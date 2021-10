F1, Mattia Binotto assente in Messico e Brasile per gestire lo sviluppo in ottica 2022 a Maranello

Dopo il Gran Premio delle Americhe in programma questo weekend al COTA di Austin, Mattia Binotto tornerà a Maranello e non seguirà la squadra nelle successive due tappe del campionato in Messico (5-7 novembre) e Brasile (12-14 novembre).

Il team principal della Ferrari, già assente ad Istanbul durante l’ultimo Gran Premio di Turchia, verrà così nuovamente sostituito nei weekend di gara da Laurent Mekies e potrà gestire nel migliore dei modi lo sviluppo del progetto per il 2022 in quel di Maranello.

“Il motivo è il lungo viaggio per due tappe oltreoceano. Qui a Maranello c’è tanto da fare, c’è un’intera squadra da gestire, sia per quanto riguarda il telaio che per la power unit, oltre all’intera organizzazione. In termini di sviluppo per il 2022 è sicuramente una fase critica“, spiega Binotto.

“Giovedì e venerdì, essendo in ufficio, posso sicuramente essere più concentrato su quello che sta succedendo qui a Maranello. Sabato e domenica è tutto dedicato al weekend di gara. Mi manca il paddock, ma Laurent Mekies può fare un ottimo lavoro”, conclude il leader della Rossa.

