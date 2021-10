DIRETTA F1, GP Austin 2021 LIVE: si comincia ad Austin, risultato gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.46 Si sta svolgendo in questo momento la cerimonia che precede l’evento! Inno Nazionale ad Austin.

20.43 Sono complessivamente sette i piloti in attività a vantare almeno un podio in America:

8 (6-1-1) – HAMILTON Lewis

4 (1-2-1) – VETTEL Sebastian

3 (1-1-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

2 (0-1-1) – ALONSO Fernando

2 (0-1-1) – VERSTAPPEN Max

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri

20.40 Verstappen è stato il padrone delle qualifiche di ieri. Il portacolori della Red Bull cerca di difendere la leadership del Mondiale da Lewis Lewis Hamilton.

20.37 Tutti i piloti si sono schierati regolarmente sulla griglia di partenza. Tra meno di 30 minuti si parte!

20.34 Ad Austin in 4 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla pole position. In tutte le prove disputate nel tracciato texano chi è scattato dalla prima fila ha poi firmato il successo. La tendenza sarà confermata anche nel 2021?

20.28 La classifica del Mondiale alla vigilia del diciassettesimo atto del Mondiale F1 2021:

La classifica del Mondiale piloti di F1 2021:

1. Max Verstappen (Red Bull) 262,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 256,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 177

4. Lando Norris (McLaren) 145

5. Sergio Perez (Red Bull) 135

6. Carlos Sainz (Ferrari) 116,5

7. Charles Leclerc (Ferrari) 116

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 95

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 74

10. Fernando Alonso (Alpine ) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 6

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

20.25 Prove di partenza per tutti i protagonisti. Non ci sono tanti metri dallo start alla prima curva, un tornantino a sinistra molto insidioso dopo un’importante salita.

20.23 Le auto scendono in pista per il giro di schieramento! Si accendono i motori in quel di Austin!

20.20 Per 10 anni la 500 Miglia di Indianapolis è stata valida per la il campionato del mondo di F1. La mitica Indy500 è attualmente valida per l’IndyCar Series e nel 2021 è stata conquistata per la quarta volta dal brasiliano Helio Castroneves.

20.17 Sono al momento 69 le gare valide per il Mondiale di F1 disputate negli USA. Di queste solo 36 sono considerate come ‘GP degli USA’.

20.14 Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1975), Phoenix (1989-1991), Indianapolis (2000-2007) e Austin (2012-2019) hanno accolto nella storia il GP degli USA. Di queste location solo il COTA ed il road course di ‘Speedway’ hanno l’opportunità di accogliere il ‘Circus’. Il ‘Glen’ e Sebring non potrebbero accogliere la massima formula per delle evidenti ragioni di sicurezza.

20.11 Il problema principale per i piloti, come accaduto per il Motomondiale, è dato dai ‘bumps’. L’asfalto è ricco di avvallamenti, una caratteristica che non si trova solamente in Europa o in Asia. Le sconnessioni rendono particolare una pista che in pochi anni è entrata nel cuore degli appassionati.

20.08 Il ‘COTA’ ha accolto nelle ultime due settimane il Motomondiale, mentre in primavera è stata la NASCAR la protagonista in un week-end oltremodo condizionato dal maltempo. La famosa serie statunitense riservata alle ruote coperte non aveva mai corso ad Austin, impianto che negli scorsi anni ha visto in pista anche l’IndyCar Series oltre al FIA World Endurance Championship ed all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

20.05 Sono più di 100.000 le persone sugli spalti del Circuit of the Americas, una delle piste più belle dell’intero ‘Circus’. Il tracciato è ben conosciuto con un caratteristico primo settore ricco di curve veloci. Il tracciato ha una metratura di 5.513 metri, intervallati da 20 interessanti pieghe. Il circuito, come spesso accade nel North America, è in senso antiorario.

20.03 Il sole splende in Texas, località che torna nel calendario della massima formula dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

20.00 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciassettesimo atto del Mondiale F1 2021. L’attesa sta per finire! Tra 60 minuti si parte.

Presentazione gara – Programma odierno in tv e streaming

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il COTA di Austin sarà teatro quest’oggi dell’ennesimo duello ravvicinato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con il primo che parte in pole position subito davanti al britannico della Mercedes.

TOTO WOLFF LANCIA L’ALLARME: “NON SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

Il leader del campionato si presenta alla gara texana con un vantaggio di 6 punti nella generale sul sette volte campione del mondo, quindi un eventuale successo potrebbe consentirgli di allungare ulteriormente lanciando un segnale molto importante al rivale anche dal punto di vista psicologico in vista dei prossimi round.

In seconda fila proveranno ad inserirsi nella lotta per il vertice la Red Bull del messicano Sergio Perez (3°) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (4°). A seguire si posizioneranno nello schieramento di partenza Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lando Norris e Pierre Gasly. Nona posizione al via per la Mercedes di Valtteri Bottas, penalizzato di cinque posti per aver cambiato nuovamente il motore endotermico sulla sua W12.

Appuntamento fissato alle ore 21.00 italiane per la partenza del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, valido come diciassettesima tappa della stagione in Formula Uno. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

