 0.

40-0 Servizio e grande schiaffo al volo per Giorgi.

30-0 Rovescio vincente dell’azzurra.

15-0 Il primo punto della partita è dell’azzurra.

15.50 É tutto pronto, si comincia. Batte Camila!

15.48 Chi trionferà oggi troverà in semifinale una tra la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (n.63 del ranking) e la cinese Saisai Zheng (n.86 WTA).

15.45 Gli unici due precedenti tra le due tenniste risalgono ormai al lontano 2009. In entrambi i casi fu l’olandese ad avere la meglio, ma con il tempo la Giorgi è sicuramente maturata sotto tanti punti di vista. Pertanto, sarà proprio la nostra azzurra a partire con i favori del pronostico in questa sfida.

15.40 Tra poco scenderà dunque in campo finalmente Camila Giorgi. La nostra azzurra (testa di serie numero 4) affronterà l’olandese Arantxa Rus (n. 61 del ranking) per un posto nel penultimo atto del WTA 250 di Tenerife.

15:35 Finisce qui il match tra Irina Begu e Ann Li. La statunitense sconfigge la rumena con un doppio 7-5 dopo due ore e un minuto di gioco e vola in semifinale dove incontrerà la francese Cornet, uscita vincitrice dalla prima partita di giornata contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova.

14.45 Restate connessi per non perdervi nemmeno un punto della DIRETTA LIVE scritta del match tra la nostra azzurra e l’olandese. A tra poco!

14.42 Ricordiamo che dopo questo match scenderà in campo Camila Giorgi contro Arantxa Rus. In palio ci sarà un posto nelle semifinali del WTA 250 di Tenerife.

14.40 É appena finito il primo set tra Begu e Li. Ad aggiudicarselo è stata la statunitense con un 7-5 dopo un’ora e 3 minuti di gioco.

13.28 A breve entreranno in campo la rumena Irina Begu e la statunitense Ann Li. A seguire, Camila Giorgi e l’olandese Arantxa Rus si sfideranno per conquistare un posto tra le migliori quattro del torneo spagnolo. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti!

13.25 Si è da poco concluso il primo incontro di giornata sul campo centrale di Tenerife. La francese Alize Cornet ha strappato il pass per la semifinale grazie alla vittoria per 6-3 6-3 contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova.

13.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la nostra Camila Giorgi e Arantxa Rus, incontro valido per i quarti di finale del Wta 250 di Tenerife 2021.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la nostra Camila Giorgi e Arantxa Rus, incontro valido per i quarti di finale del Wta 250 di Tenerife 2021 di singolare. Dopo il difficile successo del primo turno (contro la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov) e la convincente vittoria di ieri negli ottavi di finale (contro la montenegrina Danka Kovinic), la numero 1 d’Italia è pronta per sfidare anche l’ostacolo olandese per staccare il pass per le semifinali. Dall’altra parte, invece, Rus è a caccia di un altro successo di livello dopo quelli ottenuti contro la svizzera Viktorija Golubic (numero 45 al mondo) nei sedicesimi di finale e contro la belga Greetje Minnen (n. 69 WTA) negli ottavi di finale.

Gli unici due precedenti tra le due tenniste risalgono ormai al lontano 2009. In entrambi i casi fu l’olandese ad avere la meglio, ma con il tempo la Giorgi è sicuramente maturata sotto tanti punti di vista. Pertanto, sarà proprio la nostra azzurra a partire con i favori del pronostico in questa sfida.

Chi trionferà oggi, troverà in semifinale una tra la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (n.63 del ranking) e la cinese Saisai Zheng (n.86 WTA).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Camila Giorgi e Arantxa Rus, match valido per i quarti di finale del Wta 250 di Tenerife 2021. La partita è in programma oggi come terzo incontro sul campo centrale dalle 11.30 (prima di loro giocheranno Cornet-Schmiedlova e Begu-Li) e comincerà dunque verso le 14:30/15.00. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su SuperTennis e in diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix. Buon divertimento a tutti con i nostri aggiornamenti in tempo reale.

Foto: LaPresse