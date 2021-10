La Ferrari ha faticato durante le prove libere del GP degli USA 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Le Rosse non sono riuscite a trovare lo smalto sul giro secco e hanno riscontrato alcune criticità sul passo gara. Dopo una serie di fine settimana decisamente convincenti e in cui la monoposto era stata in netta cresciuta, questo weekend non inizia nel verso giusto per la Scuderia di Maranello e non ci sono indicazioni positive in vista delle qualifiche del sabato.

Charles Leclerc ha terminato la prima sessione in quarta posizione con un ritardo di 1.460 da Valtteri Bottas, mentre nel secondo turno non è andato oltre la settima piazza a 0.626 da Sergio Perez. Il monegasco, che ha sempre preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz, cercherà come sempre di dare battaglia nel time attack e proverà ad agguantare il miglior piazzamento possibile sulla griglia di partenza in modo da poter andare all’attacco in gara.

Charles Leclerc ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali ufficiali della Ferrari: “È bellissimo essere tornati negli Stati Uniti! L’atmosfera qui è sempre così speciale, sia in circuito che ad Austin, nel cuore della città. Tutti sono molto amichevoli ed entusiasti e mi ha fatto piacere vedere sugli spalti già così tanti fan, molti dei quali erano nostri sostenitori con le loro bandiere Ferrari. Per quanto riguarda il lavoro odierno, abbiamo completato il programma previsto, provando diverse soluzioni. L’aspetto più impegnativo sono i dossi che rendono la pista particolarmente insidiosa”.

Il giovane del Principato ha proseguito: “Con le temperature elevate che stiamo trovando la gestione delle gomme diventa un fattore chiave, perché tendono a surriscaldarsi, specie nel terzo settore. Per questo bisogna trovare il giusto compromesso tra spingere troppo nel primo tratto, pagando dazio però nell’ultimo, e risparmiare le gomme all’inizio per averle più fresche e poter forzare nel finale del giro. Nella terza sessione di libere di domani dobbiamo lavorare ancora per individuare il bilanciamento migliore prima delle qualifiche”.

Foto: Lapresse